Минобороны заявило о готовности принять на вооружение робота «Нерехта»
Российская армия планирует принять на вооружение боевого робота «Нерехта», сообщил начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУ НИД) Минобороны полковник Олег Помазуев.
«Он будет применяться в нынешнем варианте. В Вооруженные силы приходят новые роботы, они выполняют задачи разведки, разминирования, пожаротушения. В будущем помимо этих будут также решаться задачи ударные, штурмовые», – передает «Интерфакс» слова Помазуева.
Он отметил, что «Нерехта» и некоторые другие боевые роботы успели хорошо показать себя на испытаниях на полигоне Алабино, в ходе которых выяснилось, что по ряду показателей роботы превосходят имеющиеся на вооружении армии обитаемые боевые сухопутные машины.
Для платформы разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова", также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М.
Напомним, что ранее Минобороны планировало провести сравнительные испытания боевых роботов «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9», по итогам которых будет принято решение о принятии их на вооружение.
«Он будет применяться в нынешнем варианте. В Вооруженные силы приходят новые роботы, они выполняют задачи разведки, разминирования, пожаротушения. В будущем помимо этих будут также решаться задачи ударные, штурмовые», – передает «Интерфакс» слова Помазуева.
Он отметил, что «Нерехта» и некоторые другие боевые роботы успели хорошо показать себя на испытаниях на полигоне Алабино, в ходе которых выяснилось, что по ряду показателей роботы превосходят имеющиеся на вооружении армии обитаемые боевые сухопутные машины.
Для платформы разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова", также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М.
Напомним, что ранее Минобороны планировало провести сравнительные испытания боевых роботов «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9», по итогам которых будет принято решение о принятии их на вооружение.
Использованы фотографии: Сергей Птичкин/РГ
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