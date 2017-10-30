Апелляционный суд разрешил не демонтировать турбины в Крыму, купленные у Siemens

Апелляционный суд не отменил решение суда первой инстанции по иску немецкой компании Siemens к структурам «Ростеха» по поводу установки турбин на Крымской полуострове. Напомним, что «Сименс» заявил о том, что российские компании должна осуществить демонтаж газовых турбин, которые используются на электростанциях в Крыму, так как «в контракте не было прописано того, что Россия турбины не будет использовать на Таманском полуострове».Апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил в силе. Таким образом, ООО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопром» никакой демонтаж производить не должны.При этом немецкая компания продолжает требовать в судебном порядке признания не имеющим юридической силы контракт, по которому российские компании в итоге поставили газовые турбины на Крымский полуостров. В ответ российская компания "Технопромэкспорт" подала встречный иск в отношении немецкой компании с заявлением о том, что Siemens не имеет права после заключения контракта требовать от одной из его стороны «географического исполнения по монтажу турбин». Другими словами, российская компания говорит о том, что в контракте нет и не может быть пункта о том, что приобретённые Россией турбины та не может использовать в определённом регионе.Электростанции, на которых установлены турбины, являющиеся теперь собственностью российских компаний, начнут работу в 2018 году.