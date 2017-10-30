14:24 30 октября

В КНР разрабатывают танк-близнец «Арматы»

В 2015 году в Китае с большим интересом встретили первую демонстрацию танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15 на платформе «Армата». Этим новинкам российского ОПК было посвящено значительное количество публикаций и телепередач, пишет Вестник Мордовии.

В КНР разрабатывают танк-близнец «Арматы»


Военные эксперты, следящие за тем, что происходит в китайской армии, стали делать прогнозы, через какое время появятся китайские аналоги российской тяжелой унифицированной платформы. Некоторые говорят о сроке в 3 года.


Так себе представляют китайские художники перспективный танк КНР.

Сообщалось, что в КНР для перспективного танка, как альтернатива, создается орудие калибром в 140 мм. По данным некоторых СМИ, технологиями поделилась Украина. За определенную плату, разумеется. Отмечалось также, что 140-мм пушка со временем появится и на радикально модернизированной версии танка Тип 99.



«Как предполагают российские военные эксперты, в настоящее время китайским конструкторам вполне по силам создать свой аналог "Арматы". Они могут использовать имеющиеся у них наработки. Так же как на Т-14, экипаж "переселят" в корпус. Шасси машины станет семикатковым. Орудие, скорей всего, будет 140-мм. Судя по тому, что говорили китайцы, танк в качестве вспомогательного вооружения получит 30-мм пушку», – пишет автор материала Лев Романов.



Вполне возможно, что вместе с танком нового поколения появится и тяжелая БМП, очень похожая на российскую Т-15. По мнению специалистов, «такую технику мы увидим уже в ближайшие три-пять лет», заключает издание.

Использованы фотографии: club.mil.news.sina.com.cn
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Комментарии 29

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  1. Мар.Тира Сегодня, 12:14
    Они могут.За ними не заржавеет,если не своруют,то скопируют.
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 12:20
      Пока копировать нечего..А по оружию..А откуда у Украины технологии?На такое оружие?
      Цитата: Мар.Тира
      Они могут.За ними не заржавеет,если не своруют,то скопируют.
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 12:59
        Цитата: 210окв
        Пока копировать нечего.

        А вот вопрос, что они копируют? Это не Т-14, это Т-95.... И честно не знаешь, что для нас лучше...
        svp67
        1. Vita VKO Сегодня, 13:37
          Цитата: svp67
          вот вопрос, что они копируют? Это не Т-14, это Т-95.... И честно не знаешь, что для нас лучше.

          Есть золотое правило - то что нельзя предотвратить, то нужно возглавить. Нужно прекращать эти "танцы" с Индией, которые под видом лозунга "сделано в Индии" фактически распродают западным разведкам новейшие российские технологии. Китай не только наш сосед, но и имеет одинаковые с Россией геополитические цели, а из совместных военных проектов у нас только продажа С-400. Это крайне мало. Поставки оборонительных систем без технологий, без совместных военно-научных исследований не сильно способствует росту доверия в военной сфере.
          Vita VKO
    2. Scoun Сегодня, 12:24
      Цитата: Мар.Тира
      Они могут.За ними не заржавеет,если не своруют,то скопируют.

      Могут но "заржавеет". Биатлон тому свидетель, то каток слетает то клинит то глохнет.
      Они пока версии по проще сыроватыми делают и не факт что новооо поколерия сделают надёжным.
      Scoun
      1. cniza Сегодня, 12:36
        С надежностью проблемы , но это пока проблемы , с ними надо очень осторожно.
        cniza
        1. Scoun Сегодня, 14:15
          Цитата: cniza
          С надежностью проблемы , но это пока проблемы , с ними надо очень осторожно.

          Как говорится - на то и щука, что-бы карась не дремал.
          Наши по части космоса расслабуху поймали а тут США в "нос" с опережением дышать стали а наши с "Клипперами" и "Федерациями" где-там ...... за туманами.....
          Американцы как пирожки авианосцы клепают и Китай их нагоняет а мы пока только думаем..
          В общем ИМХА есть вещи в которых мы были лидерами и которые нельзя отдавать а то как с двигателями и самолётами... мы вдруг стали зависимыми.
          Scoun
    3. штольц Сегодня, 12:26
      Китайцы верны себе, может их танк и хуже "Арматы", но внешне не отличишь.
      штольц
    4. Setrac Сегодня, 12:31
      Цитата: Мар.Тира
      Они могут.За ними не заржавеет,если не своруют,то скопируют.

      Как двигатели для сушек?
      Setrac
    5. Orionvit Сегодня, 13:07
      разрабатывают танк-близнец
      А когда было по другому? По моему, своего, настоящего изначально Китайского, они ещё ничего не сделали.
      Orionvit
  2. xetai9977 Сегодня, 12:15
    Скорее всего у китайцев получится. Пусть и с урезанными возможностями. И будут играть на демпинге.
    xetai9977
    1. 210окв Сегодня, 12:22
      Не спорю .Может получится.Про демпинг.Так пока и демпинговать нет соперника.Наши Т14 когда ещё появятся на рынке!
      Цитата: xetai9977
      Скорее всего у китайцев получится. Пусть и с урезанными возможностями. И будут играть на демпинге.
      210окв
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:16
    У китайцев опять "ксерокс заело". Ну так и Су-27 скопировали. И что? Дьявол - в деталях. wassat
    Горный стрелок
  4. krops777 Сегодня, 12:18
    Орудие, скорей всего, будет 140-мм.


    Нам придется ставить 152мм пушку, хотя бы ради конкуренции.
    krops777
    1. НасРать Сегодня, 12:19
      Цитата: krops777
      Орудие, скорей всего, будет 140-мм.


      Нам придется ставить 150мм пушку, хотя бы ради конкуренции.

      Чего уж не 240 мм? wassat Пусть сначала поставят 140 мм и сделают танк рентабельным в производстве и в эксплуатации...

      НасРать
      1. krops777 Сегодня, 12:23
        Чего уж не 240 мм?


        Про 240мм не слышал а вот 152мм уже есть так что ваше ерничество не уместно.
        krops777
      2. Setrac Сегодня, 12:32
        Цитата: НасРать
        Пусть сначала поставят 140 мм и сделают танк рентабельным в производстве и в эксплуатации...

        Интересно как это можно сделать танк рентабельным?
        Setrac
        1. роман66 Сегодня, 12:38
          что-нибудь на нем завоевать! lol
          роман66
        2. KondratKo Сегодня, 12:56
          "Интересно как это можно сделать танк рентабельным?"
          ...И как там с самоокупаемостью?
          wassat
          Товарищ НасРать возможно хотел сказать "эффективным"? )
          KondratKo
  5. Серый брат Сегодня, 12:21
    Где-то я уже это видел.
    Серый брат
  6. ватник Сегодня, 12:25
    Ну что же прогресс на месте не стоит и нового "китайца" стоило ожидать.
    ватник
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    По данным некоторых СМИ, технологиями поделилась Украина. За определенную плату

    А СМИ очевидно были украинские? Судя по последним украинским разработкам у них технологии остались еще советские, а прошло уже 26 лет.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 12:39
      нуу уж , не самые плохие технологии были, кому-то и сейчас пригодиться могут
      роман66
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:46
        А разве я говорю, что технологии были плохими? Просто у украинской оборонки ни чего нового и своего нет.
        rotmistr60
        1. роман66 Сегодня, 12:49
          это мы так думаем, а вот они считают все своим
          роман66
      2. Per se. Сегодня, 13:08
        Да, не самые плохие были в харьковском КБ, скорее, очень хорошие. Вот, только, если говорить о том, что "КНР разрабатывают танк-близнец «Арматы»", это несколько иное. Китайцы не имеют своей более-менее серьёзной танковой школы, копируют, а темой породившей "Армату" на бывшей Украине не занимались. Танк под 152 мм орудие начали создавать ещё в Советском Союзе (1988 год), главным разработчиком выступал нынешний УВЗ. Дело было очень не простым, как с орудием, так и самой концепцией новой машины, далее ставшей известной, как объект 195 (танк Т-95). Финальная история получилась следующей. 2006 год, согласно сообщениям СМИ, танк проходил государственные испытания; начало серийного производства планировалось на 2007 год.
        2007 год, 22 декабря начальник службы вооружений ВС России генерал армии Николай Макаров заявлял, что танки Т-95 (объект 195) проходят испытания и поступят на вооружение ВС России в 2009 году.
        2008 год, планировалось завершить испытания опытного танка «объект 195». В течение года проходил второй этап государственных испытаний образца №2 опытного танка «объект 195».
        2010 год, лето. Планировался показ «объекта 195» на выставке вооружений и военной техники в Нижнем Тагиле.
        2010 год, ожидалось обнародование внешнего вида Т-95 и, возможно, принятие на вооружение.
        Далее, настала «чёрная дата» в истории Т-95, 7 апреля 2010 года. В этот день господин Поповкин, будучи тогда замом Анатолия Сердюкова и начальником вооружения, заявил о прекращении финансирования разработки танка Т-95 и закрытии проекта. УВЗ планировал в инициативном порядке продолжить доводку танка, но сменилось руководство, которое лучше уловило "экономные" веяния от Анатолия Эдуардовича и перекроило проект под "платформу", в стиле гарнитурных фантазий "всё в одном флаконе". Скрестить танк и БМП оказалось очень сложным делом, из-за противоречивых требований, но, родили "гермафродита". Танк Т-14 лишился 152 мм пушки (ради которой всё изначально и затевалось), а к нему в плане "золотой платформы" появилось БМП Т-15, мастодонт, дорогой и сложный. К чему всё сказано, а не родят китайцы аналога "Арматы", это и глупо, и архисложно. Но, слухи о том, что в КНР попали чертежи объекта 640 ("Чёрный Орёл", разработка Омского КБ), наводят на грустные мысли. На рисунке объект 195 (Т-95) с 152 мм пушкой.
        Per se.
        1. роман66 Сегодня, 13:11
          а где же 153 мм ? армата же со 125 мм ездит, или я ошибаюсь?
          роман66
          1. Per se. Сегодня, 13:59
            Роман, Вы не внимательно читаете. Танк Т-95 (объект 195) создавался под 152 мм орудие, это и было смыслом самой разработки. Из-за мощной пушки сразу же отказались от обитаемой башни, автомат заряжания располагался традиционно, под башней, экипаж пришлось разместить отдельно в капсуле. Танк весил порядка 55 тонн, для его облегчения широко использовался титан (что не в малой степени увеличивало стоимость танка). Кроме мощной 152 мм пушки, вооружение дополнялось вспомогательной 30 мм автоматической пушкой 2А42, имевшей ограниченный сектор индивидуального наведения, и пулемёты. Танк Т-95 (объект 195) господин Поповкин назвал слишком дорогим и сложным для срочников... Да, эффективные "менагеры" подсуетились, толкнули "платформу" на базе супер танка. Вот, только, БМП и танк "в одном корпусе", когда можно перекидывать движок вперёд-назад, как и прочие новации даром не прошли. Нет на Т-14 152 мм пушки, нет и 30 мм вспомогательной (зачем она при 125 мм орудии), нет множества титановых сплавов, облегчающих мощную защиту, получили увеличенный по габаритам танк при 125 мм пушке, не имеющий особых боевых преимуществ перед модернизированными Т-90, по сути противотанковое САУ с бронекапсулой. Бронекапсула теперь "фишка" танка, а не мощное орудие. Если Т-95 оценивался в 450 миллионов, и был практически готов к 2010 году, то выёживание с "платформой" породило Т-14, стоимостью порядка 400 миллионов. К 2015 году наклепали для пиара на Параде Победы сырых машин, потратив кучу бабла, на которые могли сделать модернизированные Т-90. Потеряли годы, а на авантюру с "платформой", на ОКРы и НИОКРы, по словам В.В. Путина, потратили порядка 64 миллиардов рублей. Если Т-95 был дорогим в силу ряда причин, таких, как новизна пректа, не освоенность его производством, широкое использование титана, то это был супер танк, и как танк усиления и супер танк это оправдывалось. Что до пиар-платформы, этой "золотой рыбки", с изуродованной идей танка и чудовищем "Маусом" БМП... На такой дорогой базе только дураки будут повторять "платформу", зачем, если та же САУ "Коалиция", прекрасно ставится на шасси Т-90, как и БМПТ, как многое другое, включая БРЭМ. Не Сердюков платформы изобрёл, они давно были в нашей армии, на базе того же Т-72 создано огромное семейство техники. Платформой не рождаются, платформой становится относительно дешёвая, хорошо себя зарекомендовавшая база, освоенная промышленностью. Ещё вопрос, как себя зарекомендует сам танк Т-14, а не дожидаясь этого, даже, не дожидаясь его принятия на вооружение тратят деньги на разработки под эту базу, повторю, явно не дешевую. Если Т-95 обозвали "сложным для срочников", то Т-14 вообще не для срочников, и при всём "обрезании" танкового достоинства Т-95, немногим его дешевле. Если здесь за что и спасибо, так хоть производство на УВЗ обновили, хоть в таком виде сохранили наработки от объекта 195, к идее которого, всё равно придётся вернуться, поставив крест на гарнитурных авантюрах.
            Per se.
  8. chidoryan Сегодня, 12:40
    Радует что мы не до конца прогадили все полимеры и танкостроительная школа всё еще способна выдавать что то интересное и идти в авангарде идей и концептуальных решений, что вон, китаезы свою Армату пилють.
    chidoryan
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