10:35 30 октября

Роскосмос заказал разработку «орбитальной АЭС»

Госкорпорация «Роскосмос» заказала конструкторскому бюро «Арсенал» разработку «орбитальной АЭС», способной в космосе передавать энергию с помощью лазерного луча для подзарядки других спутников, сообщают Известия.

Роскосмос заказал разработку «орбитальной АЭС»


В прошлом году другое предприятие отрасли – ракетно-космическая корпорация «Энергия» – успешно провело наземный эксперимент по передаче энергии лазером на расстояние 1,5 км.


Согласно техзаданию Роскосмоса, петербургское КБ «Арсенал» должно исследовать возможные варианты применения космического аппарата для решения задач «направленной передачи энергии лазерным излучением».

«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 кВт до 1000 кВт», говорится в документе.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает разработку «космической АЭС» бесперспективной, поскольку ее техническая реализация слишком сложна, а варианты применения непонятны.

Это старая идея. Я не вижу для нее практического применения, разве что для эксперимента. Что проще, поставить на спутник традиционные солнечные батареи или обеспечивать взаимное маневрирование двух аппаратов для удержания лазерного луча?
сказал Моисеев.

По его словам, «потери электроэнергии при преобразовании ее в световой луч, а затем обратно будут настолько велики, что технология окажется экономически невыгодной».

Другой эксперт – Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин – считает исследования лазерных технологий в космосе перспективными.

Испытания лазера в космосе – продолжение идей по передаче солнечной энергии со спутника на Землю лазерным лучом. Но если в атмосфере такой луч будет рассеиваться, то в космическом вакууме ему практически ничего не мешает. Это довольно интересный проект. Ничего подобного пока не предлагалось, но мне кажется, что эти две темы – ядерную энергетику и лазерные технологии – нужно разделить,
сказал Ионин.

Успешный эксперимент по передаче электроэнергии с помощью лазерного луча ранее провела ракетно-космическая корпорация «Энергия». Комментарий о ее возможном участии в порученном КБ «Арсенал» проекте газете получить не удалось.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. bagr69 Сегодня, 08:45
    Вот это уже реальный шаг к совершенно новому этапу освоения космоса. Хоть скептики и есть, но работать над крупными источниками энергии на орбите нужно, от солнечных батарей много космической каши не сваришь.
    bagr69
    1. svp67 Сегодня, 08:48
      Цитата: bagr69
      Вот это уже реальный шаг к совершенно новому этапу освоения космоса.

      Факт. Будь такая технология во времена "Салюта-7" спасательную экспедицию можно было провести значительно быстрее... А так конечно захватывающие перспективы. Осталось только "приемниками" снабдить всю нашу спутниковую группировку. Вот когда можно пожалеть на отсутствие "Бурана". С его возможностями можно было бы делать "апгрейд" прямо на орбите...
      svp67
      1. f4b2 Сегодня, 09:21
        Это как же? У Салюта-7 отключилась система зарядки батарей. И передавай на нее хоть мегаватт. Что изменилось бы?
        f4b2
        1. svp67 Сегодня, 09:22
          Цитата: f4b2
          У Салюта-7 отключилась система зарядки батарей.

          Да. Но как только бы ее заменили, то с помощью такой станции можно было бы быстрее зарядить АКБ станции, а не ждать несколько дней.
          svp67
        2. просто экспл Сегодня, 09:24
          ну лазером можно будет у американских спутников не только батареи отключать . там сами спутники "выключатся" .
          просто экспл
          1. bulvas Сегодня, 10:27
            Цитата: просто экспл
            ну лазером можно будет у американских спутников не только батареи отключать . там сами спутники "выключатся" .


            Это и есть главная цель
            bulvas
      2. dik-nsk Сегодня, 09:21
        Я не вижу для нее практического применения, разве что для эксперимента. Что проще, поставить на спутник традиционные солнечные батареи или обеспечивать взаимное маневрирование двух аппаратов для удержания лазерного луча?
        спецу виднее, только вот, если за ширмой АЭС не продвигается боевой лазер в космосе, чтоб не возбуждать "партнеров" - вроде как договоренность есть на запрет космовойн
        dik-nsk
        1. Джедай Сегодня, 09:37
          Та же мысль посетила, так что вполне ожидаемы вопли США по этому поводу. yes
          Джедай
      3. Berkut24 Сегодня, 10:34
        Будь такая технология во времена "Салюта-7" спасательную экспедицию можно было провести значительно быстрее...

        1) Такие технологии в плане использования ядерной энергии были и в те времена. Еще во времена моей молодости канадцам на голову свалился сошедший с орбиты военный спутник с ядерной установкой на борту.
        2) Моё мнение о передаче энергии с двухкратным преобразованием луча сугубо отрицательное. Потери действительно будут существенные, плюс вопросы взаимного позиционирования донора и акцептора. Я бы рассмотрел варианты либо использования небольших реакторов в виде сменных кассет, что позволит менять не спутник целиком, а только его энергетический модуль, либо на основе технологии уже существующих маневрирующих орбитальных спутников некую "летающую заправку".
        Хотя у меня в итоге создается мнение. что новая тема Роскосмоса - это либо технологический задел на новую орбитальную станцию, чтобы избавиться от лопухов солнечных батарей, либо задел на лунную программу. А сказки про "космические лучи" - это информационный шум для коллег по космосу.
        Berkut24
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:50
      bagr69
      Вот это уже реальный шаг к совершенно новому этапу освоения космоса.
      Или звездные войны по русски.Орбитальный "Статус 6" bully
      Наблюдатель2014
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:53
        Госкорпорация «Роскосмос» заказала конструкторскому бюро «Арсенал» разработку «орбитальной АЭС», способной в космосе передавать энергию с помощью лазерного луча для подзарядки других спутников, сообщают Известия.
        а "кума" на тачке,можно будет в морозы зарядить,через "приложение"... what
        Дедкастарый
        1. himRa Сегодня, 09:02
          Цитата: Дедкастарый
          а "кума" на тачке,можно будет в морозы зарядить,через "приложение"...

          Канешна!за ваши денюшку мы вам пообещаем все что угодно!
          Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает разработку «космической АЭС» бесперспективной, поскольку ее техническая реализация слишком сложна, а варианты применения непонятны.

          Согласен,даже без особых подсчётов ясно...пример:по безпроводному каналу умели передавать электроэнергию ещё во времена Теслы!
          himRa
          1. Logall Сегодня, 09:14
            Рахим hi
            Цитата: himRa
            пример:по безпроводному каналу умели передавать электроэнергию ещё во времена Теслы!

            Тунгусский метеорит?
            Очень многие на него списали... Так, что вопрос По безопасному применению...
            Logall
            1. kos 75 Сегодня, 09:38
              В крайнем случае можно уронить куда надо.
              kos 75
            2. himRa Сегодня, 10:07
              Цитата: Logall

              Тунгусский метеорит?
              Очень многие на него списали... Так, что вопрос По безопасному применению...

              Александр hi
              Тунгусский метеорит из разряда ,,глобального сговора,, laughing
              Метод резонанса,работает на наших ,,микроволновках,,
              Вопрос в другом.... если в этом резон?на данный момент стоят более приземленные задачи увиличение ,,отдачи,, от солнечных батарей а не вывода большей мощности в космос....не знаю откуда эта информация и чем ее полезность...
              himRa
          2. Дедкастарый Сегодня, 09:28
            Цитата: himRa
            Согласен,даже без особых подсчётов ясно...пример:по безпроводному каналу умели передавать электроэнергию ещё во времена Теслы!

            Тунгуска???( в смысле "метеорит") belay
            Дедкастарый
            1. himRa Сегодня, 10:19
              Цитата: Дедкастарый
              Тунгуска???( в смысле "метеорит")

              Уже ответил выше hi
              himRa
          3. Дедкастарый Сегодня, 09:30
            Цитата: himRa
            Канешна!за ваши денюшку мы вам пообещаем все что угодно!

            капитализма....эх...нету теперича помощи пролетарию...тока от сородичей.
            Дедкастарый
      2. 210окв Сегодня, 08:54
        Ну по технологиям в области мирного применения ядерной энергии мы впереди планеты всей.Главное я считаю в этой области-контроль за расходованием средств.А умные головы найдутся..
        210окв
        1. Logall Сегодня, 09:04
          Цитата: 210окв
          Главное я считаю в этой области-контроль за расходованием средств.А умные

          ''умные'' всё равно найдут как украсть! Я это как энергетик говорю! wink
          Насмотрелся am
          Logall
          1. Дедкастарый Сегодня, 09:42
            Цитата: Logall
            ''умные'' всё равно найдут как украсть! Я это как энергетик говорю!
            Насмотрелся

            так ты электрик,или тока видел,как провода скручивают ? belay
            Дедкастарый
        2. Дедкастарый Сегодня, 09:30
          Цитата: 210окв
          Ну по технологиям в области мирного применения ядерной энергии мы впереди планеты всей

          Фукусима-против...
          Дедкастарый
        3. Дедкастарый Сегодня, 09:33
          Цитата: 210окв
          Главное я считаю в этой области-контроль за расходованием средств.А умные головы найдутся..

          думаю,"умные головы" найдутся,как присвоить всё это...
          Дедкастарый
      3. BerBer Сегодня, 09:12
        Если такую станцию направить в нужную точку на земле - бабах знатный будет.
        BerBer
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:34
          Цитата: BerBer
          Если такую станцию направить в нужную точку на земле - бабах знатный будет.

          зато,все батарейки зарядятся...
          Дедкастарый
      4. Vita VKO Сегодня, 09:12
        Грамотный ответ на американскую концепцию "мгновенного глобального удара". Причем ответ получается двойного назначения, может и спутники подзаряжать, а может и уничтожать. Так же возможна отработка перспективных ядерных ракетных двигателей.
        А если сейчас американцы взвоют в своих СМИ, то можно это расценивать как успешное прохождение независимого аудита этого проекта.
        Vita VKO
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:37
          Цитата: Vita VKO
          ответ получается двойного назначения, может и спутники подзаряжать

          а у внука можно ветолёт грёбаный зарядить,чтоб разбился нахрен? уже все цветы покоцал....думаю "стингер" купить...
          Дедкастарый
          1. Mestny Сегодня, 10:11
            Магнетроны от микроволной печи в помощь. В сети есть расчёты правильной антенны. Вполне реально свести с ума не только вертолётик, но и красивую дорогую аудио систему соседа.
            Mestny
            1. Дедкастарый Сегодня, 10:22
              Цитата: Mestny
              , но и красивую дорогую аудио систему соседа.

              да ладна! я проставлюсь,сам приеду если выживу...сосед аторитетный...прощайте...
              Дедкастарый
        2. BerBer Сегодня, 09:50
          Спасибо за чёткое отображение тенденции.
          BerBer
    3. штольц Сегодня, 08:58
      Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает разработку «космической АЭС» бесперспективной, поскольку ее техническая реализация слишком сложна, а варианты применения непонятны.

      Зато, какая прекрасная возможность для "распила бабла", выделенного на эти цели!
      штольц
      1. himRa Сегодня, 09:13
        Цитата: штольц
        Зато, какая прекрасная возможность для "распила бабла", выделенного на эти цели!

        Вам это лучше знать....по вашему профилю вы гос.чиновник....рискните а мы за вас ,,болеть,,будем laughing
        флаг смени вражина....
        himRa
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:39
          Цитата: himRa
          Цитата: штольц
          Зато, какая прекрасная возможность для "распила бабла", выделенного на эти цели!

          Вам это лучше знать....по вашему профилю вы гос.чиновник....рискните а мы за вас ,,болеть,,будем laughing
          флаг смени вражина....

          да,морду поменять надобно, наш Андрюха ,под таким "ником",вполне адекватен.я ваабче,ево друк.. feel
          Дедкастарый
          1. himRa Сегодня, 10:10
            Цитата: Дедкастарый
            да,морду поменять надобно, наш Андрюха ,под таким "ником",вполне адекватен.я ваабче,ево друк..

            Я ему в личке отправил как это сделать.... легко! И флаг будет нашинский laughing hi
            himRa
    4. сибиралт Сегодня, 09:59
      Солнечная энергия - дармовой источник. А по КПД лучше природного фотосинтеза ничего пока не придумано.
      сибиралт
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:48
    По его словам, «потери электроэнергии при преобразовании ее в световой луч, а затем обратно будут настолько велики, что технология окажется экономически невыгодной».

    К какой стати... what в космическом пространстве лазерный поток энергии это тоже самое что поток солнечной энергии и его также можно использовать в связке с солнечными батареями естественно после соответствующей доработки...это даже мне не специалисту понятно.
    Тот же ЛЕХА
    1. DenZ Сегодня, 09:05
      Ну я вот тоже не специалист но мне понятно что речь идет о потерях энергии при процессе преобразования эл. энергии в энергию света и обратно (то есть то что будет происходить внутри спутников). Передача уже собственно световой энергии может быть и без больших потерь (о чем и говорит Ионин).
      DenZ
      1. Mestny Сегодня, 10:16
        КПД лучших лазеров на СО2 например около 40%. Это очень неплохо, особенно с учётом отсутствия необходимости манёвров на орбите - что бы передать энергию "традиционным способом необходимо добраться до объекта, то есть потратить трудновосполнимый ресурс топлива.
        Mestny
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:56
    над идеей передачи эл.энергии на расстояния работают давно, и все кому не лень... особых результатов пока нет... разве что
    «Энергия» – успешно провело наземный эксперимент по передаче энергии лазером на расстояние 1,5 км.
    ... но 1,5 км, согласитесь, очень и очень мало...
    a.s.zzz888
    1. DenZ Сегодня, 09:08
      Цитата: a.s.zzz888
      ... но 1,5 км, согласитесь, очень и очень мало...

      Если для зарядки спутников подойти на такое расстояние не сложно то не вижу никаких проблем. Стыковаться никто вроде бы и не собирался.
      DenZ
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:15
        Цитата: DenZ
        Если для зарядки спутников подойти на такое расстояние не сложно то не вижу никаких проблем.

        Как раз подойти и сложно. Даже если орбиты очень близкие это выливается в нормальный такой расход топлива у спутника, а его и без того немного. Особенно в случаях неточного вывода, когда он довыводится на расчетную орбиту своими силами. Про спутники на высокоэллиптических орбитах вообще молчу, там придётся переходить с одной орбиты на другую ,а это - время и большой расход топлива ДУ.
        CT-55_11-9009
      2. himRa Сегодня, 09:18
        Цитата: DenZ
        Если для зарядки спутников подойти на такое расстояние не сложно то не вижу никаких проблем. Стыковаться никто вроде бы и не собирался.

        Да чего уж там....подрулил....пистолет в бак вставил.... заправился laughing
        на орбите так же!проще паренной репы...
        himRa
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:47
          Цитата: himRa
          Да чего уж там....подрулил....пистолет в бак вставил...

          ну ты маньяк...я ,хотя бы,имя спрашиваю...
          Дедкастарый
    2. просто экспл Сегодня, 09:26
      это наземный эксперимент , в условиях космоса условий рассеивания существенно меньше и там потери будут меньше .
      ну и дальность соответственно больше .
      просто экспл
      1. prodi Сегодня, 09:38
        подзарядка в таком виде нужна, главным образом, против сползания с орбиты. Стало быть нужны электрические ракетные двигатели. А они на спутниках есть?
        prodi
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:50
          Цитата: prodi
          подзарядка в таком виде нужна, главным образом, против сползания с орбиты. Стало быть нужны электрические ракетные двигатели. А они на спутниках есть?

          щас тут начнут вам отвечать ведущие инженеры Оборонки... Выдебилоиднооформиевшиеся особи??? ржу....
          Дедкастарый
        2. Mestny Сегодня, 10:21
          Для работы такого двигателя всё равно нужно "рабочее тело", запас которого таким способом не пополнишь.
          Mestny
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:56
    Если не мечтать и не пытаться превратить проект в реальность, то и технические новшества появлялись бы с большим опозданием.
    rotmistr60
  5. Горменгаст Сегодня, 08:58
    На распил какой-то похоже. Лучше бы форсировали ЯЭДУ "мегаватного класса". am
    Горменгаст
    1. Серый брат Сегодня, 09:41
      Цитата: Горменгаст
      На распил какой-то похоже.

      Мне иногда интересно становится - на этом свете существует хоть что-нибудь непохожее на распил? laughing
      Серый брат
      1. Голован Джек Сегодня, 09:52
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Горменгаст
        На распил какой-то похоже.

        Мне иногда интересно становится - на этом свете существует хоть что-нибудь непохожее на распил? laughing

        +100500 laughing
        Голован Джек
  6. pvv113 Сегодня, 09:00
    Госкорпорация «Роскосмос» заказала конструкторскому бюро «Арсенал» разработку «орбитальной АЭС»

    И кто после этого осмелится сказать, что в России лаптем щи хлебают?
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 09:04
      Как кто , конечно США , даже не покраснеют и будут утверждать , что мы выкрали их разработки.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 09:17
        Цитата: cniza
        Как кто , конечно США

        Я имел ввиду нормальные страны. А для этих закон не писан
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 09:19
          Ну шавок у них ещё много , вой могут поднять , правда многие уже понимают , что к чему.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 09:30
            Шавок много, одни шпроты чего стоят
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 09:41
              А поляки , а наши соседи - скакуны , пока их много... lol
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 09:48
                Непотопляемого хватает
                pvv113
              2. Дедкастарый Сегодня, 10:15
                Цитата: cniza
                А поляки , а наши соседи - скакуны , пока их много... lol

                тсссс. поляки-наше секретное оружие...наши они..."https://www.youtube.com/watch?v=BpAKAr4fu
                T0
                Дедкастарый
    2. vladimirvn Сегодня, 09:56
      Репост.
      Величайшая атомная держава всех времен - СССР.
      Величайшая из существующих - Россия. Даже рядом никого нет.
      1. Передовые технологии обогащения - это Россия. Как и объемы обогащения.
      2. Производство аппаратуры для обогащения - это Россия. Никто и нигде не может сделать такие производительные и экономичные газовые центрифуги.
      3. Технология реакторов на быстрых нейтронах - это Россия. Больше нет никого.
      4. Технология транспортных компактных реакторов на жидкометаллическом теплоносителе - это Россия.
      5. Полный топливный цикл - это Россия.
      6. Переработка ОЯТ (правда, пока не от всех реакторов) - это Россия.
      7. Технология производства МОКС-топлива - разумеется, Россия.
      8. Атомные ледоколы, плавучие АЭС, космические атомные реакторы - это Россия.
      9. Радиохимия и производство изотопов - это Россия. Спасибо России за исследование Плутона, Урана, так как РИТЭГи работают на российском (еще советском) плутонии. Треть АЭС в США работают с применением российского лития-7 Без России в США не будет электричества.
      10. Даже после ельциноидного дарения США 500 тонн обогащенного урана, запасы неразделанного оружейного урана в России в три раза больше, чем в США, а плутония - в два раза.
      11. Никто не задумывался, почему ТВЭЛы Вестингауза искривляются и распухают в советских реакторах? Потому, что советские-российские реакторы используют более плотное размещение ТВС-ов в объеме реактора. Американские поделки не выдерживают экстремальных нейтронных полей.

      Россия - это мирный и военный Атом. А США изобрела айфон.
      vladimirvn
      1. pvv113 Сегодня, 10:04
        Хорошая подборка фактов! Спасибо
        pvv113
  7. faiver Сегодня, 09:00
    ну не факт что официальная цель является реальной...
    faiver
    1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:16
      Тссс! "Болтун - находка для шпиона!"
      CT-55_11-9009
  8. askort154 Сегодня, 09:24
    Где-то, уже попадалась статья на тему АЭС. Там её задача была описана немного по другому.
    Основная цель станции - подзарядка спутников "инспекторов" , которые будут сближаться и инспектировать техническое состояния других спутников, внося коррективы в их программу и т.д.
    Другой тип - спутники "истребители", которые будут выполнять те же действия, но в оборонных целях (сближение, взлом программы или полное уничтожение спутника противника).
    Задумки хорошие. А если, сидеть ничего не делая, боясь "распилов", тогда и в лес не надо ходить, там могут быть волки. yes
    askort154
  9. штольц Сегодня, 09:24
    Цитата: himRa
    Цитата: штольц
    Зато, какая прекрасная возможность для "распила бабла", выделенного на эти цели!

    Вам это лучше знать....по вашему профилю вы гос.чиновник....рискните а мы за вас ,,болеть,,будем laughing
    флаг смени вражина....

    Что с утра сушняк мучает и пособачится хочется? С этим не ко мне, занят я.
    штольц
  10. f4b2 Сегодня, 09:29
    Полный бред.
    КПД лазера, умноженный на КПД термоядерного реактора, плюс сложнейшие системы стабилизации и взаимного положения КА...
    Которые тоже жрут топливо, и весят немало.
    На МКС, например, нужно больше 100 КВт. С учетом КПД мы должны, получается, направить в сторону МКС боевой лазер?
    f4b2
    1. Игорь В Сегодня, 09:58
      Вот так утром в понедельник включишь планшет и узнаешь, что уже термоядерные реакторы на АЭС работают! belay
      Игорь В
  11. Корсар0304 Сегодня, 09:46
    Распил это или не распил - покажет время. А вот над чем-то думать и стремиться к новым разработкам - это правильно. И пусть сейчас КПД проектируемой установки желает лучшего - ничего, братья Райт тоже сначала особо далеко не полетели, а вишь ты - сейчас через океаны летаем...
    Корсар0304
  12. anjey Сегодня, 10:00
    Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает разработку «космической АЭС» бесперспективной, поскольку ее техническая реализация слишком сложна, а варианты применения непонятны.
    так уж и не понятны ,двойное назначение-хорошее орбитальное оружие,можно и на землю непланово приземлить ,в районе капитолия в вашингтоне например...
    anjey
  13. виктор н Сегодня, 10:10
    Это очень высокие технологии! Слава русской науке!
    виктор н
  14. gorunov Сегодня, 10:10
    При желании, можно будет спалить вражеских спутник (или его узлы)
    gorunov
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