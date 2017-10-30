Проект «ЗЗ». Зимний санкционный удар: атака последует 29 января
Прогноз международного климата: в январе 2018 года резко похолодает, ждите западного ветра холодной войны и новых антироссийских санкций! Госдеп обнародовал внушительный санкционный список, в который попали десятки российских организаций, в том числе связанных с оборонной сферой и разведкой РФ. Санкционная атака может начаться уже в январе. Что делать России? Бояться не надо: страну спасёт Навальный!
Госдепартамент обнародовал «блэк-лист», куда попали тридцать девять российских организаций. Некоторые из них связаны с российской обороной и разведкой. Компании из США и других стран, совершающие сделки с организациями из «блэк-листа», с января 2018 года могут оказаться «объектами санкций». Об этом сообщает «The Washington Post».
Корреспонденты М. Запотоски, К. Демирчян, Д. Филипов рассказали о том, как команда Дональда Трампа продолжает политику санкций в отношении России.
Государственный департамент внёс в очередной список 39 российских компаний и правительственных организаций, связанных с оборонными и разведывательными секторами государства, и предупредил: любой человек в Соединённых Штатах или в других странах, ведущий «значительный бизнес» с этими организациями, может угодить под колпак санкций. Санкционные меры могут быть приняты с начала следующего года.
Список, отмечают журналисты, стал «запоздалым ответом» Трампа на закон, который сам Трамп «неохотно подписал» ещё в августе. «Блэк-лист» Белому дому следовало разработать до 1 октября. Через свой законопроект конгрессмены, требующие «новых целей для новых санкций», хотят наказать Москву «за её действия на Украине и её вмешательство в выборы в 2016 году в США». Законопроект имел широкую двухпартийную поддержку и, помимо давления на Россию, указывал на новые санкции в отношении Ирана и Северной Кореи.
«Антироссийский» список открыто появился на веб-сайте Государственного департамента США и явился своего рода «руководством» для тех, кого могут коснуться новые меры. Список компаний и агентств, приведённых в документе, может привести к «широким последствиям» для американских и иностранных компаний, которые имеют деловые связи с русскими. По мнению американских законодателей, этот «анонс» от Госдепа является «шагом в верном направлении». Сомнений нет: новый закон уже выполняется.
В дополнение к официальным разведывательным и оборонным сферам России закон ударит санкциями по энергетической, горнодобывающей, железнодорожной и судоходной отраслям России. Санкциями будут атакованы и частные персоны: лица, «обвиняемые в коррупции и нарушениях прав человека». Те, кто участвует в «значительных» сделках с названными организациями, может сам угодить под санкции уже с 29 января 2018 года.
Официальный представитель Госдепартамента сказал репортёрам, что «сделки мелкого масштаба», вероятно, учитываться не будут. В Госдепе говорят, что правительство Соединённых Штатов учтёт обстоятельства каждой транзакции, выяснит, следует ли конкретную сделку считать актом, направленным на усиление «военного потенциала».
Откуда Госдеп узнает о какой-либо сделке? Источники следующие: «из прессы» или «другими способами».
В России тем временем уверены, что США действуют по сценариям 1950-х годов. Президент Владимир Путин на прошлой неделе как раз обвинил Соединённые Штаты в том, что они тянут «в 1950-е годы». Пресс-секретарь президента Д. Песков, сославшись на высказывания Путина, однако, сообщил, что Москва будет стремиться к прогрессу в двусторонних отношениях, «поскольку наши американские коллеги готовы к этому и готовы это сделать». Правда, готовность эта неустойчива. «Насколько мы можем видеть, эта готовность не столь уж устойчива», — цитирует издание Пескова.
Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт, в свою очередь, отметила, что, по мнению государственного секретаря Рекса Тиллерсона, вопрос санкций «сложный».
Иное мнение у сенаторов Джона Маккейна и Бенджамина Кардина (известных проводников нового пакета санкций). В совместном заявлении они призвали Государственный департамент США выделить ресурсы «для осуществления усилий». Также сенаторы пообещали тщательно проанализировать то, как команда Трампа намерена отличать «значительные транзакции» от мелкомасштабных сделок. Сенаторы готовы, «если это необходимо», отменять соответствующие решения Трампа, если они «не оправдают ожиданий». Такая отмена возможна по новому закону.
Другой сенатор, Боб Коркер, отдельно предупредил команду Трампа, что Конгресс США будет вести «тщательные и своевременные консультации» по поводу «добавления» санкций — и так вплоть до «полного» их «осуществления».
Российский аналитик Л. Нерсисян отмечает, что список затронутых организаций и компаний включает «практически все крупные государственные предприятия военно-промышленного комплекса России». Вместе с тем любые новые санкции «едва ли навредят большей части российского сектора оборонной промышленности», сказал Нерсисян, поскольку у России имеются партнёрские отношения с Южной Кореей, Китаем и другими азиатскими странами.
«The Washington Post» напоминает, что в «блэк-листе» Госдепа обозначена корпорация «Ростех», гигант гражданки и обороны, который производит огнестрельное оружие, современную оптику, вертолёты, системы связи, военный транспорт и многое другое. «Ростех» контролирует «Рособоронэкспорт» (управление импортом и экспортом военной техники), который тоже попал в список. Также в чёрный список попал и концерн «Калашников». В списке присутствуют компании, производящие подводные лодки, выпускающие зенитные ракеты и пусковые установки, строящие военные и гражданские самолёты («Сухой» и «Туполев»).
Итак, санкционная атака американцев может начаться уже в январе. Аккурат перед выборами президента. Что делать России? Бояться не надо: страну спасёт Навальный!
Алексей Навальный «эксклюзивно» заявил репортёру «The Independent»: он — лучшая надежда России на свержение Путина.
Неужели Россия «надеется» на свержение Путина?
«Опытный лидер оппозиции» считает, что он не попадёт в кремлёвскую ловушку. Также он передал «мессидж» своим «избирателям».
«Бескомпромиссная политика» Навального, отмечается в материале, часто приводила его к острым конфликтам. В апреле он чуть не потерял зрение на один глаз, когда ему в лицо плеснули зелёнкой. Его сотрудники в регионах часто подвергались нападениям; главу его московского предвыборного штаба избили «металлической трубой». Его брат Олег находится в тюрьме, третий год отбывает заключение по приговору, который «многие интерпретируют как прямой результат участия г-на Навального в политике». На прошлой неделе Европейский суд по правам человека условно постановил, что первоначальный суд вынес несправедливый приговор. Г-н Навальный утверждает, что его семья находится под постоянным наблюдением. «Моя жена замечает это больше, чем я», — сообщил он корреспонденту.
Однако оппозиционный политик не намерен «смягчать свою позицию». «Что мне делать: бросить всё? Если я сделаю шаг назад, что я скажу Олегу? Как я объясню эти последние три года?»
Сам Навальный только что вышел из тюрьмы, отсидев 20 дней. Выглядит он, однако, «расслабленным и отдохнувшим». Иногда он становится сердитым и демонстрирует «разочарование»: разочарование при мысли о том, что его жертвы и организационные успехи могут быть сведены на нет новой политической реальностью, находящейся вне его контроля. Разочарование при мысли, что Кремль его переиграет.
Тут возникает тема вероятной кандидатки г-жи Собчак.
Г-н Навальный полагает, что он — единственный кандидат, готовый провести серьёзную кампанию. Его команда имеет общенациональную сеть из 80 региональных штабов и 170.000 добровольцев. Ксении Собчак и не мечтать о таком.
«Путин — отец русской коррупции», — вот один из тезисов Навального. И, как бы подчёркивая разницу «кандидатов», Ксении Собчак предоставили прайм-тайм на государственном телевидении. Ей дали «симпатичную аудиторию, у которой были российские флаги». Правда, сама Собчак настаивает, что она не договаривалась с Кремлём. А ещё она говорит, что, в отличие от Навального, она способна вернуть демократию в Россию без крови на улицах. Любопытно при этом, что госпожа Собчак готова отозвать свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют в качестве кандидата. Впрочем, последнее маловероятно.
Ксения Собчак обвиняет Навального его в попытках «монополизировать» оппозицию, создать вокруг себя культ лидерства, но Навальный говорит, что заработал право быть лидером и вести за собой людей. «Если вы хотите бросить вызов, пожалуйста, сделайте это, — предлагает он. — Ведите свои собственные расследования. Подвергнитесь нескольким уголовным преследованиям. Понаблюдайте, как половина ваших родственников попадает в тюрьму. И тогда, быть может, вы сможете вырваться в лидеры».
Трудно сказать, отчего Навальный находит себя главной надеждой россиян на свержение Путина. Дело в том, что россияне вовсе не хотят свержения Путина. Не хотят спасения страны от того, кого Навальный называет «отцом» русской коррупции.
Вот данные свеженького опроса, которые привело 27 октября РИА «Новости». Опрос показал, сколько россиян проголосовало бы за Путина.
Если бы выборы президента прошли в следующее воскресенье, за действующего главу государства голоса отдали бы 67% избирателей: таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».
Семь процентов россиян проголосовали бы за Владимира Жириновского, четыре процента — за Геннадия Зюганова.
Согласно опросу, рейтинг В. В. Путина с предыдущих президентских выборов (2012 год) вырос на 18 процентных пунктов (49% и 67%). И абсолютное большинство опрошенных (80%) сегодня доверяет действующему президенту. При этом работу Путина на посту президента положительно оценил 81% респондентов. Путина в основном поддерживают люди старше шестидесяти лет, преимущественно женщины. Доход большей части респондентов, позитивно относящихся к президенту Путину, составляет от 8 до 20 тысяч рублей в месяц.
Выслушаем и другую сторону. Вот ещё один свежий опрос.
Подавляющее большинство россиян (90%) не готово проголосовать на выборах за Ксению Собчак, отмечает газета «Ведомости». Любопытно, что 9% всё-таки допускает такую возможность. Среди последних есть и сторонники президента Владимира Путина, и те, кто не определился с выбором, и 13% тех, кто вообще не собирался на выборы, — таковы данные опроса «Левада-центра».
А вот и показатели. Маленькие цифры и большие числа.
Электоральный рейтинг Ксении Собчак составляет менее 1%. У Навального показатель чуть не вдвое выше: 1,8%. Это не сравнить с показателем Путина, однако оппозиционер обошёл Геннадия Зюганова, набравшего всего 1,7%. Жириновский получил 3%. Наконец, Путин, по данным этого же опроса, может похвастаться 53%.
Как видим, согласно данным разных опросов, россияне вовсе не горят желанием свергать Путина.
Госдепартамент обнародовал «блэк-лист», куда попали тридцать девять российских организаций. Некоторые из них связаны с российской обороной и разведкой. Компании из США и других стран, совершающие сделки с организациями из «блэк-листа», с января 2018 года могут оказаться «объектами санкций». Об этом сообщает «The Washington Post».
Корреспонденты М. Запотоски, К. Демирчян, Д. Филипов рассказали о том, как команда Дональда Трампа продолжает политику санкций в отношении России.
Государственный департамент внёс в очередной список 39 российских компаний и правительственных организаций, связанных с оборонными и разведывательными секторами государства, и предупредил: любой человек в Соединённых Штатах или в других странах, ведущий «значительный бизнес» с этими организациями, может угодить под колпак санкций. Санкционные меры могут быть приняты с начала следующего года.
Список, отмечают журналисты, стал «запоздалым ответом» Трампа на закон, который сам Трамп «неохотно подписал» ещё в августе. «Блэк-лист» Белому дому следовало разработать до 1 октября. Через свой законопроект конгрессмены, требующие «новых целей для новых санкций», хотят наказать Москву «за её действия на Украине и её вмешательство в выборы в 2016 году в США». Законопроект имел широкую двухпартийную поддержку и, помимо давления на Россию, указывал на новые санкции в отношении Ирана и Северной Кореи.
«Антироссийский» список открыто появился на веб-сайте Государственного департамента США и явился своего рода «руководством» для тех, кого могут коснуться новые меры. Список компаний и агентств, приведённых в документе, может привести к «широким последствиям» для американских и иностранных компаний, которые имеют деловые связи с русскими. По мнению американских законодателей, этот «анонс» от Госдепа является «шагом в верном направлении». Сомнений нет: новый закон уже выполняется.
В дополнение к официальным разведывательным и оборонным сферам России закон ударит санкциями по энергетической, горнодобывающей, железнодорожной и судоходной отраслям России. Санкциями будут атакованы и частные персоны: лица, «обвиняемые в коррупции и нарушениях прав человека». Те, кто участвует в «значительных» сделках с названными организациями, может сам угодить под санкции уже с 29 января 2018 года.
Официальный представитель Госдепартамента сказал репортёрам, что «сделки мелкого масштаба», вероятно, учитываться не будут. В Госдепе говорят, что правительство Соединённых Штатов учтёт обстоятельства каждой транзакции, выяснит, следует ли конкретную сделку считать актом, направленным на усиление «военного потенциала».
Откуда Госдеп узнает о какой-либо сделке? Источники следующие: «из прессы» или «другими способами».
В России тем временем уверены, что США действуют по сценариям 1950-х годов. Президент Владимир Путин на прошлой неделе как раз обвинил Соединённые Штаты в том, что они тянут «в 1950-е годы». Пресс-секретарь президента Д. Песков, сославшись на высказывания Путина, однако, сообщил, что Москва будет стремиться к прогрессу в двусторонних отношениях, «поскольку наши американские коллеги готовы к этому и готовы это сделать». Правда, готовность эта неустойчива. «Насколько мы можем видеть, эта готовность не столь уж устойчива», — цитирует издание Пескова.
Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт, в свою очередь, отметила, что, по мнению государственного секретаря Рекса Тиллерсона, вопрос санкций «сложный».
Иное мнение у сенаторов Джона Маккейна и Бенджамина Кардина (известных проводников нового пакета санкций). В совместном заявлении они призвали Государственный департамент США выделить ресурсы «для осуществления усилий». Также сенаторы пообещали тщательно проанализировать то, как команда Трампа намерена отличать «значительные транзакции» от мелкомасштабных сделок. Сенаторы готовы, «если это необходимо», отменять соответствующие решения Трампа, если они «не оправдают ожиданий». Такая отмена возможна по новому закону.
Другой сенатор, Боб Коркер, отдельно предупредил команду Трампа, что Конгресс США будет вести «тщательные и своевременные консультации» по поводу «добавления» санкций — и так вплоть до «полного» их «осуществления».
Российский аналитик Л. Нерсисян отмечает, что список затронутых организаций и компаний включает «практически все крупные государственные предприятия военно-промышленного комплекса России». Вместе с тем любые новые санкции «едва ли навредят большей части российского сектора оборонной промышленности», сказал Нерсисян, поскольку у России имеются партнёрские отношения с Южной Кореей, Китаем и другими азиатскими странами.
«The Washington Post» напоминает, что в «блэк-листе» Госдепа обозначена корпорация «Ростех», гигант гражданки и обороны, который производит огнестрельное оружие, современную оптику, вертолёты, системы связи, военный транспорт и многое другое. «Ростех» контролирует «Рособоронэкспорт» (управление импортом и экспортом военной техники), который тоже попал в список. Также в чёрный список попал и концерн «Калашников». В списке присутствуют компании, производящие подводные лодки, выпускающие зенитные ракеты и пусковые установки, строящие военные и гражданские самолёты («Сухой» и «Туполев»).
Итак, санкционная атака американцев может начаться уже в январе. Аккурат перед выборами президента. Что делать России? Бояться не надо: страну спасёт Навальный!
Алексей Навальный «эксклюзивно» заявил репортёру «The Independent»: он — лучшая надежда России на свержение Путина.
Неужели Россия «надеется» на свержение Путина?
«Опытный лидер оппозиции» считает, что он не попадёт в кремлёвскую ловушку. Также он передал «мессидж» своим «избирателям».
«Бескомпромиссная политика» Навального, отмечается в материале, часто приводила его к острым конфликтам. В апреле он чуть не потерял зрение на один глаз, когда ему в лицо плеснули зелёнкой. Его сотрудники в регионах часто подвергались нападениям; главу его московского предвыборного штаба избили «металлической трубой». Его брат Олег находится в тюрьме, третий год отбывает заключение по приговору, который «многие интерпретируют как прямой результат участия г-на Навального в политике». На прошлой неделе Европейский суд по правам человека условно постановил, что первоначальный суд вынес несправедливый приговор. Г-н Навальный утверждает, что его семья находится под постоянным наблюдением. «Моя жена замечает это больше, чем я», — сообщил он корреспонденту.
Однако оппозиционный политик не намерен «смягчать свою позицию». «Что мне делать: бросить всё? Если я сделаю шаг назад, что я скажу Олегу? Как я объясню эти последние три года?»
Сам Навальный только что вышел из тюрьмы, отсидев 20 дней. Выглядит он, однако, «расслабленным и отдохнувшим». Иногда он становится сердитым и демонстрирует «разочарование»: разочарование при мысли о том, что его жертвы и организационные успехи могут быть сведены на нет новой политической реальностью, находящейся вне его контроля. Разочарование при мысли, что Кремль его переиграет.
Тут возникает тема вероятной кандидатки г-жи Собчак.
Г-н Навальный полагает, что он — единственный кандидат, готовый провести серьёзную кампанию. Его команда имеет общенациональную сеть из 80 региональных штабов и 170.000 добровольцев. Ксении Собчак и не мечтать о таком.
«Путин — отец русской коррупции», — вот один из тезисов Навального. И, как бы подчёркивая разницу «кандидатов», Ксении Собчак предоставили прайм-тайм на государственном телевидении. Ей дали «симпатичную аудиторию, у которой были российские флаги». Правда, сама Собчак настаивает, что она не договаривалась с Кремлём. А ещё она говорит, что, в отличие от Навального, она способна вернуть демократию в Россию без крови на улицах. Любопытно при этом, что госпожа Собчак готова отозвать свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют в качестве кандидата. Впрочем, последнее маловероятно.
Ксения Собчак обвиняет Навального его в попытках «монополизировать» оппозицию, создать вокруг себя культ лидерства, но Навальный говорит, что заработал право быть лидером и вести за собой людей. «Если вы хотите бросить вызов, пожалуйста, сделайте это, — предлагает он. — Ведите свои собственные расследования. Подвергнитесь нескольким уголовным преследованиям. Понаблюдайте, как половина ваших родственников попадает в тюрьму. И тогда, быть может, вы сможете вырваться в лидеры».
* * *
Трудно сказать, отчего Навальный находит себя главной надеждой россиян на свержение Путина. Дело в том, что россияне вовсе не хотят свержения Путина. Не хотят спасения страны от того, кого Навальный называет «отцом» русской коррупции.
Вот данные свеженького опроса, которые привело 27 октября РИА «Новости». Опрос показал, сколько россиян проголосовало бы за Путина.
Если бы выборы президента прошли в следующее воскресенье, за действующего главу государства голоса отдали бы 67% избирателей: таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».
Семь процентов россиян проголосовали бы за Владимира Жириновского, четыре процента — за Геннадия Зюганова.
Согласно опросу, рейтинг В. В. Путина с предыдущих президентских выборов (2012 год) вырос на 18 процентных пунктов (49% и 67%). И абсолютное большинство опрошенных (80%) сегодня доверяет действующему президенту. При этом работу Путина на посту президента положительно оценил 81% респондентов. Путина в основном поддерживают люди старше шестидесяти лет, преимущественно женщины. Доход большей части респондентов, позитивно относящихся к президенту Путину, составляет от 8 до 20 тысяч рублей в месяц.
Выслушаем и другую сторону. Вот ещё один свежий опрос.
Подавляющее большинство россиян (90%) не готово проголосовать на выборах за Ксению Собчак, отмечает газета «Ведомости». Любопытно, что 9% всё-таки допускает такую возможность. Среди последних есть и сторонники президента Владимира Путина, и те, кто не определился с выбором, и 13% тех, кто вообще не собирался на выборы, — таковы данные опроса «Левада-центра».
А вот и показатели. Маленькие цифры и большие числа.
Электоральный рейтинг Ксении Собчак составляет менее 1%. У Навального показатель чуть не вдвое выше: 1,8%. Это не сравнить с показателем Путина, однако оппозиционер обошёл Геннадия Зюганова, набравшего всего 1,7%. Жириновский получил 3%. Наконец, Путин, по данным этого же опроса, может похвастаться 53%.
Как видим, согласно данным разных опросов, россияне вовсе не горят желанием свергать Путина.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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