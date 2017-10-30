Распад СССР: выиграл только Азербайджан

Своей точкой зрения по поводу распада СССР с "Правдой.Ру" поделился первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.— Россия проиграла и политически, и экономически. Тут необходимо сравнивать и в абсолютных, и в относительных цифрах. В очень долгий период мы не могли выйти на выпуск производства, аналогичный тому, чего мы достигли в 2013 году. Налицо было абсолютное падение объемов, и даже разрушение самого производства.— Совершенно очевидно, что в результате распада никак не возникает почва для процветания или роста экономики. Распад никак не может привести к последующим инвестициям в экономику. А это, в свою очередь, становится тормозом на пути дальнейшего развития. С течением времени любая система приспосабливается, и наша не исключение.Также на фоне общего несчастья существуют все же и определенные положительные обстоятельства: мы остались с полезными ископаемыми, с нефтью и газом, что помогло бороться со снижением жизненного уровня и объемом производства. Но эти отрасли тоже достаточно долго существовали без обновления и инвестиционных фондов. И в этом плане, в настоящее время они всего лишь окончательно вырабатывают свой потенциал, заложенный еще в советские времена. Сделанные в них когда-то капиталовложения уже были неоднократно амортизированы, а теперь, конечно же, необходимо иметь средства для того, чтобы провести широкомасштабную реконструкцию.— Азербайджан — единственная страна, которая официально превзошла уровень 1990 года, но и то исключительно за счет добычи нефти и газа. Все остальные, лишенные этой подушки, безусловно, очень сильно замедлились в развитии. Украина, которая была процветающей страной со всех точек зрения, сегодня еле-еле вытягивает половину того, что она делала прежде с точки зрения валового внутреннего продукта.— Это очень приблизительный анализ, что один специализировался на чем-то одном, а другой — на чем-то другом. РСФСР практически специализировалась на всем продуктовом ряде. При том, однако, что, конечно, были какие-то незначительные отрасли, где РСФСР не присутствовала. Например, в российской географической зоне, в отличие от Центральной Азии, хлопок не выращивают. И в этом плане, конечно, республики с монопроизводством оказались в сложной ситуации. Потому что им нужно было найти нового потребителя своей продукции.Что касается всяких других обстоятельств, то были отмечены, например, такие движения вспять, или экономический регресс в разных сферах, которые вообще очень сложно объяснить разумно. Например, Молдавия в настоящее время импортирует помидоры! То есть Молдавия, которая кормила вообще весь Советский Союз соками, фруктами, овощами, вином, не производит теперь даже помидоров ввиду того, что потеряла с распадом Советского Союза рынок сбыта. В результате, города Молдавии остались без этих овощей и вынуждены их закупать в Евросоюзе, то есть в Польше и Болгарии. И это просто позорное явление, с учетом традиций овощеводства в Молдавии.— На мой взгляд, сегодня маловероятно вернуться в прошлое в политическом смысле слова, то есть создать государство, которое — пусть и не называется СССР — включало бы большую часть этой территории…Сегодня мы идем по пути создания и развития экономических союзов в расчете на то, что они могут постепенно становиться все более и более самодостаточными. Наша заинтересованность связана, в том числе, и с необходимостью емкого рынка.Эксперты говорят, что самодостаточным рынок начинает становиться при 250-300 миллионах потребителей. У нас на сегодняшний день в России половина от этого числа. И мы, конечно, равно как и Евразийский союз, да и все прочие предпринимаем попытку решить вопрос Большого рынка, который позволил бы нам восстановить целый ряд утраченных или кризисных отраслей народного хозяйства. Речь идет, в том числе, и об авиастроении, и о ряде других экономических направлений, которые до последнего времени, когда они начали развиваться вновь, были в депрессивном состоянии.Представляется очевидным, что эта экономическая депрессия была связана с развалом общего рынка. Причем процесс шел не только у нас, но и в масштабах всего Советского Союза. Та же аргументация относится и к экономическому коллапсу восточно-европейских социалистических государств, объединенных в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).Так, я помню, что венгерский завод "Икарус" поставлял автобусы всем социалистическим странам. А сегодня этого предприятия не существует. Или, допустим, у нас в Прибалтике завод "РАФ" был известен на всю страну. Он производил микроавтобусы. Это предприятие тоже исчезло. Или, например, завод, который делал электронику в Риге.И в этом плане, конечно, попытки восстановить кооперацию присутствуют, но они на сегодняшний день очень затруднены из-за барьеров, который наложены созданием отдельных государств. Зачастую новые суверенные единицы проводят самостоятельную и конфликтующую между собой политику. Нередко они пытаются встроиться в другие ниши, как, например, в нишу Евросоюза (программа восточного партнерства).Причем дело не только в самих государствах и их желаниях. На самом деле, очень велико желание других игроков на мировом рынке стянуть какие-то распавшиеся части общего целого Советского Союза в свою собственную систему координат. Конечно, на подчиненных условиях: в качестве рынков сбыта, в качестве источников сырья и т. д. И Россия в этом отношении тоже не свободна от проблем и претензий. Так вот, воссоздать в таких условиях не то, что Советский Союз, а создать действенный экономический союз — это очень сложная задача. И одной Украины достаточно для того, чтобы многие интеграционные усилия оказались скомпрометированы.— Нет, конечно. Это с самого начала была пропаганда, ложь, что СНГ станет более современным, альтернативным Советскому Союзу, но гораздо более эффективным объединением. Это не могло быть по определению, поскольку прежде существовал единый народно-хозяйственный комплекс, а в результате распада Советского Союза, появились национальные экономики.Смысл заключался в том, что для успокоения масс населения, которое еще недавно на референдуме голосовало за сохранение Советского Союза, нужно было пустить пыль в глаза, и сказать, что "Мы ничего не разрушаем, мы создаем!" или "Мы не разрушаем Советский Союз — мы создаем СНГ!" Это довольно простая уловка, но она для многих сработала, хотя и не везде, поскольку конфликты, как известно, сопровождали весь процесс распада СССР, но все же были локальными, периферийными, а не глобальными, как, например, в Югославии.— Если вы имеете ввиду тот факт, что Россия претендует на весомую роль в мире и является великой державой, что соответствует имеющимся у России основаниям, то конечно! Россия неизбежно, преследуя свои национальные интересы — новые или отредактированные после распада СССР — идет по пути восстановления влияния на всем пространстве, которое называют евразийским или постсоветским. И в этом плане могут быть внешние совпадения с советским прошлым.Но при этом, Россия, на самом деле, строит свою экономическую систему на совершенно других предпосылках — она отказалась в тексте Конституции от государственной идеологии, что сегодня, может быть, подвергается сомнениям, но соответствует статусу кво. И она не исповедует прежний марксизм-ленинизм в качестве руководящей линии. И в этом смысле, Россия от Советского Союза отличается.А если говорить о том, есть ли у России современные национальные интересы, то да — они есть, но они были и у Советского Союза! И они заданы не только фактом марксизма-ленинизма, но и расположением, характером и самодостаточностью или не самодостаточностью национальной экономики, а также тем местом, которое страна занимает в мире. В силу этого Россия просто приговорена к тому, чтобы играть определенную роль потому, что иначе и быть просто не может!— Не все было разрушено, хотя многое. Безусловно, у меня есть такое сожаление. И этим я не отличаюсь от огромной массы населения России — от тех поколений, которые помнят прежние времена и жили в них. Потому что, конечно, степень контроля над личностью совершенно иная сейчас и прежде. Прежде она была существенно выше: ты не мог очень часто выразить то, что ты думаешь и т. д. Считаю, произошедшее изменение положительным. Но, с другой стороны, был и факт причастности к великой стране, которую уважали во всем мире и которую никто не решался подвергнуть санкциям, а руководителя этой страны — грубым оскорблениям.Да, конечно, в адрес СССР выпускались критическая литература и фильмы, но это уже чисто из сферы пропаганды и не только… Конечно, для подобной критики были и объективные основания.Сегодня же мы сталкиваемся в ряде случаев с тем, что нами пренебрегают. Для меня, и для многих других это очень болезненно. И я готов согласиться с тем, что надо пожертвовать каким-то личным благополучием или отложить достижение каких-то личных целей, если это необходимо для восстановления прежнего к нам отношения.То, что сегодня является предметом спора, это высказывания следующего разряда: "Вот, мы ссоримся с Западом по поводу Сирии или Украины; зачем это надо; мы от этого страдаем; от этого на нас наложены санкции; об этом надо забыть; со всеми соглашаться и всем поддакивать". Есть такая линия. Для меня эта политическая линия неприемлема.