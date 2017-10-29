Силуанов: Россия открыта для переговоров с Украиной по трехмиллиардному долгу

Мы открыты к переговорам с украинскими коллегами. Основное условие – это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг – это 3 миллиарда долларов США. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов. Такие переговоры мы ведем. Уверен, что предложения по выполнению Украиной своих обязательств будут найдены,

Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу на $ 3 млрд, передает РИА Новости заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».«Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям», – напоминает агентство.Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от украинской стороны не последовало, и дело было передано в суд, а в конце марта текущего года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг.В июле суд конкретизировал решение, уточнив полную суму долга и штрафных процентов. Он обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $ 3 млрд., приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $ 75 млн., а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы (каждый день просрочки обходится Киеву в $ 673 тыс.).Кроме того, Высокий суд обязал Киев возместить Москве часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 млн. фунтов стерлингов.В сентябре Украина исполнила постановление о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, перечислив 1,16 млн. фунтов стерлингов.