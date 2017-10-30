10:36 30 октября

Записки Колорадского Таракана. А у меня другая Украина!

Приветствую вас, уважаемые и обожаемые! Спасибо за заботу о моём хитине. Правильно вы всё пишете. Подставляться, конечно, не буду, но и сидеть что-то не особо-то и охота. В раж вошел.

И дело совсем не в цвете знамен или принадлежности к какой-то оппозиции. Хотя, если судить по передаваемым мне посланиям из редакции, которые вне комментариев, то я действительно оппозиция. Даже вашему «Первому каналу».

Да, на «Первом» сколько угодно могут надевать всем украинцам кастрюли на головы и рассказывать о том, что, если не завтра, то послезавтра, — всё, кранты.


И в этом они по-своему правы. Вышиванков у нас и Кличко да Ляжко у них предостаточно. Примерно как у вас Гайдар и Собчак… А, Гайдар теперь у нас. Все к нашему берегу, мокрица их… Но у вас тоже есть, и не стоит от этого открещиваться, да.

Но у «первого» своя Украина, а у меня своя. Несколько другая, но какая есть. И то, что в ней не все падают в экстазе от фамилии «бандера» и не колотятся головами об пол при звуке «щеневмерлы» — это как раз интересный момент. Ум, как и его отсутствие, они сближают. Вопрос весь в том, кого и как. Я как раз за тех, кого сближает ум, и у кого не выделяется желчь при виде украинского флага.

Какая разница, какой флаг: красный с серпом и молотом, желто-голубой, черно-бело-желтый или бело-сине-красный? Гениев и идиотов достаточно под любым из них.

Два с лишним года тому назад я начал с веселеньких рассказов о том, что происходит за кулисами Рады. Мы вместе хохотали. Ну вот вроде как повзрослел, и теперь просто хочу показать именно Украину нормальных людей. Не хочет «первый» показывать — ну и ладно, обойдемся.

Расскажу вам для начала про счастье и везение. Бывает же такое? Может повезти человеку по полной?

У нас такой человек есть городе. И мужичок сложный. Ну, сложно его назвать просто мужиком. Потому, особо не буду интриговать и мыслями своими вас на что-нибудь "наводить". В нашей Раде праздник: появился новый источник доходов для депутатов. И открыл этот источник не просто депутат, а глава партии и фракции!

Председатель парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее. Вообще-то Ляшко задекларировал три выигрыша: 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. Во прет, правда? Только позавидовать можно.

Вот правду говорят, деньги к деньгам. Что-то вот у меня не плывут, а пан Ляшко вроде и не делает ничего, а к нему плывут. Или делает?

Иначе как объяснить 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен, которые он показал в декларации? Понятно, что не каждый в нее заглянуть может, но кто может — тот мне соврать не даст. Есть такие циферки.

Теперь, по ходу, «карта попрет» у всех нардепов…

Правда вот домик и парочка земельных участков за 15 000 000 гривен, которые Олег прикупил по случаю недавно, вопросы вызывают. Нехорошо, конечно, в чужой карман заглядывать, просто для себя. На будущее, интересно, как или чем можно столько заработать? Наверное, Ляшко "вагоны где-то разгружает", по старой специальности... Или не вагоны?

И почему так происходит, что деньги и работа в одни руки не идут? Одним работа, другим деньги.

Остальное "население", ну раньше люди их называли, даже за использование тепловой энергии расплатиться не может. Людям работа пришла, а денег нет. Причем, «Киевэнерго» пишет, что мы должны 1,3 миллиарда гривен (за отопление составляет 741 250 000 гривен, долг за горячую воду — 582 140 000 гривен). Организации ЖКХ ещё 682 миллиона гривен. А всего Киев задолжал 2,6 млрд. гривен за тепло...

Аж мороз по позвоночнику…

А Киеве больше нет дельфинария "Немо"... 22 октября всеми любимый дельфинарий закрыт. По решению Печерского районного суда Киева. За нецелевое использование земли. Год дельфины продержались без канализации, но с сушей поспорить не смогли. Какой к мокрице дельфинарий, когда там можно построить прекрасный пустырь! Обидно. Жаль дельфинов. Умные они. И честные. И людей жаль, которые на них любили поглазеть.

Но о киевских гадостях можно говорить до бесконечности долго. Если честно, надоело. Привкус такой, что жвалы надо каждый раз чистить. А это как бы расходы лишние.

Так что покажу я вам еще один странный украинский городок. Самый странный из всех, что я увидел за свой отпуск.

Добро пожаловать со мной в Каменец-Подольский. Один из древнейших городов на нашей земле. Может, и самый древний. Если верить археологам, то за 10 000 лет до нашей эры тут кто-то жил и употреблял в пищу мамонтов. Ну а сам город причислили к 9 веку нашей эры. Но история есть в интернетах, она нам ни к чему. Кому интересно — тот сам все найдет и почитает.

Сам же город просто очарователен, равно как люди там обитающие. Но они, правда, "с вишенкой на торте" или, по-нашему, с тараканом в голове. Да еще с каким! Африканским, не меньше. Это я вам как спец заявляю. По тараканам.

Очарование Каменца я разобью на три части.

Часть первая. Патриотическая.

В город я прибыл уже днем за что огромное "спасибо" нашей "Укрзализныце", покровительнице очередей и улиток. Это как у вас РЖД, но в худшей ипостаси. Медленно и погано. Но по этой жуткой структуре я как-нибудь в другой раз пройдусь, не хочу себе настроение портить.

Прибыл я в очень своеобразный день — День освобождения Украины от фашистов. Не круглая дата, но все же. Хотел, очень хотел посмотреть, как это не в Киеве будет выглядеть. От Киева, признаюсь, уже тошнит.

И опоздал. Очень жаль, но все уже разошлись. Денек был ничего по погоде, так что все жители и гости использовали его по полной. Ну и я тоже, само собой, в соответствии с поставленной себе задачей.

Чего я не увидел в городе вообще. За весь день я не увидел ни одного привычного уже черно-красного полотнища. Ни одной листовки или агитки. Ни-че-го, что напомнило бы о правосеках или поклонниках Бандеры и Петлюры, хотя именно здесь, например, завершила свой боевой путь армия Симона Петлюры.

Сразу скажу, что гида-путеводителя у меня не было, потому что нашел — то нашел.


Это единственное, что из современного. И "Небесная сотня", и те, кто... не пришел из АТО. Без комментариев, и вот почему.


А это памятник воинам-освободителям Каменец-Подольского.Разница есть, если по-моему.


Венки — венками, но как бы живых цветов поболее будет.

Кстати, о декоммунизации и всем таком:

Уверен, вам понравится такой подход к вопросу.


Скорбно, скромно, но мурашки пробирают от цифр, если честно.


Ну здесь тоже все понятно, не так ли?



Это уже в другом месте. Вообще у каменчан такой подход к памяти земляков — помнить всех. И это уважительно.


Вообще в городе памятных мест, посвященных Великой Отечественной не просто много. И все в весьма достойном состоянии, нет следов вандализма, краски и тому подобных безобразий. Не Киев или Львов однозначно.


Это, как меня уже редакторы просветили, ваши "Черные ножи" отметились.





Заканчивая первую часть, хочу сказать только одно: чтобы там не говорили о полной деградации и прочих демократических удовольствиях у нас, дорогие россияне и жители иных республик, вы возьмите за аксиому одну вещь: Киев и Львов — это не вся Украина. Там просто процент удурков больше. А в обычной Украине все может быть и вот так: спокойно и достойно.

И на один памятник, облитый краской, приходится намного больше вот таких: ухоженных и с живыми цветами. Просто об этом нормальные люди не кричат с телеэкранов, не зарабатывают себе рейтингов. Это просто память, а помнить у нас умеют. По крайней мере, не разучились еще. Да и не скоро разучатся, хотите верьте, хотите — нет.


Вот вам еще одно доказательство. "Херои в тюрьмах" — это про всяких там айдаровских и торнадовских хероев, которые нынче заключенные. И пожалуйста, черным по красному (прям в фирменных цветах) мнение. Хорошее и емкое.

Тут я патриотическую часть заканчиваю, и перехожу ко второй части.

Часть вторая. Просто город.

Каменец-Подольский прибывшего в него первый раз просто убивает наповал своей чистотой. И техническими вывертами. Вот как вы думаете, что это за сооружение?


Правильно, велопаркинг. Ни в одном городе такого я не видал. Ну можно же просто и не расходуя лишнего металла, сделать дуги? Без герба города, без художественной ковки? Можно, конечно. Но не здесь. Здесь стремятся показать изо всех сил, что умеют и могут. И любят свой город.


Уберите столб с современными знаками, и окунитесь лет на 250 назад. Не дом — машина времени. И таких много. И все в очень таком приличном состоянии.




Брусчатка как во Львове, но вот проблема: ни одного камня не выворочено.

А это меня позабавило. Увидев паркинг для великов, подумал, что колесатые тут в почете. Ан, нет.


Такая вот велодорожка-костотряс, с уклоном неслабым и крутым поворотом. А за поворотом — тест на умение ездить в виде столба.


Местная экстрим-зона. Над пропастью на тросе. Сколько едешь — столько и орешь.


Глянул вниз, подумал... и начал искать обход. Мне как раз на ту сторону нужно было. Но я нормальный герой, а они, как известно, всегда идут в обход.








А это местные рыбаки себе устроили.




Знаете, а Рафаэль тоже когда-то на донышках от винных бочек рисовал...




Это ратуша. Тут раньше отцы-командиры сидели.


А это памятник мне. Туристу. Вот так и есть, разинув рты все и ходят.




Харчевня и памятник каве. Ну, кофе.


Будете смеяться, но это — экскурсионный автобус. Или бронетранспортер. И таких тут несколько штук. Видимо, катать каждый день по брусчатке — это смерть любой подвеске, кроме военной.


Памятник мягкому отжиму. Раньше это была то ли лютеранская, то ли католическая церковь. Но потом ее прибрали к рукам православные и слегка модернизировали. Выглядят маковки забавно, не правда ли?

Часть третья. Крепостная.

Но, конечно, главная достопримечательность — это крепость. Сколько она строилась-перестраивалась, сказать могут только специалисты, но красота...













Кстати, это крепость-киногерой. Участвовала в куче фильмов, где-то играла сама себя, где-то нет. Самая известная роль — Ла Рошель в фильме "Три мушкетера". Вот!



Старый замок — это квинтэссенция всего. Неразбавленная. Это надо видеть и осязать. Все отдано на откуп реконструкторам, они тут и шаманят.






Инженерная справа. Такой, знаете, моря копали в старые времена. Шутка, конечно.




А это полевая хлебопечка 16 века. Глиняная. Вот теперь не рассказывайте, историки, что первым полевые кухни Наполеон ввел. Первыми были мы!

Кстати, огонь не просто так горит. Его пекарь развел и хлебушек пек. И я тоже угостился, и скажу вам, довольно интересно. Что-то среднее между лавашом и лепешкой. Вкусно.



Вот, собственно, и вся экскурсия по украинскому городу Каменец-Подольский. Коротко, конечно, но увы. Наснимал я, конечно, много. Ведь красота вокруг. И люди, кстати. С лицами.



Я вам так скажу, уважаемые мои читатели. Пусть каждый видит у нас свое. Не к ночи помянуты будут, но если кто-то хочет видеть на Украине только грязь и хрюкающие в телекамеры рыла из Рады и всяких "херобатальонов" — воля ваша. Тут, как говорится, насильно мил не будешь.

Но повторюсь еще раз — Киев и Львов — это не вся Украина. И наши бабуины из Рады, кривоязыкие "херои АТО" — это не весь народ.

А кто хочет видеть то, что я так стараюсь вам показать, ухоженные и чистые памятники, живые цветы на могилах наших и ваших предков, сообща бивших одного врага, людей, которые не видят на востоке мордорских орд — то тут да, я, ваш добровольный но очень старательный помощник, буду и дальше показывать вам другую Украину.

Я очень надеюсь на то, что вам будет полезно ее увидеть. Потому что я, старый таракан, все еще верю в то, что рано или поздно станем людьми и будем ездить друг к другу в гости не на танках.

Так что доброго вам всем дня и веры в то, что так будет! И, как всегда, до следующей встречи!
Автор: Таракан Околорадский


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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:21
    ... забили в головы людей о "москалях", теперь попробуй выковыряй... мир когда то придет в нэзалэжню, надеюсь...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 10:05
      Это точно. Максималистов, ровняющих всех под одну гребёнку везде хватает. Таракану - огромное спасибище и удачи! Хочу ещё добавить, что большая часть повествования В.Беляева "Старая крепость" проходит как раз в городе Каменец-Подольский.
      Джедай
  2. Шурале Сегодня, 07:30
    Понимаю о чем написал автор, но вот паходу подставил он город конкретно, скоро там и памятники валить будут и декомунизацию проводить, а жаль...
    Шурале
    1. Евдоким Сегодня, 09:33
      Цитата: Шурале
      подставил он город конкретно,

      Согласен. Жаль. Такую красоту испохабят. hi
      Евдоким
  3. Сергей-svs Сегодня, 07:33
    Какая разница, какой флаг: красный с серпом и молотом, желто-голубой, черно-бело-желтый или бело-сине-красный? Гениев и идиотов достаточно под любым из них.

    Очень хорошо сказано! good
    Сергей-svs
  4. Попович Сегодня, 07:42
    ЛяРошель в основном снимали в Хотине ( хотя и тут эпизоды снимали...)
    Попович
  5. victorsh Сегодня, 08:00
    Отличный фотоочерк!Спасибо!К сожалению на нашем сайте есть те,кто "вспомнят"об украинцах-хлеборезах,тыловиках,"любимчиках"офиц
    еров и тд.и тп.К сожалению.А то,что они оскорбляют людей входящих в тройку по численности населения России их мало волнует.
    victorsh
  6. svp67 Сегодня, 08:04
    Класс!!!!!!! Спасибо "тараканище". Как то даже душой отдохнул.
    Ну хочется то же похвастаться...
    Правильно, велопаркинг. Ни в одном городе такого я не видал.
    А вот у нас в Бурге вот такая вот есть велопарковочка ...


    И своя скамья примирения у нас есть..

    Вот попробуй на её наклонных плоскостях не сблизится и не примириться....
    svp67
  7. Begemot Сегодня, 08:51
    Очень хочется верить автору, но вот вспоминается изумительный по выразительности эпизод из(по моему, не помню точно) "Кабаре", где на фоне пасторальной Альпийской природы немцы, одетые в традиционные белые рубашки, черные шорты и гольфы мирно пьют пиво и едят свою печеную квашенную капусту с сардельками и рульками, сидя за аккуратно накрытыми столами, лица у всех одухотворенные, прямо как у автора в тексте, весело рассказывают анекдоты, беззаботно танцуют и все это заканчивается единодушным, мощным и непреклонным в своей вере исполнением нацистского гимна или что то вроде Дойчлянд убер алез. Слишком притягательны идеи, что простой бюргер не простой, а сверхчеловек, рожденный повелевать миром. Чем хохол хуже. Он тоже так хочет.
    Begemot
    1. inkass_98 Сегодня, 09:23
      Двумя руками поддерживаю предыдущего оратора.
      inkass_98
  8. Русфанер Сегодня, 09:08
    "...рано или поздно станем людьми и будем ездить друг к другу в гости не на танках." (с)
    Очень бы хотелось...
    P.S.
    ...
    К дорогуше своей я б ушёл давно,
    Да стоит на пути чёрт-Махно!
    И пока я хожу, езжу на войне,
    Ты, Маруся, не верь Сатане!
    (c)
    Русфанер
  9. Mestny Сегодня, 09:44
    Цитата: victorsh
    Отличный фотоочерк!Спасибо!К сожалению на нашем сайте есть те,кто "вспомнят"об украинцах-хлеборезах,тыловиках,"любимчиках"офиц
    еров и тд.и тп.К сожалению.А то,что они оскорбляют людей входящих в тройку по численности населения России их мало волнует.

    То есть надо сделать вид, что их не было - всех этих тыловиков, любимцев и прочее? Я правильно понял?
    Мне вот представляется, что народ в целом характеризуют как раз его отдельные представители.
    Вопрос - каких больше.
    Mestny
  10. bandabas Сегодня, 10:07
    Красивый город. Но, сразу вспомнился старый советский анекдот о встрече директоров Каменец-Подольской и Львовской табачной фабрик насчет "Ватры" (были такие сигареты).-"А, вы еще и табачок кладете!"
    bandabas
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