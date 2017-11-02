Черноморский судостроительный завод: первые годы Советской власти

Эскадренный миноносец «Незаможник» (до 1919 г. «Занте»)

Канонерская лодка «Красная Абхазия» («Эльпидифор-413»)

Модель десантного корабля типа «Эльпидифор» в экспозиции Музея судостроения и флота в Николаеве

Эскадренный миноносец «Шаумян»

Первый советский танкер «Эмбанефть»

С установлением Советской власти завод "Наваль" начал оживать. Достраивались корабли, заложенные при Российской империи: эсминцы "ушаковской серии", десантные корабли типа "Эльпидифор". Состоялась закладка первого собственно советского танкера "Эмбанефть".Начало 20-х гг. для истерзанной двумя подряд жестокими войнами страны было нелегким. Практически вся промышленность, доставшаяся новой власти от Российской империи, находилась или в предсмертном, или в полностью заглушенном состоянии. Остановились заводы, фабрики и шахты. Требовалось трудоемкое и дорогостоящее восстановление, а некоторые отрасли пришлось создавать с чистого листа. Судостроительная отрасль не выделялась на фоне других в лучшую сторону. Николаевские заводы, как и многие другие предприятия, пребывали в запустении.Некоторые тенденции к улучшению начались после 1920 года. Первоначально продукция неторопливо оживающего предприятия была далека от судостроения – мощности завода использовались для гораздо более приземленных нужд. Завод, который по старинке все еще именовали «Навалем», занимался ремонтом и введением в строй паровозов, железнодорожных вагонов и платформ. Было широко освоено и налажено изготовление столь необходимых для населения промышленных товаров: сковородок, зажигалок, ложек и сапожных ножей. Для села производились лемеха, плуги и шанцевый инструмент.В 1922 г. завод получил новое название, и оно тоже было связано с Францией. Теперь он назывался «Николаевские объединенные государственные заводы имени Марти и Бадина» в честь французских военных моряков Андре Марти и Луи Филиппа Бадина, служивших на эскадренном миноносце «Протей», и которые были одними из организаторов волнений на кораблях французской эскадры в 1919 г. во время нахождения ее в Черном море. Впоследствии Луи Бадина отошел от коммунистического движения, и в 1924 г. его имя исчезло из названия предприятия. В просторечье судостроительное предприятие стали называть «завод Марти».В 1921 г. начались первые подвижки в возрождении судостроительной отрасли. Военно-морские силы Советской России на Черном море были к тому времени во многом величиной условной – корабли некогда могучего Черноморского флота либо стояли у достроечной стенки, либо были выведены из строя господами бывшими союзниками, покоились на дне и ржавели в гавани далекой Бизерты. Флот пришлось создавать заново, тем более что соседи Советской России, несмотря на смену государственного строя и идеологии, дружелюбием, как обычно, не отличались.Вначале было принято рациональное решение отобрать из недостроенного наследства Российской империи то, что можно достроить или восстановить. В 1921 году на тогда еще «Навале» начались работы по введению в строй двух подводных лодок проекта «Американский Голланд» и кораблей типа «Эльпидифор».Во время Первой мировой войны русское правительство заказало у США 17 подводных лодок для усиления собственных подводных сил. Сборка лодок осуществлялась в Канаде и субсидировалась британским концерном «Виккерс». После чего на грузовых судах субмарины перевозили во Владивосток, а оттуда по Транссибирской магистрали – в Санкт-Петербург и Николаев. Из 17 заказанных лодок в Россию было доставлено только 11 (из них шесть – на Черноморский флот). В Российском флоте их именовали «АГ» – «Американский Голланд». До революции в боеспособное состояние были приведены только «АГ-21» и «АГ-22», остальные находились на заводе «Наваль» в разной стадии сборки. «АГ-21» была затоплена при уходе англичан из Крыма, «АГ-22» уведена белыми в Бизерту. После гражданской войны «АГ-21» подняли и восстановили. Остальные четыре лодки серии были достроены на заводе имени Андре Марти в 20-е гг.Корабли типа «Эльпидифор» были спроектированы на основе грузовой шхуны для перевозки зерна ростовского купца Эльпидифора Парамонова. Шхуна осуществляла перевозки в основном по Азовскому морю и отличалась небольшой осадкой. На ее базе был разработан проект десантного парохода, способного осуществить высадку около тысячи человек на необорудованное побережье. «Эльпидифоры» имели собственное артиллерийское вооружение: четыре 102-мм орудия, два 75-мм зенитных орудия и два пулемета «Максим», кроме того, могли принимать на борт 120 мин.Планировалось построить на заводе «Руссуд» 20 подобных пароходов, однако революция внесла поправки в эти планы. До боеготового состояния были доведены три головных парохода под номерами 410, 411, 412. Несколько раз сменив флаг, они вошли в состав военно-морских сил Юга России и были уведены войсками Врангеля за границу. «Эльпидифор-413» и «415» были спешно достроены при помощи специалистов с «Наваля», после того как в 1920 году Николаев заняли части Красной Армии. № 413 (впоследствии «Красная Абхазия») вошел в состав Морских сил Черного и Азовского морей. «Эльпидифор-415» в 1921 году погиб, атакованный в районе Анапы двумя французскими эсминцами, – выбросился на берег, не восстанавливался.Уже после окончания гражданской войны при широкой технической поддержке «Наваля» (позже завода имени Андре Марти) в состав восстанавливающегося Черноморского флота были введены «Эльпидифоры» 414, 416 и 417. 102-мм орудия на них были заменены на более современные 130-мм образца 1913 года. Получив вместо безликих номеров собственные названия (414 – «Красный Аджаристан», 416 – «Красный Крым», переименован в «Красную Армению», 417 – «Красная Грузия»), они все приняли участие в Великой Отечественной войне.В условиях острого дефицита кораблей практически всех классов весьма востребованными оказались и эсминцы «ушаковской серии». Гражданская война немилосердно прошлась по черноморским «Новикам». Вступившие в строй до выхода России из Первой мировой войны «Фидониси», «Гаджибей» и «Калиакрия» были потоплены в Цемесской бухте по приказу В. И. Ленина.В карьере «навалевского» линкора «Свободная Россия», еще недавно именовавшегося «Императрицей Екатериной Великой», поставили точку торпеды, выпущенные «Керчью». Сам эсминец «Керчь» был затоплен собственным экипажем в Туапсе в июне 1918 года. Из недостроенных и оставшихся в Николаеве кораблей белые смогли ввести в строй только частично достроенный эсминец «Цериго», позже уведенный ими в Бизерту.После окончания Гражданской войны было принято решение ввести в строй часть кораблей, находившихся в относительно высокой степени готовности. Эсминцы «Занте», «Корфу» и «Левкас» были достроены на заводе Андре Марти в 1923 и 1925 годах. Сообразно с веяниями новой эпохи корабли были переименованы в «Незаможник», «Петровский», позже «Железняков», и «Шаумян» соответственно. Остальные эсминцы т. н. второй ушаковской серии, находившиеся в низкой и очень низкой степени готовности, были разобраны на стапелях.Советское правительство оценило усилия рабочих завода по восстановлению народного хозяйства и военно-морских сил на Черном море. В 1922 г. группа рабочих и специалистов предприятия была награждена орденами. В том же году на предприятии тиражом пока что 20 экземпляров впервые вышла газета «Гудок Наваля». Для улучшения состояния грамотности и повышения культурного и образовательного уровня рабочих на заводе при профсоюзе была открыта библиотека с немалым по тем временам книжным фондом в 1200 книг. Впоследствии библиотека Черноморского судостроительного завода стала одной из крупнейших и, пожалуй, лучшей технической библиотекой города. В лучшие времена в 1987 году ее фонд насчитывал почти 300 тыс. томов. В 1923 г. на верфи начали проводиться опытные работы по освоению электросварки.7 ноября 1925 г., в годовщину Октябрьской Революции, на заводе произошло значительное событие. В этот день на стапеле № 1 был заложен первый корабль уже чисто советской постройки – танкер «Эмбанефть». Первоначально он назывался «Красный Николаев», но в ходе постройки был переименован в честь месторождения нефти в западном Казахстане.Танкер имел полное водоизмещение в 15800 тонн, длина достигала 137,6 м, ширина – 17,6 м, осадка – 8,4 метра. В качестве энергетической установки использовались два судовых дизеля швейцарско-немецкого концерна «Зульцер» мощностью по 1400 л. с., закупленных в Германии, которые позволяли развить скорость в 10–11 узлов. Строился «Эмбанефть» 36 месяцев, при его строительстве применялась пневматическая клёпка.По проекту «Эмбанефти» на заводе было построено еще пять танкеров. В 1934 г. первенца советского черноморского судостроения переименовали в «Эмбу». Танкер принял активное участие в Великой Отечественной войне, в частности в Керченско-Феодосийской десантной операции. После того как 29 января 1942 г. «Эмба» получил повреждения в порту Камыш-Бурун во время налета немецкой авиации, его отбуксировали в Сухуми, где использовали уже в качестве несамоходного плавучего нефтехранилища.30 июля 1943 г. германская подводная лодка U-24 (из состава действующей на Черном море 30-й флотилии) под командованием обер-лейтенанта Петерсена проникла на рейд Сухуми и, обнаружив неподвижно стоящий на якоре танкер, выпустила по нему две торпеды. От полученных повреждений корабль затонул. Впоследствии корпус был частично разобран на металлолом, а частично оставлен на дне.Завершая разговор о первом, построенном на заводе при советской власти, танкере, следует отметить, что это не первый корабль для перевозки нефтепродуктов, созданный на предприятии. Еще в 1912 г. «Наваль» получил крупный заказ от бакинского товарищества нефтяного производства «Г. М. Лианозов и сыновья» на постройку нефтеналивного теплохода водоизмещением не менее 7350 тонн. Постройка крупного корабля, оснащенного к тому же только начинавшими свое триумфальное шествие двигателями внутреннего сгорания, было делом новым.К тому времени в России имелся недостаточный опыт постройки судов с такой энергетической установкой (волжские теплоходы «Вандал» и «Сармат» и небольшой танкер «Дело» для внутреннего Каспийского моря). Заказ же корпорации Лианозова предусматривал постройку танкера для дальних морских перевозок. Корабль, который получил впоследствии имя «Степан Лианозов», был заложен на заводе «Наваль» в октябре 1913 года. Он должен был иметь полное водоизмещение в 12 тыс. тонн, длину 127,4 м, ширину 16,5 м и осадку в полном грузе 7,7 метров. Энергетическая установка танкера включала два 6-цилиндовых двухтактных дизеля, изготовленных по лицензии фирмы «Крупп».По ряду причин постройка затянулась – танкер был спущен на воду в марте 1915 года в самый разгар Первой мировой войны. Черноморский флот имел потребность в танкерах, и «Степана Лианозова» реквизируют для военных нужд, переименовав его в «Баку». Впрочем, данное обстоятельство никак не пошатнуло нефтяную империю господина Лианозова и благосостояние его акционеров – обществу была выплачена солидная компенсация в связи с расторжением контракта.Достройка «Баку» шла медленными темпами, и более-менее готовым к испытаниям он оказался только в конце 1917 года. Стоящий в Николаеве «Баку» достался сначала немцам, потом белым. На буксире ледокола «Гайдамак» танкер, чьи машины находились в плачевном состоянии, был отбуксирован в Бизерту. Там специальная французская комиссия, обследовав наиболее ценные, по их мнению, корабли, реквизировала «Баку» для нужд уже собственного флота. Под французским флагом танкер, переименованный в «Луар», находился до середины 30-х гг., а потом был поставлен в качестве нефтеналивной баржи в Бресте. После Второй мировой войны испытавший множество приключений первый российский океанский танкер был разобран на металл. Накопленный в ходе его строительства опыт позволил успешно построить уже советские танкеры серии «Эмбанефть».