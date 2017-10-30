14:27 30 октября

Курский авиаполк ЗВО получил два истребителя Су-30СМ

Истребительный авиаполк Западного военного округа, дислоцированный в Курске, получил два новейших истребителя поколения 4++ Су-30СМ, сообщает пресс-служба округа.

Самолеты совершили перелет дальностью более пяти тысяч километров с завода-изготовителя в Иркутске к месту постоянного базирования на Курской авиабазе ЗВО. По плану перевооружения эти машины должны заменить МиГ-29СМТ, которые сейчас находятся на вооружении полка.

Курский авиаполк ЗВО получил два истребителя Су-30СМ



Как уже сообщалось, кроме Су-30СМ авиационное соединение округа в ближайшие дни должно получить истребители Су-35. Они будут базироваться в Карелии и сейчас летчики и техники авиационного полка находятся на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре. Там они готовят истребители к перелету на восемь тысяч километров на аэродром постоянного базирования.

Что касается самолетов поколения 4++ Су-30СМ, то они являются одними из самых современных и высокотехнологичных машин, состоящих на вооружении ВКС России. Они оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, передним горизонтальным оперением, фазированной антенной решеткой радиолокатора.

Самолет обладает сверхманевренностью и способен применять современное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". В числе преимуществ Су-30СМ - способность без дозаправки и подвесных баков преодолевать расстояние до трех тысяч километров, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. с-т Petrov Сегодня, 13:33
    Годно. Странно что вместо СМТ. Вроде не самое старье
    с-т Petrov
    1. BerBer Сегодня, 13:40
      А МИГи толкнут "по Братски". Сирийцам или сербам. Короче друзьям.
      BerBer
      1. фигвам Сегодня, 14:09
        СУ-30СМ номера №79 и №80
        фигвам
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