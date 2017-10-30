Ми-28УБ: летающая «парта» для «Ночных охотников»

Новый выпуск «Военной приемки» посвящен лучшему учебно-боевому вертолету в своем классе Ми-28УБ. Чрезвычайно маневренный, юркий, вобравший в себя все новинки современной авионики, но при этом сохранивший лучшие достоинства отечественной винтокрылой авиации - прежде всего по защищенности и вооружению - он заранее обеспечил себе достойное место в боевом строю.