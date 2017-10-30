14:26 30 октября

Испанский МИД: автономия Каталонии может быть расширена

Не исключено, что нынешние события в Каталонии могут в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает РИА Новости заявление главы испанского МИД Альфонсо Дастиса.



Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если уже сейчас это один из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире,
сказал министр агентству «Ассошиэйтед Пресс».


По его словам, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон «теоретически» имеет право участвовать в региональных выборах в декабре.

Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах),
отметил глава МИД.

Министр предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как «они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии».

Напомним, каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей. Глава Каталонии Пучдемон был отстранен от должности, местный парламент – распущен. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Zibelew Сегодня, 11:30
    Вот и пряник появился. Зря они с сепаратизмом заигрывают. Пресекать его надо, жестко. И у нас такое было.
    Zibelew
    1. 79807420129 Сегодня, 11:40
      Цитата: Zibelew
      Пресекать его надо, жестко

      Да вон в соседней новости пишут,воены АТО на подмогу собрались уж подмогнут. laughing
      79807420129
      1. bagr69 Сегодня, 11:50
        С каждым днем все интереснее и интереснее...
        Когда главные учителя демократии подключатся? И какой сценарий выберут?
        bagr69
        1. Logall Сегодня, 11:54
          Цитата: bagr69

          Когда главные учителя демократии подключатся?

          По-моему, Это изначально я их замут!
          Израилю это неинтересно, значит США...
          Logall
          1. ватник Сегодня, 12:04
            Цитата: Logall
            Израилю это неинтересно, значит США...

            Израилю не интересно? smile
            Да вы что там где беспорядки война акции неповиновение там везде есть след богоизбранных и Каталония не исключение ведь Израиль как страна оккупант терроризирующая соседей просто не может обойти стороной такое.
            ватник
      2. Logall Сегодня, 11:50
        Муссолини давно нет, но дело его живет? Или они так просто думают?
        Я, бандерлогов имею в виду belay
        Logall
  2. san4es Сегодня, 11:30
    Испанский МИД: автономия Каталонии может быть расширена...

    ...до Российской границы soldier
    san4es
    1. Partyzan Сегодня, 11:35
      Сиеста - мечта многих европейцев, реальность испанцев, итальянцев, латиноамериканцев, греков и жителей других жарких стран. Этот послеобеденный отдых или сон стал традицией, сохранившейся и в наше время. Яркий пример сиесты наблюдаем в Испании и Греции.
      только если вместе с сиестой laughing
      Partyzan
  3. Фракийский воин Сегодня, 11:56
    Цитата: Zibelew
    Вот и пряник появился. Зря они с сепаратизмом заигрывают. Пресекать его надо, жестко. И у нас такое было.

    Tатарстан есть Волжская Болгария. Там независимость будет скоро, держитесь, братья! Освободим!
    Фракийский воин
    1. cniza Сегодня, 11:59
      Приходите ждем ... только потом не обижайтесь.
      cniza
    2. 79807420129 Сегодня, 12:10
      Цитата: Фракийский воин
      Tатарстан есть Волжская Болгария. Там независимость будет скоро, держитесь, братья! Освободим!

      Начинай освобождать клоун,пока нас веселишь. laughing good
      79807420129
    3. stas Сегодня, 12:10
      Фрик-воин, чё курим фрик-освободитель.
      stas
    4. himRa Сегодня, 12:14
      Фракийский воен...ты кутакбаш wassat
      himRa
      1. Фракийский воин Сегодня, 12:25
        Всем империи рано или поздно приходит конец! Не так?
        Фракийский воин
        1. stas Сегодня, 13:06
          Фриковый-воин, между империей и федерацией большая разница, или у тебя не так.
          stas
      2. Ren Сегодня, 12:32
        Цитата: himRa
        Фракийский воен...ты кутакбаш

        Скорее букбаш! wassat
        Ren
        1. himRa Сегодня, 12:38
          Цитата: Ren
          Цитата: himRa
          Фракийский воен...ты кутакбаш

          Скорее букбаш! wassat

          drinks явные преимущества татартеле...можно матом крыть без последствий wassat
          himRa
          1. Zibelew Сегодня, 13:26
            Цитата: himRa
            явные преимущества татартеле...

            Удащно полущилось drinks . Администрация телне белми бит! feel
            Zibelew
    5. zivXP Сегодня, 12:45
      Tатарстан есть Волжская Болгария

      Не Болгария, а Булгария. Кудаж ты с голой ж-ой в калашный ряд?
      zivXP
      1. Фракийский воин Сегодня, 13:13
        Не Болгария, а Булгария


        Да какая разница? Ети 2 ветки- 2 брата разделили народ и один пошел на юг, другой на север. Факт!
        Фракийский воин
        1. himRa Сегодня, 13:32
          Цитата: Фракийский воин
          Да какая разница? Ети 2 ветки- 2 брата разделили народ и один пошел на юг, другой на север. Факт!

          Мы тюрки ! мои далёкие предки вышли из леса и осваивали степь а вы фракийцы наши потомки....
          himRa
    6. purple Сегодня, 13:50
      Цитата: Фракийский воин


      Tатарстан есть Волжская Болгария. Там независимость будет скоро, держитесь, братья! Освободим!


      Во первых Булгария, а не Болгария это разные вещи. А во вторых какая независимость? Это недалекий Боря решил поиграть в то чего не понимал. Не будет этого... особо буйных закроют основной массе вообще плевать на это, лишь бы поесть чего было и ладно
      purple
  4. Фракийский воин Сегодня, 12:56
    Произход татарам никак не связан с русским. Монголоидние приметьi обеих- ето наследствие от рабства Зол. Ордой.
    Ваши родственики генетически из Белоруссии и Украиньi. Вся земля на восток заграбили русские императорьi с помощью казаков. Учите свою историю.
    Фракийский воин
    1. himRa Сегодня, 13:22
      Цитата: Фракийский воин
      Учите свою историю

      Да мы то ее знаем....только есть не большая проблема,совсем маленькая ....
      Почему булгары стали вдруг называть себя татарами в течении 50 лет?а столица Биляр вдруг переехала в Казан?
      Вот когда ответишь тогда и приходи а пока или пинай пилотов чтоб не отказывались летать....на целых 9 самолётах,на обратном пути выясни чего это болгарский перец отобрали.... братушка!
      himRa
  5. Фракийский воин Сегодня, 13:05
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Волжская_Булгария
    Фракийский воин
  6. Фракийский воин Сегодня, 13:53
    Мы тюрки ! мои далёкие предки вышли из леса и осваивали степь а вы фракийцы наши потомки....

    А ето бред. Учи историю когда и ГДЕ жили фракийцьi.
    Фракийский воин
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