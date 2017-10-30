США уведомили Москву о начале учения стратегических ядерных сил

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Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил министерства обороны (США) и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента,