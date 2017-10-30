США уведомили Москву о начале учения стратегических ядерных сил
В Соединенных Штатах начинается учение стратегических сил «Глобальный гром» (Global Thunder), о чем Вашингтон заранее уведомил российские власти, передает РИА Новости сообщение представителя Стратегического командования (STRATCOM) США Брайана Магуира.
Учения Global Thunder проводятся ежегодно.
По словам представителя командования, сценарий маневров предусматривает «различные стратегические угрозы для США и задействует все возможности STRATCOM с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени». Будут отработаны задачи, решаемые с помощью космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности стратегического командования.
На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, в ходе которых было отработано взаимодействие РВСН, атомных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации.
Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее,сказал Магуир.
Учения Global Thunder проводятся ежегодно.
По словам представителя командования, сценарий маневров предусматривает «различные стратегические угрозы для США и задействует все возможности STRATCOM с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени». Будут отработаны задачи, решаемые с помощью космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности стратегического командования.
Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил министерства обороны (США) и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента,рассказал Магуир.
На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, в ходе которых было отработано взаимодействие РВСН, атомных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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