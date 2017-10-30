14:27 30 октября

США встревожил российский истребитель-"убийца" шестого поколения

Американские СМИ с тревогой сообщают о начавшихся работах по созданию новейшего российского истребителя шестого поколения, который со временем должен заменить Су-57 ПАК-ФА. Эксперты опасаются, что эта машина будущего станет настоящим убийцей F-35 и F-22.

США встревожил российский истребитель-"убийца" шестого поколения


Среди преимуществ нового истребителя РФ The National Interest называет радиофотонный радар, прототип которого уже создан. Он сможет обнаружить противника гораздо дальше обычных радаров и с очень высокой точностью. А полученное после обработки изображение обнаруженного объекта будет иметь почти фотографическое качество. Это позволит быстро и правильно его идентифицировать. При этом радиофотонный радар окажется более устойчивым к воздействию средств РЭБ.


Издание также предполагает, что новые самолеты оснастят мультиспектральной системой, работающей в лазерном, инфракрасном, ультрафиолетовом и в оптическом диапазонах. Кроме того, эти истребители будут использовать направленное энергетическое оружие и смогут действовать в сопровождении целого роя - от 20 до 30 - беспилотников, имеющих различные виды вооружения: стандартное и микроволновое оружие, управляемые электронные боеприпасы и средства РЭБ.

Специалисты сообщают также о применении системы лазерной защиты, которая сможет буквально "выжигать" самонаводящиеся головки выпущенных по истребителю ракет.

Как резюмирует The National Interest, российская оборонная промышленность идет в ногу со временем в развитии военной авиационной отрасли.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 26

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  1. Серый брат Сегодня, 13:19
    Да 6-го, это фигня - детский сад, вот десятое это да - одним выстрелом плазменного орудия все штаты застеклять будет.
    Серый брат
    1. NIKNN Сегодня, 13:23
      Цитата: Серый брат
      все штаты застеклять будет.

      Вы думаете , что это перстективный рынок, для компаний занимающихся установкой пластиковых окон?... Может быть..., тыам ведь часто ураганы проходят... what
      NIKNN
      1. Серый брат Сегодня, 13:26
        Цитата: NIKNN
        Вы думаете , что это перстективный рынок, для компаний занимающихся установкой пластиковых окон?.

        На ровной стеклянистой поверхности окна не нужны.
        Серый брат
        1. Shurik70 Сегодня, 13:36
          Радиофотонный радар - это радар, где активный излучатель испускает не просто СВЧ-волны, а когерентные СВЧ-волны. Фактически, это мощный лазер СВЧ-диапазона.
          Излучателем является специальный оптический кристалл. Штучные изделия уже есть, серийно выпускать пока не получается.
          Так американцам и передайте - зря волнуются, шестого поколения пока нет. Когда кристаллы серийно выпускать получится - такой излучатель места занимает меньше, чем обычная антенна, мощности источника тоже меньше требует, так что не на "шестое поколение", а на все самолёты, корабли и ЗРК поставят. Оснований для волнений нет.
          soldier
          Shurik70
          1. Серый брат Сегодня, 13:40
            Цитата: Shurik70
            Излучателем является специальный оптический кристалл.

            Кристаллы давно уже выращивают какие хошь, в промышленных масштабах.
            Серый брат
      2. cniza Сегодня, 13:26
        Кто то шутит , а кто то считает , что это элементы информационной войны.
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 13:43
          Симпапишный smile
          Тралл
    2. 79807420129 Сегодня, 13:23
      Тут бы сначала 5-е поколение допилить надо. what Еще в серии то нет. request
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 13:26
        Интересно, кто эту статью заказал : Локхид-Мартин или Боинг? wink
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 13:52
          Цитата: Джедай
          Интересно, кто эту статью заказал : Локхид-Мартин или Боинг? wink


          Так без разницы , цели то понятны и денег очень хочется получить от сената.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 13:55
            Цитата: cniza
            денег очень хочется получить от сената.

            И ведь получат...
            Джедай
        2. meGrail Сегодня, 14:14
          Вы не поверите, но - ТАСС!
          http://tass.com/defense/958026
          Немного неточный перевод:
          "Sixth-generation fighter jets will perform ‘formation’ flights where one or two manned aircraft will fly alongside 20-30 drones that will be capable of carrying any weapons, Mikheyev said."
          Т.е. 6-ое поколение - это "формация" из одного или двух пилотируемых аппаратов вместе с 20-30 дронами, а не просто "супер-пупер новый" истребитель.
          Интересная мысль, раньше не слышал.
          meGrail
      2. Setrac Сегодня, 13:32
        Цитата: 79807420129
        Тут бы сначала 5-е поколение допилить надо. Еще в серии то нет.

        Зато как экономически выгодно менять то, чего нет.
        Setrac
      3. Серый брат Сегодня, 13:36
        Цитата: 79807420129
        Тут бы сначала 5-е поколение допилить надо. Еще в серии то нет.

        В серии много чего нет, я считаю что вообще не стоит по банальному уровню улучшения параметров поколения отсчитывать. Скачок должен быть качественным.
        5-е поколение должно иметь возможность выхода в космос.
        Серый брат
    3. лаврентий павлович Сегодня, 13:33
      Цитата: Серый брат
      Да 6-го, это фигня - детский сад, вот десятое это да - одним выстрелом плазменного орудия все штаты застеклять будет.

      Пустая болтовня, если конструкторы еще только придумывают самолет и что туда поставить, журналюги свои фантастические статейки пишут. Тем более секретность никто не отменял. Тем более глупо сравнивать реальный самолет и еще не созданный.
      лаврентий павлович
      1. Серый брат Сегодня, 13:45
        Цитата: лаврентий павлович
        Пустая болтовня, если конструкторы еще только придумывают самолет и что туда поставить,

        Прототип двигла есть.
        Серый брат
      2. Железякин Сегодня, 14:20
        У конструкторов - наработки. Продумывают облик будущего изделия военные, которые и вормеруют ТТЗ
        Железякин
  2. Livonetc Сегодня, 13:20
    Почитал статью форума аж за 11 год на тему шестого поколения у американцев.
    https://topwar.ru/8163-f-x-ili-chudo-yudo-shestog
    o-pokoleniya.html
    Livonetc
  3. NIKNN Сегодня, 13:20
    Дааа..., аж завидно стало..., ни когда не думал, что сказки так высоко ценится будут, а приятно. На ночь вспомню, помечтаю... feel
    NIKNN
  4. фрезер Сегодня, 13:25
    Жаль на сайте отменили минусы - эта "статья" полностью его заслуживает.
    фрезер
  5. Корсар0304 Сегодня, 13:29
    Как резюмирует The National Interest, российская оборонная промышленность идет в ногу со временем в развитии военной авиационной отрасли.

    Если враг тебя хвалит - стоит насторожиться
    Корсар0304
  6. павлентий Сегодня, 13:34
    Ох уж эти сказочки..)
    павлентий
  7. д^Амир Сегодня, 13:38
    Как резюмирует The National Interest, российская оборонная промышленность идет в ногу со временем в развитии военной авиационной отрасли

    Вас это беспокоит???? Вы хотите об этом поговорить??? прилягте на кушетку... прикройте глаза..... глотните прозака.. полирните вискарем...
    д^Амир
  8. japs Сегодня, 13:43
    Джедай "Интересно, кто эту статью заказал : Локхид-Мартин или Боинг? "

    Оне, вместе с примкнувшим к ним Ши..., тьфу Маккейном и всем матрассным ВПК.
    Денег дайте, а то русские...
    japs
  9. ASG7 Сегодня, 14:06
    А вот как бы говорили американские эксперты если бы не было России - племя "Лумумбу" из "ПапуаНовойГвинеи" разработали новый способ бросания палки в высоту, что может составить серьезную конкуренцию Ф-35 и Ф-22 в небе. И поэтому нам необходимы деньги на разработку новых самолетов.
    ASG7
  10. профессор Сегодня, 14:19
    Американские СМИ с тревогой сообщают...

    Уже по заголовку догадался какие это "американские" СМИ. И я оказался прав.
    Среди преимуществ нового истребителя РФ The National Interest называет
    профессор
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