СМИ: Разведка США оценила новую военную стратегию и тактику России
Американская разведка проанализировала развитие российского военного потенциала и пришла к выводу о том, что РФ может вернуть себе статус великой державы.
Как сообщает The National Interest, военную мощь России оценивало разведывательное управление министерства обороны в Пентагоне. После этого эксперты подготовили доклад, в котором говорится, что РФ не только восстанавливает советское наследие, но и модернизирует свой военный потенциал.
Американское издание отмечает, что новая Россия уже не полагается только на ядерное оружие, как было раньше, а возрождает обычные вооруженные силы и обзаводится современными высокоточными боеприпасами.
The National Interest пишет, что если доклад разведуправления окажется верным, то Россия действительно идет по пути становления великой державы, как это было в эпоху Российской империи и в советское время.
Как сообщает The National Interest, военную мощь России оценивало разведывательное управление министерства обороны в Пентагоне. После этого эксперты подготовили доклад, в котором говорится, что РФ не только восстанавливает советское наследие, но и модернизирует свой военный потенциал.
Русские модернизировали свою военную стратегию, доктрину и тактику- сообщается в отчете разведуправления.
Американское издание отмечает, что новая Россия уже не полагается только на ядерное оружие, как было раньше, а возрождает обычные вооруженные силы и обзаводится современными высокоточными боеприпасами.
Россия развивает обычное вооружение, а также модернизирует свои ядерные силы для создания более сбалансированного военного потенциала. Москва делает упор на развитие высокоточного оружия. А недавние его испытания в Сирии продемонстрировали возможность использования этого неядерного оружия в боевых условиях- говорится в документе.
The National Interest пишет, что если доклад разведуправления окажется верным, то Россия действительно идет по пути становления великой державы, как это было в эпоху Российской империи и в советское время.
Долгосрочной целью Москвы является создание вооруженных сил, которые можно использовать как в локальных войнах, так и в стратегическом конфликте с массовым применением ядерного оружия- приводит издание еще одну цитату из отчета разведуправления, передает РГ-Сила
Использованы фотографии: Валерий Матыцин/ТАСС
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