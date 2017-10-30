14:29 30 октября

Истребители Су-30 стали «приманкой» для С-300 под Хабаровском

Истребители Су-30 приняли участие в учениях противовоздушной обороны в Хабаровском крае. Они взяли на себя роли учебных целей для зенитных ракетных комплексов С-300




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