Роскосмос заказал разработку «орбитальной АЭС»

Это старая идея. Я не вижу для нее практического применения, разве что для эксперимента. Что проще, поставить на спутник традиционные солнечные батареи или обеспечивать взаимное маневрирование двух аппаратов для удержания лазерного луча?

Испытания лазера в космосе – продолжение идей по передаче солнечной энергии со спутника на Землю лазерным лучом. Но если в атмосфере такой луч будет рассеиваться, то в космическом вакууме ему практически ничего не мешает. Это довольно интересный проект. Ничего подобного пока не предлагалось, но мне кажется, что эти две темы – ядерную энергетику и лазерные технологии – нужно разделить,