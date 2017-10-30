14:28 30 октября

Минобороны заявило о готовности принять на вооружение робота «Нерехта»

Российская армия планирует принять на вооружение боевого робота «Нерехта», сообщил начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУ НИД) Минобороны полковник Олег Помазуев.

«Он будет применяться в нынешнем варианте. В Вооруженные силы приходят новые роботы, они выполняют задачи разведки, разминирования, пожаротушения. В будущем помимо этих будут также решаться задачи ударные, штурмовые», – передает «Интерфакс» слова Помазуева.

Минобороны заявило о готовности принять на вооружение робота «Нерехта»



Он отметил, что «Нерехта» и некоторые другие боевые роботы успели хорошо показать себя на испытаниях на полигоне Алабино, в ходе которых выяснилось, что по ряду показателей роботы превосходят имеющиеся на вооружении армии обитаемые боевые сухопутные машины.

Для платформы разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова", также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М.

Напомним, что ранее Минобороны планировало провести сравнительные испытания боевых роботов «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9», по итогам которых будет принято решение о принятии их на вооружение.


Использованы фотографии: Сергей Птичкин/РГ
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Комментарии 3

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  1. с-т Petrov Сегодня, 13:07
    красивый, мне нравится. бтром сломать забор и уже запускать внутрь двора этого робота. одноэтажный дом можно в щепки разнести таким пепелацем не рискуя личным составом. крыша подпрыгнет пару раз, а потом и ляжет на пол.

    не стоит офицерами рисковать блокируя дом с обезьянами. пусть оператор в газели сидя в 200 метрах, танчиком на пульте решает задачи.

    в 98 думал армии конец. а оно вон как бывает.
    с-т Petrov
    1. Shurik70 Сегодня, 13:21
      Давно такие нужны в армии. Концепция давно разработана. Много моделей разрабатывается, перспективных.
      Главное в таком дистанционно управляемом механизме - помехоустойчивость управления. А то останется просто пеньком на поле боя. А могут и вообще управление перехватить, нынешние системы ИИ код могут расшифровать быстро, если не будет выполнен на специальных шифровальных микросхемах.
      К стати, кто обратил внимание, что на видео Дмитрий Фуваев - полный двойник министра финансов РФ Антона Силуанова laughing
      Shurik70
  2. svp67 Сегодня, 13:24
    Нет, раз сказано...
    Напомним, что ранее Минобороны планировало провести сравнительные испытания боевых роботов «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9», по итогам которых будет принято решение о принятии их на вооружение.
    Вот пока не проведут и не сравнят...нечего, за одну из сторон "+" ставить...где итоги испытаний иных комплексов?
    svp67
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