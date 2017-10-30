17:44 30 октября

Самураи и катаны: правда и вымысел

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О преимуществах японского холодного оружия и невероятной доблести его владельцев – самураев написано немало. Благодаря революции Мэйдзи и последующей активной военно-политической экспансии Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о самураях и их оружии, о воинских традициях этой очень интересной страны узнал весь мир. Рост интереса к японскому холодному оружию происходил по мере популяризации восточных боевых искусств за пределами собственно Японии и Восточной Азии в целом. Джиу-джитсу (дзюдзюцу), дзюдо, айкидо, карате (правда, это не чисто японский, а окинавский вид единоборств) получили всемирную известность. Но если эффективность японских боевых искусств не подлежит сомнению, то о качестве японских мечей специалисты и любители спорят до сих пор.

Самураи и катаны: правда и вымысел


Как и боевые искусства, первые железные мечи появились в Японии благодаря культурным и экономическим связям с Китаем. Во 2-й половине III века н.э. китайские торговцы завезли в Японию первые партии железных мечей. В наши дни археологи находят в курганах как китайские образцы, так и более поздние японские «подражания». К VIII в. н.э. в Японии достигло совершенства собственное производство железа, что повлекло за собой настоящую революцию в холодном оружии. Теперь японские воины уже не нуждались в завозе импортной китайской продукции – местные кузнецы, освоив секреты китайских и корейских мастеров, стали производить собственные мечи. Если китайские кузнецы – оружейники делали мечи из цельной полосы железа, то японцы ковали стальные и железные пластины. Постепенно японские мечи приобрели и характерную изогнутую форму. Согласно традиции, первым изогнутым мечом считается меч Когарасу-Мару (Маленькая Ворона). Его выковал в 703 г. н.э. кузнец Амакуни.


Дальнейшее развитие японского холодного оружия происходило параллельно развитию боевых искусств. Военная составляющая в жизни японского общества всегда играла огромную роль. Этому способствовала феодальная раздробленность и постоянные конфликты между князьями и служившими им самураями. Впоследствии страницы японской истории были в изрядной степени мифологизированы, в результате чего на Западе сложилось достаточно поверхностное и идеалистичное восприятие всего японского – и холодного оружия, и самураев, и самурайского кодекса чести, и в целом – характера взаимоотношений в японском обществе. Такому представлению в изрядной степени способствовала массовая культура, внесшая моду на японскую военную тематику среди европейцев и американцев.

В японской культуре меч играл огромную роль и наделялся сакральным значением. Существует несколько видов японских мечей. Самый известный, безусловно, это катана. Изогнутый меч, более напоминающий саблю, катана возникла примерно в XV веке и быстро превратилась в «классическое» оружие самураев. Катана использовалась в паре с вакидзаси – более коротким мечом. Если длина клинка катаны составляла от 2 до 2,5 сяку (60,6-75,7 см), то вакидзаси - от 1 до 2 сяку (30,3-60,6 см). Мечи с длиной клинка меньше 1 сяку относились к категории танто, т.е. кинжалов.

Катану и вакидзаси изготовлял один кузнец в одном стиле, поскольку мечи считались парой и назывались в совокупности «дайсё» - «длинный – короткий». Причем если мечи были изготовлены разными мастерами, то к дайсё они уже не относились. Поскольку для самураев мечи имели особое, сакральное значение, профессия кузнеца считалась в Японии очень почетной. Кузнецы выделялись среди остальных ремесленников. Еще в XIII веке император Го-Тоба ввел классификацию кузнецов в зависимости от их мастерства. Первый класс кузнецов имел особые привилегии, поскольку обладал большим мастерством. Считалось, что изготовленные великими мастерами клинки обладают сверхъестественной силой. На самом деле, как и в любом феодальном и сословном обществе, принадлежность к первому классу мастеров определялась не только и даже не столько мастерством, сколько происхождением.

Многие современные эксперты утверждают, что качество японских мечей на самом деле было далеко от совершенства. По крайней мере, они были ничуть не лучше, чем европейские, ближневосточные или индийские мечи. Однако затем распространились представления о едва ли не волшебной природе японской катаны.



Во многом, распространению мифов о небывалом качестве и силе японского оружия способствовали сами самураи, особенно в период, последовавший за революцией Мэйдзи. О небывалой воинской доблести самураев ходили самые невероятные истории, хотя они вполне могли быть изрядно преувеличены. Во-первых, вся история боевого пути японских самураев переполнена борьбой с заведомо более слабыми противниками. Лишь в ХХ веке Япония столкнулась с мировыми державами – Россией, а затем США и союзниками. До этого войны японского государства носили региональный характер. Но есть ли особая доблесть в том, чтобы побеждать окинавских крестьян или слабую армию раздробленной Кореи? Те же окинавские крестьяне сопротивлялись японским завоевателям очень активно, поскольку не хотели терять независимости (острова Рюкюсского архипелага до японского завоевания были независимым королевством с собственной богатой историей и культурой).

История того же карате восходит именно к периоду борьбы окинавского населения за свою независимость. Надо сказать, что самураи расправлялись с жителями Окинавы весьма жестоко. Окинавцам запретили под страхом смерти иметь любое оружие, после чего местное население во время восстаний стало использовать целый ряд предметов сельскохозяйственного инвентаря в качестве оружия. Получилось весьма интересно – например, та же тонфа. Совершенствование приемов безоружного боя происходило также именно по этой причине – жители Окинавы хотели противостоять японским оккупантам любыми способами, в том числе и голыми руками и ногами. С другой стороны, видно не столь большими мастерами боевых искусств были сами вооруженные до зубов самураи, если им могли противостоять безоружные окинавские жители.

Во-вторых, несколько преувеличенными выглядят и рассказы о небывалой чести и верности самураев своим сюзеренам - даймё. На самом деле, когда самураям требовалось, они могли пойти на разные поступки, включая даже убийство своего сюзерена. Отряды самураев могли запросто «поменять хозяина», если другой князь был готов заплатить им большее жалованье. Кстати, в отличие от европейской традиции измена не считалась чем-то предосудительным. Самураи «перебегали» от одного князя к другому целыми отрядами. В некоторых случаях они даже делились на маленькие отряды и предлагали свои услуги противоборствующим сторонам. Кстати, «доставалось» самураям тоже неплохо – от корейских патриотов, от крестьян Окинавы, от своих же японских крестьян, поднимавших мощные восстания против феодальной эксплуатации.

Была особая группа самураев – ронины, т.е. самураи, потерявшие хозяина. Как правило, ронины превращались в странствующих воинов, нанимаясь телохранителями к знатным и богатым людям, принимая участие в вооруженных конфликтах. Но было немало и тех ронинов, кто окончательно сосредотачивался на преступной деятельности и превращался в профессиональных преступников «с большой дороги». Это обстоятельство также говорит не в пользу невиданного благородства самурайского сословия.
В-третьих, превратным является и представление о повальной высокой грамотности самураев. Начнем с того, что самураи в большинстве своем были очень молодыми людьми, поскольку до зрелых лет профессиональные воины доживали редко. Научиться литературе, поэзии, истории и философии для юных самураев было просто проблематично. Ведь основное время они уделяли оттачиванию воинских навыков. Нет, конечно, встречались среди средневековых самураев и грамотные люди, но большинство все же составляли либо полностью неграмотные, либо едва умевшие писать и читать профессиональные солдаты. В этом не было ничего предосудительного и странного – точно также неграмотными были многие европейские рыцари, не говоря уже о профессиональных ландскнехтах.

Здесь стоит отметить, что боевые искусства самураев имели сугубо утилитарное предназначение. В отличие от многочисленных стилей китайского ушу, которые практически все сформировались и развивались в буддийских и даосских монастырях и были не только боевыми единоборствами, но и техниками психофизиологического совершенствования человека, в средневековой Японии долгое время рукопашному бою не уделялось достаточного внимания. Это вполне понятно – зачем самураям учиться драться без оружия, если они находились с оружием постоянно? Нет, конечно, были какие-то навыки, которые могли передаваться от старших к младшим, но в целом расцвет рукопашного боя начался в Японии довольно позже, чем история «будзюцу» - собственно самурайских боевых искусств. И внесли наибольший вклад в него как раз оппоненты самураев – крестьянские повстанцы, странствующие монахи, разбойники уголовные и политические, наемные убийцы. Именно для них владение приемами безоружного боя или подручными предметами представляло гораздо больший интерес, чем для хорошо вооруженных самураев.



Само собой, не приходилось говорить и о каком-то фантастическом благородстве самураев. Их отличала жестокость к побежденным противникам, причем, учитывая, что Япония – не христианская страна, эта жестокость не смягчалась религиозными представлениями. Если самурай мог совершить ритуальное самоубийство, то убить другого человека, в том числе и беззащитного, для него не представляло никакой сложности. Даже в ХХ веке японскую армию отличала крайняя жестокость к врагам, о которой сообщали практически все противники, которым приходилось воевать с японскими войсками.

Что творили японские оккупационные войска в Китае и Корее известно всему миру. Массовые убийства мирных жителей, казни и садистские пытки, изнасилования и насильственные обращения женщин в проституток – такими действиями запомнились японские войска в соседних странах. Жесточайшим пыткам подвергались военнопленные союзных войск, оказавшиеся в японских лагерях. Но ведь костяк японского офицерского корпуса составляли именно представители благородных самурайских фамилий, имевшие знатное происхождение и гордившиеся своими героическими предками. Получается, что они также поддерживали такое поведение своих солдат и не считали его предосудительным.

Конечно, чего у самураев не отнять, так это представлений о том, что честь является более ценной, чем жизнь, категорией. Отсюда и шла склонность самураев к самопожертвованию. Кроме того, ритуальные самоубийства были достаточно распространены в японском обществе и основывались на специфическом мировоззрении самураев. Расстаться в некоторых ситуациях с жизнью для них было более предпочтительно, чем сохранить ее, но лишиться чести. Большую роль играл и приказ хозяина совершить ритуальное самоубийство. Ослушаться такого приказа большинство самураев не могло себе позволить.



Харакири или сеппука рассматривалась как достойное завершение жизненного пути самурая, особенно если он оказывался в проигрышной ситуации в бою, лишался хозяина, болел. Когда в 1945 году Япония проиграла Вторую мировую войну, в стране отмечалось огромное количество самоубийств, которые совершали военные и гражданские чиновники самого разного ранга и уровня. Это была именно самурайская традиция – уходить из жизни путем ритуального самоубийства. Убежденность в необходимости совершения харакири / сеппуки укреплялась своеобразным самурайским кодексом чести, верность которому уважающие себя самураи стремились сохранять до конца.

Примечательно, что многие самурайские традиции впоследствии трансформировались в специфическую японскую деловую культуру. В японских компаниях существует совершенно иная модель организации труда и взаимоотношений между сотрудниками, чем в американских или европейских корпорациях. Выбирая компанию, японец чаще всего делает выбор едва ли не на всю жизнь, а фигура начальника играет для него очень большое значение – может и не такое, как дайме у средневекового самурая, но и явно отличающееся от роли начальника в американской или европейской традиции.

Образ японского самурая в значительной степени оказался мифологизированным. Сословное деление в самой Японии ушло в прошлое, но живучесть мифа о самураях оказалась поразительной. Причем едва ли не большими адептами этого мифа, чем сами японцы, являются жители других стран. Мода на японскую культуру стала распространяться на Западе в ХХ веке и довольно быстро укоренилась среди части западной интеллигенции, которая прельщалась мифами о благородных воинах – самураях, их невероятном воинском мастерстве, замечательных качествах японского холодного оружия.
Автор: Илья Полонский


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  1. амурец Сегодня, 15:23 Новый
    Образ японского самурая в значительной степени оказался мифологизированным. Сословное деление в самой Японии ушло в прошлое, но живучесть мифа о самураях оказалась поразительной. Причем едва ли не большими адептами этого мифа, чем сами японцы, являются жители других стран. Мода на японскую культуру стала распространяться на Западе в ХХ веке и довольно быстро укоренилась среди части западной интеллигенции, которая прельщалась мифами о благородных воинах – самураях, их невероятном воинском мастерстве, замечательных качествах японского холодного оружия.

    Вот с этим выводом автора о самураях соглашусь полностью.
    По поводу получения японского булата существует современное мнение учёных-металлургов. "Уже в наше время был сделан химический анализ стали, из которой изготовлено японское оружие XI–XIII веков. И древнее оружие раскрыло свою тайну: в стали был найден молибден. Сегодня хорошо известно, что сталь, легированная молибденом, обладает высокой твердостью, прочностью и вязкостью. Молибден — один из немногих легирующих элементов, добавка которого в сталь вызывает повышение ее вязкости и твердости одновременно. Все другие элементы, увеличивающие твердость и прочность стали, способствуют повышению ее хрупкости.
    Естественно, что в сравнении с дамасскими клинками, сделанными из железа и стали, содержащей 0,6–0,8 % углерода, японские мечи и сабли казались чудом. Но значит ли это, что японцы умели в то далекое время делать легированную сталь? Конечно, нет. Что такое легированная сталь, они даже не знали, так же как и не знали, что такое молибден. Металл молибден был открыт значительно позднее, в самом конце XVIII века шведским химиком К. В. Шееле.
    По-видимому, дело обстояло так. Японские мастера получали кричное (восстановленное) железо из железистых песков рассыпных месторождений. Эти руды были бедны железом, и содержание вредных примесей в получаемой из них стали было довольно высокое. Но пески, кроме окислов железа, содержали легирующие элементы. Они-то и обеспечивали металлу высокий уровень свойств." Ю. Гуревич. Загадки булатного узора.
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    амурец
    1. Reptiloid Сегодня, 15:44 Новый
      День добрый, Николай.Хорошее пояснение Вы написали. Буду читать на эту тему.
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      Reptiloid
      1. амурец Сегодня, 16:03 Новый
        Цитата: Reptiloid
        Хорошее пояснение Вы написали. Буду читать на эту тему.

        Дима. Привет. Даже тайны средневековой металлургии, это уже нечто. Хорошо на эту тему написали Беккерт: "Железо. Факты и легенды." И В.С.Емельянов. У него трилогия. О времени, о товарищах, о себе. Это о производстве спецсталей в СССР. Книги из серии "Годы и люди" читаются с интересом. Это не техническая литература, а именно воспоминания, как решались те или иные проблемы.
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        амурец
        1. василий50 Сегодня, 16:25 Новый
          У моего деда были четыре меча, трофеи от самураев. В 1945 году у многих появились такие трофеи. Так вот дед кроме как с усмешкой самураев и не вспоминал - "Двумя руками да за клинок. Более простыми рубаками были только басмачи, с их криком и напором".
          У бывших сослуживцев тоже были клинки но популярностью не пользовались. Более всего ценились златоустовские клинки.
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          василий50
    2. сайгон Сегодня, 16:33 Новый
      Замечательное чтение с точки зрения металловедения ! Ковка ЖЕЛЕЗА и СТАЛИ совместно просто восторг !
      Легирование стали на глазок просто потрясает , а что на пару тройку градусов в температуре ошибся и прощай волшебные свойства клинка это мелочь , главное это японцы они могут .
      А как японцы очищали метал кричный от вкраплений чужеродных элементов , по каким технологиям ?
      А то городят в наше время огороды металловедение придумывают , нет японцев привести и порядок , вот только что достижений особых в металлургии то у джапов не просматривается
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      сайгон
  2. Reptiloid Сегодня, 15:32 Новый
    Спасибо за статью, Илья. Подвели итоги. Хорошо, что о двойных стандартах. Уж мифологизировали-мифологизировали.......
    О жестокостях и дикостях было здесь подробно, также и у Вас.
    Подумалось, Как написано, без хозяина самураю плохо, харакири необходимо..Ну , обрели хозяина, в лице США и можно не беспокоиться, ......
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    Reptiloid
  3. algonquin Сегодня, 16:04 Новый
    пустая статья.
    Самураи не бегали целыми отряами. Вообще в эпоху сегуната где-то с 15-16 века целые деревни поголовно переписывались и выходить за границы своего региона можно было только по разрешению.
    Разрешение - это документ в котором указываллис внешние признаки "лица".
    Так что табунами никто не бегал.
    Сюзеренов - это европейское понятие предавать часто не могли.
    Потому что опять же была иерархическая клановая система: дайме, клан, клан его помощников, прилегающие к округе школы боевых искуств и додзе - все привязывалось к одному району. и все учитывалось, в городе в каждом районе был свой старшина, многие районы на ночь перекрывались воротами. Так что знали друг друга "в лицо". была регламентирована система одежды и аксессуаров (головные уборы, прически, цвет, оби-пояс и проч.) кто может ездить на лошадях и проч.
    То есть отряды знали "в лицо" или по имени-фамилии, или по системе рассказов очевидцев.Эти с таким-то акцентом из такого-то района, служат у такого-то князя тем-то и тем-то. А у них слуги/войска набираются из такого-то клана.
    В случае "неудачи"/провинности карается весь клан, так что воин может сбежать, но его сеья и родственники будут казнены.
    Будзюцу включали с самого начала : езда на лошадях, стрельба из лука, владение копьем, мечом "для поля" (но-дати) и различные вспомогательные виды - дзюттэ, кама, нунчаки, боевой веер, рукопашный бой тоже включался, точнее искусство бросков, связывания и ударов - бу-дзюцу, дзю-джюцу.
    Катана стала основным оружием уже после эпохи массовых сражений, когда стало распространяться искусство "фехтования" и "поединков". В массовом побоище фехтовать негде и некогда - поэтому у викингов тоже было основное оружие долгое время - топор и секира, а не меч.

    Клинки действит-но многослойные и действит-но из-за беной руды и недостатка железа
    Катана сначала (в бронзовом весе) и железном была прямой как и китайский превоисточник - цзянь.
    Слабоизогнутость возникла позже, из-за техники - катаной плохо тыкать-колоть, зато хорошо резать и рубить.
    Катана достаточно хорошо гнется, но не очень прочна на излом, поэтому клинок не заострялся к острию, чтобы не обламывался

    После установления сегуната "боевые" самураи-практики стали исчезать, отсюда появилось фехтование со смысловой эстетической и проч. нагрузкой - кендо, бусидо, школа такая-то, одним мечом, двумя мечами и проч.
    Когда появилось свободное от битв время.
    Позже где-то к 17-18 веку самураи могли никогда не вступать поединки, потому что это стало сословием.
    Именно в "мирный период" псоле сегунатасамураи стали изучать искусства - каллиграфию, музицирование, стихосложение и проч. тогда же стали писаться трактаты по "кодексам самураев" - дзен буддизм, дао, Праздный вечерний разговор Такуана Сохо и проч.

    Где-то в 17 веке (при авторе Хагакурэ - Ямамото Цунететомо) вышел указ запрещающий сэппуку без разрешения господина и проч.
    В "смутную эпоху" к 12-14 годам сын самурая должен был получить опыт "убийства" чтобы не боялся крови. И присутствовать на сэппуку в качестве кайсяку (помощника, отрубающего голову)

    Самураи следили за прической потому что именно за пучок волос голова преподносилась для демонстрации казни/опознания и т.д.Главное, чтобы не перепутали с женской головой. поэтому брили лоб и проч.

    Почитайте "Самураи" Ли Уэстбрук и много других книжек.
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    algonquin
    1. Reptiloid Сегодня, 16:34 Новый
      Другие книжки, современные. Прошлого века.Эдогава Рампо, Канцзебуро Оэ. Ну и конечно Акутагава. Ну очень критически.
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      Reptiloid
  4. ilimnoz Сегодня, 16:05 Новый
    да не только самураи оказались мифологизированны. практически все в современном мире выдуманно и облагороженно. и за красивой картинкой благородного пирата всегда скрывается обычный грабитель, разбойник и убийца.
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    ilimnoz
  5. algonquin Сегодня, 16:16 Новый
    ПС: катаной действительно можно отбить пулю - проверялось в науч-поп фильме или Наука единоборств или рукопашного боя, что то такое или Разрушители легенд.
    Пуля рикошетит кажется, а вот залп меченосец уже не успевает отследить.
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    algonquin
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 17:10 Новый
      Сильно сомневаюсь. Хотелось бы увидеть как отбивают мечом не то чтобы автоматную, а пистолетную пулю..) А до тех пор..
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      Razvedka_Boem
  6. Eight Сегодня, 16:20 Новый
    Еще один "специалист" взялся писать о Японии и "разрушать мифы о Японии" "по материалам сети Интернет". Почему бы не написать о том, в чем действительно разбираншься? Неужели нет такой темы?
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    Eight
  7. Евродав Сегодня, 16:24 Новый
    "...Образ японского самурая в значительной степени оказался мифологизированным..."
    В значительно-значительной!!! Посмотрим на размер современной Японии? Это все, на что способны были самураи с их захватническим духом Бусидо за всю Историю! До фига назахватывали...
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    Евродав
  8. algonquin Сегодня, 16:32 Новый
    ПС - 2
    Упадок самураев также начался из-за того, что им, как сословию было запрещено заниматься другими видами деятельности, а на 2довольствие" скольк-то "коку" было трудно прожить.
    Самурай решивший заняться торголлей - перставал быть самураем.

    После контакта с голландцами - 17 век (Последний самурай Тома Круза) правительство японии решило самоизолироваться и запрещало рыбакам, унесенным в море и "на материк" возвращаться " с дурным европейским примером". Про захват речи не шло. слышали такое выражение "железный занавес"? Вот японию в эпоху 16-19 века была этакой КНДР обложенной санкциями и без интернета/валюты и прочих демократических ценностей. А самурайский дух, как и "английск/англосаксонскийий характер" помогал отстроить страну после тяжелейших поражений.
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    algonquin
    1. hohol95 Сегодня, 16:49 Новый
      Последний САМУРАЙ - явно не о 17 веке...(револьверы, капсульные винтовки, картечницы и т. д.)
      Вот СЁГУН ...
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      hohol95
  9. demiurg Сегодня, 16:46 Новый
    Чего все в мечи уперлись? Тут уже было сказано, повторю для зазубривания: Основное оружие всегда было копье у всадника и топор или опять же копье у пехотинца. Пики были у кавалеристов вроде даже после первой мировой.
    А шпаги, катаны, и прочее это пошло в моду после того как копье уступило место основного вооружения огнестрельному оружию.
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    demiurg
  10. hohol95 Сегодня, 16:46 Новый
    Отправили как-то Василия Ивановича на Восток боевые искусства изучать. Возвращается он через год, и решили товарищи проверить, чему Василий Иванович научился. Оставили его одного в комнате и начали запускать к нему ниндзей по одному. 10 запустили — ни один не вернулся. Выходит Василий Иванович вытирает шашку о плечо и говорит:
    — Ну, кто ж голой пяткой на шашку-то лезет!
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    hohol95
  11. parusnik Сегодня, 17:05 Новый
    Если кто внимательно смотрел фильм "Белое солнце пустыни" должен был обратить внимание на холодное оружие подпоручика ( который вылетает из окна верещагинского дома)..самурайский меч...у него...
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    parusnik
  12. voyaka uh Сегодня, 17:22 Новый
    По-моему, автор схалтурил. negative
    Например, такой рисунок бы многое прояснил:


    А то начинается бодяга про жестокость самураев. Это - правда, но
    статья про оружие.
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    voyaka uh
  13. kalabaha Сегодня, 17:36 Новый
    Не может быть нация которая веками варилась в собственном соку - знатоком оружейных технологий. Японцы воевали в основном между собой. Потому у них была застойная деградация. Пока остальные народы на континентах в многочисленных сражениях пришли к общему знаменателю об эффективности холодного оружия и экипировки - японцы увязали в своих ретроградных традициях.
    Весь мир к середине 19-го понял что лучше сабли для пешего и кавалериста - ничего не существует. Ушли в историю двуручные длинные мечи, ушли в историю шпаги и акинаки. И только японцы носились с длинными катанами.
    Я видел по НатГео процесс облачения в самурайские доспехи - это ПОЛНАЯ Ж,,.ПА!!!
    15 минут двое натягивают на третьего эти бесконечные кожаные ретузы и лямки. Облачённый самурай - даже помочиться не может - ибо снять доспехи - опять же нужна чужая помощь. Они скорее всего все ходили обоные и обоссаные.
    Какой смысл в этих кожаных доспехах - если они разрубались мечом и пробивались стрелой?
    Что им мешало делать такие же латы и кольчуги как в остальном мире?
    Нафиг японцы веками юзали громадный двухметровый деревянный лук - когда монголы создали компактный обратный композитный лук?
    Я смотрю на японофилов - как на больных людей.
    Тащутся по всему японскому - как удавы по стекловате
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    kalabaha
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