Совместные учения ВКС и РЭБ Западного военного округа

Фактически это некое предисловие. Картинка с незримого поля боя, развернувшегося в третьем измерении, то есть в воздухе.Когда речь идет о военных действиях современного характера, то электронное противодействие — неотъемлемая часть войны, где сталкиваются армии, обладающие современным оружием. Соответственно, военные конфликты дня сегодняшнего на Донбассе и в Сирии никак не могут трактоваться как современные.Отсюда и вытекает необходимость тренировки летного состава (и не только) именно в условиях противодействия им современных комплексов радиоэлектронной борьбы. Сегодня это не нужно, завтра это может стать необходимостью.Потому мы и оказались на двух (больше не смогли по причине малочисленности группы) точках, где развернулась отработка боевых действий дня сегодняшнего. В целом, увиденное и произвело определенное впечатление, и пополнило багаж знаний и понимания того, что может происходить в самом недалеком будущем.Часть первая. Аэродром Бутурлиновка Воронежской области.К взлету готовится звено Су-34, оснащенное комплексом "Хибины". О комплексе будет отдельный материал, он того стоит.Самолеты отправляются на один из полигонов соседнего военного округа, где отрабатывают применение "Хибин" против системы ПВО.Естественно, кроме "Хибин" широко используется все, что может помочь летчикам наших ВКС в работе против систем ПВО. На аэродроме был загружен полный комплект ловушек как инфракрасного диапазона, имитирующего работу двигателя, так и радиоэлектронных, имитирующих работу БРЛС.Фактически одновременно с взлетом бомбардировщиков, началось выдвижение третьей, наиболее интересующей нас стороны. А именно — расчетов комплексов бригады РЭБ ЗВО.Командование бригады для выполнения поставленной задачи по противодействию самолетам выставило весьма впечатляющую силу: две "Красухи-4С", Р-330Б, Р-934С "Синица", Р-330Ж "Житель".Знающие читатели могут задать резонный вопрос: что там забыл "Житель"? Ответ будет чуть позже. Пригодился.Расчеты прибыли на полигон, развернулись и приступили к выполнению своих задач по обнаружению и подавлению самолетов вероятного противника. Абсолютно мерзкая погода не мешала никому, самолеты летели выше зоны облаков, расчеты находились внутри своих машин.Через некоторое время на полигон прибыл командир части полковник Вострецов. Удивило то, что он приехал не на легковой машине, а на "КаМаЗе". Все выяснилось почти сразу. Комбриг привез с собой "диверсионную группу противника", которая должна была незаметно выдвинуться и максимально затруднить работу комплексов.По условиям задачи, "диверсанты" должны были использовать для координации сотовую связь. Тут, собственно, стало понятно наличие "Жителя", фактически ставшего щитом для остальных станций.Расчет комплекса очень оперативно обнаружил шесть телефонных аппаратов, работающих вблизи полигона и уведомил об этом расчеты остальных комплексов. После чего успешно подавил все телефоны, полностью вырубив сотовую связь на полигоне.Далее в дело вступила группа прикрытия, состоящая из бойцов, не задействованных в решении основных задач.Очень оперативно была поставлена дымовая завеса, полностью скрывшая от "диверсантов" работающие станции и ставшая очень неприятным сюрпризом для снимающих. У бойцов противогазы были, у операторов, понятное дело, нет.Единственный реально неприятный момент. Дым, который падающий снег прибивал к земле, был весьма плотным и вызывал нерадостные ощущения и кашель. Ликвидировать в таких условиях "диверсантов", полностью дезориентированных было делом не очень сложным, как нам показалось.Но наблюдать все это пришлось с реально безопасного расстояния.Итогом стало выполнение поставленных задач расчетами бригады РЭБ ЗВО как в отношении самолетов потенциального противника, так и в отношении "диверсантов". По поступившей информации, самолеты ВКС также успешно справились с задачей противодействия системе ПВО потенциального противника. В противостоянии ВКС и РЭБ победа осталась за комплексами радиоэлектронной борьбы.Возвращаясь к началу статьи.Говоря о некоем предисловии, мы имели в виду то, что далее последуют рассказы о тех комплексах, которые принимали участие в этих учениях. О "Красухе" мы уже рассказывали, далее речь пойдет о "Хибинах", "Жителе", "Синице" и Р-330Б. И "вишенкой на торте" будет короткий (к сожалению) из-за определенных ограничений, рассказ об изделии 14Ц875.Но и на этом тема РЭБ не закончится. Погода не позволила нам близко познакомиться с такими комплексами, как "Леер-2" и "Леер-3". Но мы обязательно вернемся к этой теме, тем более, что бригаде РЭБ есть что продемонстрировать. Как технику, так и умение расчетов ее применять.