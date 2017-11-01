Украина как страна без людей. Как убивают душу народа

Наверное у каждого из читателей были встречи, возникшие совершенно ниоткуда. Когда какая-нибудь тетушка или другой родственник вдруг слёзно просит довести её(его) до вокзала потому, что "проездом едет Вася (Петя, Маши, Даша...), которого вы прекрасно знаете. Ну помните, когда вам было 12-13 лет вас представляли друг другу. Сын (дочь) тети Маши, которую вы видели в шестилетнем возрасте. И этот Вася везет баночку совершенно чудодейственного варенья с родины тётушки.Примерно такая ситуация случилась и у меня. Выходной день. Снег и морозец. Лед на дорогах. Красота. И звонок. В том стиле, который я выше описал. отказать я не мог. И не зря. Эта статья плод этой самой поездки на вокзал и почти часового разговора со "знакомым". Мне, если честно совершенно не понятно расписание движения наших супер скорых поездов. То мчатся, как от стаи волков улепетывают, то стоят по часу на станциях."Старый знакомый" оказался совершенно незнакомым человеком. Про меня он знал ровно столько, сколько я про него. Проще говоря ничего. Да и украинцем он оказался "липовым". Обычный русский мужик, который влюбился давным давно в украинскую дивчину и уехал на Украину. В Харьков. Ну а там квартира, дети, друзья, дача...Жизнь одним словом. Даже тогда, когда началась вся эта заваруха (его слова) уезжать не думал. "Куда и кому мы нужны"?Короче, человек из обычных, не героических. Тот, на котором этот мир и стоит. Будет работать. Будет воевать, если призовут. Будет голосовать, за кого скажут. Для него главное просто жить. Не драться, не выставлять политические требования, не майданить... Просто нормально жить. Работать. Растить детей. Осуждать? А за что? Перевоспитывать 50-летнего дядьку?Но разговаривать -то почти час о чем-то надо. А то воспоминания тётушки о "наших общих знакомых" из далекого детства мозг снесут полностью. И разговор наш, каюсь, я повернул на интересную тему. Интересную для меня лично.Дело в том, что все события на Украине сегодня, по моему мнению, должны были происходить в России в 90-е. Это моё глубокое убеждение. И было в той, убиваемой России, одно, что как-то обходит пресса и многочисленные обозреватели и специалисты по незалежной. Самое страшное...То, что определяет конец государства, а может быть, и народа.Помните Россию 90-х? Я не про экономику, не про культуру, не про армию. Я про душу. Мою, вашу, соседа, России, наконец. Помните, что тогда пытались сотворить с нашей душой? Помните миллионы сидящих у экранов телевизоров с банками воды и кремами. Когда Ален Чумак заряжал...Помните Кашпировского, который "поднимал безногих инвалидов" одним пассом руки.Сколько святых, типа Марии Деви Христос и прочих, тогда появилось. Сколько колдунов, вроде Лонге практиковали белую, черную, "серобуромалиновую" магию. Практически в каждом заштатном городке выступал целитель, который лечил всё. Даже мертвых воскрешал. Плати и получи сертификат, что ты уже вылечился. Мы верили. И не надо мне говорить, что верили все, кроме вас. Вы-то умный. С высшим образованием. А банки с водой "заряжала" жена-дура. Что с бабы взять..."Да задница с этим у нас". Это первые слова моего собеседника на мой прямой вопрос о сектах и всяких чародеях. "Я специально не интересовался, но слышал о "Богородичном центре", о церкви Догнала, о "Посольстве Божьем"...". По словам собеседника, пока эта зараза не особо коснулась Харькова , да и вообще восточных регионов.Мне правда стало интересно, неужели сегодня на Украине "эра Чумака и Кашпировского"? Опять-"Вы ничего не чувствуете, но ваш организм уже помолодел на 50 лет. Даже у тех, кто только что родился...". А дальше все понятно. Любопытство должно быть удовлетворено. Как оказалось, ситуация хоть и похожа на нашу "из 90-х", но, как и положено в фарсе, доведена до абсурда.Вот запись жителя Львова Игоря Т., которую я нашел в одной из соц. сетей. Речь идет о жене автора, которая попала в секту: “Мы живем во Львове, а к проповеднику она ездит в Ровно. Туда же, чтобы быть ближе к “учителю“, из Запорожья переехала ее мать. Она и затянула туда свою дочь. “Учитель“ - мужик лет шестидесяти, неплохой психолог и манипулятор. Говорит, что он сын божий, и предлагает микс вегетарианства, христианства, йоги, учения о карме и всего остального. Заодно в этой секте заставляют людей уходить из семей, убеждая, что их родственники одержимы демонами. И все это устроено как бизнес: стоимость дня “просветления“ - 300 грн, но нужно ехать не менее чем на неделю. Туда ходят около 20 человек, и они все активнее приглашают новичков. “Стрессоустойчивые“ быстро из секты уходят, остаются те, кто поддаются внушению“.А вот и совершенно идиотский проект. Чисто украинский, но работающий на уровне "генетической памяти". Может не идиотский даже. Подлый, правильнее будет. Я про "Богородичный центр" сегодняшнего "разлива". Вот, что я нашел об этой секте. Ирина из Винницы: “Года три назад кто-то в поезде напарил моей маме первую их книгу. А потом позвонила женщина и пригласила ее на семинар. Мама пошла, книг накупила, видно, что это ее затягивает. Секта называет себя староверами, но, думаю, для них это ширма“.Знаете почему я называю эту секту подлой? Просто потому, что они мне напоминают агентов похоронных контор. И те, и эти "живут" в условиях, когда человек находится в глубочайшем стрессе. И "доить" его можно по полной. "Подпишется" на любые деньги. "Богородичный центр" паразитирует на воспоминаниях о "советской" жизни. Точнее на старом мифе о братстве народов. "Создадим единое государство всех славян и наступить рай на Земле"...А про остальные секты? Кто-то отменял и запрещал восточные религии и их суррогаты? Кто-то выступает против уже запрещенной на Украине церкви Догнала? Многие россияне и не слышали об этой секте. На самом деле, всякого рода "реформаторов" хватает в любой из мировых религий. Догналиты выступают против традиционной грекокатолической церкви.Знаете во что сегодня превратилось на Украине "Посольство Божье"? Не поверите, но сегодня это, во многом, волонтерское движение помощи воинам АТО. Хочешь помочь солдатам-стань в ряды верующих а Божье посольство на Земле.Тема противная получилась. Вера человека вообще тема интимная. И писать о ней необходимо с большой оглядкой. Одно слово и ты уже обидел кого-то. Только в данном случае меня не столько вопросы веры интересуют. Мне больше интересна душа человека.На Украине сегодня идет открытая война между христианскими религиями. Католичество, православие, какое-то украинское православие, протестанты...Мы как-то забыли, что Турчинов не более и не менее, как достаточно высокопоставленный религиозный деятель! И деятель именно сектантского толка! А дальше, какой вывод? Сектантство на Украине уже давно занимает ведущие позиции и в политике!Красивая история о возрождении народа сегодня уже превратилась в историю о вырождении народа. Тема о противостоянии "запада" и "востока" Украины на самом деле не стоит и выеденного яйца. Сегодня нет противостояния. Сегодня на Украине живут люди, потерявшие моральные ориентиры. Потерявшие веру! Везде.Поднимать тему "правильности" религии не буду. Всегда придерживался простой истины, которую мне когда-то высказал старый деревенский священник. "Вера бывает разная. Бог один!". И именно по этому, одному для всех Богу, на Украине сегодня бьют проходимцы всех мастей. Человек без веры-живой труп.А ведь ещё ещё и другие "паразиты" от веры. Те, кто за "мзду малую" могут вытащить вашего сына, отца, брата из зоны АТО. Те, кто может "поговорить с высшими силами" чтобы пуля или осколок минули вашего сына. Те, кто могут "убить" вашего родственника, если вы прямо сейчас не "внесете взнос" в какую-нибудь кассу...Но об этих людях надо писать отдельную статью.Мы можем много раз говорить о плохих политиках. Мы можем говорить об обманутом народе Украины. Мы можем выражать надежду на прозрение народа. Но все это будут слова. Потерявший душу не может быть человеком.В украинском народе душа пока сохраняется. Мы это видим. Мы это чувствуем. Но душу эту убивают. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И противостоять этому невозможно. Это дело каждого человека. Личное дело каждого человека. Оставаться человеком, сохранить душу или стать щепкой, которая плывет по воле волн...А может куском того, что по утверждению народных пословиц, не тонет...