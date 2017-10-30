Морпехи ТОФ подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности
Отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках проверки боевой готовности поднята по тревоге, сообщает пресс-служба Восточного округа.
«По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения», – говорится в релизе.
Сообщается, что «на полигоне военнослужащие отразят нападение условного противника, укрепят навыки ориентирования в незнакомых районах, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения и комендантской службы».
Учение пройдет в несколько этапов: на первом этапе военнослужащие действуют в составе подразделений, далее задачи будут решаться в составе соединения.
По данным пресс-службы, «на завершающем этапе на полигонах "Бамбурово" и "Горностай" морпехи проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80 по мишенным позициям, имитирующим технику и живую силу условного противника».
«По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения», – говорится в релизе.
Сообщается, что «на полигоне военнослужащие отразят нападение условного противника, укрепят навыки ориентирования в незнакомых районах, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения и комендантской службы».
Учение пройдет в несколько этапов: на первом этапе военнослужащие действуют в составе подразделений, далее задачи будут решаться в составе соединения.
По данным пресс-службы, «на завершающем этапе на полигонах "Бамбурово" и "Горностай" морпехи проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80 по мишенным позициям, имитирующим технику и живую силу условного противника».
Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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