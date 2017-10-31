Новая база ВМФ на Курилах: «ударным трудом» за три года?
«Ударным трудом» базу Тихоокеанского флота на Курильских островах можно построить за три года, говорит адмирал. Сенатор же считает, что создание базы должно идти «без авральных рывков». Зачем нужна такая база? Для военного эксперта вопроса нет: это превентивная мера на случай обострения ситуации в АТР.
Напомним, Курилы — не просто земля в море. Острова имеют военно-стратегическое и экономическое значение, именно поэтому Япония не прекращает вести с Россией спор насчёт «северных территорий». Спор тянется десятки лет; предметом его являются Южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Кремле острова считают частью Курил и не допускают пересмотра их нынешнего статуса.
Для России острова представляют естественный передовой рубеж обороны дальневосточного побережья страны и обеспечивают выход кораблей военно-морского флота в Тихий океан. В этом отношении особенно ценны проливы между Южными Курильскими островами, на которые и претендует Япония.
Экономически острова ценны запасами минералов, рыбными ресурсами и морепродуктами.
Из-за затянувшегося «спора» отношения Японии и России далеки от идеальных, и каждый раз политики из Токио «выражают сожаление», когда кто-то из российских политиков посещает «северные территории». Вероятно, скоро в Токио совсем расстроятся: русские собрались создать на Курильских островах базу Тихоокеанского флота.
По словам члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Франца Клинцевича, база ВМФ на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. Работы по созданию базы, по словам сенатора, должны начаться в ближайшее время. «Всё идёт строго по плану, без авральных рывков», — цитирует его РИА «Новости».
Также Клинцевич сообщил, что на Курильских островах будет восстановлена аэродромная сеть, и эти работы тоже связаны с созданием базы ВМФ.
Российский адмирал Валуев прикинул: базу Тихоокеанского флота на Курильских островах можно было бы построить за три года. «Ударным трудом»!
Военно-морская база Тихоокеанского флота на Курильских островах ударным трудом может быть создана примерно за три года, считает бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. «Думаю, что ударным трудом базу на Курилах можно создать года за три. Но это потребует больших затрат. Перед принятием окончательного решения о строительстве необходимо серьёзное экономическое обоснование», — сказал Валуев РИА «Новости».
Он напомнил, что у Советского Союза были планы базировать силы ТОФ на островах Курильской гряды. Они не были осуществлены из-за развала СССР.
По мнению адмирала, вход и выход морских сил из перспективных пунктов базирования являются проблемными: «Когда я служил на Дальнем Востоке, рассматривался вопрос размещения корабельного соединения ТОФ на Курилах. На островах выгодно создавать базу по единственной причине — прямого выхода в океан. Из мест, которые были определены как пригодные под неё по геометрии, трудности были следующие. Первая — сложная ледовая обстановка зимой. Вторая — приливы и отливы около шести метров. Третья — сильные ветра». Отсюда и сложная инфраструктура: адмирал пояснил, что базе необходимо иметь силы обеспечения (ледоколы, буксиры), а пирсы должны синхронизироваться с уровнем воды — всплывать и погружаться. «Инфраструктура, которая понадобится для пункта базирования, очень сложная. Помимо пирсов, необходимы группы гарантийного надзора, ремонтные предприятия для проведения мелкого ремонта на месте», — сказал Валуев агентству.
Таким образом, стройка на Курилах обещает быть затратной. Отметив, что «эта ситуация — затратная», Валуев сказал, что «для принятия окончательного решения необходимо привлечь экспертов, учёных, чтобы всё взвесить». Иначе новый пункт базирования может поглотить «все средства», выделенные на поддержание боеготовности всех кораблей ТОФ: «Это нужно для того, чтобы новый пункт базирования, предназначенный для защиты восточных рубежей России, не стал очень затратным и не поглотил все средства, выделенные на поддержание боеготовности всех кораблей Тихоокеанского флота».
Заявление Франца Клинцевича о создании военно-морской базы на Курильских островах прокомментировал «Ридусу» эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.
По его мнению, база является превентивной мерой на случай обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ситуация нестабильна, а гонка вооружений в последнее время идёт именно здесь. Поэтому строительство актуально как никогда.
«Отношения [между Японией и Россией], по сути, не урегулированы, — отметил эксперт. — И все договорённости могут быть неактуальны уже завтра. Это может быть обострение отношений с Японией. Они могут отойти от своей аккуратной военной модели к более агрессивной. В отдаленной перспективе могут ухудшиться отношения с Китаем. Наши текущие отношения не вечны».
Господин Пономаренко считает, что разрешить затянувшийся спор из-за островов невозможно: японцы всегда будут претендовать на них. Зато «строительство базы закрывает этот вопрос де-факто на длительный период времени».
Кроме того, правительство России учитывает и местоположение американских баз, находящихся неподалёку: «Не стоит забывать про американские базы, Аляска тоже близко, при этом у них серьёзный флот», — сказал эксперт.
Напомним, ещё в 2016 году Минобороны РФ планировало создать на о. Матуа пункт базирования кораблей ТОФ и восстановить аэродром. Министр обороны РФ говорил о намерениях «восстановить, и не только восстановить, но и активно эксплуатировать этот остров».
В феврале 2017 г. Сергей Шойгу уже заявил, что на Курилах разместится дивизия. Позднее, во время визита в Японию, он пояснил, что дивизия «создаётся в течение последних шести лет, создаётся не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации».
Нельзя сказать, что планы не выполняются. Сейчас на Курильских островах дислоцирована 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа. У неё есть даже страница на «Википедии».
Отмечается, что штаб дивизии расположен в пос. Горячие Ключи на о. Итуруп. Сама же дивизия примечательна тем, что является единственным пулемётно-артиллерийским соединением в российских вооружённых силах.
Вопрос Курильских островов представляет собой своего рода вопрос чести для России. Правительство, которое отказалось бы от островов в пользу Японии в угоду каким-либо внешнеполитическим конъюнктурным соображениям, вызвало бы таким своим решением бурю народного негодования. «Сдать» острова значило бы повернуть страну обратно в девяностые годы прошлого века, когда Россия, этот самый крупный обломок распавшегося СССР, на международной арене имела весьма низкий статус, а её население превращалось в «челноков», бомжей и вымирало. Сторонники сильной власти в России не хотят ни повторения девяностых годов, ни отказа от Курил.
Что касается японцев, то они умело пользуются в политических играх трудными временами для России, наставшими из-за западных санкций и относительно низких цен на нефть. Токио много рассуждает об экономическом сотрудничестве с Москвой, однако за этими заявлениями ясно просматривается старая цель: русские, верните «северные территории»!
Напомним, Курилы — не просто земля в море. Острова имеют военно-стратегическое и экономическое значение, именно поэтому Япония не прекращает вести с Россией спор насчёт «северных территорий». Спор тянется десятки лет; предметом его являются Южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Кремле острова считают частью Курил и не допускают пересмотра их нынешнего статуса.
Для России острова представляют естественный передовой рубеж обороны дальневосточного побережья страны и обеспечивают выход кораблей военно-морского флота в Тихий океан. В этом отношении особенно ценны проливы между Южными Курильскими островами, на которые и претендует Япония.
Экономически острова ценны запасами минералов, рыбными ресурсами и морепродуктами.
Из-за затянувшегося «спора» отношения Японии и России далеки от идеальных, и каждый раз политики из Токио «выражают сожаление», когда кто-то из российских политиков посещает «северные территории». Вероятно, скоро в Токио совсем расстроятся: русские собрались создать на Курильских островах базу Тихоокеанского флота.
По словам члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Франца Клинцевича, база ВМФ на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. Работы по созданию базы, по словам сенатора, должны начаться в ближайшее время. «Всё идёт строго по плану, без авральных рывков», — цитирует его РИА «Новости».
Также Клинцевич сообщил, что на Курильских островах будет восстановлена аэродромная сеть, и эти работы тоже связаны с созданием базы ВМФ.
Российский адмирал Валуев прикинул: базу Тихоокеанского флота на Курильских островах можно было бы построить за три года. «Ударным трудом»!
Военно-морская база Тихоокеанского флота на Курильских островах ударным трудом может быть создана примерно за три года, считает бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. «Думаю, что ударным трудом базу на Курилах можно создать года за три. Но это потребует больших затрат. Перед принятием окончательного решения о строительстве необходимо серьёзное экономическое обоснование», — сказал Валуев РИА «Новости».
Он напомнил, что у Советского Союза были планы базировать силы ТОФ на островах Курильской гряды. Они не были осуществлены из-за развала СССР.
По мнению адмирала, вход и выход морских сил из перспективных пунктов базирования являются проблемными: «Когда я служил на Дальнем Востоке, рассматривался вопрос размещения корабельного соединения ТОФ на Курилах. На островах выгодно создавать базу по единственной причине — прямого выхода в океан. Из мест, которые были определены как пригодные под неё по геометрии, трудности были следующие. Первая — сложная ледовая обстановка зимой. Вторая — приливы и отливы около шести метров. Третья — сильные ветра». Отсюда и сложная инфраструктура: адмирал пояснил, что базе необходимо иметь силы обеспечения (ледоколы, буксиры), а пирсы должны синхронизироваться с уровнем воды — всплывать и погружаться. «Инфраструктура, которая понадобится для пункта базирования, очень сложная. Помимо пирсов, необходимы группы гарантийного надзора, ремонтные предприятия для проведения мелкого ремонта на месте», — сказал Валуев агентству.
Таким образом, стройка на Курилах обещает быть затратной. Отметив, что «эта ситуация — затратная», Валуев сказал, что «для принятия окончательного решения необходимо привлечь экспертов, учёных, чтобы всё взвесить». Иначе новый пункт базирования может поглотить «все средства», выделенные на поддержание боеготовности всех кораблей ТОФ: «Это нужно для того, чтобы новый пункт базирования, предназначенный для защиты восточных рубежей России, не стал очень затратным и не поглотил все средства, выделенные на поддержание боеготовности всех кораблей Тихоокеанского флота».
Заявление Франца Клинцевича о создании военно-морской базы на Курильских островах прокомментировал «Ридусу» эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.
По его мнению, база является превентивной мерой на случай обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ситуация нестабильна, а гонка вооружений в последнее время идёт именно здесь. Поэтому строительство актуально как никогда.
«Отношения [между Японией и Россией], по сути, не урегулированы, — отметил эксперт. — И все договорённости могут быть неактуальны уже завтра. Это может быть обострение отношений с Японией. Они могут отойти от своей аккуратной военной модели к более агрессивной. В отдаленной перспективе могут ухудшиться отношения с Китаем. Наши текущие отношения не вечны».
Господин Пономаренко считает, что разрешить затянувшийся спор из-за островов невозможно: японцы всегда будут претендовать на них. Зато «строительство базы закрывает этот вопрос де-факто на длительный период времени».
«Построившись и усилившись, так сказать, мы уже оттуда не уйдём».
Кроме того, правительство России учитывает и местоположение американских баз, находящихся неподалёку: «Не стоит забывать про американские базы, Аляска тоже близко, при этом у них серьёзный флот», — сказал эксперт.
Напомним, ещё в 2016 году Минобороны РФ планировало создать на о. Матуа пункт базирования кораблей ТОФ и восстановить аэродром. Министр обороны РФ говорил о намерениях «восстановить, и не только восстановить, но и активно эксплуатировать этот остров».
В феврале 2017 г. Сергей Шойгу уже заявил, что на Курилах разместится дивизия. Позднее, во время визита в Японию, он пояснил, что дивизия «создаётся в течение последних шести лет, создаётся не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации».
Нельзя сказать, что планы не выполняются. Сейчас на Курильских островах дислоцирована 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа. У неё есть даже страница на «Википедии».
Отмечается, что штаб дивизии расположен в пос. Горячие Ключи на о. Итуруп. Сама же дивизия примечательна тем, что является единственным пулемётно-артиллерийским соединением в российских вооружённых силах.
* * *
Вопрос Курильских островов представляет собой своего рода вопрос чести для России. Правительство, которое отказалось бы от островов в пользу Японии в угоду каким-либо внешнеполитическим конъюнктурным соображениям, вызвало бы таким своим решением бурю народного негодования. «Сдать» острова значило бы повернуть страну обратно в девяностые годы прошлого века, когда Россия, этот самый крупный обломок распавшегося СССР, на международной арене имела весьма низкий статус, а её население превращалось в «челноков», бомжей и вымирало. Сторонники сильной власти в России не хотят ни повторения девяностых годов, ни отказа от Курил.
Что касается японцев, то они умело пользуются в политических играх трудными временами для России, наставшими из-за западных санкций и относительно низких цен на нефть. Токио много рассуждает об экономическом сотрудничестве с Москвой, однако за этими заявлениями ясно просматривается старая цель: русские, верните «северные территории»!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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