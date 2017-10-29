Рассекреченный документ ЦРУ породил разговоры о выжившем Гитлере

Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо (город в Венесуэле) в Колумбию,

Агент ЦРУ в 1955 году докладывал о том, что Адольф Гитлер, возможно, скрывается в Южной Америке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американского разведывательного ведомства.В донесении информатора, имевшего псевдоним CIMELODY-3, говорится, что его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы встречался с Гитлером после Второй мировой войны.говорится в сообщении агента.Он рассказал также, что в подтверждение своих слов Ситроен показал фотографию, на которой запечатлены он и Гитлер в 1954 году в городе Тунха. Копию фотографии информатор приложил к своему донесению.Бывший эсэсовец утверждал также, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину.Установить достоверность информации сотрудникам ЦРУ не удалось.Напомним, в четверг в Соединенных Штатах был открыт доступ к архиву ЦРУ из около трех тысяч материалов.По официальной версии, Гитлер покончил жизнь самоубийством во время штурма Берлина. Останки фюрера были найдены советскими военнослужащими и опознаны его лечащими врачами.