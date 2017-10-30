Истребители Су-30 стали «приманкой» для С-300 под Хабаровском Сегодня, 13:04 Истребители Су-30 приняли участие в учениях противовоздушной обороны в Хабаровском крае. Они взяли на себя роли учебных целей для зенитных ракетных комплексов С-300 0 Солдаты будущего Танк "Пантера" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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