Как в голливудском боевике: резня террористов в Сирии попала на видео Сегодня, 17:15 Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" атакуют блокпост террористов из "Исламского государства" в провинции Хама. 1 Военная обстановка в Сирии: Резня между бандами террористов в Хаме Сирийцы засняли прямое попадание в Т-55 боевиков «ан-Нусры» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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