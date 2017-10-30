10:30 30 октября

Убийство Кеннеди устроили русские? Смех над конспирологами

В США опубликовали часть архивных документов об убийстве президента Джона Кеннеди. И тут же возродилась теория заговора: мол, «величайшее преступление двадцатого века» организовали в Москве.



О возрождении конспирологической гипотезы об убийстве Кеннеди пишет в статье для «Лос-Анджелес Таймс» учёный, политолог, бывший разведчик Джеймс Рестон младший (James Reston Jr.).


Частичная публикация документов из правительственного архива возродило «старую легенду»: мол, убийство президента было организовано русскими. Несколько цээрушных и эфбээровских «лакомых кусочков» стали поводом для этой версии — к примеру, ФБР сообщало о визите Ли Харви Освальда в советское посольство в Мехико в сентябре 1963 года.

Откуда «вылупился» сам сюжет о русском следе?

Рестон высмеивает всю эту конспирологию, отмечая: пусть даже бы такой заговор и существовал, русские, должно быть, являлись не только «злобными солдатами холодной войны», но и «кукловодами», на стороне которых стояла сама госпожа фортуна. Вдобавок эти кукловоды обладали даром ясновидения!

Ведь получается, будто «заговор» зародился, когда Освальд прибыл к дверям посольства в сентябре 1963 года, то есть за два месяца до того, как Джон Кеннеди был убит. 22 ноября поездка президента в Даллас не была запланирована.

Что касается упомянутого посольства, то Освальд отправился туда ради кубинской визы. За 20 минут, проведенных с «кагэбэшником», он точно не впечатлил оперативника, и тот едва ли вообразил, что перед ним «искушённый убийца».

Наконец, в СССР считали Освальда «ненадёжным». Органы «изучили» его, когда этот тип пытался сбежать в Советский Союз (1959 год). Советские спецслужбы позднее поняли, что мистер Освальд не станет носителем «антиамериканизма». Вдобавок оказалось, что Освальд разочаровался в советской жизни: она оказалась отнюдь не такой, какой он её представлял. Он отбыл в США. В досье советские спецслужбисты описывали его как «абсолютно ненадёжного».

Но разве это важно: у советских «кукловодов» было «ясновидение»!

* * *


Итак, бывшему разведчику Рестону теория русского заговора представляется абсурдной. Но при этом большинство американцев до сих пор считает, что за убийством президента Кеннеди стоит некий «грандиозный сюжет»: мол, убийство организовано «иностранным правительством»!

Рестон открыл простейшую причину всеамериканского конспирологизма: для величайшего преступления XX века, возможно, даже величайшего «для всей американской истории», американцы требуют «заговора эквивалентной величины»!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 54

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  1. svp67 Сегодня, 08:15
    И тут же возродилась теория заговора: мол, «величайшее преступление двадцатого века» организовали в Москве.
    Глядя на тот психоз, что твориться в США я не удивлен. Удивлен тому, что Россию еще в убийстве Линкольна не обвинили...
    svp67
    1. cniza Сегодня, 08:20
      И как вовремя эти документы обнародовали.
      cniza
      1. bagr69 Сегодня, 08:22
        Началось утро понедельника...
        Дождик сегодня и ветер сильный - тоже русские устроили.
        bagr69
        1. Logall Сегодня, 08:26
          Цитата: cniza
          И как вовремя эти документы обнародовали.

          hi Виктор, доброго утра!
          Доиграются, наше гру свои документы обнародуют! Рухнет их демократия. am
          Logall
          1. cniza Сегодня, 08:28
            Приветствую Александр! hi , они думают , что мы этого никогда не сделаем. lol
            cniza
            1. Logall Сегодня, 08:32
              Думают, что нам никто не поверит!
              Но тут главное семя недоверия посеять, а оно само отдаст свои всходы.
              Logall
              1. cniza Сегодня, 08:36
                Любую информацию надо уметь преподносить , США сделали это комично , мы , думаю, зайдем из далека и через третьи руки.
                cniza
                1. роман66 Сегодня, 08:40
                  комично, так как они все делают, согласно принципам толерантности, не через то место!
                  роман66
                2. Logall Сегодня, 08:40
                  У нас в руках господин Сноуден! И не только...
                  Logall
                  1. cniza Сегодня, 08:42
                    Козырей достаточно , о некоторых мы даже не догадываемся.
                    cniza
                    1. Джедай Сегодня, 09:47
                      Виктор, приветствую! hi Явно американцы не умеют опохмеляться и грамотно из запоя выходить, если им русские везде мерещятся. wassat
                      Джедай
      2. Чёрный Сегодня, 08:27
        По показаниям одного из первых опрошенных свидетелей Освальд находился во время стрельбы в столовой и не мог одновременно стрелять из окна другого помещения. Потом эти показания изъяли, а свидетель странно погиб. Потом погибли все свидетели способные сообщить что-то по существу. Их было около десятка... Освальд ни в кого не стрелял....
        ..а Трамп дурик. Он докаркается, американские спецслубы его самого грохнут, а свалят всё на Россию — мол, Путин посодействовал избранию Трампа, но тот не оправдал доверия Кремля, и кровавая гэбня решила отомстить. На фоне вновь раздутого скандала с убийством Кеннеди такая версия будет выглядеть очень даже гармонично. smile
        Чёрный
    2. vkl.47 Сегодня, 08:21
      Все знают что свои из цру его грохнули.
      vkl.47
      1. Orionvit Сегодня, 09:28
        Сразу после убийства Кеннеди, не смотря на явные связи Освальда с Советским Союзом, руководство США, конкретно и категорично, и не один раз, заявляло, что "Русские" здесь ни причём. Что лишний раз доказывает степень адекватности, тогдашнего руководства США и нынешнего, которое в силу своей деградации, повесило на Россию уже всех собак. Впрочем, в свете последних событий, ничего нового, во всём "виноваты Русские". Они хоть сами там в штатах понимают, что выглядят как ?
        Orionvit
    3. Владимир16 Сегодня, 08:22
      Но при этом большинство американцев до сих пор считает...

      Это большинство считает так, как ему прикажут через СМИ. Плевать, что они считают. Им скажут, что солнце крутиться вокруг земли и большинство американцев будет так считать.
      И тут демократию разводят - история такова как скажет большинство. Гнусно. Впрочем как и вся демократия.
      Владимир16
      1. василий50 Сегодня, 08:29
        Самое увлекательное в США приключение - охота на президента.
        Там по моему на каждого президента охотятся, как на кролика. Кого убивают, кого только ранят. Как утверждают политологи именно это и есть демократия. Право избрать и потом пристрелить, ну самое торжество демократии. Или нет?
        василий50
      2. himRa Сегодня, 08:51
        Цитата: Владимир16
        Это большинство считает так, как ему прикажут через СМИ. Плевать, что они считают. Им скажут, что солнце крутиться вокруг земли и большинство американцев будет так считать.
        эта идея пришла от американского репера
        Все верно....но тут наши не далеко ушли wassat

        А вот например могли бы найти один неоспоримый аргумент против? laughing
        Конечно очень интересная теория что в убийстве Кеннеди виноват КГБ СССР, но к счастью думающих людей много...например: убийство одного человека не решают задачи развала конкурента по государственному устройству..
        пс у меня есть неоспоримый аргумент что земля круглая
        himRa
    4. askort154 Сегодня, 08:26
      svp67....Удивлен тому, что Россию еще в убийстве Линкольна не обвинили...


      Зря вы даёте им такую подсказку. wink За ними не заржавеет. fool
      askort154
    5. Венд Сегодня, 08:44
      Цитата: svp67
      И тут же возродилась теория заговора: мол, «величайшее преступление двадцатого века» организовали в Москве.
      Глядя на тот психоз, что твориться в США я не удивлен. Удивлен тому, что Россию еще в убийстве Линкольна не обвинили...

      Да обвинение России было предсказуемо. Видно действительно убийство было организованно спецслужбой США.
      Венд
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:56
        Убийство Кеннеди устроили русские?
        я-я...натюрлих! и всех остальных полсотни ваших презиков-тоже мы использовали...и декларацию вашу лживую мы писали,и вообче омерига-это Россия!
        Дедкастарый
    6. LSA57 Сегодня, 09:41
      Цитата: svp67
      Удивлен тому, что Россию еще в убийстве Линкольна не обвинили...

      ну потому что не клинтонша у власти.
      LSA57
    7. BecmepH Сегодня, 09:45
      Цитата: svp67
      И тут же возродилась теория заговора: мол, «величайшее преступление двадцатого века» организовали в Москве.
      Глядя на тот психоз, что твориться в США я не удивлен. Удивлен тому, что Россию еще в убийстве Линкольна не обвинили...

      А ещё русские открыли америку, чтобы в 21 веке троллить её и совать свой нос во все её дела
      BecmepH
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:15
    А как же Путин? Ведь без него никак нельзя! Он как соевый соус в японской кухне. Без него никакое "варево" не съедобно! wassat
    Горный стрелок
    1. Смог Сегодня, 08:25
      Цитата: Горный стрелок
      А как же Путин?

      А че? Ему уже 11 лет было. Так что вполне, вполне мог и организовать.
      Придет из школы, уроки сделает и ну планировать и организовывать....... laughing
      Смог
      1. Дедкастарый Сегодня, 09:18
        Цитата: Смог
        Цитата: Горный стрелок
        А как же Путин?

        А че? Ему уже 11 лет было. Так что вполне, вполне мог и организовать.
        Придет из школы, уроки сделает и ну планировать и организовывать....... laughing

        Цитата: Смог
        Придет

        вот что за манера, возмущаться на глупые вопросы,а потом самому же,находить ответ... laughing
        Дедкастарый
    2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:32
      Цитата: Горный стрелок
      А как же Путин? Ведь без него никак нельзя!

      О Вовке никто не забыл, он идёт в личном зачёте по направлениям виноватости, а их четыре:
      Виноват СССР
      Виновна Россия
      Виновны русские
      Виновен Путин.
      товарищ ШУХЕР
      1. Дедкастарый Сегодня, 09:19
        Цитата: товарищ ШУХЕР
        Цитата: Горный стрелок
        А как же Путин? Ведь без него никак нельзя!

        О Вовке никто не забыл, он идёт в личном зачёте по направлениям виноватости, а их четыре:
        Виноват СССР
        Виновна Россия
        Виновны русские
        Виновен Путин.

        Военное Обозрение (Смирнов, лично, а нефиг предупреждения выписывать) а..и Скоморохов,тоже виновен.)(здорово я Вас? laughing ) ладно...дальше баньте...
        Дедкастарый
    3. Дедкастарый Сегодня, 08:57
      Цитата: Горный стрелок
      А как же Путин? Ведь без него никак нельзя! Он как соевый соус в японской кухне

      как майонез на русской кухне! fellow
      Дедкастарый
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:16
    Вообще Освальд должен быть супер-пупер снайпером и супер-пупер бегуном чтобы попасть в быстро движущую цель два раза с разных точек обстрела.

    Нужно обратить особое внимание на характер ранений КЕННЕДИ ...они указывают что было два стрелка на разных позициях.
    А быстрое убийство ОСВАЛЬДА не смотря на его охрану явно говорит о причастности властных структур США...мафия бессмертна.
    Тот же ЛЕХА
    1. роман66 Сегодня, 08:42
      пули даже разные - одна насквозь через двух человек прошла - а вторая с чего-то разорвалась в голове
      роман66
    2. Дедкастарый Сегодня, 09:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вообще Освальд должен быть супер-пупер снайпером и супер-пупер бегуном чтобы попасть в быстро движущую цель два раза с разных точек обстрела

      умели раньше готовить "ворошиловских стрелков"....друг мой,патронташ расстрелял по осени.(без ущерба уткам) ак чо...скоро семисят...тока ствол почистил от ржи... recourse
      Дедкастарый
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:16
        умели раньше готовить "ворошиловских стрелков".


        Стрелок по президенту это не охотник на уток...права на ошибку он не имеет и ОСВАЛЬД должен бы постоянно поддерживать уровень высококлассного стрелка но в его биографии как то не видно этого.
        И кроме того...

        Неоднократные экспертизы подтвердили, что в условиях покушения даже самый меткий стрелок в мире не смог бы из устаревшей винтовки «Каркано» в течение пяти с половиной секунд трижды выстрелить по движущейся цели и дважды поразить ее с высокой точностью.
        Тот же ЛЕХА
  4. Uncle Lee Сегодня, 08:20
    А Юрия Цезаренко тоже КГБ зарезал ?
    И Яго был агентом КГБ и помог Отелле Дездемону придушить.
    А еще раньше агент КГБ Змей Еве яблочко подсунул...
    И еще много разных проделок в истории мира ! wassat
    Uncle Lee
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:34
      А еще раньше агент КГБ Змей Еве яблочко подсунул...

      Сразу возникает вопрос - а что было первично? КГБ или зарождение рода человеческого. Для американцев и всяких "эхо" - КГБ было не только первично, но и создало весь этот земной хаос, с которым американцы "мужественно" сражаются.
      rotmistr60
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:43
        Цитата: rotmistr60
        КГБ было не только первично, но и создало

        И яблоньку познания добра и зла посадили в Эдеме. А вот кто Эдем создал, тут много версий....украинцы говорят, что это они. А многие склоняются к КГБ .... request
        Uncle Lee
      2. роман66 Сегодня, 08:44
        КГБ - бог? request вначале было слово....или аббревиатура?
        роман66
      3. ghby Сегодня, 09:00
        Цитата: rotmistr60
        А Юрия Цезаренко тоже КГБ зарезал ?
        И Яго был агентом КГБ и помог Отелле Дездемону придушить.
        А еще раньше агент КГБ Змей Еве яблочко подсунул...
        И еще много разных проделок в истории мира !
        Uncle Lee
        3 rotmistr60 Сегодня, 12:34 ↑ Новый
        А еще раньше агент КГБ Змей Еве яблочко подсунул...
        Сразу возникает вопрос - а что было первично? КГБ или зарождение рода человеческого. Для американцев и всяких "эхо" - КГБ было не только первично, но и создало весь этот земной хаос, с которым американцы "мужественно" сражаются.

        Ну вот теперь все сошлось, а то я все мучился, никак понять то не мог, откуда все пошло. laughing good
        ghby
    2. sir_obs Сегодня, 09:01
      Вот тут вы не правы, Отелло Дездемону зарезал, а не душил.
      sir_obs
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:16
        И душил и резал....Короче, они все умерли....
        Uncle Lee
  5. pvv113 Сегодня, 08:21
    «величайшее преступление двадцатого века» организовали в Москве.

    Наконец-то это прозвучало! А то я уже бояться начал, что про Россию забыли
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 08:32
      Приветствую Владимир! hi , достают все нафталиновые документы и будут валить на Москву , что только можно вообразить - это уже даже не психоз...
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 08:38
        Доброго дня, Виктор! С современными техническими средствами даже не нужно в нафталине или в окаменевших фекалиях ковыряться. Любой нужный документ можно состряпать за пять секунд. А если не хватает времени - то показать пробирку wink
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 08:44
          Тем более опыта у них достаточно , но что то подсказывает , вся их возня , вызывает хихиканье по всему миру.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 08:48
            Точно, весь мир хихикает, но сказать об этом боится. А когда Россия открыто об этом говорит и тычет штаты в их собственное непотопляемое, то весь мир становится в позу покорной американской шавки
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 09:01
              Уже не все , голосок начинает прорезаться со всех континентов и это только начало.
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 09:02
                Согласен, позитивные сдвиги есть, но крайне робкие
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 09:06
                  Будем старательно взращивать и давать им надежду , что и их услышат.
                  cniza
                  1. pvv113 Сегодня, 09:26
                    Как говорится, вода и камень долбит wink
                    pvv113
  6. anjey Сегодня, 08:26
    янки открыли именно те архивы, где муссируется русский след,рассчитаный на
    недалеких американцев,а не то, что указывало на заговор внутри страны...реакционные политиканы,военная и финансовая верхушка,в сплочении с мафией и провернули грязное дело...
    anjey
    1. anjey Сегодня, 08:39
      скорее всего многие факты этого уже уничтоженны и изьяты из архивов...
      anjey
  7. Горменгаст Сегодня, 08:30
    Часовню тоже русские развалили. laughing
    Горменгаст
  8. sergo1914 Сегодня, 08:53
    Величайшее преступление двадцатого века? Не понял. А в Нюрнберге кого судили? Хулиганов?
    sergo1914
  9. Alex_59 Сегодня, 09:16
    А главное непонятен мотив. Зачем СССР убивать Кеннеди? Просто так, "кого бы нам убить"? После Эйзенхауера Кеннеди был достаточно удобной фигурой в качестве партнера для СССР.
    Alex_59
  10. Василенко Владимир Сегодня, 09:43
    «величайшее преступление двадцатого века» организовали в Москве.

    это все русски хакеры
    Василенко Владимир
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