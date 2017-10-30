14:24 30 октября

Апелляционный суд разрешил не демонтировать турбины в Крыму, купленные у Siemens

Апелляционный суд не отменил решение суда первой инстанции по иску немецкой компании Siemens к структурам «Ростеха» по поводу установки турбин на Крымской полуострове. Напомним, что «Сименс» заявил о том, что российские компании должна осуществить демонтаж газовых турбин, которые используются на электростанциях в Крыму, так как «в контракте не было прописано того, что Россия турбины не будет использовать на Таманском полуострове».

Апелляционный суд разрешил не демонтировать турбины в Крыму, купленные у Siemens


Апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил в силе. Таким образом, ООО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопром» никакой демонтаж производить не должны.


При этом немецкая компания продолжает требовать в судебном порядке признания не имеющим юридической силы контракт, по которому российские компании в итоге поставили газовые турбины на Крымский полуостров. В ответ российская компания "Технопромэкспорт" подала встречный иск в отношении немецкой компании с заявлением о том, что Siemens не имеет права после заключения контракта требовать от одной из его стороны «географического исполнения по монтажу турбин». Другими словами, российская компания говорит о том, что в контракте нет и не может быть пункта о том, что приобретённые Россией турбины та не может использовать в определённом регионе.

Электростанции, на которых установлены турбины, являющиеся теперь собственностью российских компаний, начнут работу в 2018 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 12:25
    Об наш "самый честный и справедливый суд в мире" немчура расшибет лбы.Впрочем так было и задумано.
    210окв
    1. himRa Сегодня, 12:29
      Цитата: 210окв
      Впрочем так было и задумано.

      Американцами..... laughing женерал электрик залезет на освободившееся место
      himRa
      1. 210окв Сегодня, 12:35
        Нет.Тут наши подсуетился..Я думаю что и немцы были в курсе.Они же не прекратили сотрудничать.И были даже заявления о возможности поставки оборудования на наши ТЭС.
        Цитата: himRa
        Цитата: 210окв
        Впрочем так было и задумано.

        Американцами..... laughing женерал электрик залезет на освободившееся место
        210окв
        1. himRa Сегодня, 13:15
          Цитата: 210окв
          Нет.Тут наши подсуетился..Я думаю что и немцы были в курсе.

          И волки сыты и овцы целы drinks
          himRa
      2. 79807420129 Сегодня, 12:36
        Цитата: himRa
        Цитата: 210окв
        Впрочем так было и задумано.

        Американцами..... laughing женерал электрик залезет на освободившееся место

        Да и самими немцами похоже,сейчас начнется судебная волынка,ну а матрасные естественно подсуетяться. hi
        79807420129
      3. ZAV69 Сегодня, 12:57
        Реклама GE задолбала в ленте. Обычно на ленте баннеры идут от результатов поисковых запросов, а GE ргз в месяц появлется на 3-5 стабильно, ни разу не искал ее в яндаксе и гугле
        ZAV69
        1. himRa Сегодня, 13:10
          ВПН-блокировщик вам в помощь а ,,проделки,,Гугла сложно просчитать winked
          himRa
      4. 210окв Сегодня, 13:14
        Кстати,а вот заштатников компания может и прогореть на этом.Я думаю что следующие санкции коснутся именно энергетического сектора..Да и слава богу.А вот если коснется медицины,то мы пострадаеи-в больницах полно оборудования этой амерзской фирмы..
        Цитата: himRa
        Цитата: 210окв
        Впрочем так было и задумано.

        Американцами..... laughing женерал электрик залезет на освободившееся место
        210окв
    2. svp67 Сегодня, 13:05
      Цитата: 210окв
      Об наш "самый честный и справедливый суд в мире" немчура расшибет лбы.Впрочем так было и задумано.

      Ой...осталось уточнить КЕМ? Кем это было задумано? Уж "Сименс" такие "безупречные", такие "несчастные".... Вот только денежки считать умеют и в даль, "смотреть" умеют, а там явно туманные перспективы на рынке США, хотя они и выгодней сейчас, но вполне понятные на нашем рынке...без всякого "тумана", уйдут, заменим тем же "Хитачи", уж эти то из "трусов выпрыгивают" лишь бы на нашем рынке немцев "подвинуть"
      svp67
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    начнут работу в 2018 году.

    А украинские упертые так надеялись на обратное. В который раз зрада зрадная. А Ковтун на ... исходил повествуя как турбины придется вывозить, а Россия еще и поплатится за это.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:33
      hi
      Цитата: rotmistr60
      А Ковтун на ... исходил повествуя как турбины придется вывозить и Россия еще и поплатится за это.

      Я уже давно слова этого лысого хохмача воспринимаю как репризы из "Камеди Клаб".
      Джедай
  4. антивирус Сегодня, 12:29
    с середины 90-х приватизация пошла в поддавки с "Инвесторами", иногда и платить за чужие решения надо
    В тч своими деньгами и имиджем.
    труднее быть самостоятельными.
    антивирус
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    ... немчура для проформы подвывает, а на деле всё в "ажуре" ... bully
    a.s.zzz888
  6. krops777 Сегодня, 12:30
    При этом немецкая компания продолжает требовать в судебном порядке признания не имеющим юридической силы контракт, по которому российские компании в итоге поставили газовые турбины на Крымский полуостров.


    Ваше то какое дело, шавки подзаборные, куда хотим туда и ставим, суверенное государство, в отличии от Германии, вот и суд я думаю так же думает.
    krops777
  7. роман66 Сегодня, 12:33
    как говаривали в спарте, кажется, :" придите и демонтируйте!"
    роман66
  8. bankirchik34 Сегодня, 12:35
    та не, это пиндо@сятина воду мутит, хотят занять вакантное место после сименса. Только бизнес, ничего личного.
    bankirchik34
  9. Корсар0304 Сегодня, 12:49
    Даже если предположит что суд обяжет демонтировать турбины... Что, в "Сименсе" правда верят, что это будет сделано? Они что - больные на всю голову? Сименс включила задний ход только из-за опасения, что американцы поступят с ними так же как с Дойче-банком, а в условиях кризиса для Сименса это будет вообще печалька.
    Корсар0304
  10. Egorovich Сегодня, 12:55
    Что и требовалось доказать. Нечего лезть в чужую страну со своими правилами.
    Egorovich
  11. Geisenberg Сегодня, 12:55
    Ожидаемое решение. Глупо надеяться что будет другое. Тут уже что отрезали то и отрезали.
    Geisenberg
  12. Горменгаст Сегодня, 13:05
    В договоре купли-продажи (то есть при переходе АБСОЛЮТНОГО права), условие по географии выглядит довольно странно. На какой-то махровый тоталитаризм похоже. laughing С чем ЕС и поздравляю!
    Горменгаст
  13. Каштан Сегодня, 13:48
    Уничтожение и стыд, страна покупает турбины за границей.

    Есть четыре шага, что отделяют страну третьего мира от самодостаточной ,сильной державы:
    1 Сельскохозяйственный революция
    2 Индустриальная революция
    3 Электроника
    4 Высокие технологии

    Мы живем на первом этапе.
    Каштан
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