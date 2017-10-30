17:49 30 октября

Операция «Эдельвейс». Последняя тайна

На леднике Эльбруса в последний год альпинисты неожиданно стали находить останки советских солдат. Как они смогли дойти почти до вершины Эльбруса, не имея никакого альпинистского снаряжения, остается только гадать. Словно какая-то неведомая сила перенесла сюда целую роту прямо с равнины. Но кто эти люди? Что это была за битва? Исторические источники утверждают – серьезных боевых действий в именно этих местах в годы войны не было.

Даже первичные итоги расследования, предпринятого местными альпинистами и горноспасателями МЧС, были шокирующими: возможно, здесь 70 лет покоилась одна из тайн Великой Отечественной – почему мог провалиться тщательно проработанный гитлеровский план "Эдельвейс" по захвату Кавказа.

Известно, что именно на Эльбрусе остановился знаменитый отряд немецких горных егерей "Эдельвейс", которому была поставлена задача сходу преодолеть Главный Кавказский хребет, выйти в тыл советским войскам и начать там диверсионную войну.




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Комментарии 2

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  1. 32363 Сегодня, 15:33
    сосед по дому служил в "Эдельвейсах", буквально недели 3 назад он мне рассказал как они захватили безкровно "Приют 11". Одному из местных было приказано идти парламентёром к советским солдатам в Приют, и сказать, что если они не уйдут сами, то немцы вызовут авиацию, а именно Ю-87 и приют стерут с лица земли, немцы блефовали, авиации у них не было, но трюк сработал и советские бойцы ушли, немцы их пропустили, было их около 120-130 человек. Приют был в целости и сохранности и когда пришла пора уходить немцам, то приют был также оставлен в целости и сохранности.
    32363
    1. Freelancer7 Сегодня, 17:10
      Что не скажешь о тысячах деревнях, городах и сёлах... Висилицах у дороги, оврагах с трупами... Один жест не делает чести всему вермахту...
      Freelancer7
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