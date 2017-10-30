Роскосмос заказал разработку «орбитальной АЭС»
Госкорпорация «Роскосмос» заказала конструкторскому бюро «Арсенал» разработку «орбитальной АЭС», способной в космосе передавать энергию с помощью лазерного луча для подзарядки других спутников, сообщают Известия.
В прошлом году другое предприятие отрасли – ракетно-космическая корпорация «Энергия» – успешно провело наземный эксперимент по передаче энергии лазером на расстояние 1,5 км.
Согласно техзаданию Роскосмоса, петербургское КБ «Арсенал» должно исследовать возможные варианты применения космического аппарата для решения задач «направленной передачи энергии лазерным излучением».
«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 кВт до 1000 кВт», говорится в документе.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает разработку «космической АЭС» бесперспективной, поскольку ее техническая реализация слишком сложна, а варианты применения непонятны.
По его словам, «потери электроэнергии при преобразовании ее в световой луч, а затем обратно будут настолько велики, что технология окажется экономически невыгодной».
Другой эксперт – Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин – считает исследования лазерных технологий в космосе перспективными.
Успешный эксперимент по передаче электроэнергии с помощью лазерного луча ранее провела ракетно-космическая корпорация «Энергия». Комментарий о ее возможном участии в порученном КБ «Арсенал» проекте газете получить не удалось.
В прошлом году другое предприятие отрасли – ракетно-космическая корпорация «Энергия» – успешно провело наземный эксперимент по передаче энергии лазером на расстояние 1,5 км.
Согласно техзаданию Роскосмоса, петербургское КБ «Арсенал» должно исследовать возможные варианты применения космического аппарата для решения задач «направленной передачи энергии лазерным излучением».
«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 кВт до 1000 кВт», говорится в документе.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает разработку «космической АЭС» бесперспективной, поскольку ее техническая реализация слишком сложна, а варианты применения непонятны.
Это старая идея. Я не вижу для нее практического применения, разве что для эксперимента. Что проще, поставить на спутник традиционные солнечные батареи или обеспечивать взаимное маневрирование двух аппаратов для удержания лазерного луча?сказал Моисеев.
По его словам, «потери электроэнергии при преобразовании ее в световой луч, а затем обратно будут настолько велики, что технология окажется экономически невыгодной».
Другой эксперт – Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин – считает исследования лазерных технологий в космосе перспективными.
Испытания лазера в космосе – продолжение идей по передаче солнечной энергии со спутника на Землю лазерным лучом. Но если в атмосфере такой луч будет рассеиваться, то в космическом вакууме ему практически ничего не мешает. Это довольно интересный проект. Ничего подобного пока не предлагалось, но мне кажется, что эти две темы – ядерную энергетику и лазерные технологии – нужно разделить,сказал Ионин.
Успешный эксперимент по передаче электроэнергии с помощью лазерного луча ранее провела ракетно-космическая корпорация «Энергия». Комментарий о ее возможном участии в порученном КБ «Арсенал» проекте газете получить не удалось.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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