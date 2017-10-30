Сокращение бюджета Минобороны не влияет на выплаты военным
Сокращение бюджета Минобороны РФ, которое произошло в последние годы, не отражается на денежном довольствии военнослужащих, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Татьяны Шевцовой.
По словам Шевцовой, в последние годы наблюдается некоторое сокращение объемов военного бюджета, однако «неизменными остаются позиции, сокращение которых является наиболее чувствительным фактором для Вооруженных Сил».
Замминистра отметила также, что «финансирование гособоронзаказа в бюджете 2017-2019 годов позволяет обеспечить выполнение принятых решений по оснащению Вооруженных сил современными образцами ВВиСТ (вооружений, военной и специальной техники)».
Она напомнила, что военное ведомство «реализует программу "Эффективная армия", которая в 2016 году позволила снизить прямые затраты на 14,2 млрд. руб., косвенный эффект программы составил не менее 22,5 млрд. руб.». При этом, по ее словам, удалось увеличить средний размер денежного довольствия военнослужащих до 63,6 тыс. рублей.
По словам Шевцовой, в последние годы наблюдается некоторое сокращение объемов военного бюджета, однако «неизменными остаются позиции, сокращение которых является наиболее чувствительным фактором для Вооруженных Сил».
В число "защищенных" статей вошли, прежде всего, денежное довольствие военнослужащих, оплата труда гражданского персонала, компенсационные выплаты, а также пенсии и иные выплаты военным пенсионерам,сказала она в интервью «Красной звезде».
Замминистра отметила также, что «финансирование гособоронзаказа в бюджете 2017-2019 годов позволяет обеспечить выполнение принятых решений по оснащению Вооруженных сил современными образцами ВВиСТ (вооружений, военной и специальной техники)».
Она напомнила, что военное ведомство «реализует программу "Эффективная армия", которая в 2016 году позволила снизить прямые затраты на 14,2 млрд. руб., косвенный эффект программы составил не менее 22,5 млрд. руб.». При этом, по ее словам, удалось увеличить средний размер денежного довольствия военнослужащих до 63,6 тыс. рублей.
Таким образом, снижение государственных расходов на оборону хоть и создает для нас определенные трудности, тем не менее, за счет оптимизации расходов оно не влияет на снижение обороноспособности страны,подытожила заместитель министра.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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