В КНР разрабатывают танк-близнец «Арматы»
В 2015 году в Китае с большим интересом встретили первую демонстрацию танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15 на платформе «Армата». Этим новинкам российского ОПК было посвящено значительное количество публикаций и телепередач, пишет Вестник Мордовии.
Военные эксперты, следящие за тем, что происходит в китайской армии, стали делать прогнозы, через какое время появятся китайские аналоги российской тяжелой унифицированной платформы. Некоторые говорят о сроке в 3 года.
Сообщалось, что в КНР для перспективного танка, как альтернатива, создается орудие калибром в 140 мм. По данным некоторых СМИ, технологиями поделилась Украина. За определенную плату, разумеется. Отмечалось также, что 140-мм пушка со временем появится и на радикально модернизированной версии танка Тип 99.
«Как предполагают российские военные эксперты, в настоящее время китайским конструкторам вполне по силам создать свой аналог "Арматы". Они могут использовать имеющиеся у них наработки. Так же как на Т-14, экипаж "переселят" в корпус. Шасси машины станет семикатковым. Орудие, скорей всего, будет 140-мм. Судя по тому, что говорили китайцы, танк в качестве вспомогательного вооружения получит 30-мм пушку», – пишет автор материала Лев Романов.
Вполне возможно, что вместе с танком нового поколения появится и тяжелая БМП, очень похожая на российскую Т-15. По мнению специалистов, «такую технику мы увидим уже в ближайшие три-пять лет», заключает издание.
Военные эксперты, следящие за тем, что происходит в китайской армии, стали делать прогнозы, через какое время появятся китайские аналоги российской тяжелой унифицированной платформы. Некоторые говорят о сроке в 3 года.
Так себе представляют китайские художники перспективный танк КНР.
Сообщалось, что в КНР для перспективного танка, как альтернатива, создается орудие калибром в 140 мм. По данным некоторых СМИ, технологиями поделилась Украина. За определенную плату, разумеется. Отмечалось также, что 140-мм пушка со временем появится и на радикально модернизированной версии танка Тип 99.
«Как предполагают российские военные эксперты, в настоящее время китайским конструкторам вполне по силам создать свой аналог "Арматы". Они могут использовать имеющиеся у них наработки. Так же как на Т-14, экипаж "переселят" в корпус. Шасси машины станет семикатковым. Орудие, скорей всего, будет 140-мм. Судя по тому, что говорили китайцы, танк в качестве вспомогательного вооружения получит 30-мм пушку», – пишет автор материала Лев Романов.
Вполне возможно, что вместе с танком нового поколения появится и тяжелая БМП, очень похожая на российскую Т-15. По мнению специалистов, «такую технику мы увидим уже в ближайшие три-пять лет», заключает издание.
Использованы фотографии: club.mil.news.sina.com.cn
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