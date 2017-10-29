Рассекреченный документ ЦРУ породил разговоры о выжившем Гитлере
Агент ЦРУ в 1955 году докладывал о том, что Адольф Гитлер, возможно, скрывается в Южной Америке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американского разведывательного ведомства.
В донесении информатора, имевшего псевдоним CIMELODY-3, говорится, что его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы встречался с Гитлером после Второй мировой войны.
Он рассказал также, что в подтверждение своих слов Ситроен показал фотографию, на которой запечатлены он и Гитлер в 1954 году в городе Тунха. Копию фотографии информатор приложил к своему донесению.
Бывший эсэсовец утверждал также, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину.
Установить достоверность информации сотрудникам ЦРУ не удалось.
Напомним, в четверг в Соединенных Штатах был открыт доступ к архиву ЦРУ из около трех тысяч материалов.
По официальной версии, Гитлер покончил жизнь самоубийством во время штурма Берлина. Останки фюрера были найдены советскими военнослужащими и опознаны его лечащими врачами.
В донесении информатора, имевшего псевдоним CIMELODY-3, говорится, что его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы встречался с Гитлером после Второй мировой войны.
Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо (город в Венесуэле) в Колумбию,говорится в сообщении агента.
Он рассказал также, что в подтверждение своих слов Ситроен показал фотографию, на которой запечатлены он и Гитлер в 1954 году в городе Тунха. Копию фотографии информатор приложил к своему донесению.
Бывший эсэсовец утверждал также, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину.
Установить достоверность информации сотрудникам ЦРУ не удалось.
Напомним, в четверг в Соединенных Штатах был открыт доступ к архиву ЦРУ из около трех тысяч материалов.
По официальной версии, Гитлер покончил жизнь самоубийством во время штурма Берлина. Останки фюрера были найдены советскими военнослужащими и опознаны его лечащими врачами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, www.cia.gov
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