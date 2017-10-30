10:36 30 октября

Российские корветы вошли в Средиземное море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Российские корветы вошли в Средиземное море


Новейшие российские корветы проекта 20380 впервые посетили Средиземноморье.


«За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противолодочной и противовоздушной обороне, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла», – говорится в релизе.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27, базирующихся на корветах «Бойкий» и «Сообразительный», выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана.

Сообщается, что «в ближайшее время корабли перейдет к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм».

В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря. Также будут продолжены полеты корабельной авиации.

Отряд кораблей покинул Военную гавань г. Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

В настоящее время флот располагает 5-ю кораблями данного типа, ведется строительство еще восьми единиц, включая три, строящиеся по усовершенствованным проектам 20385 и 20386.

Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
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Комментарии 33

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:34
    Осень, потянулись на юга....
    Uncle Lee
    1. Чёрный Сегодня, 09:37
      Российские корветы вошли в Средиземное море
      .... У бариалеев что то теплое , жидкое и вонюцее расролзлось по штанам... laughing
      Чёрный
      1. Zibelew Сегодня, 09:42
        Цитата: Чёрный
        У бариалеев что то теплое , жидкое и вонюцее расролзлось по штанам..

        Корветы им не угрожают. Им нечем работать по земле. А вот то, что корветы проекта 22380 впервые совершили межфлотский переход в Средиземное море, для выполнения задач в составе оперативного соединения ВМФ России, это конечно интересно.
        Zibelew
        1. роман66 Сегодня, 09:49
          как? а пушка? request
          роман66
          1. Zibelew Сегодня, 09:54
            А в Сирии на побережье боевиков вроде нет, чтобы по ним пушка отработала winked
            Zibelew
            1. роман66 Сегодня, 10:23
              была бы пушка. цели найдутся
              роман66
          2. Serg65 Сегодня, 10:02
            Здорова летун hi
            Цитата: роман66
            а пушка?

            Пушка будет на хозяев смотреть, бармалеи этим корветам мало интересны wink
            Serg65
        2. Serg65 Сегодня, 09:56
          Цитата: Zibelew
          корветы проекта 22380 впервые совершили межфлотский переход в Средиземное море

          Дико извиняюсь, но это не межфлотский переход, это выход на боевую службу hi
          Serg65
          1. Zibelew Сегодня, 10:00
            Сергей hi Посмотрим, может корветы придут в Севастополь.
            Zibelew
            1. Serg65 Сегодня, 10:04
              smile и вам не хворать hi
              Цитата: Zibelew
              может корветы придут в Севастополь

              what Ну в принципе пути Господни неисповедимы yes
              Serg65
          2. роман66 Сегодня, 10:22
            вот, зануда, ты все-таки! приветствую категорически! hi к переходу на латиницу готов?
            роман66
      2. сибиралт Сегодня, 09:45
        Осваиваются морячки на базе в Сирии. Рвут американскую "изоленту". bully
        сибиралт
      3. Burbon Сегодня, 10:17
        Цитата: Чёрный
        У бариалеев что то теплое , жидкое и вонюцее расролзлось по штанам...

        fool это с чего вдруг?....чем эти корветы могут работать по бармалеям? fool
        Burbon
        1. dvina71 Сегодня, 10:21
          Вот и узнаем,говорят что Урану нарастили дальность в двое. Оникс по бармалеям отработал,хотя тоже пкр..
          dvina71
  2. рюрикович Сегодня, 09:36
    Придут, потренируются на бармалеях в стрельбе и пойдут назад soldier Всяк лучше, чем болтаться на базе на бочке winked
    рюрикович
    1. Serg65 Сегодня, 09:52
      Приветсвуем Андрей hi
      Цитата: рюрикович
      потренируются на бармалеях в стрельбе

      Тренироваться они скорее всего будут не на бармалеях, а на их шефах lol
      Serg65
      1. рюрикович Сегодня, 10:06
        Цитата: Serg65
        а на их шефах

        Моё почтение, Сергей! drinks hi
        В эт-Танфе,например... winked feel
        рюрикович
      2. Burbon Сегодня, 10:18
        Цитата: Serg65
        Тренироваться они скорее всего будут не на бармалеях, а на их шефах

        Шефах??? laughing laughing laughing ...ну да, ну да....забыли уря крикнуть....
        Burbon
  3. svp67 Сегодня, 09:38
    Странно, а как они Ла-Манш то прошли...Что англы то не встрепенулись то?
    svp67
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:42
      Цитата: svp67
      не встрепенулись то?

      Дык дымов не было ! Не заметили !
      Uncle Lee
    2. Джедай Сегодня, 09:43
      Цитата: svp67
      Что англы то не встрепенулись то?

      Может, в тумане не заметили? lol
      Джедай
      1. Корсар0304 Сегодня, 10:08
        Цитата: Джедай
        Цитата: svp67
        Что англы то не встрепенулись то?
        Может, в тумане не заметили?

        Они демонстративно не заметили.. Так называемое "молчание спиной" ))))
        Корсар0304
        1. Джедай Сегодня, 10:13
          Цитата: Корсар0304
          Они демонстративно не заметили.. Так называемое "молчание спиной" ))))

          Вот и поди пойми этих мелкотравчатых : то вонь поднимают, то демонстративно не замечают. Мудрая наука "логика" отдыхает... lol
          Джедай
    3. donavi49 Сегодня, 10:06
      Корветы не авианосец - медиасобытия нет.

      Их вели 4 Берка если что:
      DDG-57 USSMitcher
      DDG-74 USSMcFaul
      DDG-75 USSDonaldCook
      DDG-81 USSWinstonSChurchill

      Судя по данным ответчиков.
      donavi49
      1. svp67 Сегодня, 10:21
        Цитата: donavi49
        Их вели 4 Берка если что:

        Серьезно. Скажем так - уважают, хотя это и не авианосец... И все "по честному", двое на одного
        svp67
        1. Щаранский Сегодня, 10:27
          Более крупных целей для берков не предоставили, пришлось довольствоваться теми, что есть
          Щаранский
  4. BerBer Сегодня, 09:53
    И демонстрация флага, и бармалеев при случае покошмарят.
    BerBer
    1. donavi49 Сегодня, 10:08
      Бармалеев они покошмарят, только если те своим Шахидфлотом попрут повторять атаку на USS Cole. Ибо нечем им бабахов кошмарить. Однако они заменят собой Сметливого, Ладного и Пытливого - которые получат необходимую передышку.
      donavi49
      1. BerBer Сегодня, 10:19
        Разве у этих кораблей нет ударных средств, то есть тех же "калибров"?
        BerBer
        1. Щаранский Сегодня, 10:29
          У этих нет УКСК, потому и никаких калибров. На их развитии 20385 (корвет Гремящий) есть 8 ячеек. Но он такой один.
          Щаранский
  5. rudolff Сегодня, 09:53
    Все-таки рискнули. Ну и хорошо. А то я думал, их так и будут в Балтике мариновать, изредка в Северное. Ну теперь дай бог, чтоб коломенские дизеля не посыпались и никакие трассы силовых кабелей не загорелись.
    rudolff
    1. dvina71 Сегодня, 10:24
      Чегойта Коломна сыпаться должна? Весь локомотивный состав РЖД на Коломне ездит и не жужжит.
      dvina71
  6. AloeMC Сегодня, 10:26
    Красивый корабль на фотографии.
    Строгий, изящный, с горячим характером.
    AloeMC
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