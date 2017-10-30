США теряют Ближний Восток и скоро потеряют Евразию

«Террористические организации, ИГИЛ или другие, хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом».

Кто бы мог предположить еще 10 лет назад, что США будет объявлять Ирану завуалированные ультиматумы в ответ на широкомасштабные военные действия против одного из своих союзников? Уже видно, что Вашингтон явно опасается последствий и действует крайне осторожно, чем еще больше уничтожает остатки своего авторитета на Ближнем Востоке. Регион уважает силу, а потому сегодня Россия быстро и вытесняет отсюда американцев. А если так пойдет и дальше, то рано или поздно Штатам придется уйти и из Евразии.2015 год стал для американской внешней политики на Ближнем Востоке переломным. Именно тогда Россия вернулась в регион, показав всем, что дальше здесь все будет происходить с учетом ее интересов. Тогда многим, в том числе и в самой России, это казалось авантюрой, обреченной на провал. Шло обсуждение темы: как США накажут зарвавшуюся Москву? Но произошло ровно противоположное.За два года Путин не только не убрался из Сирии, но и создал новую политическую матрицу региона, где «третьим лишним» оказывается Вашингтон.Причем нельзя сказать, что США при этом сидели сложа руки и не пытались переломить ситуацию в свою пользу. Сбитый российский Су-24, химические атаки в Сирии и игра мускулами, весь обычный американский багаж провокаций и угроз был использован. Но все эти попытки были блокированы российскими военными и дипломатами.По итогу мы видим, что на сегодня в российский лагерь перебежали практически все значимые страны региона и в первую очередь Турция.А самой большой неприятностью последних недель для Вашингтона стало то, что вернейший их союзник по Ближнему Востоку, Саудовская Аравия, фактически умыла руки и показала, что она готова сотрудничать с любым победителем, даже если это будет Россия.Исторический визит короля Салмана подвел черту под десятилетиями жесткого противостояния между двумя странами и открыл в их отношениях новую главу, которую еще предстоит написать. Это произойдет не сразу, будут трудности, но самый важный шаг уже сделан.В результате американские планы по переформатированию региона оказались под угрозой. Курдистан, который американцы создавали долго и тщательно, на сегодня оказался не только в полном окружении и фактической блокаде, но и под угрозой физического уничтожения.Это стало той красной чертой, после которой Вашингтон должен был начать действовать, чтобы не превратиться в посмешище. Почему же американцы, которые еще десять лет назад были безраздельными властителями региона, оказались в таком незавидном положении?Виной всему двуликая и полная противоречий внешняя политика Вашингтона. В первую очередь падению своего престижа в мире и конкретно на Ближнем Востоке, США обязаны самим себе. «Арабская весна», начавшаяся в 2011 году, оттолкнула от Вашингтона многих старых и испытанных партнеров.А еще это именно Госдеп благословил исламских радикалов разнести в пух и прах Египет, Ливию, Ирак и Сирию. Причем практически везде им это удалось. Это США вынашивают планы по перекройке региональных границ и фактическому расчленению многих стран региона, в том числе Саудовской Аравии, Турции и Ирана.Стоит ли удивляться, что те переметнулись к России? По-моему, вопрос риторический. Москва, в свою очередь, стоит за нерушимость региональных границ. Она за возвращение сюда мира и стабильности, что для нее в свою очередь, обозначает безопасность ее южных кордонов. Именно политика Вашингтона и взаимные интересы, толкают сегодня страны Ближнего Востока одну за одной «в лапы Москвы». А значит, Россия сюда вернулась всерьез и надолго, а США придется либо уйти, либо серьезно потесниться.Прозвучавший на днях из уст исполняющей обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк ультиматум — это акт отчаяния.Все, кому надо, отлично поняли, кому предназначен этот посыл.Здесь же был намек Тегерану, если тот не остановится, то он будет обвинен в том, чего не совершал, как это уже было однажды в 2001 году с Афганистаном.Очевидно, что от такого развития событий не в восторге не только Москва, Тегеран и Анкара, но и страны Европы и монархии Ближнего Востока. Ведь новая большая война ударит в первую очередь по ним. Берлину и Парижу не нужны новые миллионы беженцев, а Катару и Саудовской Аравии не нужны горящие факелы танкеров и взрывающиеся газовозы в Персидском заливе.Интересно будет наблюдать за развитием событий. Ведь, в отличие от оболваненного населения, политики отлично поняли посыл Вашингтона и будут отчаянно пытаться воспрепятствовать началу нового конфликта.По итогу Вашингтон может получить обратный результат. Вместо возврата своего влияния в регионе и союзников он может добиться еще большего сближения позиций России и стран Ближнего Востока. И это станет для него настоящей катастрофой.У Европы и стран Ближнего Востока просто не останется выбора. Они вынуждены будут пойти на более тесный союз с Москвой и Пекином и озаботиться защитой «Новой Евразии», которую многие из них еще недавно искренне ненавидели.Итак, мы видим, что США, попав в непривычную для себя трудную ситуацию и не просчитав правильно шаги противника, совершают ошибку за ошибкой. Очевидно, что проблема тут не в каком-то одном или нескольких неверно принятых решениях. Проблема явно системная. И об этом мы поговорим в одной из следующих статей.