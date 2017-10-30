"Баба на борту" АПЛ - ядрёный конец всему

Минобороны Британии сняло запрет на службу женщин на субмаринах в 2011 году, но первая из них стала членом экипажа подводной лодки лишь в 2013 году. Сегодня уже не узнать, специально к "13" году подгадали или это рок (который фатум), но случилось так.А дальше пошло по известному правилу: "Баба на борту - быть беде".С британской атомной подлодки HMS Vigilant ("Бдительный") типа " Vanguard" (Авангард) уволили девять военнослужащих. Этот тип пророчески назван "авангардом" - происходящее на них действительно авангард. Им мы и закончим увлекательное погружение в мир, замкнутый внутри носителей королевских "ядрён-батонов".Последний скандал с увольнением девятерых разразился на днях - и это на субмарине, которая является одной из четырех АПЛ в британском флоте, оснащенных ядерными ракетами Trident. Уволили после положительного результата на кокаин."Мы не будем терпеть злоупотребления наркотиками служебным персоналом. Тех, у кого обнаружили несоответствие нашим высоким стандартам, уволен из службы", - бился в пене параноик представитель британского флота.Скандал с наркотиками практически совпал с другим скандалом. Оказалось, что командир субмарины Стюарт Армстронг и его заместитель имели "неподобающие отношения" со своими коллегами-женщинами прямо на рабочем месте. Один из них поддерживал внебрачные отношения с бортовым инженером, другой – с непосредственной подчиненной.Но у них есть оправдание - куда им с подводной лодки деться?Младший лейтенант Ребекка Эдвардс проходила службу на атомной подлодке HMS Vigilant в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению. Всем очень нравилось (или нравилась?):Одного из моряков этого же экипажа подозревают в занятии сексом с проституткой в бассейне прямо на борту АПЛ. Еще один из военнослужащих предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей "девушке".Хорошо хоть не к мальчику.Глава Минобороны Британии возмутился в связи с последним скандалом, что привело к призывам провести тесты на наркотики по всему флоту. Хотя на наркотики следует проверять ежемесячно имеющих доступ к ядерному оружию. Потому что с появлением женщин на АПЛ стало только хуже.В 2014 году атомная подводная лодка S 92 Talent (типа Trafalgar) повредила часть обшивки при столкновении с плавучей льдиной во время слежении "за русским кораблем", причем об этом стало известно только в апреле 2015 года.По информации британских СМИ, на рубке появилась пробоина диаметром более 2 м.В 2015 году выросло число инцидентов с атомной энергетической установкой (АЭУ) новейших британских атомных многоцелевых подводных лодок типа Astute. По сравнению с 2014 годом наблюдается почти двукратный рост происшествий подобного рода – с 12 до 21 случая.20 июля 2016 года британская атомная многоцелевая подводная лодка S 120 Ambush (вторая в серии типа Astute, в строю с 2013 года, командир - коммандер Алан Дэйвни (Alan Daveney)), находясь на перископной глубине, столкнулась в районе Гибралтара в международных водах с "торговым судном" и получила серьезные повреждения:Всего за четыре года имело место 69 зафиксированных инцидентов, или в среднем 17 в год (одно происшествие в три недели). Эти данные были обнародованы министерством обороны Великобритании в соответствии с британским Законом о свободе информации. Природа происшествий не указывается. Но речь идет о "событиях, которые привести к снижению уровня ядерной и радиологической безопасности".Ну и обещанная вишенка на тортике. Первый капитан-женщина боевого корабля Сара Уэст командовала фрегатом Portland в течение двух лет. Списана на берег за секс с подчиненными. По информации СМИ назначена командиром (держитесь крепче) АПЛ Vanguard. Списана на берег с "Авангарда" за секс с подчиненными.А вообще, после того, как МИД Королевства обратился в ООН с просьбой изменить в законе о защите беременных женщин слово женщин на "людей" (защищая права трансгендеров), удивляться происходящему не приходится. Скоро ядерной кнопкой Британии будут командовать "лица среднего пола".P.S. Впрочем, последняя история (о Саре Уэст на "Авангарде) пока опубликована лишь со ссылкой на белорусский источник. А сия великая океанская держава вряд ли обладает достоверной информацией о происходящем на далеком заброшенном острове.