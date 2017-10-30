К.Собчак: Мы обязаны осудить кровавого палача Сталина

Сейчас вдруг стало принято говорить о неоднозначности Сталина и его времени. Мол, да, были "перегибы", но без этих "перегибов" мы не выиграли бы войну, не построили бы Днепрогэс, не сделали бы ядерное оружие. Без этих "перегибов" бы человек не полетел в космос. И вообще Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой.



Это все даже не глупость. Это гнусность. Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в 20 веке никто. Вот буквально никто.



2 249 728 человек только по официальным данным, данным, с которыми соглашается даже липовый историк Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях.



Больше двух миллионов человек – мужчины, женщины, дети. Это только по статье измена Родине и другим политическим статьям. Тут нет миллионов, погибших в гражданской войне, нет умерших от голода коллективизации. Нет миллионов канувших в начале войны, из-за того, что полностью было уничтожено командование красной армией.



Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного.



Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад.



Сталин выстроил систему, которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину. Систему, где вся власть принадлежит не народу, ни даже каким-то элитам, а просто спецслужбам. Эту систему нам еще предстоит сломать.



Сталин уничтожал не просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это по сути полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить. Ничего неоднозначного в Сталине нет.



Мы все - дети жертв и дети палачей, и дети тех, кому чудом удалось избежать обеих этих участей должны принять эту данность. Мы обязаны осудить Сталина, осудить то время. Посмотрите, вспомните, как только мы пытались осуждать его, страна двигалась вперед. Как только начинались разговоры о неоднозначности, все скатывалось в застой и контрреформы.

Назвавшая себя кандидатом в президенты РФ Ксения Собчак продолжает делать всё для привлечения повышенного внимания к своей персоне. Ранее Собчак заявила, если станет президентом, то первым делом перезахоронит тело Ленина и проведёт «повторный» референдум в Крыму. Теперь в Инстаграм «кандидат» Собчак решила прокомментировать роль Иосифа Сталина в управлении страной в XX веке.Комментарий выдался резонансным, как и всё то, что в последнее время делает дочь сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой. По словам Собчак, говорить о том, что роль Сталина бесспорна в победе над нацизмом, строительстве ДнепроГЭС, будущем полёте Гагарина в космос, «даже не глупость, а гнусность». При этом Собчак «оценила» ещё и мнение министра культуры Владимира Мединского, назвав его «липовым историком».Чтобы читатели получили возможность познакомиться с мнением «кандидата», приводим полный текст поста в Инстаграм (авторский текст):