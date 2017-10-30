СМИ: Разведка США оценила новую военную стратегию и тактику России

Русские модернизировали свою военную стратегию, доктрину и тактику

Россия развивает обычное вооружение, а также модернизирует свои ядерные силы для создания более сбалансированного военного потенциала. Москва делает упор на развитие высокоточного оружия. А недавние его испытания в Сирии продемонстрировали возможность использования этого неядерного оружия в боевых условиях

Долгосрочной целью Москвы является создание вооруженных сил, которые можно использовать как в локальных войнах, так и в стратегическом конфликте с массовым применением ядерного оружия