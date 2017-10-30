14:27 30 октября

СМИ: Разведка США оценила новую военную стратегию и тактику России

Американская разведка проанализировала развитие российского военного потенциала и пришла к выводу о том, что РФ может вернуть себе статус великой державы.

Как сообщает The National Interest, военную мощь России оценивало разведывательное управление министерства обороны в Пентагоне. После этого эксперты подготовили доклад, в котором говорится, что РФ не только восстанавливает советское наследие, но и модернизирует свой военный потенциал.

СМИ: Разведка США оценила новую военную стратегию и тактику России



Русские модернизировали свою военную стратегию, доктрину и тактику
- сообщается в отчете разведуправления.

Американское издание отмечает, что новая Россия уже не полагается только на ядерное оружие, как было раньше, а возрождает обычные вооруженные силы и обзаводится современными высокоточными боеприпасами.

Россия развивает обычное вооружение, а также модернизирует свои ядерные силы для создания более сбалансированного военного потенциала. Москва делает упор на развитие высокоточного оружия. А недавние его испытания в Сирии продемонстрировали возможность использования этого неядерного оружия в боевых условиях
- говорится в документе.

The National Interest пишет, что если доклад разведуправления окажется верным, то Россия действительно идет по пути становления великой державы, как это было в эпоху Российской империи и в советское время.

Долгосрочной целью Москвы является создание вооруженных сил, которые можно использовать как в локальных войнах, так и в стратегическом конфликте с массовым применением ядерного оружия
- приводит издание еще одну цитату из отчета разведуправления, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Валерий Матыцин/ТАСС
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Комментарии 13

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  1. NIKNN Сегодня, 14:11
    Да ладно господа..., мы пошутили, не шугайтесь, feel
    NIKNN
    1. 210окв Сегодня, 14:13
      Ну,если вам так легче?То пугайтесь! laughing
      Цитата: NIKNN
      Да ладно господа..., мы пошутили, не шугайтесь, feel
      210окв
      1. NIKNN Сегодня, 14:15
        Цитата: 210окв
        Ну,если вам так легче?То пугайтесь!

        laughing Ну в общем как хотите, как вам удобнее, мы за любой кипиш... laughing
        NIKNN
      2. Джедай Сегодня, 14:16
        Похоже на очередное выколачивание денег из бюджета. yes
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 14:26
          Цитата: Джедай
          Похоже на очередное выколачивание денег из бюджета. yes

          Ага, а памперсы! Даже из статьи запах доносится...
          Logall
      3. himRa Сегодня, 14:17
        Цитата: 210окв
        Ну,если вам так легче?То пугайтесь!

        Че это потенциальному ....партнеру полегче? belay пусть схроны копают и из окна прыгают!
        himRa
    2. Вас Влад Сегодня, 14:14
      Цитата: NIKNN
      Да ладно господа..., мы пошутили, не шугайтесь,

      Какие шутки?Ждите скоро за деньгами придём!
      Вас Влад
    3. лаврентий павлович Сегодня, 14:27
      Сразу анекдот вспоминается:
      Американцы выбирают время нападения на Россию, решили спросить у других.
      Французы - зимой на Россию нападать нельзя, вспомните Наполеона.
      Немцы - летом тоже не советуем, вспомните Гитлера.
      Китайцы- нападать нужно прямо сейчас, Россия Керченский мост строит, к ЧМ по футболу строит стадионы и инфраструктуру, БАМ мдернезирует им пленные очень нужны.
      лаврентий павлович
  2. himRa Сегодня, 14:13
    пришла к выводу о том, что РФ может вернуть себе статус великой державы

    Может и вернем....а пока иди...те с китайсами воевать ...
    himRa
  3. Livonetc Сегодня, 14:18
    Россия никогда статус не теряла.
    Сомневаетесь, посмотрите на политическую карту мира и военный потенциал.
    Livonetc
    1. Железякин Сегодня, 14:25
      Думается, что статья вовсе не для нас написана, чтоб наше эго потешить. Цель ее, открытие новых траншей на оборонку США и дальнейшее набивание карманов конгресменов от откатов и перевооружения НАТО.
      Железякин
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:27
    Американская разведка проанализировала развитие российского военного потенциала и пришла к выводу о том, что РФ может вернуть себе статус великой державы.

    Ну и метаморфоза произошла с американской разведкой

    в 1994 году они предрекали гибель и России...предсказатели хреновы.
    Тот же ЛЕХА
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:27
    Да и пусть себе. Ничто так не ускоряет технический прогресс, как гонка вооружений. wassat
    Горный стрелок
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