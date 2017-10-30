14:24 30 октября

Иордания распродает зенитные комплексы «Оса», снятые с вооружения

Недавно Минобороны Иордании выставили на продажу 52 боевые машины советского самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности «Оса», сообщает bmpd со ссылкой на журнал «Jane's Defence Weekly».

Иордания распродает зенитные комплексы «Оса», снятые с вооружения


Данная боевая техника была снята с вооружения в рамках проходящей реорганизации иорданских вооруженных сил.


По словам военного источника журнала, интерес к покупке комплексов проявили не менее 5-ти зарубежных «партнеров», в том числе Украина, Чехия, Польша и частная американская компания.

Собеседник также сообщил, что ранее иорданское командование рассматривало вариант модернизации ЗРК «Оса» в Беларуси, но затем отказалось по финансовым причинам. В итоге комплексы были сняты с вооружения, три дивизиона, оснащенные этой техникой, – расформированы.

В то же время, отметил источник, иорданская армия сохраняет два дивизиона, вооруженных советскими ЗРК ближнего действия 9К35 «Стрела-10».

Справка bmpd: «Системы советской войсковой ПВО приобретались Иорданией в СССР в 1981-1989 годах, причем, их закупки финансировались правительством Ирака. По данным западных СМИ, Иорданией тогда были получены 60 боевых машин 9А33БМ ЗРК 9К33М2 "Оса-АК", 50 боевых машин 9А35 ЗРК 9К35 "Стрела-10", 50 зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка" и значительные партии переносных ЗРК 9К32М "Стрела-2М" и 9К34 "Стрела-3"».

Использованы фотографии: вооруженные силы Иордании (via Jane's)
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Комментарии 5

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  1. sivuch Сегодня, 12:42
    Проснулись .Здесь
    https://bmpd.livejournal.com/2918799.html?view=31
    0785679#t310785679
    за два прошедших дня наобсуждались вусмерть
    sivuch
  2. Романенко Сегодня, 12:59
    Легко читаемая комбинация от пин-досов, в последние компании в Ираке и Сирии у бородатых нечем было прикрыться от авиации, они какое-то время прятались на пин-досовских военных базах, но их там спалили. В открытую поставлять бородатым стингеры и патриоты ,пин-досы, несмотря на свою борзость пока еще стесняются. Вот и решили привлечь к этой теме самых отвязанных - польшу и руину, купить старые комплексы в Иордании, под руководством пин-досских конструкторов переоснастить их, а там и оглянуться не успеешь, как они вдруг потеряются на марше где-нибудь в Ливии, или всплывут у курдов на турецкой границе....
    Неймется пентагонщикам...
    Доиграются в войнушку, думают к ним не придет?
    Все бумеранги рано или поздно возвращаются
    Романенко
  3. Злой 55 Сегодня, 13:06
    "Калибрам" Осы не помеха...
    Злой 55
    1. Арон Заави Сегодня, 13:19
      Цитата: Злой 55
      "Калибрам" Осы не помеха...

      Это да. Но надо признать, что для вертолетов "Оса" серьезная угроза. Не даром наши закупили их в свое время в Восточной Европе,что бы найти оптимальные методы противодейсивия. Очень серьезное оружие.
      Арон Заави
  4. Livonetc Сегодня, 13:14
    Цитата: sivuch
    Проснулись .Здесь
    https://bmpd.livejournal.com/2918799.html?view=31
    0785679#t310785679
    за два прошедших дня наобсуждались вусмерть

    За доп. ссылку на обсуждения наверное спасибо.
    По ссылке опубликовано вчера.
    Где там два дня обсуждения.
    Да и к чему это.
    Мы обсуждаем на этой площадке.
    Нам здесь вполне комфортно.
    Livonetc
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