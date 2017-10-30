10:36 30 октября

США уведомили Москву о начале учения стратегических ядерных сил

В Соединенных Штатах начинается учение стратегических сил «Глобальный гром» (Global Thunder), о чем Вашингтон заранее уведомил российские власти, передает РИА Новости сообщение представителя Стратегического командования (STRATCOM) США Брайана Магуира.



Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее,
сказал Магуир.


Учения Global Thunder проводятся ежегодно.

По словам представителя командования, сценарий маневров предусматривает «различные стратегические угрозы для США и задействует все возможности STRATCOM с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени». Будут отработаны задачи, решаемые с помощью космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности стратегического командования.

Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил министерства обороны (США) и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента,
рассказал Магуир.

На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, в ходе которых было отработано взаимодействие РВСН, атомных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. bagr69 Сегодня, 08:25
    Глядя на наши испытания, тоже решили "мускулами поиграть". Любопытно, у кого успешнее будут результаты учений.
    bagr69
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:40
      В Соединенных Штатах начинается учение стратегических сил «Глобальный гром» (Global Thunder)
      евпатий... лишь бы "гром" на их территории остался...забавно будет глянуть на страну "гранд каньон"....
      Дедкастарый
    2. svp67 Сегодня, 08:45
      Цитата: bagr69
      Глядя на наши испытания, тоже решили "мускулами поиграть". Любопытно, у кого успешнее будут результаты учений.

      Посмотрим. А наши спецы сравнят...
      svp67
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
      bagr69 Сегодня, 08:25 Новый
      Глядя на наши испытания, тоже решили "мускулами поиграть". Любопытно, у кого успешнее будут результаты учений.

      Учения Global Thunder проводятся ежегодно.
      a.s.zzz888
      1. Scoun Сегодня, 09:03
        Цитата: a.s.zzz888
        bagr69 Сегодня, 08:25 Новый
        Глядя на наши испытания, тоже решили "мускулами поиграть". Любопытно, у кого успешнее будут результаты учений.

        Учения Global Thunder проводятся ежегодно.

        + да и может очередные потеряшки найдут и нариков выявят, а то с трёмно за них.
        Вон англичанки на стратегических ПЛ не только девок жмакали, но и наркотиками .......
        Scoun
    4. Арон Заави Сегодня, 09:27
      Цитата: bagr69
      Глядя на наши испытания, тоже решили "мускулами поиграть". Любопытно, у кого успешнее будут результаты учений.

      Такие учения готовятся не один месяц.
      Арон Заави
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:26
    Сегодня ночью на небо выйду погляжу..от ракетных стрельб интересные природные явления возникают в атмосфере возникают...у меня на даче в выходные ночью такое наблюдал.
    Тот же ЛЕХА
    1. pvv113 Сегодня, 08:29
      С нашей погодой кроме дождя ничего не увидишь request
      pvv113
      1. Чёрный Сегодня, 08:32
        Россия провела учения своей ядерной триады - это угроза всему миру, орали "демоератичные" западные СМИ ( особенно польские и прибалтийские) США проводит ядерные учения - это в защиту мира, орут они. smile...кстати прошло полгода с начала шоу с КНДР, а США только-только начинают проводить учения ПРО, и то, не по причине КНДР smile Ну и как после этого "верить" в "возможности КНДР"? Вот мне непонятно, разъясните, Ын точно не в доле с США по закупкам Ю.Кореи и Японии у ВПК США и блокированию у россйской трубы в Ю.Корею? smile
        Чёрный
        1. pvv113 Сегодня, 08:35
          Ну, этих штатовских "голубей мира" за мир агитировать не надо wassat
          pvv113
        2. рюрикович Сегодня, 09:18
          Цитата: Чёрный
          Россия провела учения своей ядерной триады - это угроза всему миру, орали "демоератичные" западные СМИ ( особенно польские и прибалтийские) США проводит ядерные учения - это в защиту мира, орут они.

          Пора бы привыкнуть wink - демократия, она такая.... request Многогранная... laughing
          рюрикович
    2. Соломон Кейн Сегодня, 08:30
      от ракетных стрельб интересные природные явления возникают в атмосфере возникают.

      .....главное, чтобы в осадок ничего не выпало... wink
      Соломон Кейн
    3. Дедкастарый Сегодня, 08:42
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сегодня ночью на небо выйду погляжу..от ракетных стрельб интересные природные явления возникают в атмосфере возникают...у меня на даче в выходные ночью такое наблюдал.

      было...вышел пару лет назад с предприятия после 23часов,-зима-хоть газету читай! Урал! чисто "белые ночи"...видимость по прямой 5-6 км...после узнал : пуск был с Плесецка...маленько очканул (до того как узнал)... feel
      Дедкастарый
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:36
    Главное, чтобы американские стратеги не обкуренные были и нажимали, что положено.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 08:38
      Цитата: rotmistr60
      Главное, чтобы американские стратеги не обкуренные были и нажимали, что положено.

      Есть подозрение, что с ними поделились англиЦкие подводники? laughing
      Чёрный
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:46
        А зачем им английские подводники если американцы привыкли быть впереди планеты всей. Год или пару назад американские стратеги на боевом дежурстве были обкуренные, было назначено расследование (об этом много писали). Еще у них есть национальная забава - терять атомные бомбы с самолетов в полете, либо вместо учебной присылать боевую на базу.
        rotmistr60
  4. Горменгаст Сегодня, 08:45
    А поляки уже написали про ядерный инцидент, или еще нет? laughing
    Горменгаст
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:47
      Цитата: Горменгаст
      А поляки уже написали про ядерный инцидент, или еще нет? laughing

      пока только про инцест...
      Дедкастарый
  5. Монархист Сегодня, 08:49
    Теперь нашим газетам надо визжать,что НАТОвцы через ... секунд нападут на нас. Помните какие были визги по поводу наших учений? А наши СМИ любят обезянничать.
    Был у нас на ТВ такой дяденька: В. Рунов, камрад Парусник подтвердит,и рассказывал,что всегда учились у амеров
    Монархист
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:51
      Цитата: Монархист
      Был у нас на ТВ такой дяденька:

      их и сейчас немеряно...(фсёпропалонатасильнее)
      Дедкастарый
  6. 7gor Сегодня, 09:21
    Самое главное какие названия!!!!"Глобальный гром","Буря в пустыне"Тоже мне ...ля возомнили о себе!...... дары македонские
    7gor
  7. XXXIII Сегодня, 10:15
    Интересно как полетят ракеты штатов....... what
    Наши хорошо отстрелялись...... drinks
    Географический размах тренировки просто не может не впечатлять. Ракета "Тополь" стартовала с космодрома Плесецк и вскоре поразила цель на другом конце страны — на Камчатке. Практически одновременно с трех разных аэродромов взлетели самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 МС и Ту-22М3 — они выпустили крылатые ракеты по полигонам на Камчатке, в Республике Коми и Казахстане. Из акватории Охотского моря атомная подводная лодка осуществила залповый пуск двух баллистических ракет по полигону в Архангельской области, а подводный корабль Северного флота из акватории Баренцева моря выпустил баллистическую ракету по полигону Кура на Камчатке.
    https://www.vesti.ru/doc.html?id=2948574
    XXXIII
  8. Волька Сегодня, 10:22
    шоу в студию...
    Волька
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