14:25 30 октября

Батальон "ветеранов" АТО собрался в Испанию для борьбы с каталонцами

Организация "Всеукраинский союз ветеранов АТО" разместила на своей странице в Facebook сообщение, в котором заявила о формировании батальона для защиты единства Испании, готового выступить по первому требованию, а также пообещала поддержку испанскому королю Филиппу VI.

Когда в 2014 году угроза сепаратизма появилась на востоке Украины, граждане Испании бок о бок с украинскими добровольцами и с оружием в руках защищали нашу свободу и независимость. Поддержать испанских братьев, когда аналогичная угроза возникла в Испании, — наш священный долг
— сказано в сообщении, размещенном на странице организации.

Батальон "ветеранов" АТО собрался в Испанию для борьбы с каталонцами



На базе «союза» уже создан батальон добровольцев, которые готовы «с оружием в руках» отправиться на защиту единства страны, утверждают представители организации. Численность подразделения, по их словам, составит 300 человек.

Свое воззвание ветераны АТО завершили фразой «Іспанія понад усе! (Испания превыше всего! — прим.)».

В пятницу парламент Каталонии, опираясь на результаты октябрьского референдума, принял резолюцию о независимости региона. В ответ на это премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске местного парламента и проведении досрочного голосования 21 декабря.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 51

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
    ... а с кем собрался воевать этот сброд нацистов? ... с гражданским населением?... angry
    a.s.zzz888
    1. svp67 Сегодня, 11:25
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а с кем собрался воевать этот сброд нацистов? ... с гражданским населением?...

      Я Вас умоляю, с кем воевать...на ПМЖ они собрались, на ПМЖ...
      svp67
      1. Джедай Сегодня, 11:32
        «Іспанія понад усе! (Испания превыше всего! — прим.)».

        Что-то мне это напоминает Deutschland uber alles negative
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 11:36
          Похоже , что Европа что то заподозрить может ...
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 11:39
            Из-за океана дадут команду быть слепыми - нифига не заподозрят. no
            Джедай
            1. Татьяна Сегодня, 11:40
              Экс-атошники собрались на "заработки" в Испанию!
              А кто им платить собрался за их "труды" там - в Испании? Или они решили в Испании помародёрничать над местным каталонским гражданским населением, как в ДНР И ЛНР, и таким образом обеспечить себе лихие по украинским меркам европейские "заработки"?
              Татьяна
              1. cniza Сегодня, 11:41
                Цитата: Джедай
                Из-за океана дадут команду быть слепыми - нифига не заподозрят. no


                После первых "подвигов" этих ков , никакой хозяин не защитит.
                cniza
              2. Джедай Сегодня, 11:42
                hi
                Цитата: Татьяна
                Или решили они решили в Испании поморадёрничать над гражданским населением и таким образом себе обеспечить лихие по украинским меркам "заработки"?

                Так и есть. Под благородной вывеской сохранения целостности Испании скрывается обычное мародёрство.
                Джедай
                1. japs Сегодня, 12:02
                  Самое смешное, что они будут согласны "воевать" за любую сторону , которая предложит больше...
                  japs
                  1. Джедай Сегодня, 12:21
                    Я бы даже сказал не "предложит", а "разрешит". yes
                    Джедай
              3. LSA57 Сегодня, 11:56
                Цитата: Татьяна
                Экс-атошники собрались на "заработки" в Испанию!

                вот именно, на заработки. легально не получается, решили таким образом. а про "с оружием в руках" надо переводить с вантузом на плече
                LSA57
                1. Partyzan Сегодня, 12:11
                  Цитата: LSA57
                  надо переводить с вантузом на плече

                  им и этого не дадут
                  Partyzan
                  1. LSA57 Сегодня, 13:44
                    Цитата: Partyzan
                    им и этого не дадут

                    вот за эти места воевать тогда будут. стенка на стенку
                    LSA57
          2. Комментарий был удален.
          3. svp67 Сегодня, 12:06
            Цитата: cniza
            Похоже , что Европа что то заподозрить может ...

            Заподозрить....... Ха, ха, ха...Вы серьезно? Они к себе мигрантов-халявщиков запустили, а Вы заподозрить ...
            svp67
        2. Комментарий был удален.
        3. хрыч Сегодня, 11:39
          Профессиональные лузеры wassat кроме опыта начищенной физиономии более не имеется wassat
          Цитата: Джедай
          Deutschland uber alles

          Третий Рейх, при всем, добился выдающихся результатов в науке, технике, строительстве, построении соцобщества и конечно армии, и таки чуть не победил, а это просто рвань wassat
          хрыч
        4. LSA57 Сегодня, 11:54
          Цитата: Джедай
          Что-то мне это напоминает Deutschland uber alles

          но за этим последовало гитлер капут
          LSA57
        5. venik Сегодня, 12:17
          Цитата: Джедай
          Что-то мне это напоминает Deutschland uber alles

          =======
          Ну... Не совсем как бы так.... Ну что-то вроде "Hochland uber alles"!!
          Зря смеетесь! У нас тут регулярно "нацики" бегают с воплями: "Украина понад усе!" (кто украинского не знает первод - чуть выше!
          venik
      2. NIKNN Сегодня, 11:35
        Цитата: svp67
        Я Вас умоляю, с кем воевать...на ПМЖ они собрались, на ПМЖ...

        Ну да в общем то. Чуют, что "не все скоту масленица", отвечать по полной придется. Но и там надо чего то уметь делать, не уверен, что получится у них там жить, а вот стартовый капитал, на убийствах и грабежах местного населения под эгидой защиты демократии(у хозяев учатся), собрать мысль в голову пришла. Но так как голова то кастрюльная, понять, что они там и даром ни кому не нужны, пока не могут..... request
        NIKNN
      3. Лелёк Сегодня, 11:35
        Цитата: svp67
        .на ПМЖ они собрались, на ПМЖ.


        Ну, это вряд ли в связи с законом, принятым ЕС в отношении "безвиза" с Украиной. А вот денег подзаработать на выполнении "чёрной" работы испанских спецслужб - да. Этим скаундам без разницы - что казнить подтаскивать, что казнённых оттаскивать. Но вряд ли Испания захочет опорочить себя контактами с этой сво****ю.
        Лелёк
      4. Чёрный Сегодня, 11:49
        Цитата: svp67
        Я Вас умоляю, с кем воевать...на ПМЖ они собрались, на ПМЖ...

        ...ну разве что закопают их там....и то в одной куче....свиньи...
        Чёрный
    2. 79807420129 Сегодня, 11:29
      Цитата: a.s.zzz888
      а с кем собрался воевать этот сброд нацистов? ... с гражданским населением?...

      А они и умеют с гражданским населением воевать,при малейшем шухере встают на тапки. laughing
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 11:46
        Влад hi
        Дружище, они там русских искать будут! А когда ненайдут, примутся бороться с русской водкой... Перорально! Ну а потом и через клизму...
        Logall
    3. weksha50 Сегодня, 11:39
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а с кем собрался воевать этот сброд нацистов? ... с гражданским населением?...



      Хы... уж что-то, а как раз в ЭТОМ ИМ опыта не занимать...
      Наверное, на Донбассе все холодильники и стиральные машинки у населения закончились... Теперь хотят, чтобы посылки из Каталонии шли...
      weksha50
    4. штольц Сегодня, 12:07
      Похоже на рекламную акцию под девизом: " Мрази и отребье на экспорт, оптом и в розницу."
      штольц
    5. Не либероид Русский Сегодня, 12:17
      ну а с кем еще ? на большее они не способны
      Не либероид Русский
  2. ded100 Сегодня, 11:24
    В испании только фашистов не хватало они и сами разберутся без атовцев и без ато!
    ded100
  3. bankirchik34 Сегодня, 11:24
    Ну у себя на родине все вопросы решили, можно и в Испанию ехать, клоуны wink
    bankirchik34
  4. san4es Сегодня, 11:25
    Батальон "ветеранов" АТО собрался в Испанию для борьбы с каталонцами

    ...- после выжратой литры денатурата am
    san4es
    1. Partyzan Сегодня, 11:30
      Цитата: san4es
      - после выжратой литры денатурки

      Саня hi привет, по моему литрой так не вставит laughing
      Partyzan
      1. san4es Сегодня, 11:34
        Цитата: Partyzan
        ... литрой так не вставит :laughing

        ...Это смотря - что им запивать. wassat
        hi Привет Вов.
        san4es
        1. Partyzan Сегодня, 11:37
          Цитата: san4es
          ...Это смотря - что им запивать.

          ну не водку же? recourse
          Partyzan
          1. san4es Сегодня, 11:39
            Цитата: Partyzan
            Цитата: san4es
            ...Это смотря - что им запивать.

            ну не водку же? recourse

            ...не...горилку
            san4es
            1. Partyzan Сегодня, 11:44
              Цитата: san4es
              ...не...горилку

              буракивку что ли?
              Partyzan
    2. Джедай Сегодня, 11:34
      Александр, приветствую! am Пьют всякую дрянь - вот и ловят разные глюки. Давно этим "хэроям" пора переходить на чистый спирт. МЕТИЛОВЫЙ!!! good
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 11:43
        Цитата: Джедай
        Александр, приветствую! am Пьют всякую дрянь - вот и ловят разные глюки. Давно этим "хэроям" пора переходить на чистый спирт. МЕТИЛОВЫЙ!!! good

        Привет Макс bully ...Их и на сухую кроет
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 11:45
          А фигли - проспиртовались насквозь, болваны стоеросовые.
          Джедай
  5. AleksPol Сегодня, 11:25
    Надо каталонцам это показать . Вот то у них любовь к украинцам воспылает .
    AleksPol
  6. perepilka Сегодня, 11:29
    Зробитчане, чо!
    Повара, ага. Опять котёл замастырят из себя wink
    perepilka
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:29
    заявила о формировании батальона для защиты единства Испании

    Свое единство "защитили" почему бы теперь не помочь Испании? Вот только не понимают, что у испанцев после режима Франко аллергия на фашистов тем более крикливых. А задумка понятна - хоть так лишний раз напомнить Европе, что есть такая страна Украина или вернее то, что от нее скоро останется.
    rotmistr60
  8. bogart047 Сегодня, 11:35
    думают, что им за "борьбу" выделят землю на берегу моря и рабов каталонских...
    bogart047
  9. Blue Fox Сегодня, 11:37
    Эта шваль готова воевать даже за пингвинов в войне против белых медведей и наоборот, смотря кто будет платить больше. А что? "Антрарктiда понад усе!"
    Blue Fox
  10. weksha50 Сегодня, 11:37
    "Свое воззвание ветераны АТО завершили фразой «Іспанія понад усе!"...

    Я что-то, наверное, пропустил...
    А что, Украина уже едина, она уже "по над усе", российские войска на Донбассе разгромлены и Донбасс вернулся "в лоно нэньки" ???
    Ииии... В каком качестве... на каких основаниях... эта банда появится на территории Испании-Каталонии ?
    Совсем хлопцы "з глузду зъiхалы!...
    weksha50
  11. Железякин Сегодня, 11:40
    Вот клоуны!
    Железякин
  12. ALEA IACTA EST Сегодня, 11:43
    Двести девяносто шестая попытка пробраться в Европу.
    ALEA IACTA EST
  13. anjey Сегодня, 11:52
    Батальон "ветеранов" АТО собрался в Испанию для борьбы с каталонцами
    почему не в Сирию ,в игил,ссыкотно где реальная война и злые москали????
    anjey
    1. oldzek Сегодня, 12:14
      когда там перестанут стрелять и туда поедут,а в Испании ещё не стреляют там надо замутитьИМХО
      oldzek
  14. Юрий Литвиненко Сегодня, 12:03
    Да диагноз прогрессирует, им вроде уже показали как к АТОшникам в Гейропе относятся.
    Юрий Литвиненко
  15. Berkut24 Сегодня, 12:28
    У себя дома ничего не вышло, решили попробовать там где полегче - в Испании? А полегче-то оно будет?
    Berkut24
  16. RUMA-A Сегодня, 13:36
    Как понять? На востоке огребли и ? Бред .
    RUMA-A
  17. -ш- Сегодня, 13:45
    Каталония це украйина)
    -ш-
  18. Циркуль Сегодня, 14:25
    А что?Дома разобрались уже?Украина на второй план, "понад усе" теперь Испания?Напоминает ситуацию когда никуда не зовут,а хочется очень. И "где бы ни работать-лишь бы не работать."
    Циркуль
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