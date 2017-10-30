10:31 30 октября

"Баба на борту" АПЛ - ядрёный конец всему

"Баба на борту" АПЛ - ядрёный конец всему


Минобороны Британии сняло запрет на службу женщин на субмаринах в 2011 году, но первая из них стала членом экипажа подводной лодки лишь в 2013 году. Сегодня уже не узнать, специально к "13" году подгадали или это рок (который фатум), но случилось так.
А дальше пошло по известному правилу: "Баба на борту - быть беде".

С британской атомной подлодки HMS Vigilant ("Бдительный") типа " Vanguard" (Авангард) уволили девять военнослужащих. Этот тип пророчески назван "авангардом" - происходящее на них действительно авангард. Им мы и закончим увлекательное погружение в мир, замкнутый внутри носителей королевских "ядрён-батонов".


Последний скандал с увольнением девятерых разразился на днях - и это на субмарине, которая является одной из четырех АПЛ в британском флоте, оснащенных ядерными ракетами Trident. Уволили после положительного результата на кокаин.

"Мы не будем терпеть злоупотребления наркотиками служебным персоналом. Тех, у кого обнаружили несоответствие нашим высоким стандартам, уволен из службы", - бился в пене параноик представитель британского флота.

Скандал с наркотиками практически совпал с другим скандалом. Оказалось, что командир субмарины Стюарт Армстронг и его заместитель имели "неподобающие отношения" со своими коллегами-женщинами прямо на рабочем месте. Один из них поддерживал внебрачные отношения с бортовым инженером, другой – с непосредственной подчиненной.

Но у них есть оправдание - куда им с подводной лодки деться?

Младший лейтенант Ребекка Эдвардс проходила службу на атомной подлодке HMS Vigilant в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению. Всем очень нравилось (или нравилась?):



Одного из моряков этого же экипажа подозревают в занятии сексом с проституткой в бассейне прямо на борту АПЛ. Еще один из военнослужащих предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей "девушке".

Хорошо хоть не к мальчику.

Глава Минобороны Британии возмутился в связи с последним скандалом, что привело к призывам провести тесты на наркотики по всему флоту. Хотя на наркотики следует проверять ежемесячно имеющих доступ к ядерному оружию. Потому что с появлением женщин на АПЛ стало только хуже.

В 2014 году атомная подводная лодка S 92 Talent (типа Trafalgar) повредила часть обшивки при столкновении с плавучей льдиной во время слежении "за русским кораблем", причем об этом стало известно только в апреле 2015 года.



По информации британских СМИ, на рубке появилась пробоина диаметром более 2 м.

В 2015 году выросло число инцидентов с атомной энергетической установкой (АЭУ) новейших британских атомных многоцелевых подводных лодок типа Astute. По сравнению с 2014 годом наблюдается почти двукратный рост происшествий подобного рода – с 12 до 21 случая.
20 июля 2016 года британская атомная многоцелевая подводная лодка S 120 Ambush (вторая в серии типа Astute, в строю с 2013 года, командир - коммандер Алан Дэйвни (Alan Daveney)), находясь на перископной глубине, столкнулась в районе Гибралтара в международных водах с "торговым судном" и получила серьезные повреждения:



Всего за четыре года имело место 69 зафиксированных инцидентов, или в среднем 17 в год (одно происшествие в три недели). Эти данные были обнародованы министерством обороны Великобритании в соответствии с британским Законом о свободе информации. Природа происшествий не указывается. Но речь идет о "событиях, которые привести к снижению уровня ядерной и радиологической безопасности".

Ну и обещанная вишенка на тортике. Первый капитан-женщина боевого корабля Сара Уэст командовала фрегатом Portland в течение двух лет. Списана на берег за секс с подчиненными. По информации СМИ назначена командиром (держитесь крепче) АПЛ Vanguard. Списана на берег с "Авангарда" за секс с подчиненными.



А вообще, после того, как МИД Королевства обратился в ООН с просьбой изменить в законе о защите беременных женщин слово женщин на "людей" (защищая права трансгендеров), удивляться происходящему не приходится. Скоро ядерной кнопкой Британии будут командовать "лица среднего пола".

P.S. Впрочем, последняя история (о Саре Уэст на "Авангарде) пока опубликована лишь со ссылкой на белорусский источник. А сия великая океанская держава вряд ли обладает достоверной информацией о происходящем на далеком заброшенном острове.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: topwar
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Комментарии 17

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:52
    "Баба на борту" АПЛ - ядрёный конец всему
    раз написали-хорош. чего размазывать эти сопли... могу тоже "интересное" рассказать о нашем одном эсминце,но не стану.
    Дедкастарый
    1. Serg65 Сегодня, 07:19
      Цитата: Дедкастарый
      могу тоже "интересное" рассказать о нашем одном эсминце,но не стану.

      laughing Не ломайте из себя девочку......рассказывайте!
      Serg65
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:46
        Цитата: Serg65
        Не ломайте из себя девочку......рассказывайте!

        не хочу "ославить" наш флот. я хоть и "пАдонАг",но,-порядошный! впрочем,если невтерпёж,сами найдёте,есть в сети..и "мокруха" и бабы,и "сауны"всё как вы любите (раз просите)
        Дедкастарый
        1. Serg65 Сегодня, 08:56
          Цитата: Дедкастарый
          не хочу "ославить" наш флот

          laughing Ой да бросьте вы, "слава" нашего флота на столько многогранна, что ваша история вряд ли испортит положение lol
          Serg65
          1. Дедкастарый Сегодня, 09:15
            Цитата: Serg65
            Цитата: Дедкастарый
            не хочу "ославить" наш флот

            laughing Ой да бросьте вы, "слава" нашего флота на столько многогранна, что ваша история вряд ли испортит положение lol

            ладно,раз настаиваете...даю наводку:
            В обстановке строжайшей секретности проходит расследование убийства одного из офицеров эскадренного миноносца «Беспокойный» Балтийского флота. 16+
            -там малая толика...
            Дедкастарый
            1. Serg65 Сегодня, 09:21
              Цитата: Дедкастарый
              ладно,раз настаиваете...даю наводку:

              Этой истории 100 лет в обед и стоило из этого делать сенсацию с заламыванием ручек и потуплением глазок? В нашем флоте историй про адмиральских сынков на цельную книгу набрать можно wink
              Serg65
              1. Дедкастарый Сегодня, 09:22
                Цитата: Serg65
                Этой истории 100 лет в обед и стоило из этого делать сенсацию с заламыванием ручек и потуплением глазок? В нашем флоте историй про адмиральских сынков на цельную книгу набрать можно
                (эт-точно... и вполне свежие есть, но, не буду знакомых подствлять) после этого,нам можно хихикать над"шалостями" нагличан?
                Дедкастарый
                1. Serg65 Сегодня, 09:45
                  Цитата: Дедкастарый
                  после этого,нам можно хихикать над"шалостями" нагличан?

                  Дорогой мой Дедкастарый, вы так любите говорить загадками и делать томные глазки - это от желания придать себе значимости? Как говаривал адмирал Радзевский "Не следует стыдливо натягивать юбчонку на колени, товарищ капитан 1-го ранга, когда вы пришли за помощью к венерологу"
                  Ну и о шалостях нагличан....в русском флоте есть женщины - командиры или геи-командиры АПЛ?
                  Serg65
  2. Сергей-svs Сегодня, 07:00
    А дальше пошло по известному правилу: "Баба на борту - быть беде".

    Это всегда, кончается одним и тем же:
    Сергей-svs
  3. inkass_98 Сегодня, 07:03
    Если есть на борту баба - надо пользоваться wink . Иначе зачем ее туда назначили. А вообще про "эту" тему всячески рекомендую древний штатовский фильм "Убрать перископ". Там все подробно про женщин на подлодке расписано.
    inkass_98
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:57
      Цитата: inkass_98
      всячески рекомендую древний штатовский фильм "Убрать перископ"

      не далее как вчера пересматривал,(одноголосый VHD -перевод...ржал как конь,(наверное третий раз глядел) капитан ,наводит мысль на Маринеско,-тоже "беспредельщик"wassat НО ! Александр Иванович-реальный наш моряк.
      Дедкастарый
      1. inkass_98 Сегодня, 09:06
        Фильм - бомба. Смотрел его в первый раз практически сразу после выхода, двадцать лет назад, пересматривал не так давно.
        Низкобюджетный, зато снят от души. Говорят, есть вторая часть, но вряд ли она дотягивает до оригинала.
        inkass_98
  4. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 07:42
    Где-то уже писали, что один из уволенных с этого же Авангарда 9-и наркоманов арестован на военно-морской базе в Пиндocтaнe за то, что ОБОКРАЛ местную
    ... П Р О С Т И Т У Т К У :-))))))))))))
    Ахахахахаха...
    Шариков Полиграф Полиграфович
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:59
      Цитата: Шариков Полиграф Полиграфович
      Где-то уже писали, что один из уволенных с этого же Авангарда 9-и наркоманов арестован на военно-морской базе в Пиндocтaнe за то, что ОБОКРАЛ местную
      ... П Р О С Т И Т У Т К У :-))))))))))))
      Ахахахахаха...

      а надо вовремя жалование платить,и не придётся морякам флота ЕЁ Королевского Высочества( заметьте, с уважухой пред старухой) шлюх грабить...(Шариков,смени "аву" я рыдаю....)
      Дедкастарый
  5. kig Сегодня, 08:08
    Еще одна статейка из серии "что попало, но с моей подписью".
    kig
  6. рюрикович Сегодня, 09:03
    Ну чё напали то на бедных англичан laughing Радоваться надо, что ещё мужики баб естействуют, а не себе подобных fellow Да и что хотели - ежели на стене висит ружьё, то оно обязательно выстрелит. И, следовательно, ежели на корабле имеется баба, то она обязательно будет пользована. yes А уж по своей воле или по воле других - енто уже другая песня request Поставьте себя на место дам - вокруг десятки самцов(выбирай не хочу), следовательно, мадамы выбрали самцов на верхушке карьерной цепи(в соответствии с законами природы - вожаков). Тем более воздержание от плотских утех наоборот может отрицательно сказаться на боеспособности корабля, ибо неудовлетворенная женщина в силу своих фантазий может сделать что-нибудь непотребное с каким-нибудь джойстиком,а там жди беды what
    Вот кокс - да, это перебор negative
    А так по мне - так пущай занимаются шалостями, люди всё таки, а не разные там киборги feel
    рюрикович
  7. ротмистр Сегодня, 09:32
    Ну и что? Естественное природное явление, если кто то думает, что наши матросы и солдаты железные, то могу вас уверить, что нет. В годы войны немцы имели на 2000 солдат один бардель, где солдаты и офицеры удовлетворяли свои потребности. Хочется задать вопрос нашим политрукам, а как наши солдаты и офицеры удовлетворяли свои естественные природные потребности? Есть очень нехорошие поговорки на эту тему.
    ротмистр
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