14:26 30 октября

Бельгия поставила Индонезии 155-мм самоходные гаубицы

Минобороны Индонезии получило 18 приобретенных в Бельгии из наличия 155-мм/39 модернизированных самоходных гаубиц М109А4ВЕ американского производства, сообщает bmpd со ссылкой на индонезийские СМИ.

Бельгия поставила Индонезии 155-мм самоходные гаубицы


Это первые самоходные артсистемы семейства М109 в Индонезии.


Межправительственное соглашение о приобретении 20 (две единицы – на запчасти) снятых с вооружения бельгийской армии и находящихся на хранении САУ М109А4ВЕ было заключено в начале прошлого года. Установки были доставлены в индонезийский порт Таджонг-Приок в конце июля 2017 года. К началу октября они были распределены между двумя смешанными артиллерийскими дивизионами.

Бельгия приобрела в США 41 самоходную гаубицу М109 в 1963-1964 годах. В 1984-1985 годах из США было получено еще 127 самоходных гаубиц модификации М109А2.

«Бельгийские САУ М109А2 с 1998 года были оснащены инерциально-спутниковыми навигационными системами, а в 2005-2008 годах 64 из этих САУ прошли модернизацию в вариант М109А4ВЕ. Проект модернизации М109А4ВЕ был разработан при головной роли германской группы Rheinmetall, работы осуществлялись ремонтным арсеналом бельгийской армии при участии бельгийской компании Espace Mobile International S.A.», говорится в материале.



Однако, несмотря на проведенную модернизацию, уже в апреле 2008 года правительство Бельгии приняло решение о новом сокращении бельгийских вооруженных сил, включая полный отказ от самоходной артиллерии. И к 2011 году все САУ М109А4ВЕ были изъяты из войск и переданы на хранение с целью последующей продажи. Теперь 20 из них приобрела Индонезия.


Использованы фотографии: defense-studies.blogspot.com
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Комментарии 10

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  1. Morglenn Сегодня, 13:05
    Интересно как-то- затратили кучу денег на модернизацию, и потом их сразу списали.Бельгийские эффективные менеджеры постарались?
    Morglenn
  2. Джедай Сегодня, 13:08
    к 2011 году все САУ М109А4ВЕ были изъяты из войск и переданы на хранение с целью последующей продажи. Теперь 20 из них приобрела Индонезия.

    Купили то, на что "куплева" хватило?
    Джедай
  3. роман66 Сегодня, 13:08
    еще бы кто сказал : а нахрена индонезии гаубицы?
    роман66
    1. Маз Сегодня, 13:11
      От Филиппин отбиваться :)
      Маз
      1. роман66 Сегодня, 13:12
        а там армия есть? belay
        роман66
    2. Megatron Сегодня, 13:21
      Так и бельгии на хрена?
      Megatron
      1. роман66 Сегодня, 13:34
        для участия в НАТО, итак-то больше ни для чего request
        роман66
  4. Ci Cago Сегодня, 13:17
    Не за пальмовое масло продали
    Ci Cago
  5. Ferdinant Сегодня, 13:23
    На отечественные САУ внешне похожи.Позаимствовали бельгийцы?
    Ferdinant
    1. роман66 Сегодня, 13:35
      ээээ .... американцы?
      роман66
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