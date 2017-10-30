Записки Колорадского Таракана. А у меня другая Украина!
Приветствую вас, уважаемые и обожаемые! Спасибо за заботу о моём хитине. Правильно вы всё пишете. Подставляться, конечно, не буду, но и сидеть что-то не особо-то и охота. В раж вошел.
И дело совсем не в цвете знамен или принадлежности к какой-то оппозиции. Хотя, если судить по передаваемым мне посланиям из редакции, которые вне комментариев, то я действительно оппозиция. Даже вашему «Первому каналу».
Да, на «Первом» сколько угодно могут надевать всем украинцам кастрюли на головы и рассказывать о том, что, если не завтра, то послезавтра, — всё, кранты.
И в этом они по-своему правы. Вышиванков у нас и Кличко да Ляжко у них предостаточно. Примерно как у вас Гайдар и Собчак… А, Гайдар теперь у нас. Все к нашему берегу, мокрица их… Но у вас тоже есть, и не стоит от этого открещиваться, да.
Но у «первого» своя Украина, а у меня своя. Несколько другая, но какая есть. И то, что в ней не все падают в экстазе от фамилии «бандера» и не колотятся головами об пол при звуке «щеневмерлы» — это как раз интересный момент. Ум, как и его отсутствие, они сближают. Вопрос весь в том, кого и как. Я как раз за тех, кого сближает ум, и у кого не выделяется желчь при виде украинского флага.
Какая разница, какой флаг: красный с серпом и молотом, желто-голубой, черно-бело-желтый или бело-сине-красный? Гениев и идиотов достаточно под любым из них.
Два с лишним года тому назад я начал с веселеньких рассказов о том, что происходит за кулисами Рады. Мы вместе хохотали. Ну вот вроде как повзрослел, и теперь просто хочу показать именно Украину нормальных людей. Не хочет «первый» показывать — ну и ладно, обойдемся.
Расскажу вам для начала про счастье и везение. Бывает же такое? Может повезти человеку по полной?
У нас такой человек есть городе. И мужичок сложный. Ну, сложно его назвать просто мужиком. Потому, особо не буду интриговать и мыслями своими вас на что-нибудь "наводить". В нашей Раде праздник: появился новый источник доходов для депутатов. И открыл этот источник не просто депутат, а глава партии и фракции!
Председатель парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее. Вообще-то Ляшко задекларировал три выигрыша: 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. Во прет, правда? Только позавидовать можно.
Вот правду говорят, деньги к деньгам. Что-то вот у меня не плывут, а пан Ляшко вроде и не делает ничего, а к нему плывут. Или делает?
Иначе как объяснить 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен, которые он показал в декларации? Понятно, что не каждый в нее заглянуть может, но кто может — тот мне соврать не даст. Есть такие циферки.
Теперь, по ходу, «карта попрет» у всех нардепов…
Правда вот домик и парочка земельных участков за 15 000 000 гривен, которые Олег прикупил по случаю недавно, вопросы вызывают. Нехорошо, конечно, в чужой карман заглядывать, просто для себя. На будущее, интересно, как или чем можно столько заработать? Наверное, Ляшко "вагоны где-то разгружает", по старой специальности... Или не вагоны?
И почему так происходит, что деньги и работа в одни руки не идут? Одним работа, другим деньги.
Остальное "население", ну раньше люди их называли, даже за использование тепловой энергии расплатиться не может. Людям работа пришла, а денег нет. Причем, «Киевэнерго» пишет, что мы должны 1,3 миллиарда гривен (за отопление составляет 741 250 000 гривен, долг за горячую воду — 582 140 000 гривен). Организации ЖКХ ещё 682 миллиона гривен. А всего Киев задолжал 2,6 млрд. гривен за тепло...
Аж мороз по позвоночнику…
А Киеве больше нет дельфинария "Немо"... 22 октября всеми любимый дельфинарий закрыт. По решению Печерского районного суда Киева. За нецелевое использование земли. Год дельфины продержались без канализации, но с сушей поспорить не смогли. Какой к мокрице дельфинарий, когда там можно построить прекрасный пустырь! Обидно. Жаль дельфинов. Умные они. И честные. И людей жаль, которые на них любили поглазеть.
Но о киевских гадостях можно говорить до бесконечности долго. Если честно, надоело. Привкус такой, что жвалы надо каждый раз чистить. А это как бы расходы лишние.
Так что покажу я вам еще один странный украинский городок. Самый странный из всех, что я увидел за свой отпуск.
Добро пожаловать со мной в Каменец-Подольский. Один из древнейших городов на нашей земле. Может, и самый древний. Если верить археологам, то за 10 000 лет до нашей эры тут кто-то жил и употреблял в пищу мамонтов. Ну а сам город причислили к 9 веку нашей эры. Но история есть в интернетах, она нам ни к чему. Кому интересно — тот сам все найдет и почитает.
Сам же город просто очарователен, равно как люди там обитающие. Но они, правда, "с вишенкой на торте" или, по-нашему, с тараканом в голове. Да еще с каким! Африканским, не меньше. Это я вам как спец заявляю. По тараканам.
Очарование Каменца я разобью на три части.
Часть первая. Патриотическая.
В город я прибыл уже днем за что огромное "спасибо" нашей "Укрзализныце", покровительнице очередей и улиток. Это как у вас РЖД, но в худшей ипостаси. Медленно и погано. Но по этой жуткой структуре я как-нибудь в другой раз пройдусь, не хочу себе настроение портить.
Прибыл я в очень своеобразный день — День освобождения Украины от фашистов. Не круглая дата, но все же. Хотел, очень хотел посмотреть, как это не в Киеве будет выглядеть. От Киева, признаюсь, уже тошнит.
И опоздал. Очень жаль, но все уже разошлись. Денек был ничего по погоде, так что все жители и гости использовали его по полной. Ну и я тоже, само собой, в соответствии с поставленной себе задачей.
Чего я не увидел в городе вообще. За весь день я не увидел ни одного привычного уже черно-красного полотнища. Ни одной листовки или агитки. Ни-че-го, что напомнило бы о правосеках или поклонниках Бандеры и Петлюры, хотя именно здесь, например, завершила свой боевой путь армия Симона Петлюры.
Сразу скажу, что гида-путеводителя у меня не было, потому что нашел — то нашел.
Это единственное, что из современного. И "Небесная сотня", и те, кто... не пришел из АТО. Без комментариев, и вот почему.
А это памятник воинам-освободителям Каменец-Подольского.Разница есть, если по-моему.
Венки — венками, но как бы живых цветов поболее будет.
Кстати, о декоммунизации и всем таком:
Уверен, вам понравится такой подход к вопросу.
Скорбно, скромно, но мурашки пробирают от цифр, если честно.
Ну здесь тоже все понятно, не так ли?
Это уже в другом месте. Вообще у каменчан такой подход к памяти земляков — помнить всех. И это уважительно.
Вообще в городе памятных мест, посвященных Великой Отечественной не просто много. И все в весьма достойном состоянии, нет следов вандализма, краски и тому подобных безобразий. Не Киев или Львов однозначно.
Это, как меня уже редакторы просветили, ваши "Черные ножи" отметились.
Заканчивая первую часть, хочу сказать только одно: чтобы там не говорили о полной деградации и прочих демократических удовольствиях у нас, дорогие россияне и жители иных республик, вы возьмите за аксиому одну вещь: Киев и Львов — это не вся Украина. Там просто процент удурков больше. А в обычной Украине все может быть и вот так: спокойно и достойно.
И на один памятник, облитый краской, приходится намного больше вот таких: ухоженных и с живыми цветами. Просто об этом нормальные люди не кричат с телеэкранов, не зарабатывают себе рейтингов. Это просто память, а помнить у нас умеют. По крайней мере, не разучились еще. Да и не скоро разучатся, хотите верьте, хотите — нет.
Вот вам еще одно доказательство. "Херои в тюрьмах" — это про всяких там айдаровских и торнадовских хероев, которые нынче заключенные. И пожалуйста, черным по красному (прям в фирменных цветах) мнение. Хорошее и емкое.
Тут я патриотическую часть заканчиваю, и перехожу ко второй части.
Часть вторая. Просто город.
Каменец-Подольский прибывшего в него первый раз просто убивает наповал своей чистотой. И техническими вывертами. Вот как вы думаете, что это за сооружение?
Правильно, велопаркинг. Ни в одном городе такого я не видал. Ну можно же просто и не расходуя лишнего металла, сделать дуги? Без герба города, без художественной ковки? Можно, конечно. Но не здесь. Здесь стремятся показать изо всех сил, что умеют и могут. И любят свой город.
Уберите столб с современными знаками, и окунитесь лет на 250 назад. Не дом — машина времени. И таких много. И все в очень таком приличном состоянии.
Брусчатка как во Львове, но вот проблема: ни одного камня не выворочено.
А это меня позабавило. Увидев паркинг для великов, подумал, что колесатые тут в почете. Ан, нет.
Такая вот велодорожка-костотряс, с уклоном неслабым и крутым поворотом. А за поворотом — тест на умение ездить в виде столба.
Местная экстрим-зона. Над пропастью на тросе. Сколько едешь — столько и орешь.
Глянул вниз, подумал... и начал искать обход. Мне как раз на ту сторону нужно было. Но я нормальный герой, а они, как известно, всегда идут в обход.
Знаете, а Рафаэль тоже когда-то на донышках от винных бочек рисовал...
А это памятник мне. Туристу. Вот так и есть, разинув рты все и ходят.
Харчевня и памятник каве. Ну, кофе.
Будете смеяться, но это — экскурсионный автобус. Или бронетранспортер. И таких тут несколько штук. Видимо, катать каждый день по брусчатке — это смерть любой подвеске, кроме военной.
Памятник мягкому отжиму. Раньше это была то ли лютеранская, то ли католическая церковь. Но потом ее прибрали к рукам православные и слегка модернизировали. Выглядят маковки забавно, не правда ли?
Часть третья. Крепостная.
Но, конечно, главная достопримечательность — это крепость. Сколько она строилась-перестраивалась, сказать могут только специалисты, но красота...
Кстати, это крепость-киногерой. Участвовала в куче фильмов, где-то играла сама себя, где-то нет. Самая известная роль — Ла Рошель в фильме "Три мушкетера". Вот!
Старый замок — это квинтэссенция всего. Неразбавленная. Это надо видеть и осязать. Все отдано на откуп реконструкторам, они тут и шаманят.
А это полевая хлебопечка 16 века. Глиняная. Вот теперь не рассказывайте, историки, что первым полевые кухни Наполеон ввел. Первыми были мы!
Кстати, огонь не просто так горит. Его пекарь развел и хлебушек пек. И я тоже угостился, и скажу вам, довольно интересно. Что-то среднее между лавашом и лепешкой. Вкусно.
Вот, собственно, и вся экскурсия по украинскому городу Каменец-Подольский. Коротко, конечно, но увы. Наснимал я, конечно, много. Ведь красота вокруг. И люди, кстати. С лицами.
Я вам так скажу, уважаемые мои читатели. Пусть каждый видит у нас свое. Не к ночи помянуты будут, но если кто-то хочет видеть на Украине только грязь и хрюкающие в телекамеры рыла из Рады и всяких "херобатальонов" — воля ваша. Тут, как говорится, насильно мил не будешь.
Но повторюсь еще раз — Киев и Львов — это не вся Украина. И наши бабуины из Рады, кривоязыкие "херои АТО" — это не весь народ.
А кто хочет видеть то, что я так стараюсь вам показать, ухоженные и чистые памятники, живые цветы на могилах наших и ваших предков, сообща бивших одного врага, людей, которые не видят на востоке мордорских орд — то тут да, я, ваш добровольный но очень старательный помощник, буду и дальше показывать вам другую Украину.
Я очень надеюсь на то, что вам будет полезно ее увидеть. Потому что я, старый таракан, все еще верю в то, что рано или поздно станем людьми и будем ездить друг к другу в гости не на танках.
Так что доброго вам всем дня и веры в то, что так будет! И, как всегда, до следующей встречи!
И дело совсем не в цвете знамен или принадлежности к какой-то оппозиции. Хотя, если судить по передаваемым мне посланиям из редакции, которые вне комментариев, то я действительно оппозиция. Даже вашему «Первому каналу».
Да, на «Первом» сколько угодно могут надевать всем украинцам кастрюли на головы и рассказывать о том, что, если не завтра, то послезавтра, — всё, кранты.
И в этом они по-своему правы. Вышиванков у нас и Кличко да Ляжко у них предостаточно. Примерно как у вас Гайдар и Собчак… А, Гайдар теперь у нас. Все к нашему берегу, мокрица их… Но у вас тоже есть, и не стоит от этого открещиваться, да.
Но у «первого» своя Украина, а у меня своя. Несколько другая, но какая есть. И то, что в ней не все падают в экстазе от фамилии «бандера» и не колотятся головами об пол при звуке «щеневмерлы» — это как раз интересный момент. Ум, как и его отсутствие, они сближают. Вопрос весь в том, кого и как. Я как раз за тех, кого сближает ум, и у кого не выделяется желчь при виде украинского флага.
Какая разница, какой флаг: красный с серпом и молотом, желто-голубой, черно-бело-желтый или бело-сине-красный? Гениев и идиотов достаточно под любым из них.
Два с лишним года тому назад я начал с веселеньких рассказов о том, что происходит за кулисами Рады. Мы вместе хохотали. Ну вот вроде как повзрослел, и теперь просто хочу показать именно Украину нормальных людей. Не хочет «первый» показывать — ну и ладно, обойдемся.
Расскажу вам для начала про счастье и везение. Бывает же такое? Может повезти человеку по полной?
У нас такой человек есть городе. И мужичок сложный. Ну, сложно его назвать просто мужиком. Потому, особо не буду интриговать и мыслями своими вас на что-нибудь "наводить". В нашей Раде праздник: появился новый источник доходов для депутатов. И открыл этот источник не просто депутат, а глава партии и фракции!
Председатель парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее. Вообще-то Ляшко задекларировал три выигрыша: 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. Во прет, правда? Только позавидовать можно.
Вот правду говорят, деньги к деньгам. Что-то вот у меня не плывут, а пан Ляшко вроде и не делает ничего, а к нему плывут. Или делает?
Иначе как объяснить 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен, которые он показал в декларации? Понятно, что не каждый в нее заглянуть может, но кто может — тот мне соврать не даст. Есть такие циферки.
Теперь, по ходу, «карта попрет» у всех нардепов…
Правда вот домик и парочка земельных участков за 15 000 000 гривен, которые Олег прикупил по случаю недавно, вопросы вызывают. Нехорошо, конечно, в чужой карман заглядывать, просто для себя. На будущее, интересно, как или чем можно столько заработать? Наверное, Ляшко "вагоны где-то разгружает", по старой специальности... Или не вагоны?
И почему так происходит, что деньги и работа в одни руки не идут? Одним работа, другим деньги.
Остальное "население", ну раньше люди их называли, даже за использование тепловой энергии расплатиться не может. Людям работа пришла, а денег нет. Причем, «Киевэнерго» пишет, что мы должны 1,3 миллиарда гривен (за отопление составляет 741 250 000 гривен, долг за горячую воду — 582 140 000 гривен). Организации ЖКХ ещё 682 миллиона гривен. А всего Киев задолжал 2,6 млрд. гривен за тепло...
Аж мороз по позвоночнику…
А Киеве больше нет дельфинария "Немо"... 22 октября всеми любимый дельфинарий закрыт. По решению Печерского районного суда Киева. За нецелевое использование земли. Год дельфины продержались без канализации, но с сушей поспорить не смогли. Какой к мокрице дельфинарий, когда там можно построить прекрасный пустырь! Обидно. Жаль дельфинов. Умные они. И честные. И людей жаль, которые на них любили поглазеть.
Но о киевских гадостях можно говорить до бесконечности долго. Если честно, надоело. Привкус такой, что жвалы надо каждый раз чистить. А это как бы расходы лишние.
Так что покажу я вам еще один странный украинский городок. Самый странный из всех, что я увидел за свой отпуск.
Добро пожаловать со мной в Каменец-Подольский. Один из древнейших городов на нашей земле. Может, и самый древний. Если верить археологам, то за 10 000 лет до нашей эры тут кто-то жил и употреблял в пищу мамонтов. Ну а сам город причислили к 9 веку нашей эры. Но история есть в интернетах, она нам ни к чему. Кому интересно — тот сам все найдет и почитает.
Сам же город просто очарователен, равно как люди там обитающие. Но они, правда, "с вишенкой на торте" или, по-нашему, с тараканом в голове. Да еще с каким! Африканским, не меньше. Это я вам как спец заявляю. По тараканам.
Очарование Каменца я разобью на три части.
Часть первая. Патриотическая.
В город я прибыл уже днем за что огромное "спасибо" нашей "Укрзализныце", покровительнице очередей и улиток. Это как у вас РЖД, но в худшей ипостаси. Медленно и погано. Но по этой жуткой структуре я как-нибудь в другой раз пройдусь, не хочу себе настроение портить.
Прибыл я в очень своеобразный день — День освобождения Украины от фашистов. Не круглая дата, но все же. Хотел, очень хотел посмотреть, как это не в Киеве будет выглядеть. От Киева, признаюсь, уже тошнит.
И опоздал. Очень жаль, но все уже разошлись. Денек был ничего по погоде, так что все жители и гости использовали его по полной. Ну и я тоже, само собой, в соответствии с поставленной себе задачей.
Чего я не увидел в городе вообще. За весь день я не увидел ни одного привычного уже черно-красного полотнища. Ни одной листовки или агитки. Ни-че-го, что напомнило бы о правосеках или поклонниках Бандеры и Петлюры, хотя именно здесь, например, завершила свой боевой путь армия Симона Петлюры.
Сразу скажу, что гида-путеводителя у меня не было, потому что нашел — то нашел.
Это единственное, что из современного. И "Небесная сотня", и те, кто... не пришел из АТО. Без комментариев, и вот почему.
А это памятник воинам-освободителям Каменец-Подольского.Разница есть, если по-моему.
Венки — венками, но как бы живых цветов поболее будет.
Кстати, о декоммунизации и всем таком:
Уверен, вам понравится такой подход к вопросу.
Скорбно, скромно, но мурашки пробирают от цифр, если честно.
Ну здесь тоже все понятно, не так ли?
Это уже в другом месте. Вообще у каменчан такой подход к памяти земляков — помнить всех. И это уважительно.
Вообще в городе памятных мест, посвященных Великой Отечественной не просто много. И все в весьма достойном состоянии, нет следов вандализма, краски и тому подобных безобразий. Не Киев или Львов однозначно.
Это, как меня уже редакторы просветили, ваши "Черные ножи" отметились.
Заканчивая первую часть, хочу сказать только одно: чтобы там не говорили о полной деградации и прочих демократических удовольствиях у нас, дорогие россияне и жители иных республик, вы возьмите за аксиому одну вещь: Киев и Львов — это не вся Украина. Там просто процент удурков больше. А в обычной Украине все может быть и вот так: спокойно и достойно.
И на один памятник, облитый краской, приходится намного больше вот таких: ухоженных и с живыми цветами. Просто об этом нормальные люди не кричат с телеэкранов, не зарабатывают себе рейтингов. Это просто память, а помнить у нас умеют. По крайней мере, не разучились еще. Да и не скоро разучатся, хотите верьте, хотите — нет.
Вот вам еще одно доказательство. "Херои в тюрьмах" — это про всяких там айдаровских и торнадовских хероев, которые нынче заключенные. И пожалуйста, черным по красному (прям в фирменных цветах) мнение. Хорошее и емкое.
Тут я патриотическую часть заканчиваю, и перехожу ко второй части.
Часть вторая. Просто город.
Каменец-Подольский прибывшего в него первый раз просто убивает наповал своей чистотой. И техническими вывертами. Вот как вы думаете, что это за сооружение?
Правильно, велопаркинг. Ни в одном городе такого я не видал. Ну можно же просто и не расходуя лишнего металла, сделать дуги? Без герба города, без художественной ковки? Можно, конечно. Но не здесь. Здесь стремятся показать изо всех сил, что умеют и могут. И любят свой город.
Уберите столб с современными знаками, и окунитесь лет на 250 назад. Не дом — машина времени. И таких много. И все в очень таком приличном состоянии.
Брусчатка как во Львове, но вот проблема: ни одного камня не выворочено.
А это меня позабавило. Увидев паркинг для великов, подумал, что колесатые тут в почете. Ан, нет.
Такая вот велодорожка-костотряс, с уклоном неслабым и крутым поворотом. А за поворотом — тест на умение ездить в виде столба.
Местная экстрим-зона. Над пропастью на тросе. Сколько едешь — столько и орешь.
Глянул вниз, подумал... и начал искать обход. Мне как раз на ту сторону нужно было. Но я нормальный герой, а они, как известно, всегда идут в обход.
Знаете, а Рафаэль тоже когда-то на донышках от винных бочек рисовал...
А это памятник мне. Туристу. Вот так и есть, разинув рты все и ходят.
Харчевня и памятник каве. Ну, кофе.
Будете смеяться, но это — экскурсионный автобус. Или бронетранспортер. И таких тут несколько штук. Видимо, катать каждый день по брусчатке — это смерть любой подвеске, кроме военной.
Памятник мягкому отжиму. Раньше это была то ли лютеранская, то ли католическая церковь. Но потом ее прибрали к рукам православные и слегка модернизировали. Выглядят маковки забавно, не правда ли?
Часть третья. Крепостная.
Но, конечно, главная достопримечательность — это крепость. Сколько она строилась-перестраивалась, сказать могут только специалисты, но красота...
Кстати, это крепость-киногерой. Участвовала в куче фильмов, где-то играла сама себя, где-то нет. Самая известная роль — Ла Рошель в фильме "Три мушкетера". Вот!
Старый замок — это квинтэссенция всего. Неразбавленная. Это надо видеть и осязать. Все отдано на откуп реконструкторам, они тут и шаманят.
А это полевая хлебопечка 16 века. Глиняная. Вот теперь не рассказывайте, историки, что первым полевые кухни Наполеон ввел. Первыми были мы!
Кстати, огонь не просто так горит. Его пекарь развел и хлебушек пек. И я тоже угостился, и скажу вам, довольно интересно. Что-то среднее между лавашом и лепешкой. Вкусно.
Вот, собственно, и вся экскурсия по украинскому городу Каменец-Подольский. Коротко, конечно, но увы. Наснимал я, конечно, много. Ведь красота вокруг. И люди, кстати. С лицами.
Я вам так скажу, уважаемые мои читатели. Пусть каждый видит у нас свое. Не к ночи помянуты будут, но если кто-то хочет видеть на Украине только грязь и хрюкающие в телекамеры рыла из Рады и всяких "херобатальонов" — воля ваша. Тут, как говорится, насильно мил не будешь.
Но повторюсь еще раз — Киев и Львов — это не вся Украина. И наши бабуины из Рады, кривоязыкие "херои АТО" — это не весь народ.
А кто хочет видеть то, что я так стараюсь вам показать, ухоженные и чистые памятники, живые цветы на могилах наших и ваших предков, сообща бивших одного врага, людей, которые не видят на востоке мордорских орд — то тут да, я, ваш добровольный но очень старательный помощник, буду и дальше показывать вам другую Украину.
Я очень надеюсь на то, что вам будет полезно ее увидеть. Потому что я, старый таракан, все еще верю в то, что рано или поздно станем людьми и будем ездить друг к другу в гости не на танках.
Так что доброго вам всем дня и веры в то, что так будет! И, как всегда, до следующей встречи!
Автор: Таракан Околорадский
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