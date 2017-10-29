19:18 29 октября

Силуанов: Россия открыта для переговоров с Украиной по трехмиллиардному долгу

Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу на $ 3 млрд, передает РИА Новости заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.



Мы открыты к переговорам с украинскими коллегами. Основное условие – это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг – это 3 миллиарда долларов США. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов. Такие переговоры мы ведем. Уверен, что предложения по выполнению Украиной своих обязательств будут найдены,
сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».


«Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям», – напоминает агентство.

Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от украинской стороны не последовало, и дело было передано в суд, а в конце марта текущего года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг.

В июле суд конкретизировал решение, уточнив полную суму долга и штрафных процентов. Он обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $ 3 млрд., приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $ 75 млн., а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы (каждый день просрочки обходится Киеву в $ 673 тыс.).

Кроме того, Высокий суд обязал Киев возместить Москве часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 млн. фунтов стерлингов.

В сентябре Украина исполнила постановление о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, перечислив 1,16 млн. фунтов стерлингов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Machete Сегодня, 18:30
    О чём разговаривать?
    Долг эти товарищи и не хотят и не могут отдать.
    Дефолт по суверенному долгу не признают ни сами украинцы ни международные регуляторы не хотят этого делать. Чтобы в лужу не сесть со своей политикой.
    С кого и как долг взимать?
    с МВФ договариваться, чтобы тот выдедил кредит именно под выплату? Это вряд ли.....
    Machete
    1. Чёрный Сегодня, 18:32
      Какие переговоры? О чём?...Пусть заплатят и спят спокойно.... smile...вы блин ещё простите его фашистам, с вас станется...
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 18:55
        Я думаю что пока в тисках Фаберже зачинщикам не зажмем-никакого возврата не будет.Совершенно верно сказано-и нечем и не хотят..Нехочуха и Немогуха в одном флаконе.
        Цитата: Чёрный
        Какие переговоры? О чём?...Пусть заплатят и спят спокойно.... smile...вы блин ещё простите его фашистам, с вас станется...
        210окв
      2. Грэг Миллер Сегодня, 18:58
        С беззубыми трусами никто никаких переговоров вести не будет.
        Грэг Миллер
      3. Partyzan Сегодня, 19:00
        Цитата: Чёрный
        ы блин ещё простите его фашистам, с вас станется...

        нет, прощать не надо - забрать территорией - ДНР+ЛНР, и все request
        Partyzan
    2. Черный_Ватник Сегодня, 18:52
      Кто-нибудь, дайте пожалуйста Силуанову тапком по голове.
      Черный_Ватник
      1. Pirogov Сегодня, 18:58
        Цитата: Черный_Ватник
        Кто-нибудь, дайте пожалуйста Силуанову тапком по голове.

        Тапком не поможет ,меня удивляет наивность некоторых чиновников . Как можно вести диалог ,если другая сторона в нём не участвует ?
        Pirogov
        1. Черный_Ватник Сегодня, 19:07
          Как можно вести диалог ,если другая сторона в нём не участвует ?

          Вы не смотрели фильм "Таксист" с молодым Робертом Де ниро в главной роли, иначе не задавались бы таким вопросом)
          Черный_Ватник
      2. mat-vey Сегодня, 19:00
        А пупырчитой калошей красивше ...
        mat-vey
    3. рюрикович Сегодня, 18:58
      Цитата: Machete
      Долг эти товарищи и не хотят и не могут отдать

      "Вопрос профессора к студенческой аудитории:
      - Как называется тот, кто хочет ,но не может?
      Аудитория хором:
      - Импотент!!!
      - А как тот, кто может,но не хочет?
      Тишина...И с самой задней парты женский презрительный голос:
      - Да к....(домашнее рогатое животное,самэц) он, к....(оно же)"
      рюрикович
  2. Кент0001 Сегодня, 18:34
    Чет нас опять по-тихому где-то прижали, раз министр такой базар завел (он же не свое личное мнение выражает), а то глядишь, наш Великий его хохлам в следующем году и спишет....
    Кент0001
  3. Горный стрелок Сегодня, 18:39
    Что то мне кажется, Силуанов - очередной кандидат на увольнение? Из кабинета министров - самый слабый. И все время что то вещает невпопад. Совершенно не чувствует "момента".
    Горный стрелок
  4. Masya Masya Сегодня, 18:40
    Я так понимаю, что списали на непредвиденные потери... а сейчас просто телодвижения демонстрируют...
    Masya Masya
  5. Egorovich Сегодня, 18:44
    Россия то открыта для переговоров о долге, вот только хохлостан изображает из себя консервную банку, к которой ключа нет.
    Egorovich
  6. Александр War Сегодня, 18:44
    Если силуанов не вернет в течение месяца долг с украины , отправить его в отставку !
    Александр War
  7. Бензорез Сегодня, 18:50
    Россия допустим готова, готова ли Украина? Большой вопрос. Украина скажет к примеру-вы отжали Крымский полуостров это считать? В Донецке смуту затеяли, в результате регион не там и не сям. Вот и пойдут бабуленции в счёт договорных мероприятий.
    Конечно это не ура патриотично, но зато ближе к правде. А правде я предпочитаю смотреть в глаза.
    Бензорез
  8. samarin1969 Сегодня, 19:12
    Россия пожалуй единственная страна которая всем прощает долги....В данном случае есть чиновники, которые государственные деньги "про..теряли", есть живой Янукович, есть носатый правительственный оптимист-юрист с "графской" фамилией....Пусть платят. am
    samarin1969
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