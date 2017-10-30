Иордания распродает зенитные комплексы «Оса», снятые с вооружения
Недавно Минобороны Иордании выставили на продажу 52 боевые машины советского самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности «Оса», сообщает bmpd со ссылкой на журнал «Jane's Defence Weekly».
Данная боевая техника была снята с вооружения в рамках проходящей реорганизации иорданских вооруженных сил.
По словам военного источника журнала, интерес к покупке комплексов проявили не менее 5-ти зарубежных «партнеров», в том числе Украина, Чехия, Польша и частная американская компания.
Собеседник также сообщил, что ранее иорданское командование рассматривало вариант модернизации ЗРК «Оса» в Беларуси, но затем отказалось по финансовым причинам. В итоге комплексы были сняты с вооружения, три дивизиона, оснащенные этой техникой, – расформированы.
В то же время, отметил источник, иорданская армия сохраняет два дивизиона, вооруженных советскими ЗРК ближнего действия 9К35 «Стрела-10».
Справка bmpd: «Системы советской войсковой ПВО приобретались Иорданией в СССР в 1981-1989 годах, причем, их закупки финансировались правительством Ирака. По данным западных СМИ, Иорданией тогда были получены 60 боевых машин 9А33БМ ЗРК 9К33М2 "Оса-АК", 50 боевых машин 9А35 ЗРК 9К35 "Стрела-10", 50 зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка" и значительные партии переносных ЗРК 9К32М "Стрела-2М" и 9К34 "Стрела-3"».
Данная боевая техника была снята с вооружения в рамках проходящей реорганизации иорданских вооруженных сил.
По словам военного источника журнала, интерес к покупке комплексов проявили не менее 5-ти зарубежных «партнеров», в том числе Украина, Чехия, Польша и частная американская компания.
Собеседник также сообщил, что ранее иорданское командование рассматривало вариант модернизации ЗРК «Оса» в Беларуси, но затем отказалось по финансовым причинам. В итоге комплексы были сняты с вооружения, три дивизиона, оснащенные этой техникой, – расформированы.
В то же время, отметил источник, иорданская армия сохраняет два дивизиона, вооруженных советскими ЗРК ближнего действия 9К35 «Стрела-10».
Справка bmpd: «Системы советской войсковой ПВО приобретались Иорданией в СССР в 1981-1989 годах, причем, их закупки финансировались правительством Ирака. По данным западных СМИ, Иорданией тогда были получены 60 боевых машин 9А33БМ ЗРК 9К33М2 "Оса-АК", 50 боевых машин 9А35 ЗРК 9К35 "Стрела-10", 50 зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка" и значительные партии переносных ЗРК 9К32М "Стрела-2М" и 9К34 "Стрела-3"».
Использованы фотографии: вооруженные силы Иордании (via Jane's)
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