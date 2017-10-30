Испанский МИД: автономия Каталонии может быть расширена...

Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если уже сейчас это один из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире,

Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах),