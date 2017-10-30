Убийство Кеннеди устроили русские? Смех над конспирологами
В США опубликовали часть архивных документов об убийстве президента Джона Кеннеди. И тут же возродилась теория заговора: мол, «величайшее преступление двадцатого века» организовали в Москве.
О возрождении конспирологической гипотезы об убийстве Кеннеди пишет в статье для «Лос-Анджелес Таймс» учёный, политолог, бывший разведчик Джеймс Рестон младший (James Reston Jr.).
Частичная публикация документов из правительственного архива возродило «старую легенду»: мол, убийство президента было организовано русскими. Несколько цээрушных и эфбээровских «лакомых кусочков» стали поводом для этой версии — к примеру, ФБР сообщало о визите Ли Харви Освальда в советское посольство в Мехико в сентябре 1963 года.
Откуда «вылупился» сам сюжет о русском следе?
Рестон высмеивает всю эту конспирологию, отмечая: пусть даже бы такой заговор и существовал, русские, должно быть, являлись не только «злобными солдатами холодной войны», но и «кукловодами», на стороне которых стояла сама госпожа фортуна. Вдобавок эти кукловоды обладали даром ясновидения!
Ведь получается, будто «заговор» зародился, когда Освальд прибыл к дверям посольства в сентябре 1963 года, то есть за два месяца до того, как Джон Кеннеди был убит. 22 ноября поездка президента в Даллас не была запланирована.
Что касается упомянутого посольства, то Освальд отправился туда ради кубинской визы. За 20 минут, проведенных с «кагэбэшником», он точно не впечатлил оперативника, и тот едва ли вообразил, что перед ним «искушённый убийца».
Наконец, в СССР считали Освальда «ненадёжным». Органы «изучили» его, когда этот тип пытался сбежать в Советский Союз (1959 год). Советские спецслужбы позднее поняли, что мистер Освальд не станет носителем «антиамериканизма». Вдобавок оказалось, что Освальд разочаровался в советской жизни: она оказалась отнюдь не такой, какой он её представлял. Он отбыл в США. В досье советские спецслужбисты описывали его как «абсолютно ненадёжного».
Но разве это важно: у советских «кукловодов» было «ясновидение»!
Итак, бывшему разведчику Рестону теория русского заговора представляется абсурдной. Но при этом большинство американцев до сих пор считает, что за убийством президента Кеннеди стоит некий «грандиозный сюжет»: мол, убийство организовано «иностранным правительством»!
Рестон открыл простейшую причину всеамериканского конспирологизма: для величайшего преступления XX века, возможно, даже величайшего «для всей американской истории», американцы требуют «заговора эквивалентной величины»!
О возрождении конспирологической гипотезы об убийстве Кеннеди пишет в статье для «Лос-Анджелес Таймс» учёный, политолог, бывший разведчик Джеймс Рестон младший (James Reston Jr.).
Частичная публикация документов из правительственного архива возродило «старую легенду»: мол, убийство президента было организовано русскими. Несколько цээрушных и эфбээровских «лакомых кусочков» стали поводом для этой версии — к примеру, ФБР сообщало о визите Ли Харви Освальда в советское посольство в Мехико в сентябре 1963 года.
Откуда «вылупился» сам сюжет о русском следе?
Рестон высмеивает всю эту конспирологию, отмечая: пусть даже бы такой заговор и существовал, русские, должно быть, являлись не только «злобными солдатами холодной войны», но и «кукловодами», на стороне которых стояла сама госпожа фортуна. Вдобавок эти кукловоды обладали даром ясновидения!
Ведь получается, будто «заговор» зародился, когда Освальд прибыл к дверям посольства в сентябре 1963 года, то есть за два месяца до того, как Джон Кеннеди был убит. 22 ноября поездка президента в Даллас не была запланирована.
Что касается упомянутого посольства, то Освальд отправился туда ради кубинской визы. За 20 минут, проведенных с «кагэбэшником», он точно не впечатлил оперативника, и тот едва ли вообразил, что перед ним «искушённый убийца».
Наконец, в СССР считали Освальда «ненадёжным». Органы «изучили» его, когда этот тип пытался сбежать в Советский Союз (1959 год). Советские спецслужбы позднее поняли, что мистер Освальд не станет носителем «антиамериканизма». Вдобавок оказалось, что Освальд разочаровался в советской жизни: она оказалась отнюдь не такой, какой он её представлял. Он отбыл в США. В досье советские спецслужбисты описывали его как «абсолютно ненадёжного».
Но разве это важно: у советских «кукловодов» было «ясновидение»!
* * *
Итак, бывшему разведчику Рестону теория русского заговора представляется абсурдной. Но при этом большинство американцев до сих пор считает, что за убийством президента Кеннеди стоит некий «грандиозный сюжет»: мол, убийство организовано «иностранным правительством»!
Рестон открыл простейшую причину всеамериканского конспирологизма: для величайшего преступления XX века, возможно, даже величайшего «для всей американской истории», американцы требуют «заговора эквивалентной величины»!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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