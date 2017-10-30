14:28 30 октября

К.Собчак: Мы обязаны осудить кровавого палача Сталина

Назвавшая себя кандидатом в президенты РФ Ксения Собчак продолжает делать всё для привлечения повышенного внимания к своей персоне. Ранее Собчак заявила, если станет президентом, то первым делом перезахоронит тело Ленина и проведёт «повторный» референдум в Крыму. Теперь в Инстаграм «кандидат» Собчак решила прокомментировать роль Иосифа Сталина в управлении страной в XX веке.

К.Собчак: Мы обязаны осудить кровавого палача Сталина


Комментарий выдался резонансным, как и всё то, что в последнее время делает дочь сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой. По словам Собчак, говорить о том, что роль Сталина бесспорна в победе над нацизмом, строительстве ДнепроГЭС, будущем полёте Гагарина в космос, «даже не глупость, а гнусность». При этом Собчак «оценила» ещё и мнение министра культуры Владимира Мединского, назвав его «липовым историком».


Чтобы читатели получили возможность познакомиться с мнением «кандидата», приводим полный текст поста в Инстаграм (авторский текст):

Сейчас вдруг стало принято говорить о неоднозначности Сталина и его времени. Мол, да, были "перегибы", но без этих "перегибов" мы не выиграли бы войну, не построили бы Днепрогэс, не сделали бы ядерное оружие. Без этих "перегибов" бы человек не полетел в космос. И вообще Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой.

Это все даже не глупость. Это гнусность. Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в 20 веке никто. Вот буквально никто.

2 249 728 человек только по официальным данным, данным, с которыми соглашается даже липовый историк Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях.

Больше двух миллионов человек – мужчины, женщины, дети. Это только по статье измена Родине и другим политическим статьям. Тут нет миллионов, погибших в гражданской войне, нет умерших от голода коллективизации. Нет миллионов канувших в начале войны, из-за того, что полностью было уничтожено командование красной армией.

Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного.

Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад.

Сталин выстроил систему, которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину. Систему, где вся власть принадлежит не народу, ни даже каким-то элитам, а просто спецслужбам. Эту систему нам еще предстоит сломать.

Сталин уничтожал не просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это по сути полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить. Ничего неоднозначного в Сталине нет.

Мы все - дети жертв и дети палачей, и дети тех, кому чудом удалось избежать обеих этих участей должны принять эту данность. Мы обязаны осудить Сталина, осудить то время. Посмотрите, вспомните, как только мы пытались осуждать его, страна двигалась вперед. Как только начинались разговоры о неоднозначности, все скатывалось в застой и контрреформы.



Использованы фотографии: Сайт К.Собчак
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. bagr69 Сегодня, 12:37
    Собрала все в одну кучу. Ни смысла, ни логики, ни чего даже отдаленно похожего на программу.
    Только пиар и клоунада.
    Ей надо в Киеве попробовать себя, там тоже скоро президента выбирать будут.
    bagr69
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:42
      Только пиар и клоунада.
      По Крыму он а уже наломала дров...такого кандидата в президенты я никогда не поддержу и не проголосую за него.
      Максимум процентов 5 она может быть и наберет и то это будет гламурный отстой нашего общества.
      Тот же ЛЕХА
      1. cniza Сегодня, 12:46
        Лучше бы ей рот не открывать ... , а может и наоборот - отвратит навсегда.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 12:58
          Виктор hi она же блондинка, на них не обижаются request
          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 13:02
            Привет Володя! hi , не в ту тему полезла и там блондинкой не прикроешься. lol
            cniza
        2. volodya Сегодня, 13:14
          Цитата: cniza
          Лучше бы ей рот не открывать ... , а может и наоборот - отвратит навсегда.

          После того,что она сказала про Крым,она уже никто, ноль! Хотя и раньше то она была полное (как бы помягче),вообщем понятно!
          volodya
          1. Zibelew Сегодня, 13:45
            Каждый раз, когда на медийную сцену выходит очередной молодой и ни черта не знающий персонаж, он начинает со Сталина. Результат один и тот же - молодой персонаж в канаве, Сталин - в народной памяти.
            Zibelew
        3. ASG7 Сегодня, 14:13
          Увы, если бы все было так просто. Её задача привлечь внимание. И не важно как она это сделает (хотя кроме своей глупости ей судя по всему предложить нечего), а вот что или кто за ней стоит пока не известно. Даже интересно как её будут играть в предстоящей партии.
          ASG7
      2. Шура пермский Сегодня, 12:49
        Прям шафка о льве говорит…
        Шура пермский
      3. Мур Сегодня, 12:52
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Максимум процентов 5 она может быть и наберет и то это будет гламурный отстой нашего общества.

        Пять процентов для этого существа - реальная победа. Оно уже наговорило на гарантированный слив.
        Ощущение такое, что Иппоксению выпустили на арену по тому же сценарию, что и лысого Ковтуна, пару одержимых тёток из 404 и прочих бородавочников. Типа, гля, что у нас может быть, если вы все не сделаете правильный выбор.
        Мур
    2. NIKNN Сегодня, 12:43
      Цитата: bagr69
      Только пиар и клоунада.

      Задолбали либерасты с памятниками и с мертвыми бороться.... fool
      Как то на ум приходит определение "Пассивный некрофил"... what
      NIKNN
      1. bagr69 Сегодня, 12:46
        А что им еще делать-то? Если делом заняться - тут уметь надо и ответственность за результат будет, а языком трепать - не мешки ворочать, ответственности никакой.
        bagr69
    3. 79807420129 Сегодня, 12:48
      Цитата: bagr69
      Только пиар и клоунада.

      Зато бизнесс прет. laughing laughing
      79807420129
    4. Dorren Сегодня, 12:50
      Да по фактуре там даже обсуждать нечего - своеобычное "либеральное" невежество. Но даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время - она как раз права в том, что Сталину удалось выстроить систему, которую не смогли до конца разломать ни Горбачев, ни Ельцин и плодами которой в образовании, науке, промышленности мы пользуемся до сих пор. Где-то так.
      Dorren
      1. BerBer Сегодня, 13:11
        Страшно то, что в её словах вообще то есть правда. Только не всё. Солженицын в своих "произведениях" использовал этот же приём. Что касательно правды, очень хорошо писал об этом Шолохов в "Они сражались за Родину". Друг друга пересажали. Доносы писали на соседей, даже друзей и братьев. Перекладывать полностью вину на Сталина не корректно.
        BerBer
    5. василий50 Сегодня, 12:51
      Она это заявляет чтобы никто не заинтересовался а за что собственно Собчака пытались судить. Её отчим столько наворовал и так нагло что даже Ельцин возмутился. И откуда у Нарусовой капиталы? Собчак наворовал и умер, а теперь на наворованные капиталы жируют и гадят мамаша с дочкой.
      василий50
      1. Гардамир Сегодня, 13:38
        а за что собственно Собчака пытались судить.
        Этого святого человека?

        Гардамир
    6. Венд Сегодня, 12:56
      Для того чтобы осуждать историческую личность такого масштаба, надо самой для начала подняться по уровню.
      Венд
    7. Orionvit Сегодня, 12:56
      Цитата: bagr69
      Собрала все в одну кучу.

      Вот это номер? Самые жуткие враги России таких высказываний себе не позволяли, и эта с.т.е.р.в.а ещё собирается в президенты. Впрочем, по количеству голосов, точно узнаем количество внутренних врагов в России.
      Анекдот.
      Мужик баллотировался на выборах в мэры и получил три голоса.
      Дома жена устроила ему скандал:
      - "Признайся, что ты завёл себе любовницу".
      Orionvit
    8. venik Сегодня, 13:33
      Господи! Ну, ПОЧЕМУ??? ПОЧЕМУ на эту "пробл...." Пардон! "прошм...." - еще раз Пардон! (и так уж 2 "бана"!) нужно СТОЛЬКО "внимания" обращать??? Ну, что, в Росии ЖЕНЩИН НЕ ОСТАЛОСЬ????? "Мужикам с "этой б...." - "не комильфо" связываться!!! А вот наши ЖЕНЩИНЫ - Могли бы ей "тухлых яиц" в "фейс" накидать..... Ну "выпендривается" падчерица "бывшего депутата" "бывшей государственной думы от бывшей "кадетской фракции".....Ну и....?.... КТО ОНА???? - "0" - НИЧТОЖЕСТВО!!!!
      Ну ЗАЧЕМ (?) нужно "это всё" на ВО !выставлять"????????????
      Материалов не хватает?????
      venik
  2. Джедай Сегодня, 12:39
    К.Собчак: Мы обязаны осудить кровавого палача Сталина

    Ксюшадь, а ты кто такая чтобы судить? Не суди - да не судима будешь! negative
    Джедай
    1. cniza Сегодня, 12:47
      Она показывает всю личину наших либералов.
      cniza
      1. Джедай Сегодня, 12:50
        Это точно. Сразу "Кин-дза-дза" вспомнил. lol
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 12:52
          Вот вот , надо её везде показывать , прививка будет 100%.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 12:56
            Те, кто родился и хоть какую-то часть сознательной жизни прожил в СССР понимают этот фильм. А вот молодёжь его даже смотреть не станет.
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 12:59
              Да , для них это не понятно... ку... , объяснить им это не получится.
              cniza
    2. Burbon Сегодня, 12:48
      Цитата: Джедай
      Ксюшадь, а ты кто такая чтобы судить? Не суди - да не судима будешь!

      хоть и Собчак терпеть не могу, но это ее личное мнение и она имеет право его высказать....да пущай воздух сотрясает...вам то что до этого?
      Burbon
      1. роман66 Сегодня, 12:52
        мы обязаны осудить Собчак, как женщину с пониженной ответственностью, международного масштаба!
        роман66
        1. Комментарий был удален.
      2. Джедай Сегодня, 12:53
        До неё лично мне никакого дела нет. Просто не перевариваю когда разного рода дилетанты берутся судить о том, в чём ни в зуб ногой.
        Джедай
  3. Серый брат Сегодня, 12:39
    Утомил уже этот информационный мусор - скоро там уже выборы-то?
    Слишком много ксюшади.
    Серый брат
  4. Костоправ Сегодня, 12:40
    Плевать на могилы - вот гнусность.
    Сколько бы погибло народу если бы не ИВС - тот еще вопрос. Может и не было бы нас как таковых, а было бы полста банановых государств как в Африке....
    А тут человек создал СИСТЕМУ!!! И не для себя только - система "пережила" даже пяток раздолбаев, алконафтов и откровенных вредителей - а поди ж ты - все стоит!
    Идеальный бизнес-процесс, которого очень не хватает в сегодняшний момент....
    Костоправ
    1. Burbon Сегодня, 12:49
      Цитата: Костоправ
      Сколько бы погибло народу если бы не ИВС - тот еще вопрос.

      согласен...мы бы вряд ли отступили до Волги и Москвы....
      Burbon
      1. sogdy Сегодня, 13:34
        Цитата: Burbon
        мы бы вряд ли отступили до Волги и Москвы....

        Не понял утверждения: "мы отступили бы до Хабаровска" или "мы удержали бы границу"?
        sogdy
  5. MicXEm Сегодня, 12:43
    Как всегда, когда нечего предложить, "либевралы" начинают клеймить прошлое))
    MicXEm
  6. идущий по тропе Сегодня, 12:45
    типичная ТП. Но дебаты её с Вольфовичем посмотреть стОит.
    Еще Екатерина Гордон объявила, что выдвигается кандидатом - у той мозгов поболее должно быть, но вот еврейская фамилия (хоть и по мужу)- Гордон совсем не к месту..
    идущий по тропе
    1. роман66 Сегодня, 12:54
      а не шотландская? сеттер-гордон вроде не еврейская собака lol
      роман66
      1. идущий по тропе Сегодня, 14:11
        Бывший супруг Екатерины Гордон - Александр Гарриевич Гордон, дед и бабка А.Г. Гордона - юрист Борис Исаакович Гордон (Авербух, 1918—1988) и учительница Ольга Михайловна Червина (1918—2001).
        Борис Исаакович таки истинный шотландец yes
        идущий по тропе
  7. Петр1 Сегодня, 12:46
    Слишком много денег у кого-то, что бы так легко отдать на выборы ей,зная что дело труба : )
    Петр1
    1. sogdy Сегодня, 13:36
      Цитата: Петр1
      Слишком много денег у кого-то, что бы так легко отдать на выборы ей

      Сорос?
      sogdy
  8. Ураган70 Сегодня, 12:47
    Вот и полезло из неё то, что волнует тех кто за ней!!! Как глубоко у них в печёнках И.В. Сталин!!! И времени то сколько прошло, а все не могу простить ему, что уничтожил интернационалистов... И как всегда валят всю вину на него, чтобы про их делишки не вспоминали!!! Про кровавого Бланка-Ленина, Урицкого Мосю и т.п. конечно же ни слова...Но не пройдет у них теперь это, Прохоров уже попробовал- не приняли его россияне, теперь эту суют... Не будет больше президента России с иудейскими корнями, слишком много за это время люди узнали!
    Ураган70
    1. sogdy Сегодня, 13:47
      Согласно Священного писания (таки любого авраамического) ВСЕ люди произошли от Адама и Евы. Таки Ева была еврейкой.
      Да и Творец был иудейским...
      Ну кроме тех, кто не от этого Творца...
      sogdy
  9. Курочкин Сегодня, 12:47
    Я буду голосовать за Путина !!! А Ксюшу Собчак не хочу обсуждать !! Она ничего для России не сделала и не сделает она просто дочь Собчака !!!
    Курочкин
    1. AleksPol Сегодня, 13:14
      Как не сделала ? А ДОМ-2 wink . Это же шедевр на ТВ
      AleksPol
  10. Topotun Сегодня, 12:48
    Откуда же ЭТИ лезут.... Видит бог, всегда был против цензуры, но после таких заявлений становлюсь горячим сторонником ее...
    Topotun
  11. Горный стрелок Сегодня, 12:48
    Вангую, регистрацию "не наберет". На редкость "дурная" девка.
    Горный стрелок
    1. Гардамир Сегодня, 12:52
      регистрацию "не наберет"
      Ей Кремль наберёт.
      Гардамир
      1. Серый брат Сегодня, 13:08
        Цитата: Гардамир
        Ей Кремль наберёт.

        Вам повестка ещё не приходила?
        Серый брат
    2. Серый брат Сегодня, 12:53
      Цитата: Горный стрелок
      Вангую, регистрацию "не наберет". На редкость "дурная" девка.

      У неё есть "электорат" Овального, правда они несовершеннолетние в основном.
      Серый брат
    3. роман66 Сегодня, 12:54
      в народе говорят вернее :" коза дурная!"
      роман66
  12. Geisenberg Сегодня, 12:50
    Кого точно надо осудить так её папау-иудину ...
    Geisenberg
  13. unignm Сегодня, 12:51
    военное обозрение где военное обозрение? высказывание городских сумашедших и хохляцких идиотов не есть профиль.
    unignm
  14. rotmistr60 Сегодня, 12:51
    Спрашивается зачем наши СМИ так активно "раскручивают" эту женщину возомнившую себя не понятно кем? Чтобы добавить ей % на выборах? Так на них еще попасть нужно, подписи предоставить, причем не липовые, денежки собрать (Ходорковский уже отказал ей - клоуну от политики), ну и т.д.
    rotmistr60
    1. MicXEm Сегодня, 14:03
      Большинство "наших" СМИ вовсе и не наши, судя по тому как пиарят тут чужие интересы.
      MicXEm
  15. ZAV69 Сегодня, 12:52
    По методичке шпарит.
    ZAV69
  16. ланс Сегодня, 12:54
    да не изощряйтесь, дайте посмотреть солько ДБ (по Лаврову) в рф по выборам.
    ланс
  17. Евродав Сегодня, 12:57
    Цитата: Джедай
    К.Собчак: Мы обязаны осудить кровавого палача Сталина

    Ксюшадь, а ты кто такая чтобы судить? Не суди - да не судима будешь! negative

    Она ж помечена печатью богоизбранности, вот и прет её!
    Евродав
  18. Евродав Сегодня, 12:59
    Цитата: Гардамир
    регистрацию "не наберет"
    Ей Кремль наберёт.

    Ясновидящий? Личная обида к Кремлю?
    Евродав
    1. Гардамир Сегодня, 13:18
      Личная обида к Кремлю?
      Да ну что вы! Прекрасные отношения и с Шуваловым, и с Набиуллиной. А уж с Дмитрием Анатольевичем вместе уточек кормим. Сечин вот корзиночку с колбасками прислал. Сядем бывало за столик чаю-коФию попить. Сидим печалуемся за народ расейский. Опять санкции. Опять пятая колонна да либерастия разбушевались.
      Гардамир
  19. begemot20091 Сегодня, 13:00
    а что она не напишет, сколько жизней загублено её сотоварищами в 90-х. сколько натырил её батя? а потом "свинтил" в загранку - сейчас это преподносят за гонения. оглоблю им в дышло.
    begemot20091
  20. mikh-korsakov Сегодня, 13:02
    Преступления Сталина осудила сама КПСС на ХХ съезде. Характерно, что подавляющая часть репрессированных была членами партии Сама партия с этим и разобралась. Моей покойной тетке жене комиссара военного училища, имевшего глупость по пьянке рассказать анекдот про Сталина, припаяли ЧСИР и сослали с детьми на лесозаготовки. Но после ХХ съезда ее не только реабилитировали, но дали ленинградскую прописку и квартиру в хрущевке. Не мерзавкам типа Собчак рассуждать о Сталине, Собчак, как и ее папаша, на репрессиях делали ПИАР и бизнес, и довольно успешно.. Хочу спросить Ксюшу, сколько по твоему стоит покаяние, ограничивается ли покаяние Крымом, или твои хозяева захотят ещё...
    mikh-korsakov
  21. Злой 55 Сегодня, 13:04
    А, по-моему, в первую очередь мы должны осудить говорящую лошадь в очках и юбке за использование человеческой речи для обливания фекалиями и грязью рода человеческого..
    Злой 55
    1. mikh-korsakov Сегодня, 13:12
      Категорически против! Не надо оскорблять это красивое благородное, а главное умное животное.
      mikh-korsakov
  22. Романенко Сегодня, 13:06
    Откуда у этой девки столько дерьма в голове?
    Романенко
    1. Strashila Сегодня, 13:13
      Наследственность.. от папы и мамы.
      Strashila
  23. Стирбьорн Сегодня, 13:10
    Ксюша отрабатывает свою роль страшилки на будущих выборах по полной! Ждите новых откровений от нее...Хотя про Сталина в свое время, в том же ключе высказалась мадам Захарова, но именно эти ее реплики по новостям, кончено не пошли
    Стирбьорн
  24. ilimnoz Сегодня, 13:10
    хотел прокомментировать но побрезговал не захотел испачкаться
    ilimnoz
  25. Горменгаст Сегодня, 13:10
    Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад.


    Даже если в дискуссионном порядке согласиться условно со всем остальным, то с логикой явно что-то не то. Это что, типа благодаря Сталину СССР оказался в 1837-1845-1853 годах? belay

    Пусть Европа кается - перед ваххабитами за крестовые походы, перед женщинами (и не только) за инквизицию, перед Африкой за рабство и т.д. Вот где прямо расцвет гуманизма. laughing
    Горменгаст
  26. Strashila Сегодня, 13:12
    "Ранее Собчак заявила, если станет президентом, то первым делом перезахоронит тело Ленина "... матушке или себе место в мавзолее присмотрела.
    Strashila
  27. Евродав Сегодня, 13:16
    Цитата: Strashila
    "Ранее Собчак заявила, если станет президентом, то первым делом перезахоронит тело Ленина "... матушке или себе место в мавзолее присмотрела.

    Ляпнула не подумав, наверно уже к раввинам выэвали и надругались по очереди, указали, что цель то не Бланк, а Сталин!
    Евродав
  28. Евродав Сегодня, 13:17
    Цитата: Романенко
    Откуда у этой девки столько дерьма в голове?

    От безумных генов!
    Евродав
  29. Хаос Сегодня, 13:24
    Сталин был рожден, чтобы противостоять нацизму, дьяволу гитлеру. В противном случае не было бы сегодня русских, не было бы России. А эта лошадиная вместо реальной программы работы на посту президента, облапошивает всех громкими лживыми словами о прошлом. Бред сивой кобылы. Давно пора ее вместе с нарусовой отправить из страны. Сейчас то уж точно за ВВП проголосую. Чтобы такие мартышки во власть не пришли.
    Хаос
  30. gukoyan Сегодня, 13:31
    Эххх, вот нет мозгов у человека... А посмеяться хочется над ней)
    gukoyan
  31. mikh-korsakov Сегодня, 13:32
    Нехорошая семейка. В семидесятые годы я имел случай убедиться каким пламенным коммунистом был тогда А. Собчак. Не удержусь чтобы поделиться. Так получилось, что на кафедре где я работал получилось достаточное количество комсомольцев. чтобы создать комсомольскую организацию, но не создали. На исправление ситуации послали А. Собчака. в то время отвечавшего за работу с комсомолом. Он провел работу и в конце предложил избрать комсорга. И тут я д.урак и ляпнул. "Давайте изберем Борю, его сегодня нет". После этого А. Собчак объяснил какое я на самом деле д.ерьмо, в общем уложил меня на лопатки. Все дальнейшее показало, каким флюгером он оказался, хотя в деловом плане он был пустышкой. наш директор вопросы ходил решать к Путину, потому что к Собчаку бесполезно. Такая же и Ксюша.
    mikh-korsakov
  32. Маршал 32 Сегодня, 14:13
    Ни чё так понесло КсУшу!))
    Маршал 32
  33. Venyiamin Gilmanov Сегодня, 14:18
    Если говорить о тиранах, то ЕЛЬЦИН там должен быть на вершине пьедестала. Все ГУЛаги вместе взятые не покосили столько народа, сколько унесли «ельцинские реформы». И это нам еще только предстоит осмыслить.
    Venyiamin Gilmanov
  34. Инок Сегодня, 14:23
    Хуже некуда, когда мужики уже не могут, а бабы хочут - рулить всем и вся.
    Инок
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