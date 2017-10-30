10:33 30 октября

Волкер привёз в Киев войну

Зачем Курт Волкер приезжал в Киев с экстренным, незапланированным визитом? Понять из официальной информации невозможно. Подтвердить «принципиальную важность надлежащего выполнения Минских соглашений» и получить от Порошенко «благодарность за действия, направленные на восстановление мира на Донбассе»? И «укрепление международного присутствия на Донбассе»?



Тем более что самый важный вопрос для Порошенко сейчас — это не Донбасс и не Минские соглашения, а козлиный майдан под Верховной радой, который прочит его на роль «козла на вынос». Но об этом, самом животрепещущем вопросе, Волкер не проронил ни слова, даже в своём твиттере, где упомянул о «хорошем разговоре с Порошенко».


Весьма скромная пресса об экстренном визите спецпредставителя США Курта Волкера тоже ничего не сообщает — о его отношении к Третьему майдану под Радой. Пишут только о Донбассе, где Волкер показывает себя настоящим вторым Маккейном, только без рака головного мозга, поэтому более хладнокровным и тонким, я заметил это ещё в предыдущей статье.

В недавнем интервью Reuters Волкер сказал, что «российская агрессия» привела к нынешней ситуации в Донбассе, и «Россия продолжает удерживать эту территорию, сохраняя конфликт живым». Вопрос о поставках оружия бандеровской Украине «не должен быть спорным», так как «никто не переживает, когда кто-то защищается, если только это не агрессор». Вот чем Волкер не Маккейн?

Тем, что у Волкера нет обязательств перед Петром Порошенко, которые, возможно, давал Маккейн с другом своим Джо Байденом. Хотя о майдане под Радой Волкер ничего публично не сказал, Третий майдан сам о себе сказал очередным Вече прямо во время визита, что является весьма интересным совпадением. На этом вече ветераны войны «за независимость Украины»(?) создали движение «За освобождение Украины от олигархов и предателей» (!), во главе, по-видимому, с командиром наци-батальона «Донбасс» Семёном Семенченко. Ещё майдан требует принять закон об импичменте президента и досрочные выборы Рады и президента, то есть «выноса козлов».

О разгоне козлиного майдана речь, похоже, уже не идёт, Семенченко на это усмехается, и намекает, что Парубий, Гройсман и Турчинов уже покинули Киев, от греха подальше. Вообще, пока всё внимание было приковано к протестному пяточку у Рады, наци-ветераны перенесли свою деятельность в регионы, где приступили к блокированию «заработков верховного главнокомандующего». Это значит, что завтра кольцо нацгвардии вокруг Третьего майдана может само оказаться в кольце «блокировальщиков».

И в такое вот время Волкер главнокомандующему Порошенко зубы заговаривает: «В Украине происходит не межэтнический или внутренний конфликт, а российское вторжение и оккупация. Важно, чтобы Россия признала, что её усилия привели к большим потерям и поражениям». Это ж сколько ждать придётся, издевается? — думает, наверное, Порошенко…

«Он понимает логику действий украинского парламента», — сказала по итогам встречи с Волкером один из его руководителей Анна Гопко. Да Волкер просто стал на позиции «партии войны» в Раде, и требует от Порошенко срочного возобновления боевых действий на Донбассе, продолжения войны «за независимость», если он не хочет войны «за освобождение».

Фактически, своим срочным визитом Волкер поддержал Третий майдан, и поставил Порошенко в тяжёлое положение. Петро может ещё раз объявить войну Донбассу, но вряд ли «ветераны АТО» ему поверят: война на Донбассе уже идёт, без всякого объявления, и без перспектив. Собственно, идея Порошенко о вводе миротворцев НАТО на Донбасс и вызвана невозможностью военной победы.

Ещё срочность визита Волкера может быть вызвана внутренними раскладами в Вашингтоне, возможно, тамошняя «партия войны» и Волкер чувствуют окончание своего мандата, и спешат взорвать ситуацию на Украине. И ставят Порошенко в безвыходное положение между майданом и Донбассом. По сути, Волкер привёз в Киев войну, так как на Донбасса она уже идёт. «Международное присутствие» в лице главы СММ ОБСЕ Александра Хуга синхронно с визитом Волкера в Киев заявило: «Эскалация на Донбассе неизбежна».

Константин Косачёв квалифицировал визит Волкера как «попытку отменить Минские соглашения», Алексей Пушков назвал его «спецпредставителем по срыву урегулирования на Украине», а вот Владимир Путин на «Валдайском клубе» в Сочи не заметил Курта Волкера, и вообще США на Украине: «Сегодняшняя ситуация — это результат неконституционного вооружённого захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот террор». Здесь интересны два момента: Путин назвал ситуацию на Украине «террором», и не упомянул совсем Америку, свалив всю вину на Европу. Москва вообще не хочет иметь дел с Волкером? Заметим, что Волкер охарактеризовал ситуацию на Украине в пику Путину.

Политолог Владимир Жарихин, комментируя срыв Киевом и Вашингтоном Минских соглашений и миротворческой операции на линии разграничения на Донбассе, заметил, что после этого России не остаётся ничего другого, как приступить к третьему сценарию: деструкции бандеровского режима. Это совсем не означает ввода войск на Донбасс, как многие надеются, но прекращение отношений с режимом, упорствующим в своём бандеровском нацизме. Товарооборот России с этим режимом всё ещё весьма значителен. Теперь он сможет, наконец, получить полную независимость от товарооборота с Россией. А Европе придётся взять на полное содержание и Бандеру, и Петлюру, и Шухевича.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 16

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:07
    А Европе придётся взять на полное содержание и Бандеру, и Петлюру, и Шухевича.


    smile Не представляю как Европа пойдет на это ...у ней на шее и так миллионы мигрантов из Африки и БВ.
    С другой стороны стремление Киева влезть в ЕВРОПУ понятно...халява сэр ... и разведет КИЕВ ЕС на бабки также как Цимбалюк-Романовская развела уважаемого мною корифея нашего кинематографа Джигарханяна.

    Европа страдающая неизлечимой формой русофобии легко ведется на страшилки типа Русские идут... и Киев будет пользоваться этим в полной мере.
    Тот же ЛЕХА
    1. Виктор Каменев Сегодня, 08:38
      Европа страдает уже Каталонией, а будет упорствовать, Россия отрежет газ, как только построит Силу Сибири. Недолго старухе осталось...
      Виктор Каменев
      1. svp67 Сегодня, 08:51
        Цитата: Виктор Каменев
        Европа страдает уже Каталонией, а будет упорствовать

        Что далась всем Каталония... А Страна Басков, Венедия, Бавария, Силезия... Да Европа просто "соткана" из когда то независимых княжеств и герцогств
        svp67
    2. LeftPers Сегодня, 08:45
      "....у ней на шее и так миллионы мигрантов из Африки и БВ..." ну плюс 3 урода, минус три урода, погоды не сделают. laughing
      LeftPers
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    «В Украине происходит не межэтнический или внутренний конфликт, а российское вторжение и оккупация. Важно, чтобы Россия признала, что её усилия привели к большим потерям и поражениям».

    ... озверел в конец, этот засланец от мерикатосии... фигура из соответствующих пальцев, а не "признание"!!!... angry
    a.s.zzz888
    1. Виктор Каменев Сегодня, 08:40
      Или это жестокий троллинг Порошенко: мы тебе поможем, после твоей смерти...
      Виктор Каменев
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Само назначение на пост спец представителя этой фигуры (явно русофобской) давало информацию к размышлению о срыве всех минских соглашений. Поэтому удивляться нечему.
    А Европе придётся взять на полное содержание и Бандеру, и Петлюру, и Шухевича.

    Мало вероятно. Одно дело помогать финансово и политически во вред России, а другое - вешать на свою шею ярмо при наличии своих проблем.
    rotmistr60
    1. Виктор Каменев Сегодня, 08:44
      Деваться Европе некуда, если откажут в довольствии, получат нового исторического врага: от любви до ненависти один шаг, говорят...
      Виктор Каменев
  4. svp67 Сегодня, 07:17
    Кто то удивлен этому? Время идет неумолимо и до марта 2018 остается его все меньше и меньше, а значит и угроза возобновления боевых действий все больше и больше. Это необходимо США, причем им надо, что бы Украина победила быстро и с помощью американского оружия, по этому ожидаю, что скоро Трампа "продавят" на поставки летального оружия. И это сделают использую "русский след" в его выборах. Так, что как это не прискорбно, но все эти "михомайданы", всего лишь "дымовая завеса" перед началом нового этапа кровопролития. Видимо Порошенко не желал этого, понимая, чем для него может все это закончиться и вот его "поторопили", дав понять, что "для него все может закончиться все прямо сейчас и не менее печально".
    Так, что ждем войны. Причем с явным участием американских ЧВК
    svp67
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:27
      ?
      Время идет неумолимо и до марта 2018 остается его все меньше и меньше, а значит и угроза возобновления боевых действий все больше и больше.


      Заглядывая в недавнюю историю...
      Олимпиада в ПЕКИНЕ 2008 год ...нападение на миротворцев России...
      2014 года Олимпиада в Сочи государственный переворот на УКРАИНЕ и развязывание войны там против русского народа.
      2018 год Олимпиада в корейском ПЧЕНХАНЕ и выборы президента в России ...Россию собираются отстранить от Олимпиады, а Киеве с большой вероятностью может развязать новый кровавый конфликт с ЛДНР...
      продолжение следует...
      Тот же ЛЕХА
      1. svp67 Сегодня, 07:37
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        продолжение следует...

        К сожалению... пора работать на опережение и успевать создавать нашим "партнерам" проблемы ранее, чем они нам. А "ахиллесовых пят" у США предостаточно
        svp67
        1. Виктор Каменев Сегодня, 08:46
          Работа уже идёт, в Афганистане идёт, падают вертолёты один за другим...
          Виктор Каменев
      2. Виктор Каменев Сегодня, 08:49
        Это вряд ли, война скорее в Киев придёт, чем в Донбасс. Донбасс и вооружён, и предупреждён.
        Виктор Каменев
  5. Masya Masya Сегодня, 07:30
    Ещё майдан требует принять закон об импичменте президента и досрочные выборы Рады и президента, то есть «выноса козлов».

    Очередной фарс, козла не вынесли... опять вас обманут, ничего не дадут... wassat
    Masya Masya
    1. Виктор Каменев Сегодня, 08:54
      Этот майдан стоит уже... 10 дней, никто в такое не верил, а он стоит, и не собирается расходиться. Опять же вспомним Евромайдан, сколько там варили Януковича...
      Виктор Каменев
  6. dsk Сегодня, 09:00
    Штатовские иудейско-масонские кукловоды организовали две бойни в Европе в прошлом веке чужими руками и нажились на этом.
    Сейчас раскручивают третий дубль. Германия не хочет подставляться, немцы уже два раза страну восстанавливали. "Чужие руки" нашли дальше на востоке.
    Порошенко хочет досидеть до конца президентского срока и свалить, как Яценюк. Курт Волкер приехал, чтобы стимулировать Порошенко к активным действиям - оружие подарят, "пушечное мясо" готовят. Если Порошенко будет тянуть резину - отберут бизнес, разденут до нитки, могут и срок дать.

    Да поможет нам Господь Бог!
    dsk
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