Испанский МИД: автономия Каталонии может быть расширена
Не исключено, что нынешние события в Каталонии могут в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает РИА Новости заявление главы испанского МИД Альфонсо Дастиса.
По его словам, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон «теоретически» имеет право участвовать в региональных выборах в декабре.
Министр предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как «они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии».
Напомним, каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей. Глава Каталонии Пучдемон был отстранен от должности, местный парламент – распущен. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.
Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если уже сейчас это один из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире,сказал министр агентству «Ассошиэйтед Пресс».
По его словам, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон «теоретически» имеет право участвовать в региональных выборах в декабре.
Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах),отметил глава МИД.
Министр предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как «они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии».
Напомним, каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей. Глава Каталонии Пучдемон был отстранен от должности, местный парламент – распущен. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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