"Великое возрождение" - синоним социализма

Китай сделал принципиально важный шаг в строительстве социализма. Завершившийся XIX съезд Коммунистической партии определил цели развития страны на десятилетия вперёд. Это событие имеет всемирное значение, поскольку расправляющий плечи Китай становится центром нового мироустройства, основанного на справедливости и равенстве.О том, что «свободный мир» во главе с США разгромил коммунизм и одержал победу в «холодной войне», в Вашингтоне заявляют регулярно. С приходом к власти Дональда Трампа американская идеологическая шарманка заиграла старые мотивы. Жители США и других стран услышали пропагандистские штампы прошлых лет, суть которых сводится к тому, что коммунизм представляет угрозу процветанию Запада. «От Советского Союза до Кубы и Венесуэлы, где бы ни был реализован подлинный социализм или коммунизм, это вызвало страдания, разруху и разорение», — заявил Трамп в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Америка будет бороться против тирании коммунизма», — пообещал он несколькими месяцами ранее.Толчок реанимации образа врага дала внешняя политика новой администрации с её откровенно агрессивной начинкой. Оперируя риторикой «холодной войны», буквально въевшейся в сознание американцев среднего и старшего возраста, Белый дом пытается добиться общественной поддержки своего курса.Главной мишенью нового издания антикоммунистической истерии является Китай. Выступая в конце сентября в сенате, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил, что в долгосрочной перспективе Пекин представляет наибольшую угрозу безопасности страны. По словам генерала, КНР ограничивает влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремится разрушить «основные военно-технологические преимущества США». Не менее откровенно высказался госсекретарь Рекс Тиллерсон. Накануне визита в Индию, на которую Штаты возлагают большие надежды в стратегии «сдерживания» Пекина, он заявил, что «Китай подрывает суверенитет соседних стран и ставит в невыгодное положение США», а «провокационные действия» КНР в Южно-Китайском море «ведут к нарушению международного права и норм».В своём выступлении Тиллерсон обозначил важнейшие точки, по которым будет бить Вашингтон. Во-первых, это интересы КНР в Южно-Китайском море. В Пентагоне разрабатывают планы патрулирования его акватории на постоянной основе. Во-вторых, безопасность внешних рубежей Китая. По словам госсекретаря, США будут снабжать соседние с КНР страны «средствами защиты их суверенитета», помогать им устанавливать более тесные связи друг с другом и громче заявлять о своих (читай: американских!) интересах. В-третьих, реализация стратегии «Один пояс — один путь». США призывают союзников, прежде всего Индию, Японию и Австралию, разработать альтернативу китайскому проекту. Этому же служит давление Вашингтона на Пакистан — важнейшего партнёра Пекина в осуществлении транспортно-инфраструктурной стратегии. Глава госдепа прямо обвинил Исламабад в поддержке талибов.Обращает на себя внимание не только содержание речи Тиллерсона, но и выбранное для неё время. Выступление состоялось 18 октября — в тот самый день, когда в Пекине открылся съезд КПК. Тем самым Вашингтон решил в очередной раз заявить о себе как о сверхдержаве, диктующей законы всему миру и не терпящей неповиновения.За показной бравадой скрывается страх капиталистических элит перед потерей мирового лидерства и рассыпанием той модели международных отношений, которая сложилась после 1991 года. Страной, бросившей вызов этому миропорядку, стал Китай.XIX съезду КПК меньше всего подходит слово «очередной». Уже сейчас можно сказать, что по своему значению он стоит в одном ряду с VII съездом (1945 год), провозгласившим курс на революцию, и XI (1982 год), закрепившим политику реформ и движение к социализму с китайской спецификой. Это доказывает огромная подготовительная работа: 59 исследовательских центров, правительственных и партийных департаментов подготовили за год 80 докладов на самые актуальные темы. Была проведена серия конференций, в том числе международных. Среди них — теоретический семинар «Октябрьская революция и социализм с китайской спецификой». Выступивший на нём заведующий Отделом пропаганды ЦК Лю Цибао указал на необходимость «глубокого понимания великого значения и далеко идущего влияния Октябрьской революции».Непосредственно перед съездом в Пекине открылась выставка достижений «Пять лет упорного движения вперёд», на которой 11 тематических павильонов демонстрировали успехи Китая. Посетители могли увидеть и макет крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, введённого в эксплуатацию год назад, и высокоскоростной поезд «Фусин», начавший курсировать в прошлом месяце между Пекином и Шанхаем. Сквозной темой всех мероприятий был прорыв страны к вершинам цивилизационного развития при сохранении верности социалистическому выбору.Эта же линия стала стержнем доклада Си Цзиньпина. Более чем трёхчасовую речь Председателя КНР, Генерального секретаря ЦК КПК можно назвать эскизом, на котором уверенными и ясными мазками обозначены цели развития после 2021 года. Напомним, к этому году — 100-летию Коммунистической партии — в Китае должно быть достигнуто «общество средней зажиточности». Главный его критерий почти достигнут. За время после XVIII съезда 55 миллионов человек вышли из бедности.Следующим ориентиром выбран 2049 год — 100-летие образования КНР. Движение к нему Си Цзиньпин разделил на два этапа. На первом — будет осуществляться всесторонняя социалистическая модернизация, возрастать экономическая и научно-техническая мощь страны, в результате чего Китай поднимется до уровня стран-лидеров инновационного типа. Это непосредственно скажется на жизни народа. «Будет полностью обеспечено право народа на участие в общественных делах, — подчеркнул Председатель КНР. — Резко сократится разрыв в уровне развития города, села и регионов, в уровне жизни населения. Будет обеспечен равный доступ к основным общественным услугам». Второй этап предусматривает значительное повышение уровня материальной, политической и духовной культуры, в результате чего к середине века Китай превратится в «богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и модернизированную социалистическую державу».Читателю ставящиеся китайскими коммунистами цели могут показаться фантастическими. Формализм позднесоветской эпохи и обещания «Единой России» породили недоверие к декларативным призывам. Схожее недоверие было бы оправданно и по отношению к Китаю, если бы не коренное различие между нашими странами. Руководство КНР чуждо волюнтаризму и пустому славословию. Решения принимаются на основе тщательного изучения объективной реальности, благо научные институты в стране не разгромлены, а превращены в настоящие «мозговые центры». Их аналитическая работа непосредственно влияет на систему управления.Добиваться задуманных целей позволяет система планирования. Западные предсказатели «жёсткой посадки» этого не учитывают, а потому раз за разом попадают пальцем в небо. Темпы роста экономики в Китае в два с лишним раза выше, чем среднемировые, а доля КНР в глобальном хозяйстве выросла за пять лет с 11,4 до 14,8 процента. После 2012 года руководство страны объявило о кардинальной смене направления экономической политики. Главным двигателем курса, получившего название «новая норма», должны стать инновации и высокотехнологичное производство. На этом пути также достигнуты несомненные успехи. Доля передовых инновационных производств в общем объёме ВВП достигла 10 процентов, по количеству рассмотренных заявок на патенты Китай вышел на первое место в мире. Как признал недавно американский журнал «Форбс», в мировой научно-технический прогресс Китай вносит определяющий вклад.Таким образом, Пекину по плечу выполнение самых амбициозных задач. На съезде были обозначены 14 принципов движения к социализму. Выделим наиболее важные. Во-первых, «неизменный упор на воплощение ключевых ценностей социализма». Это не просто дань прошлому. В КНР понимают, что западная буржуазная модель губительна для полуторамиллиардной страны. «Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм, — заявил Си Цзиньпин. — Передовые умы Китая в научной теории марксизма-ленинизма нашли путь решения проблем страны… Так китайский народ обрёл опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья».Во-вторых, «лидирующая роль партии» и «обеспечение жёстких методов внутрипартийного регулирования». Несомненная заслуга нынешнего руководства КНР заключается в том, что оно не отмахивается от имеющихся проблем, среди которых особое место занимают коррупция и снижение морального авторитета партийных работников. Нынешняя антикоррупционная кампания не имеет аналогов в истории страны. Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины переданы дополнительные полномочия. В результате за пять лет к ответственности привлечены порядка 1,3 миллиона чиновников, в том числе сотни глав администраций городов и провинций, руководители ведомств, члены ЦК КПК. Среди фигурантов недавних громких дел — член Политбюро ЦК Сунь Чжэнцай. Как подчеркнул Си Цзиньпин, члены партии должны привыкнуть жить и работать в рамках контроля и ограничений. «Проявления коррупции являются самой большой болью для народа, разложение — самая большая опасность для нашей партии», — добавил он.В-третьих, «укрепление позиции народных масс как хозяина страны», «улучшение благосостояния населения». Казалось бы, на этом направлении достигнуто немало. Выпущенная перед съездом «Белая книга» даёт впечатляющую картину успехов Китая. Средняя продолжительность жизни с начала 1980-х годов увеличилась с 66 лет до 76,5 года (в России — 72), вчетверо сократилась материнская и младенческая смертность. По средним зарплатам и обеспеченности жильём КНР также уверенно обогнала Россию. Но китайские власти не почивают на лаврах. Выступая перед делегатами, Си Цзиньпин назвал серьёзными вызовами неравномерность распределения благ, недостаточно совершенную структуру экономики, проблемы в сфере трудоустройства. Задачей руководства, продолжил он, является внедрение всенародного социального обеспечения, полная победа над бедностью. «Пользоваться плодами развития должно всё население на равноправных началах», — сказал Си Цзиньпин.В-четвёртых, «обеспечение национальной безопасности». По словам докладчика, Китай должен продолжать строительство сильной и современной армии, приспосабливать военную стратегию к новым условиям. Модернизация вооружённых сил должна быть завершена к 2035 году.Наконец, XIX съезд обрисовал контуры новой системы международных отношений, к которой стремится Китай. Си Цзиньпин заявил о важности активизации глобальных интеграционных процессов «для формирования человечества, связанного единой судьбой». Вкратце суть этой концепции состоит в том, что сближению народов и культур нет альтернативы. Альтернатива есть тем несправедливым принципам, на которых строится капиталистическая глобализация. Пекин предлагает иной путь, где диалог и равноправие придут на смену конфронтации и политике с позиции силы. «Ни одна страна не может в одиночку решать многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством», — подчеркнул Си Цзиньпин и добавил, что какого бы могущества ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона. Председатель КНР отметил также, что успехи Китая в социалистическом строительстве и проторённые им пути модернизации открывают новые альтернативы для всех стран, стремящихся ускорить прогресс и желающих сохранить собственную независимость.На этом фундаменте и базируется проект «Один пояс — один путь». Как отметила недавно газета «Жэньминь жибао», его реализация означает соединение «китайской мечты» и мировой мечты о лучшем будущем. Это-то и пугает США, боящиеся лишиться мирового господства.Последние события только добавили им поводов для беспокойства. В ЦК и Политбюро ЦК КПК, которые избраны XIX съездом и состоявшимся 25 октября первым пленумом 19-го созыва, вошли верные соратники Си Цзиньпина, что позволит ему ещё увереннее осуществлять задуманные грандиозные планы. Сам Председатель КНР переизбран на новый срок Генеральным секретарём ЦК КПК и председателем Военного совета КПК.У великого возрождения Китая, о котором так вдохновенно говорит руководитель страны, много врагов. Но ещё больше друзей. Миллионы жителей самых разных стран и континентов понимают: развитие Китая отвечает интересам всего мира.