Бельгия поставила Индонезии 155-мм самоходные гаубицы
Минобороны Индонезии получило 18 приобретенных в Бельгии из наличия 155-мм/39 модернизированных самоходных гаубиц М109А4ВЕ американского производства, сообщает bmpd со ссылкой на индонезийские СМИ.
Это первые самоходные артсистемы семейства М109 в Индонезии.
Межправительственное соглашение о приобретении 20 (две единицы – на запчасти) снятых с вооружения бельгийской армии и находящихся на хранении САУ М109А4ВЕ было заключено в начале прошлого года. Установки были доставлены в индонезийский порт Таджонг-Приок в конце июля 2017 года. К началу октября они были распределены между двумя смешанными артиллерийскими дивизионами.
Бельгия приобрела в США 41 самоходную гаубицу М109 в 1963-1964 годах. В 1984-1985 годах из США было получено еще 127 самоходных гаубиц модификации М109А2.
«Бельгийские САУ М109А2 с 1998 года были оснащены инерциально-спутниковыми навигационными системами, а в 2005-2008 годах 64 из этих САУ прошли модернизацию в вариант М109А4ВЕ. Проект модернизации М109А4ВЕ был разработан при головной роли германской группы Rheinmetall, работы осуществлялись ремонтным арсеналом бельгийской армии при участии бельгийской компании Espace Mobile International S.A.», говорится в материале.
Однако, несмотря на проведенную модернизацию, уже в апреле 2008 года правительство Бельгии приняло решение о новом сокращении бельгийских вооруженных сил, включая полный отказ от самоходной артиллерии. И к 2011 году все САУ М109А4ВЕ были изъяты из войск и переданы на хранение с целью последующей продажи. Теперь 20 из них приобрела Индонезия.
Это первые самоходные артсистемы семейства М109 в Индонезии.
Межправительственное соглашение о приобретении 20 (две единицы – на запчасти) снятых с вооружения бельгийской армии и находящихся на хранении САУ М109А4ВЕ было заключено в начале прошлого года. Установки были доставлены в индонезийский порт Таджонг-Приок в конце июля 2017 года. К началу октября они были распределены между двумя смешанными артиллерийскими дивизионами.
Бельгия приобрела в США 41 самоходную гаубицу М109 в 1963-1964 годах. В 1984-1985 годах из США было получено еще 127 самоходных гаубиц модификации М109А2.
«Бельгийские САУ М109А2 с 1998 года были оснащены инерциально-спутниковыми навигационными системами, а в 2005-2008 годах 64 из этих САУ прошли модернизацию в вариант М109А4ВЕ. Проект модернизации М109А4ВЕ был разработан при головной роли германской группы Rheinmetall, работы осуществлялись ремонтным арсеналом бельгийской армии при участии бельгийской компании Espace Mobile International S.A.», говорится в материале.
Однако, несмотря на проведенную модернизацию, уже в апреле 2008 года правительство Бельгии приняло решение о новом сокращении бельгийских вооруженных сил, включая полный отказ от самоходной артиллерии. И к 2011 году все САУ М109А4ВЕ были изъяты из войск и переданы на хранение с целью последующей продажи. Теперь 20 из них приобрела Индонезия.
Использованы фотографии: defense-studies.blogspot.com
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