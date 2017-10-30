Записки Колорадского Таракана. А у меня другая Украина!











А это местные рыбаки себе устроили.



А это местные рыбаки себе устроили.







Это ратуша. Тут раньше отцы-командиры сидели.



Это ратуша. Тут раньше отцы-командиры сидели.











Инженерная справа. Такой, знаете, моря копали в старые времена. Шутка, конечно.



Инженерная справа. Такой, знаете, моря копали в старые времена. Шутка, конечно.

Приветствую вас, уважаемые и обожаемые! Спасибо за заботу о моём хитине. Правильно вы всё пишете. Подставляться, конечно, не буду, но и сидеть что-то не особо-то и охота. В раж вошел.И дело совсем не в цвете знамен или принадлежности к какой-то оппозиции. Хотя, если судить по передаваемым мне посланиям из редакции, которые вне комментариев, то я действительно оппозиция. Даже вашему «Первому каналу».Да, на «Первом» сколько угодно могут надевать всем украинцам кастрюли на головы и рассказывать о том, что, если не завтра, то послезавтра, — всё, кранты.И в этом они по-своему правы. Вышиванков у нас и Кличко да Ляжко у них предостаточно. Примерно как у вас Гайдар и Собчак… А, Гайдар теперь у нас. Все к нашему берегу, мокрица их… Но у вас тоже есть, и не стоит от этого открещиваться, да.Но у «первого» своя Украина, а у меня своя. Несколько другая, но какая есть. И то, что в ней не все падают в экстазе от фамилии «бандера» и не колотятся головами об пол при звуке «щеневмерлы» — это как раз интересный момент. Ум, как и его отсутствие, они сближают. Вопрос весь в том, кого и как. Я как раз за тех, кого сближает ум, и у кого не выделяется желчь при виде украинского флага.Какая разница, какой флаг: красный с серпом и молотом, желто-голубой, черно-бело-желтый или бело-сине-красный? Гениев и идиотов достаточно под любым из них.Два с лишним года тому назад я начал с веселеньких рассказов о том, что происходит за кулисами Рады. Мы вместе хохотали. Ну вот вроде как повзрослел, и теперь просто хочу показать именно Украину нормальных людей. Не хочет «первый» показывать — ну и ладно, обойдемся.Расскажу вам для начала про счастье и везение. Бывает же такое? Может повезти человеку по полной?У нас такой человек есть городе. И мужичок сложный. Ну, сложно его назвать просто мужиком. Потому, особо не буду интриговать и мыслями своими вас на что-нибудь "наводить". В нашей Раде праздник: появился новый источник доходов для депутатов. И открыл этот источник не просто депутат, а глава партии и фракции!Председатель парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее. Вообще-то Ляшко задекларировал три выигрыша: 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. Во прет, правда? Только позавидовать можно.Вот правду говорят, деньги к деньгам. Что-то вот у меня не плывут, а пан Ляшко вроде и не делает ничего, а к нему плывут. Или делает?Иначе как объяснить 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен, которые он показал в декларации? Понятно, что не каждый в нее заглянуть может, но кто может — тот мне соврать не даст. Есть такие циферки.Теперь, по ходу, «карта попрет» у всех нардепов…Правда вот домик и парочка земельных участков за 15 000 000 гривен, которые Олег прикупил по случаю недавно, вопросы вызывают. Нехорошо, конечно, в чужой карман заглядывать, просто для себя. На будущее, интересно, как или чем можно столько заработать? Наверное, Ляшко "вагоны где-то разгружает", по старой специальности... Или не вагоны?И почему так происходит, что деньги и работа в одни руки не идут? Одним работа, другим деньги.Остальное "население", ну раньше люди их называли, даже за использование тепловой энергии расплатиться не может. Людям работа пришла, а денег нет. Причем, «Киевэнерго» пишет, что мы должны 1,3 миллиарда гривен (за отопление составляет 741 250 000 гривен, долг за горячую воду — 582 140 000 гривен). Организации ЖКХ ещё 682 миллиона гривен. А всего Киев задолжал 2,6 млрд. гривен за тепло...Аж мороз по позвоночнику…А Киеве больше нет дельфинария "Немо"... 22 октября всеми любимый дельфинарий закрыт. По решению Печерского районного суда Киева. За нецелевое использование земли. Год дельфины продержались без канализации, но с сушей поспорить не смогли. Какой к мокрице дельфинарий, когда там можно построить прекрасный пустырь! Обидно. Жаль дельфинов. Умные они. И честные. И людей жаль, которые на них любили поглазеть.Но о киевских гадостях можно говорить до бесконечности долго. Если честно, надоело. Привкус такой, что жвалы надо каждый раз чистить. А это как бы расходы лишние.Так что покажу я вам еще один странный украинский городок. Самый странный из всех, что я увидел за свой отпуск.Добро пожаловать со мной в Каменец-Подольский. Один из древнейших городов на нашей земле. Может, и самый древний. Если верить археологам, то за 10 000 лет до нашей эры тут кто-то жил и употреблял в пищу мамонтов. Ну а сам город причислили к 9 веку нашей эры. Но история есть в интернетах, она нам ни к чему. Кому интересно — тот сам все найдет и почитает.Сам же город просто очарователен, равно как люди там обитающие. Но они, правда, "с вишенкой на торте" или, по-нашему, с тараканом в голове. Да еще с каким! Африканским, не меньше. Это я вам как спец заявляю. По тараканам.Очарование Каменца я разобью на три части.Часть первая. Патриотическая.В город я прибыл уже днем за что огромное "спасибо" нашей "Укрзализныце", покровительнице очередей и улиток. Это как у вас РЖД, но в худшей ипостаси. Медленно и погано. Но по этой жуткой структуре я как-нибудь в другой раз пройдусь, не хочу себе настроение портить.Прибыл я в очень своеобразный день — День освобождения Украины от фашистов. Не круглая дата, но все же. Хотел, очень хотел посмотреть, как это не в Киеве будет выглядеть. От Киева, признаюсь, уже тошнит.И опоздал. Очень жаль, но все уже разошлись. Денек был ничего по погоде, так что все жители и гости использовали его по полной. Ну и я тоже, само собой, в соответствии с поставленной себе задачей.Чего я не увидел в городе вообще. За весь день я не увидел ни одного привычного уже черно-красного полотнища. Ни одной листовки или агитки. Ни-че-го, что напомнило бы о правосеках или поклонниках Бандеры и Петлюры, хотя именно здесь, например, завершила свой боевой путь армия Симона Петлюры.Сразу скажу, что гида-путеводителя у меня не было, потому что нашел — то нашел.Это единственное, что из современного. И "Небесная сотня", и те, кто... не пришел из АТО. Без комментариев, и вот почему.А это памятник воинам-освободителям Каменец-Подольского.Разница есть, если по-моему.Венки — венками, но как бы живых цветов поболее будет.Кстати, о декоммунизации и всем таком:Уверен, вам понравится такой подход к вопросу.Скорбно, скромно, но мурашки пробирают от цифр, если честно.Ну здесь тоже все понятно, не так ли?Это уже в другом месте. Вообще у каменчан такой подход к памяти земляков — помнить всех. И это уважительно.Вообще в городе памятных мест, посвященных Великой Отечественной не просто много. И все в весьма достойном состоянии, нет следов вандализма, краски и тому подобных безобразий. Не Киев или Львов однозначно.Это, как меня уже редакторы просветили, ваши "Черные ножи" отметились.Заканчивая первую часть, хочу сказать только одно: чтобы там не говорили о полной деградации и прочих демократических удовольствиях у нас, дорогие россияне и жители иных республик, вы возьмите за аксиому одну вещь: Киев и Львов — это не вся Украина. Там просто процент удурков больше. А в обычной Украине все может быть и вот так: спокойно и достойно.И на один памятник, облитый краской, приходится намного больше вот таких: ухоженных и с живыми цветами. Просто об этом нормальные люди не кричат с телеэкранов, не зарабатывают себе рейтингов. Это просто память, а помнить у нас умеют. По крайней мере, не разучились еще. Да и не скоро разучатся, хотите верьте, хотите — нет.Вот вам еще одно доказательство. "Херои в тюрьмах" — это про всяких там айдаровских и торнадовских хероев, которые нынче заключенные. И пожалуйста, черным по красному (прям в фирменных цветах) мнение. Хорошее и емкое.Тут я патриотическую часть заканчиваю, и перехожу ко второй части.Часть вторая. Просто город.Каменец-Подольский прибывшего в него первый раз просто убивает наповал своей чистотой. И техническими вывертами. Вот как вы думаете, что это за сооружение?Правильно, велопаркинг. Ни в одном городе такого я не видал. Ну можно же просто и не расходуя лишнего металла, сделать дуги? Без герба города, без художественной ковки? Можно, конечно. Но не здесь. Здесь стремятся показать изо всех сил, что умеют и могут. И любят свой город.Уберите столб с современными знаками, и окунитесь лет на 250 назад. Не дом — машина времени. И таких много. И все в очень таком приличном состоянии.Брусчатка как во Львове, но вот проблема: ни одного камня не выворочено.А это меня позабавило. Увидев паркинг для великов, подумал, что колесатые тут в почете. Ан, нет.Такая вот велодорожка-костотряс, с уклоном неслабым и крутым поворотом. А за поворотом — тест на умение ездить в виде столба.Местная экстрим-зона. Над пропастью на тросе. Сколько едешь — столько и орешь.Глянул вниз, подумал... и начал искать обход. Мне как раз на ту сторону нужно было. Но я нормальный герой, а они, как известно, всегда идут в обход.Знаете, а Рафаэль тоже когда-то на донышках от винных бочек рисовал...А это памятник мне. Туристу. Вот так и есть, разинув рты все и ходят.Харчевня и памятник каве. Ну, кофе.Будете смеяться, но это — экскурсионный автобус. Или бронетранспортер. И таких тут несколько штук. Видимо, катать каждый день по брусчатке — это смерть любой подвеске, кроме военной.Памятник мягкому отжиму. Раньше это была то ли лютеранская, то ли католическая церковь. Но потом ее прибрали к рукам православные и слегка модернизировали. Выглядят маковки забавно, не правда ли?Часть третья. Крепостная.Но, конечно, главная достопримечательность — это крепость. Сколько она строилась-перестраивалась, сказать могут только специалисты, но красота...Кстати, это крепость-киногерой. Участвовала в куче фильмов, где-то играла сама себя, где-то нет. Самая известная роль — Ла Рошель в фильме "Три мушкетера". Вот!Старый замок — это квинтэссенция всего. Неразбавленная. Это надо видеть и осязать. Все отдано на откуп реконструкторам, они тут и шаманят.А это полевая хлебопечка 16 века. Глиняная. Вот теперь не рассказывайте, историки, что первым полевые кухни Наполеон ввел. Первыми были мы!Кстати, огонь не просто так горит. Его пекарь развел и хлебушек пек. И я тоже угостился, и скажу вам, довольно интересно. Что-то среднее между лавашом и лепешкой. Вкусно.Вот, собственно, и вся экскурсия по украинскому городу Каменец-Подольский. Коротко, конечно, но увы. Наснимал я, конечно, много. Ведь красота вокруг. И люди, кстати. С лицами.Я вам так скажу, уважаемые мои читатели. Пусть каждый видит у нас свое. Не к ночи помянуты будут, но если кто-то хочет видеть на Украине только грязь и хрюкающие в телекамеры рыла из Рады и всяких "херобатальонов" — воля ваша. Тут, как говорится, насильно мил не будешь.Но повторюсь еще раз — Киев и Львов — это не вся Украина. И наши бабуины из Рады, кривоязыкие "херои АТО" — это не весь народ.А кто хочет видеть то, что я так стараюсь вам показать, ухоженные и чистые памятники, живые цветы на могилах наших и ваших предков, сообща бивших одного врага, людей, которые не видят на востоке мордорских орд — то тут да, я, ваш добровольный но очень старательный помощник, буду и дальше показывать вам другую Украину.Я очень надеюсь на то, что вам будет полезно ее увидеть. Потому что я, старый таракан, все еще верю в то, что рано или поздно станем людьми и будем ездить друг к другу в гости не на танках.Так что доброго вам всем дня и веры в то, что так будет! И, как всегда, до следующей встречи!