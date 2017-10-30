СМИ: Русская мафия с помощью компьютерного вируса атаковала 31 страну мира

Можно было прочитать текст сообщений, которые жертвы вирусной атаки отправляли хакерам. Они умоляли киберпреступников снять блокировку с их компьютеров. Согласно данным об IP-адресе Командного центра, атаки проводились через серверы в Санкт-Петербурге.

Шведское издание SVT выходит с материалом, в котором рассказывается о кибератаках, проведённых злоумышленниками в отношении шведских структур. В материале говорится о том, что хакерам удавалось взламывать компьютеры как рядовых шведских пользователей, так и компаний. При этом в SVT утверждают, что к атаке на Швецию причастна «русская мафия».В статье всерьёз заявлено, что шведским журналистам удалось получить в свои руки «секретную базу данных», которая якобы позволяет «узнать о деятельности хакеров изнутри». База данных, как сообщает шведская пресса, позволила продвинутым шведским журналистам не только узнать, из какой страны проводилась атака, но и выявить масштабы нанесённого ущерба, а также ознакомиться с применёнными программными кодами.Заявлено, что анализ «секретной базы данных» позволил выявить связь хакеров с «русской мафией из Санкт-Петербурга». Кроме того, сообщается, что вирус-вымогатель распространялся злоумышленниками не только среди компьютеров шведских пользователей, но также ещё по 30 странами мира, включая Испанию, Австралию, Польшу, Турцию, Индию и др.Из шведской публикации:О том, что жертвами недавно распространённого вируса стали и многочисленные компании в самой России, шведское издание умалчивает. Видимо, чтобы не разрушить выстроенную обвинительную линию в отношении страшных хакеров, связанных с ещё более страшной русской мафией.