Батальон "ветеранов" АТО собрался в Испанию для борьбы с каталонцами

Когда в 2014 году угроза сепаратизма появилась на востоке Украины, граждане Испании бок о бок с украинскими добровольцами и с оружием в руках защищали нашу свободу и независимость. Поддержать испанских братьев, когда аналогичная угроза возникла в Испании, — наш священный долг

Организация "Всеукраинский союз ветеранов АТО" разместила на своей странице в Facebook сообщение, в котором заявила о формировании батальона для защиты единства Испании, готового выступить по первому требованию, а также пообещала поддержку испанскому королю Филиппу VI.— сказано в сообщении, размещенном на странице организации.На базе «союза» уже создан батальон добровольцев, которые готовы «с оружием в руках» отправиться на защиту единства страны, утверждают представители организации. Численность подразделения, по их словам, составит 300 человек.Свое воззвание ветераны АТО завершили фразой «Іспанія понад усе! (Испания превыше всего! — прим.)».В пятницу парламент Каталонии, опираясь на результаты октябрьского референдума, принял резолюцию о независимости региона. В ответ на это премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске местного парламента и проведении досрочного голосования 21 декабря.