19:18 29 октября

Рассекреченный документ ЦРУ породил разговоры о выжившем Гитлере

Агент ЦРУ в 1955 году докладывал о том, что Адольф Гитлер, возможно, скрывается в Южной Америке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американского разведывательного ведомства.



В донесении информатора, имевшего псевдоним CIMELODY-3, говорится, что его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы встречался с Гитлером после Второй мировой войны.


Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо (город в Венесуэле) в Колумбию,
говорится в сообщении агента.

Он рассказал также, что в подтверждение своих слов Ситроен показал фотографию, на которой запечатлены он и Гитлер в 1954 году в городе Тунха. Копию фотографии информатор приложил к своему донесению.



Бывший эсэсовец утверждал также, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину.

Установить достоверность информации сотрудникам ЦРУ не удалось.

Напомним, в четверг в Соединенных Штатах был открыт доступ к архиву ЦРУ из около трех тысяч материалов.

По официальной версии, Гитлер покончил жизнь самоубийством во время штурма Берлина. Останки фюрера были найдены советскими военнослужащими и опознаны его лечащими врачами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, www.cia.gov
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Комментарии 52

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  1. ватник Сегодня, 17:52
    Вполне возможный вариант и Гитлер сейчас живёт (жил) где небудь в Бразилии под охраной ЦРУ и Моссада.
    ЦРУ: Гитлер инсценировал свою смерть и сбежал в Южную Америку
    ватник
    1. Logall Сегодня, 18:08
      Жил, живёт, какая разница? Гитлер был велик во времена Третьего Рейха! Даже если он инсценировал свою смерть, то волочил жалкое существование в сомнениях, сожалении, самобичеваниях и т.д. и т.п. Как жалкое...
      А это, может быть даже, хуже смерти.
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 18:18
        Саш, а ты уверен что он там реально прозябал? Уж коли бонзы повыше него безбедно и без хлопотно жили - чем этот чёрт хуже? Другой вопрос : а кому он был нужен, этот император рухнувшей империи?
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 18:27
          Цитата: Джедай
          кому он был нужен, этот император рухнувшей империи?

          Дык это я и имел в виду! Жил и жил, А мог править...
          Для людей с такими амбициями хорошее наказание-бесславный итог! Вспомни Наполеона: не получилось опустить руки, не сумел забыть...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 18:36
            Не совсем корректно сравнивать бесноватого ефрейтора с французским самодержцем. Кое-кто и обидеться может, и в гробу перевернуться. wink
            Джедай
            1. Тралл Сегодня, 18:40
              Выжил, стопудово. Иначе, кто кроме него, мне счета шлёт за свет и отопление? smile
              Тралл
              1. cniza Сегодня, 18:46
                Цитата: Джедай
                Не совсем корректно сравнивать бесноватого ефрейтора с французским самодержцем. Кое-кто и обидеться может, и в гробу перевернуться. wink


                Привет Макс! hi , не верю я всем этим слухам , ты же знаешь как наши спецы работали , да и сейчас работают , достали бы со дна морского...
                cniza
                1. Logall Сегодня, 18:52
                  Верно говоришь, троцкого достали и с ним бы расправились!
                  Logall
                  1. cniza Сегодня, 18:55
                    Кто просто подогревает тиражи своим публикациям и не более.
                    cniza
              2. Вадим237 Сегодня, 19:03
                Он по вашему - уже в руководстве вашего же ЖЕКа.
                Вадим237
              3. sabakina Сегодня, 19:17
                Тралл, шо? Он в каком дозоре, дневном или в ночном? Ты там это, аккуратней, сам наверно видел, чем усё может закончится!
                sabakina
      2. Евдоким Сегодня, 18:28
        Цитата: Logall
        Жил, живёт, какая разница?

        Очередная вутка, не больше. hi
        Евдоким
      3. 32363 Сегодня, 18:54
        Цитата: Logall
        Жил, живёт, какая разница? Гитлер был велик во времена Третьего Рейха! Даже если он инсценировал свою смерть, то волочил жалкое существование в сомнениях, сожалении, самобичеваниях и т.д. и т.п. Как жалкое...
        А это, может быть даже, хуже смерти.

        просто как ценный свидетель
        32363
      4. частное лицо Сегодня, 19:09
        Ой ли жалкое существование, мечта всякого пенсионера жить где нибудь в райском месте и ни в чём не нуждаться. А средств в валютах многих государств у него я думаю было предостаточно. И крыша у него по всей видимости была солидная.
        частное лицо
    2. 210окв Сегодня, 18:10
      Можно много по этому спорить..Факт один непреложный-мы придушили гадину фашистскую-гиттлеровскую Германию..А там за океаном пусть икается..
      Цитата: ватник
      Вполне возможный вариант и Гитлер сейчас живёт (жил) где небудь в Бразилии под охраной ЦРУ и Моссада.
      ЦРУ: Гитлер инсценировал свою смерть и сбежал в Южную Америку
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 18:15
        Цитата: 210окв
        мы придушили гадину фашистскую-гиттлеровскую Германию.

        Видать, не до конца. А жаль, потому что
        Цитата: 210окв
        за океаном пусть икается..

        Это нам здесь скоро икаться будет, а там они себя в своей калоше ощущают. negative
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 18:30
          Цитата: Джедай
          в своей калоше ощущают.

          не доработали, у нас так всегда hi слишком гуманны мы, но возможно это и правильно hi
          Partyzan
          1. Джедай Сегодня, 18:34
            Приветствую! hi
            Цитата: Partyzan
            слишком гуманны мы

            Угу, и при этом (по версии Запада) мы - дикари и варвары. lol
            Джедай
            1. Partyzan Сегодня, 18:37
              Цитата: Джедай
              мы - дикари и варвары.

              а вы к этому еще не привыкли? по гуглите - зачем им широкополые шляпы? а у нас, дикарей, об этом даже и не задумывались request
              Partyzan
              1. Джедай Сегодня, 18:47
                Многовато им чести - буду я ещё гуглить то, что и так знаю. А на их мнение мне начхать, как тем чертям в мультике. yes
                Джедай
                1. Partyzan Сегодня, 18:55
                  Цитата: Джедай
                  как тем чертям в мультике.

                  не смотрел
                  Partyzan
      2. тол100в Сегодня, 18:39
        Цитата: 210окв
        .Факт один непреложный-мы придушили гадину фашистскую

        Цитата: 210окв
        ..А там за океаном

        А там правдами и неправдами пытаются все это возродить, под всякими соусами цветных демократий и своего оружия!
        тол100в
    3. Scoun Сегодня, 18:22
      Цитата: ватник
      Вполне возможный вариант и Гитлер сейчас живёт (жил) где небудь в Бразилии под охраной ЦРУ и Моссада.

      Документальный фильм посмотрите где наши КГБшники рассказывают что да как и как в 90- е матрасы часть черепушки заполучить хотели... в общем ну их в пень пиарщиков лунопокорителей и башня сложитетелей керосиновых.
      Scoun
    4. svp67 Сегодня, 18:28
      Цитата: ватник
      Вполне возможный вариант и Гитлер сейчас живёт (жил) где небудь в Бразилии под охраной ЦРУ и Моссада.

      Нет. Это сразу разрушает всю Легенду. Как Сталин в 1941 не мог покинуть Москву, так это не мог сделать и Гитлер в 1945... Не потому что физически это не могли сделать, а просто там им не было места в Истории...
      svp67
    5. Krasnodar Сегодня, 18:29
      Цитата: ватник
      Вполне возможный вариант и Гитлер сейчас живёт (жил) где небудь в Бразилии под охраной ЦРУ и Моссада.
      ЦРУ: Гитлер инсценировал свою смерть и сбежал в Южную Америку

      Вообще то Моссад, в отличие от арабов, которые приютили у себя многих немецких и хорватских нацистов, их вылавливал и уничтожал.
      Krasnodar
  2. Machete Сегодня, 17:57
    Про то, что Гитлер сбежал за океан говорили ещё сразу после войны.
    И документ ЦРЫ ничего норвого не покажет.
    Machete
    1. Pirogov Сегодня, 18:04
      Цитата: Machete
      И документ ЦРЫ ничего норвого не покажет.

      Само ЦРУ и инициировали его побег .
      Pirogov
      1. Machete Сегодня, 18:05
        То, ЦРА - источник половины грязи на планете - это всем известно.
        И то, что олигархи США спонсировали Рейх - тоже всем известно.
        Machete
      2. стайер Сегодня, 18:08
        в 45м не было ЦРУ. Оно в 47м только организовалось.
        стайер
        1. Partyzan Сегодня, 18:33
          но олигархи то были hi они просто не хотели больше мараться - вот и создали
          Partyzan
  3. _Jack_ Сегодня, 17:57
    Ну, сейчас по любому мертв, так что уже не важно.
    _Jack_
    1. ватник Сегодня, 17:59
      Цитата: _Jack_
      Ну, сейчас по любому мертв, так что уже не важно.

      Может он долгожитель
      ватник
      1. Partyzan Сегодня, 18:34
        важно по любому - не мы его доставили на суд ......... божий hi
        Partyzan
      2. Krasnodar Сегодня, 18:43
        Цитата: ватник
        Цитата: _Jack_
        Ну, сейчас по любому мертв, так что уже не важно.

        Может он долгожитель

        Так вот кому зигует Хизбалла ...
        Krasnodar
    2. volodya Сегодня, 18:14
      Цитата: _Jack_
      Ну, сейчас по любому мертв, так что уже не важно.

      Да плевать на гитлера! Вот то ,что хохлофашисты в Испанию собрались, вот это плохо может для каталонцев кончится,если их туда пустят!
      volodya
  4. слава1974 Сегодня, 18:03
    В ФСБ хранится фрагмент челюсти Гитлера.Когда предлагали провести ее генетический анализ и сравнить с другими останками, ФСБ отказалось. Тем самым, косвенно подтвердило ,что Гитлер в 45 году выжил, и спецслужбы об этом знают.
    слава1974
  5. Machete Сегодня, 18:03
    Даже если это и так, то как дедушка пережил такой позор?
    После всего бросить свой фатерлянд и сбежать от "недолюдей"?
    При его импульсивности в такое трудно поверить, что после провала дела всей его жизни он просто сбежал, как побитая собака?.. Не в Берлине, так где ещё должен был покончить с собой.
    Machete
  6. Egorovich Сегодня, 18:04
    Скорее всего самый настоящий чес и ничего более.
    Egorovich
  7. Черный_Ватник Сегодня, 18:11
    Да и хрен с ним. Фашизму череп сломали - это главное. А Гитлер фигура противоречивая, особенно если учитывать, что его бабуля работала экономкой у Соломона Ротшильда и имела внебрачного ребенка - папу Гитлера.
    Сейчас у них цель одна - обесценить подвиг наших дедов, для этого любая "новость" сгодится.
    Черный_Ватник
  8. Masya Masya Сегодня, 18:12
    Все враки... Гитлер умер в Антарктиде в 1971 году. ...
    И еще, нацистам удалось спрятать там ценностей на несколько сот миллионов долларов... ни у кого нет желания поискать? wassat
    Masya Masya
  9. Евродав Сегодня, 18:15
    Выгодно раздувать подобную гадость! Фашизм то не умер, как говорили... А новоиспеченным нацикам идол нужен позарез! Вон укрофашисты из Бандеры, пассивного педика, душителя кошек и т.п. тоже лепят себе чучелко для поклонения!
    Евродав
  10. voyaka uh Сегодня, 18:15
    Вряд ли... Моссад перепахивал страны Латинской Америки в поисках
    нацистских преступников. Но никаких следов преступников "высшего ранга"
    не нашли. Даже по слухам. Нашли несколько ниже рангом.
    voyaka uh
    1. кг пв Сегодня, 18:18
      А чего в 404 или проебалтике не ищут? wink
      кг пв
      1. voyaka uh Сегодня, 18:19
        Там Советский Союз разбирался.
        voyaka uh
        1. кг пв Сегодня, 18:22
          А сейчас уже не интересно? wink ну естественно что адика там нет, но на парадах клиентуры ещё полным полно.
          кг пв
          1. voyaka uh Сегодня, 18:24
            Время прошло. Срок давности. Может, и остался кто возрастом под 100 лет,
            но уже не актуально.
            voyaka uh
            1. Machete Сегодня, 18:26
              Актуально или нет, но судят 95-летних дедов .
              Machete
  11. лаврентий павлович Сегодня, 18:16
    Обычная болтовня, если бы у Сталина были сомнения в останках Гитлера, то наша разведка прочесала бы всю Южную Америку и не только с ледорубами. Это просто лишняя капля грязи на нашу великую победу в ВОВ.
    лаврентий павлович
  12. anjey Сегодня, 18:42
    Бывший эсэсовец утверждал также, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину.
    Такая пусть и демоническая и эпатажная личность как гитлер ,навряд ли смог бы тихо и смиренно, выращивать многие годы помидоры и перцы в Аргентине, да и спецслужбы мира давно бы его нашли , так что это желаемая для новых наци версия - сожги ,убей полмира а в итоге есть шанс остаться живым и безнаказанным,так что это старый престарый фейк,черепушка и зубы гитлера в стране победительнице немецкого нацизма -фашизма, в России,в Москве....
    anjey
  13. 32363 Сегодня, 18:58
    Крупнейший российский военный аналитик Леонид Ивашов впервые рассказывает о том, как в 90-е годы совместно с товарищами спасал уникальные документы из архивов КГБ, которые по приказу Ельцина подлежали передаче масонской организации Бнай-Брит. Содержание этих документов выводит нас далеко за рамки общепринятых представлений о нашем мире, о его истории и технологиях. Правда ли, что немцы построили базу подо льдами Антарктиды? Действительно ли Гитлер бежал в 1945 году? Что передали тибетские монахи Якову Блюмкину? За что его расстреляли в СССР? Существовали ли до нас другие цивилизации на Земле? Какими технологиями они обладали?


    32363
  14. XXXIII Сегодня, 19:13
    Да накакать большую кучу жив не жив был этот "хмырь", Советский Союз и Союзники - Победили нацистский режим и освободили народы мира от полного уничтожение.....
    XXXIII
  15. tank64rus Сегодня, 19:17
    Вряд ли мы узнаем правду. Много вопросов и слишком много засекреченных документов.
    tank64rus
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