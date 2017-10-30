Российские корветы вошли в Средиземное море
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Новейшие российские корветы проекта 20380 впервые посетили Средиземноморье.
«За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противолодочной и противовоздушной обороне, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла», – говорится в релизе.
Экипажи корабельных вертолетов Ка-27, базирующихся на корветах «Бойкий» и «Сообразительный», выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана.
Сообщается, что «в ближайшее время корабли перейдет к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм».
В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря. Также будут продолжены полеты корабельной авиации.
Отряд кораблей покинул Военную гавань г. Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.
В настоящее время флот располагает 5-ю кораблями данного типа, ведется строительство еще восьми единиц, включая три, строящиеся по усовершенствованным проектам 20385 и 20386.
Новейшие российские корветы проекта 20380 впервые посетили Средиземноморье.
«За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противолодочной и противовоздушной обороне, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла», – говорится в релизе.
Экипажи корабельных вертолетов Ка-27, базирующихся на корветах «Бойкий» и «Сообразительный», выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана.
Сообщается, что «в ближайшее время корабли перейдет к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм».
В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря. Также будут продолжены полеты корабельной авиации.
Отряд кораблей покинул Военную гавань г. Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.
В настоящее время флот располагает 5-ю кораблями данного типа, ведется строительство еще восьми единиц, включая три, строящиеся по усовершенствованным проектам 20385 и 20386.
Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
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