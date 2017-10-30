Операция «Эдельвейс». Последняя тайна

На леднике Эльбруса в последний год альпинисты неожиданно стали находить останки советских солдат. Как они смогли дойти почти до вершины Эльбруса, не имея никакого альпинистского снаряжения, остается только гадать. Словно какая-то неведомая сила перенесла сюда целую роту прямо с равнины. Но кто эти люди? Что это была за битва? Исторические источники утверждают – серьезных боевых действий в именно этих местах в годы войны не было.Даже первичные итоги расследования, предпринятого местными альпинистами и горноспасателями МЧС, были шокирующими: возможно, здесь 70 лет покоилась одна из тайн Великой Отечественной – почему мог провалиться тщательно проработанный гитлеровский план "Эдельвейс" по захвату Кавказа.Известно, что именно на Эльбрусе остановился знаменитый отряд немецких горных егерей "Эдельвейс", которому была поставлена задача сходу преодолеть Главный Кавказский хребет, выйти в тыл советским войскам и начать там диверсионную войну.