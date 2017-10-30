США встревожил российский истребитель-"убийца" шестого поколения

Американские СМИ с тревогой сообщают о начавшихся работах по созданию новейшего российского истребителя шестого поколения, который со временем должен заменить Су-57 ПАК-ФА. Эксперты опасаются, что эта машина будущего станет настоящим убийцей F-35 и F-22.Среди преимуществ нового истребителя РФ The National Interest называет радиофотонный радар, прототип которого уже создан. Он сможет обнаружить противника гораздо дальше обычных радаров и с очень высокой точностью. А полученное после обработки изображение обнаруженного объекта будет иметь почти фотографическое качество. Это позволит быстро и правильно его идентифицировать. При этом радиофотонный радар окажется более устойчивым к воздействию средств РЭБ.Издание также предполагает, что новые самолеты оснастят мультиспектральной системой, работающей в лазерном, инфракрасном, ультрафиолетовом и в оптическом диапазонах. Кроме того, эти истребители будут использовать направленное энергетическое оружие и смогут действовать в сопровождении целого роя - от 20 до 30 - беспилотников, имеющих различные виды вооружения: стандартное и микроволновое оружие, управляемые электронные боеприпасы и средства РЭБ.Специалисты сообщают также о применении системы лазерной защиты, которая сможет буквально "выжигать" самонаводящиеся головки выпущенных по истребителю ракет.Как резюмирует The National Interest, российская оборонная промышленность идет в ногу со временем в развитии военной авиационной отрасли.