10:34 30 октября

Ми-28УБ: летающая «парта» для «Ночных охотников»

Новый выпуск «Военной приемки» посвящен лучшему учебно-боевому вертолету в своем классе Ми-28УБ. Чрезвычайно маневренный, юркий, вобравший в себя все новинки современной авионики, но при этом сохранивший лучшие достоинства отечественной винтокрылой авиации - прежде всего по защищенности и вооружению - он заранее обеспечил себе достойное место в боевом строю.




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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 09:24
    Чрезвычайно маневренный, юркий, вобравший в себя все новинки современной авионики, но при этом сохранивший лучшие достоинства отечественной винтокрылой авиации - прежде всего по защищенности и вооружению - он заранее обеспечил себе достойное место в боевом строю.
    Что то я в положительных эпитетах не нашел упоминание о НАДЕЖНОСТИ, а именно этим славилось всегда русское оружие
    svp67
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:27
    Уникальный то он уникальный...но каков он в обслуживании в полевых условиях?...что то поговаривают что это гемморой сплошной для техников.
    Тот же ЛЕХА
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