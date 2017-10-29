19:09 29 октября

Как в голливудском боевике: резня террористов в Сирии попала на видео

Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" атакуют блокпост террористов из "Исламского государства" в провинции Хама.




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Комментарии 4

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  1. Oleg7700 Сегодня, 17:46
    "Резни" в видео (не убранном под спойлер) слава богу нет. Показана эффективная атака и огневое воздействие на противника хорошо обученного подразделения.
    Oleg7700
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:36
    Классное видео...не думал что боевые действия так ярко можно снимать в реалии...

    Голливуд что называется отдыхает...куда ему до такого.
    Тот же ЛЕХА
    1. Виктор-М Сегодня, 18:45
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Классное видео...не думал что боевые действия так ярко можно снимать в реалии...

      Голливуд что называется отдыхает...куда ему до такого.

      Так это и есть Голливуд, только в реальном времени, новое реалити-шоу, после пропавших с экранов, многочисленных кадров казней людей боевиками ИГИЛ.
      Виктор-М
  3. Esoteric Сегодня, 18:58
    Дешёвая постановка. Где резаные трупы? Кого-то ранили в этой самой перестрелке?
    Esoteric
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