10:40 30 октября

Морпехи ТОФ подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности

Отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках проверки боевой готовности поднята по тревоге, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Морпехи ТОФ подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности


«По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения», – говорится в релизе.


Сообщается, что «на полигоне военнослужащие отразят нападение условного противника, укрепят навыки ориентирования в незнакомых районах, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения и комендантской службы».

Учение пройдет в несколько этапов: на первом этапе военнослужащие действуют в составе подразделений, далее задачи будут решаться в составе соединения.

По данным пресс-службы, «на завершающем этапе на полигонах "Бамбурово" и "Горностай" морпехи проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80 по мишенным позициям, имитирующим технику и живую силу условного противника».

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Корсар0304 Сегодня, 10:13
    Ох и нескучно морпехам сейчас )))
    Корсар0304
  2. BerBer Сегодня, 10:22
    Предыдущая новость в том же стиле. Короче говоря армия и флот занимаются тем, чем и положено в мирное время.
    BerBer
Картина дня