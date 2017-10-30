14:22 30 октября

Сокращение бюджета Минобороны не влияет на выплаты военным

Сокращение бюджета Минобороны РФ, которое произошло в последние годы, не отражается на денежном довольствии военнослужащих, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Татьяны Шевцовой.



По словам Шевцовой, в последние годы наблюдается некоторое сокращение объемов военного бюджета, однако «неизменными остаются позиции, сокращение которых является наиболее чувствительным фактором для Вооруженных Сил».


В число "защищенных" статей вошли, прежде всего, денежное довольствие военнослужащих, оплата труда гражданского персонала, компенсационные выплаты, а также пенсии и иные выплаты военным пенсионерам,
сказала она в интервью «Красной звезде».

Замминистра отметила также, что «финансирование гособоронзаказа в бюджете 2017-2019 годов позволяет обеспечить выполнение принятых решений по оснащению Вооруженных сил современными образцами ВВиСТ (вооружений, военной и специальной техники)».

Она напомнила, что военное ведомство «реализует программу "Эффективная армия", которая в 2016 году позволила снизить прямые затраты на 14,2 млрд. руб., косвенный эффект программы составил не менее 22,5 млрд. руб.». При этом, по ее словам, удалось увеличить средний размер денежного довольствия военнослужащих до 63,6 тыс. рублей.

Таким образом, снижение государственных расходов на оборону хоть и создает для нас определенные трудности, тем не менее, за счет оптимизации расходов оно не влияет на снижение обороноспособности страны,
подытожила заместитель министра.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Бомба Сегодня, 13:40
    таарьщь генерал разрешите обратиться =)
    Бомба
    1. 210окв Сегодня, 13:51
      Решили обратиться взаймы попросить? laughing Не обижайтесь.. hi
      Цитата: Бомба
      таарьщь генерал разрешите обратиться =)
      210окв
    2. kenig1 Сегодня, 14:20
      Она "Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса ".
      kenig1
  2. лаврентий павлович Сегодня, 13:42
    А может все таки рано военный бюджет сокращать, только предприятия восстановили, людей набрали и обучили, а теперь опять сокращения. Перевооружение армии еще не закончилось, можно сказать только первый этап пройден. Деньги искать у чиновников ( убрать в бюджете статью на разворовывание).
    лаврентий павлович
    1. 210окв Сегодня, 13:58
      Лаврентий Павлович..Разрешите я их всех(казнокрадов)"шлёпну"..дабы не повадно было..Мечты...
      Цитата: лаврентий павлович
      А может все таки рано военный бюджет сокращать, только предприятия восстановили, людей набрали и обучили, а теперь опять сокращения. Перевооружение армии еще не закончилось, можно сказать только первый этап пройден. Деньги искать у чиновников ( убрать в бюджете статью на разворовывание).
      210окв
      1. лаврентий павлович Сегодня, 14:10
        Цитата: 210окв
        Лаврентий Павлович..Разрешите я их всех(казнокрадов)"шлёпну"..дабы не повадно было..Мечты...
        Цитата: лаврентий павлович
        А может все таки рано военный бюджет сокращать, только предприятия восстановили, людей набрали и обучили, а теперь опять сокращения. Перевооружение армии еще не закончилось, можно сказать только первый этап пройден. Деньги искать у чиновников ( убрать в бюджете статью на разворовывание).

        НЕ ВОЗРАЖАЮ, товарищ. К этому скоро и ВВП придет.
        лаврентий павлович
    2. Светлана Сегодня, 14:10
      Цитата: лаврентий павлович
      А может все таки рано военный бюджет сокращать, только предприятия восстановили, людей набрали и обучили, а теперь опять сокращения. Перевооружение армии еще не закончилось, можно сказать только первый этап пройден. Деньги искать у чиновников ( убрать в бюджете статью на разворовывание).

      Такой отдельной статьи не существует. Поэтому воровать можно из всех. Кому-то премии побольше, кому-то поменьше. От перемены мест слагаемых в зарплатной статье сумма не меняется.
      Светлана
  3. Оверлок Сегодня, 13:45
    боевой генерал и орденов много. Не то что у Европы. там без орденов бабы командуют.Велика Россия, а генералов-мужиков не хватает
    Татьяна Викторовна Шевцова родилась 22 июля 1969.
    С 1991 года по 2010 год работала в налоговых органах.С ноября 2004 по май 2010 года — заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (зам. Сердюкова).В мае 2010 года назначена советником Министра обороны Российской Федерации.

    4 августа 2010 года, указом Президента Российской Федерации, Татьяна Викторовна Шевцова назначена заместителем Министра обороны Российской Федерации.
    За 13 лет генералом армии стала, вот такая блестящая карьера.
    Награды и звания:
    Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
    Орден Александра Невского (2017 год) — за заслуги по укреплению обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.
    Орден Почёта (2007);
    Орден Дружбы;
    Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
    Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
    Медаль «За укрепление боевого содружества»;
    Медаль «За участие в военном параде в День Победы»;
    Медаль «За трудовую доблесть»;
    Медаль «За возвращение Крыма»;
    Медаль «Генерал-полковник Дутов»;
    Медаль «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени;
    Орден Святителя Николая Чудотворца;
    Юбилейная медаль «65 лет Калужской области» (2009).
    Оверлок
    1. BerBer Сегодня, 13:48
      И заметьте за лицо не стыдно. У них таких нет
      BerBer
      1. Оверлок Сегодня, 13:55
        да уж, личиком вышла. Но разве этого достаточно генералу армии? На Тверской девчонки не хуже личиком, может и их в МО взять?
        Оверлок
        1. Светлана Сегодня, 14:12
          Цитата: Оверлок
          да уж, личиком вышла. Но разве этого достаточно генералу армии? На Тверской девчонки не хуже личиком, может и их в МО взять?

          Так к тому и идет. На Украине вон уже пришли.
          Светлана
          1. Оверлок Сегодня, 14:17
            грустно и стыдно мне
            Оверлок
  4. Оверлок Сегодня, 13:46
    Цитата: лаврентий павлович
    Деньги искать у чиновников ( убрать в бюджете статью на разворовывание)

    как же жить они будут?
    Оверлок
    1. лаврентий павлович Сегодня, 14:12
      Цитата: Оверлок
      Цитата: лаврентий павлович
      Деньги искать у чиновников ( убрать в бюджете статью на разворовывание)

      как же жить они будут?

      Как все простые граждане России, на зарплату.
      лаврентий павлович
      1. Оверлок Сегодня, 14:18
        они уже так не могут и не хотят
        Оверлок
  5. edeligor Сегодня, 13:50
    Опять Швецова.... "Классно было на бумаге, да забыли про овраги..." - Сколько можно обманывать? Когда генералы из МО научатся говорить правду, какой бы она не была? Про ГП просто забыли, или "забили" это точнее.
    Совести нет у Вас, стратеги мл...! Не все "табуреткины" отдыхают на почётных лаврах. Надеюсь отольются им их "грандиозные реляции".
    edeligor
  6. svp67 Сегодня, 13:59
    Сокращение бюджета Минобороны не влияет на выплаты военным
    Главное, что на оклад Шевцовой, ничего не повлияло...
    svp67
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