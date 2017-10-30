14:26 30 октября

СМИ: Русская мафия с помощью компьютерного вируса атаковала 31 страну мира

Шведское издание SVT выходит с материалом, в котором рассказывается о кибератаках, проведённых злоумышленниками в отношении шведских структур. В материале говорится о том, что хакерам удавалось взламывать компьютеры как рядовых шведских пользователей, так и компаний. При этом в SVT утверждают, что к атаке на Швецию причастна «русская мафия».

В статье всерьёз заявлено, что шведским журналистам удалось получить в свои руки «секретную базу данных», которая якобы позволяет «узнать о деятельности хакеров изнутри». База данных, как сообщает шведская пресса, позволила продвинутым шведским журналистам не только узнать, из какой страны проводилась атака, но и выявить масштабы нанесённого ущерба, а также ознакомиться с применёнными программными кодами.

СМИ: Русская мафия с помощью компьютерного вируса атаковала 31 страну мира



Заявлено, что анализ «секретной базы данных» позволил выявить связь хакеров с «русской мафией из Санкт-Петербурга». Кроме того, сообщается, что вирус-вымогатель распространялся злоумышленниками не только среди компьютеров шведских пользователей, но также ещё по 30 странами мира, включая Испанию, Австралию, Польшу, Турцию, Индию и др.

Из шведской публикации:
Можно было прочитать текст сообщений, которые жертвы вирусной атаки отправляли хакерам. Они умоляли киберпреступников снять блокировку с их компьютеров. Согласно данным об IP-адресе Командного центра, атаки проводились через серверы в Санкт-Петербурге.

О том, что жертвами недавно распространённого вируса стали и многочисленные компании в самой России, шведское издание умалчивает. Видимо, чтобы не разрушить выстроенную обвинительную линию в отношении страшных хакеров, связанных с ещё более страшной русской мафией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. NIKNN Сегодня, 14:01
    lol
    к атаке на Швецию причастна «русская мафия»
    Хорошо хоть не правительство..., what хотя в принципе отличий не много....
    NIKNN
  2. 210окв Сегодня, 14:02
    Что то новенькое..Точнее хорошо забытое старое..Русиш мафия..А что Путин уже не в тренде?
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 14:05
      Цитата: 210окв
      Точнее хорошо забытое старое..Русиш мафия..А что Путин уже не в тренде?

      А щас... ПУТИН, он её ГЛАВА...
      svp67
      1. лаврентий павлович Сегодня, 14:15
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        Точнее хорошо забытое старое..Русиш мафия..А что Путин уже не в тренде?

        А щас... ПУТИН, он её ГЛАВА...

        А я думал что Чубайс глава "русской мафии"
        лаврентий павлович
      2. д^Амир Сегодня, 14:21
        да!!!!!!!! и вот доказательства!!!!!!!!
        д^Амир
    2. Logall Сегодня, 14:06
      Цитата: 210окв
      что Путин уже не в тренде?

      Он главарь! Между строк, жирным шрифтом... bully
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 14:08
        Саш hi Запад продолжает блистать отсутствием фантазии и креатива... Скучно, девочки...
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 14:12
          Макс hi
          Веселее-это нападения медведей на базы, в Аляске!
          Подкуп ''Йети'' Конюховым...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 14:14
            А потом на сайте МО РФ появится наградной лист на трёх медведей. soldier lol
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 14:16
              Одному из них особый подарок-планшет! lol
              Logall
              1. Джедай Сегодня, 14:19
                Если я правильно понял твой намёк, то iPad. laughing
                Джедай
      2. 210окв Сегодня, 14:15
        Точно,Александр!А я уже испугался,что списали..
        Цитата: Logall
        Цитата: 210окв
        что Путин уже не в тренде?

        Он главарь! Между строк, жирным шрифтом... bully
        210окв
  3. Серый брат Сегодня, 14:04
    Что-то кокаинумом подванивать стало.
    Серый брат
    1. д^Амир Сегодня, 14:18
      почему "СТАЛО"!!! всегда "БЫЛО"!!!... влажные эротические фантазии с уклоном в садомазохизм... вот придут эти злые русские и ка-ааааак!!!! противны-ыыыыыяяя!!!!! что?!??! как не будут?!?!?!! вот сволочи!!!!! и демократии там нет!!!!
      д^Амир
      1. НасРать Сегодня, 14:24
        Улыбнуло...
        НасРать
  4. Железностоп Сегодня, 14:13
    Когда заговаривают о русской мафии, сразу вспоминается фильм "На Дерибасвской хорошая погода или на Брайтон-бич идут дожди )))
    Железностоп
  5. afrikanez Сегодня, 14:13
    Это уже 100% клиника! Необъяснимый с трах перед Россией похоже уже не вылечить ни чем! Но "им" повезло, они теперь могут "изнутри" узнать про деятельность хакеров. laughing laughing
    afrikanez
  6. HAM Сегодня, 14:18
    Это уже из серии:"вы видите подводные лодки?-Нет!-А они есть!"
    HAM
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