17:43 30 октября

ЦАХАЛ впервые начал подготовку женских танковых экипажей

Военное ведомство Израиля в рамках пилотного проекта начло подготовку девушек танкистов, сообщает ресурс israel.news911.info.

ЦАХАЛ впервые начал подготовку женских танковых экипажей


«Тринадцать девушек, призвавшихся в армию восемь месяцев назад, в настоящее время учатся на курсах танкистов. Через месяц трое или четверо из них будут направлены на курс подготовки командиров танковых экипажей. Закончив обучение, они станут первыми в истории ЦАХАЛа девушками-командирами танков», – говорится в публикации.


По словам корреспондента радиостанции «Кан Бет» Роя Шарона, «пока ведется подготовка девушек-командиров, остальные выпускницы будут разбиты на танковые экипажи и под командованием военнослужащих-мужчин приступят к службе в батальоне "Каракаль"». Их служба будет проходить на одной их границ государства.

После того, как ЦАХАЛ закончит подготовку девушек-командиров, «будут сформированы полностью женские экипажи, состоящие из трех бойцов и командира».

В материале отмечается, что дальнейшая судьба пилотного проекта военного ведомства зависит от того, как покажут себя «новоиспеченные танкистки» в ратном деле.

Использованы фотографии: newsru.co.il/Пресс-служба ЦАХАЛа
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 82

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:13
    с народом совсем у них плохо...
    Шура пермский
    1. Kars Сегодня, 15:14
      Расчитывают что противнику будет не удобно по женщинам стрелять.а вдруг там ещё и беременные будут.
      Kars
      1. Logall Сегодня, 15:18
        Цитата: Kars
        Расчитывают что противнику будет не удобно по женщинам стрелять.а вдруг там ещё и беременные будут.

        Внутри танка всё равно не видно! А беременными их враги делать будут...
        Logall
      2. maxim947 Сегодня, 15:19
        это уже перебор. Как они снаряды будут тягать и траки менять?
        maxim947
        1. san4es Сегодня, 16:07
          Цитата: maxim947
          это уже перебор. Как они снаряды будут тягать и траки менять?

          san4es
        2. alekc73 Сегодня, 17:41
          Снаряды, траки,отсутствие гигиены и воды.Протухнут.
          alekc73
      3. Арон Заави Сегодня, 15:29
        Цитата: Kars
        Расчитывают что противнику будет не удобно по женщинам стрелять.а вдруг там ещё и беременные будут.

        Чистый пиар. Есть девки у которых в пятой точке дым. Создадут три-четыре экипажа,пошумят, потом их переведут в учебку и и расформируют. Оставят наиболее отмороженных , как инструкторов.
        Цитата: Шура пермский
        с народом совсем у них плохо...

        У нас в 2000 году при населении в 6млн было 32 ТБр, а сейчас при 8.5 осталось 14. Не проблема это с народом ,а красивая картинка для призывниц. Типа кем захотите, тем и будите.
        Арон Заави
        1. Kars Сегодня, 15:47
          Зато какой будет простор для изготовителей фигурок к новинке от менга экипаж выпустить)
          Kars
          1. Арон Заави Сегодня, 16:25
            Цитата: Kars
            Зато какой будет простор для изготовителей фигурок к новинке от менга экипаж выпустить)

            Не говори. Вот таких.
            Арон Заави
            1. alekc73 Сегодня, 17:42
              Любите своих женщин- сразу понятно.
              alekc73
    2. Scoun Сегодня, 15:15
      Цитата: Шура пермский
      с народом совсем у них плохо...

      А с моралью вообще полный швах!
      1. Из мам делать убийц.
      2. Из мужиков делать убийц женщин.
      Scoun
      1. Krasnodar Сегодня, 15:37
        Цитата: Scoun
        Цитата: Шура пермский
        с народом совсем у них плохо...

        А с моралью вообще полный швах!
        1. Из мам делать убийц.
        2. Из мужиков делать убийц женщин.

        У нас (я израильтянин) окружение очень доброе. Веками режут друг другу головы, Поэтому служат в Израиле все, в том числе и женщины. Если женщина хочет быть добровольцем в боевой части - пожалуйста.
        Женщины призывного возраста, которые родили ребёнка освобождаются от службы. Мамы не убивают.
        Насчёт мужчин - после 1982 года ни одна арабская армия не воевала с Израилем. С тех пор до сегодняшнего дня все войны ведутся против партизанских формирований, использующих заселенную застроенную местность в качестве плацдарма для атак на израильтян. Не только военных. К большому сожалению во время атак на очаги террора гибнут мирные люди. Назвать израильтян убийцами женщин не может никто, кто воевал в Афгане, Чечне или Сирии.
        Krasnodar
      2. SOF Сегодня, 15:39
        ... да уж. И бабе, случись чего, в танке гореть... жуть. Мир перевернулся.
        SOF
    3. Paranoid50 Сегодня, 15:20
      Цитата: Шура пермский
      с народом совсем у них плохо...

      Дык,если дядьки постоянно на ВО тусуются... laughing
      Paranoid50
      1. HAM Сегодня, 15:27
        hi Счас отхватите от Беляша с Профессором!!
        HAM
      2. Krasnodar Сегодня, 15:40
        Цитата: Paranoid50
        Цитата: Шура пермский
        с народом совсем у них плохо...

        Дык,если дядьки постоянно на ВО тусуются... laughing

        У дядек работа в основном офисная )))
        И большая часть (я думаю все), в отличие от доброй части тусующихся здесь граждан СНГ, служила в армии и значительный процент принимал участие в боевых действиях.
        Krasnodar
    4. Маз Сегодня, 17:20
      Как говорится, и Меркаву на скаку остановит, и в танк настоящий войдёт. А у него автомат заряжания уже есть? А скоко снаряд и его части весят? Крепкие девчата.
      Маз
    5. alekc73 Сегодня, 17:39
      У Израиля полное равенство полов.Но хорошего из этой затеи не выйдет.Женщины созданы для другого.Гореть в танках мужская работа.
      alekc73
  2. NIKNN Сегодня, 15:15
    Ну в израильских девушках я мало сомневаюсь good Только смущает фото, а именно почему для девушек танкистов в качестве личного оружия выбрали гранатометы... what
    NIKNN
    1. Logall Сегодня, 15:21
      Цитата: NIKNN
      почему для девушек танкистов в качестве личного оружия выбрали гранатометы

      Позерство! Мы в учебке для фотографии тоже оружие помощьнее выбирали! Но среди нас Баб не было...
      Logall
      1. NIKNN Сегодня, 15:25
        Цитата: Logall
        Позерство! Мы в учебке для фотографии тоже оружие помощьнее выбирали! Но среди нас Баб не было...

        laughing Ну уж тогда бы выбрали ......, даже не знаю чего и посоветовать... feel winked
        NIKNN
    2. Геркулесыч Сегодня, 15:27
      NIKNN hi - а вы можете их представить с танковой пушкой на руках? ?? what
      Геркулесыч
      1. NIKNN Сегодня, 15:29
        Цитата: Геркулесыч
        NIKNN hi - а вы можете их представить с танковой пушкой на руках? ?? what

        Ну на фоне танка сфотографироваться, думаю можно, за одно и за пушку подержаться и даже верхом на ней посидеть... smile
        NIKNN
        1. Геркулесыч Сегодня, 15:35
          Ага, еще и макияж танку навести! !! lol feel
          Геркулесыч
          1. NIKNN Сегодня, 15:38
            Цитата: Геркулесыч
            Ага, еще и макияж танку навести! !! lol feel

            Не сомневаюсь, что в интерьере танка с женским экипажем изменения будут..., Цветы в горшочках конечно не привьются ибо завянут без солнечного света, но для плюшевых игрушек там настоящий рай... smile
            NIKNN
    3. Krasnodar Сегодня, 15:41
      Цитата: NIKNN
      Ну в израильских девушках я мало сомневаюсь good Только смущает фото, а именно почему для девушек танкистов в качестве личного оружия выбрали гранатометы... what

      Автоматы с подствольником ))))
      Krasnodar
    4. Oleg7700 Сегодня, 16:34
      Потому что это фото совершенно из другой темы...
      Oleg7700
    5. Маки Авелльевич Сегодня, 16:48
      Цитата: NIKNN
      Только смущает фото, а именно почему для девушек танкистов в качестве личного оружия выбрали гранатометы...


      фотография взята с потолка. у танкистов красных ботинок не бывает.
      Маки Авелльевич
      1. Oleg7700 Сегодня, 16:55
        Что делается... [media=https://vk.com/video47641135_456239228?lis
        t=0aa93fec4f73c62165]
        Oleg7700
      2. Krasnodar Сегодня, 16:55
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: NIKNN
        Только смущает фото, а именно почему для девушек танкистов в качестве личного оружия выбрали гранатометы...


        фотография взята с потолка. у танкистов красных ботинок не бывает.

        Нахаль, Каракаль
        Krasnodar
  3. рюрикович Сегодня, 15:20
    "Сидят два кума и бухают. Один говорит апасля неизвестно какой рюмки:
    - Иван, ты в горящую избу войдёшь?
    - Я шо, адыёт по-твоему?Ик
    -Пнятно....А коня на скаку остановишь?
    - Не, я ещё жить хочу....Ик.
    - Вот за шо я тебя, Ваня, уважаю, что ты мужик, а не баба!"
    рюрикович
  4. Livonetc Сегодня, 15:20
    Цитата: NIKNN
    Ну в израильских девушках я мало сомневаюсь good Только смущает фото, а именно почему для девушек танкистов в качестве личного оружия выбрали гранатометы... what

    Видимо это фото девушек военнослужащих иной воинской специальности.
    Livonetc
  5. Евродав Сегодня, 15:25
    Куда все евреи с ВО подевались? Чистка была что ли?
    Кто нам подробно расскажет о еврейке в танке?
    Евродав
    1. ватник Сегодня, 15:33
      Цитата: Евродав
      Куда все евреи с ВО подевались? Чистка была что ли?

      Скорее всего сидят в "засаде" выжидают lol
      ватник
  6. anjey Сегодня, 15:26
    закончив обучение, они станут первыми в истории ЦАХАЛа девушками-командирами танков»
    если кто то думает что это нормально для цивилизованного миролюбивого государства то это не очень здоровый человек...
    anjey
  7. Евродав Сегодня, 15:29
    Цитата: anjey
    закончив обучение, они станут первыми в истории ЦАХАЛа девушками-командирами танков»
    если кто то думает что это норма для цивилизованного миролюбивого государства то это не очень здоровый человек...

    Так никто так и не думает... По их книгам, отношение к женщине у иудеев, мягко сказать не очень... А в танк ее в самый раз!
    Евродав
    1. anjey Сегодня, 15:39
      свой генофонд пускать на барбеккю действительно жестоко..
      anjey
    2. Scoun Сегодня, 15:40
      Цитата: Евродав
      Так никто так и не думает... По их книгам, отношение к женщине у иудеев, мягко сказать не очень... А в танк ее в самый раз!
      Ответить Цитировать

      Очень спорно!!! У иудеев например национальность по маме! С одним Киргизом разговаривал.
      - у нас принято по отцу а по сути мать вынашивает, мать вскармливает... а национальность по отцу?
      Это Азиат, это Киргиз, это Отец 5-х детей так рассуждает.
      Вот по отншентю к женщинам других народов да, они для них шиксы вроде... да поправит меня вояка ух.

      Цитата: voyaka uh
      Неудачное решение, на мой взгляд.

      Согласен с вами.
      Scoun
      1. профессор Сегодня, 15:51
        Цитата: Scoun
        Очень спорно!!!

        Ничего спорного. Человек просто врет не имея ни малейшего понятия о положении женщины в иудаизме. Например в иудаизме брачный контракт (ктуба) защищающий права женщины принят уже многие тысячи лет.

        Не кормите тролля. hi
        профессор
        1. Scoun Сегодня, 16:21
          Цитата: профессор
          Ничего спорного. Человек просто врет не имея ни малейшего понятия о положении женщины в иудаизме.

          Ну я в кавычки не стал брать, ибо сам неуч, но не стыдно не знать, стыдно не стремиться узнать.. как то так.
          Например слышал что японки являются держателями ЗПшных карт мужей)))
          Да и на счёт арабских женщин много туманного.
          Scoun
    3. Krasnodar Сегодня, 15:46
      Цитата: Евродав
      Цитата: anjey
      закончив обучение, они станут первыми в истории ЦАХАЛа девушками-командирами танков»
      если кто то думает что это норма для цивилизованного миролюбивого государства то это не очень здоровый человек...

      Так никто так и не думает... По их книгам, отношение к женщине у иудеев, мягко сказать не очень... А в танк ее в самый раз!

      Это по каким? ))) У евреев в семье главная мама ...))) Папа приносит деньги и не приносит т р и п е р, мама считает деньги и проверяет папу ))))
      Krasnodar
  8. voyaka uh Сегодня, 15:30
    Один раз, вроде, пытались уже такое сделать.
    Потом следующий Начштаба отменил.
    Неудачное решение, на мой взгляд.
    voyaka uh
  9. zivXP Сегодня, 15:32
    Ну раз начло тогда вперед. Вообще каждая женщина Израиля должна сдать 40 часов вождения на танке.
    zivXP
  10. Геркулесыч Сегодня, 15:34
    Чепуха, не нужно им в танкисты , гореть потом вместе с танками? ?? fool По моему мнению, глупая затея! fool
    Геркулесыч
    1. gukoyan Сегодня, 15:47
      Евреи уверены что Меркава весьма безопастный танк, так что думаю им плевать.
      gukoyan
  11. профессор Сегодня, 15:35
    ЦАХАЛ впервые начал подготовку женских танковых экипажей

    Не впервые. Эксперименты такие были давно. Были и смешанные экипажи. Однако физическую нагрузку дамы выдерживали плохо. Посему было принято решение о создании женских танковых экипажей лайт. В бой их бросать не собирались и командир танка у них обучался по укороченной программе.

    Женщины в армии совсем не от недостатка мужских новобранцев. Равенство- вот причина.
    профессор
    1. anjey Сегодня, 15:45
      страна военизированна до маразма,да и финансовое довольствие выше цивильного скорее всего,льготы и т д и т.п..дамы очень меркантильны и выгоды не упустят и войны как бы пока и нет,значит надо успеть урвать..
      anjey
      1. voyaka uh Сегодня, 15:57
        Неверно. По всем Вашим пунктам. Молодежи сейчас полно (население быстро
        растет) , а армия не увеличивается по численности. На многие должности
        берут женщин, техничские и административные . Эти - танкистки, строго доброволки.
        В армии особо не заработаешь. Она у нас не контрактная (хотя контракт появился в конце действительной службы).
        Есть небольшая зарплата, и денежный подарок по окончании службы в боевых частях.
        Танкисты и артиллеристы - непопулярные рода войск. Все хотят в спецназы, летчики, пехоту, флот. Поэтому, видимо, и затеяли эту штуку с танкистками. Надеются, что за милыми девушками и парни.
        подтянутся.
        voyaka uh
        1. рюрикович Сегодня, 16:09
          Цитата: voyaka uh
          Танкисты и артиллеристы - непопулярные рода войск

          Цитата: voyaka uh
          Поэтому, видимо, и затеяли эту штуку с танкистками.

          Агрессивнее надо рекламу проводить! Обещать розовые танчики и и зеркальца внутри каждой "колесницы",тогда дамские сердца растают. У них же думалка по другому принципу работает fellow
          рюрикович
          1. Krasnodar Сегодня, 16:20
            Цитата: рюрикович
            Цитата: voyaka uh
            Танкисты и артиллеристы - непопулярные рода войск

            Цитата: voyaka uh
            Поэтому, видимо, и затеяли эту штуку с танкистками.

            Агрессивнее надо рекламу проводить! Обещать розовые танчики и и зеркальца внутри каждой "колесницы",тогда дамские сердца растают. У них же думалка по другому принципу работает fellow

            Для женских экипажей форму у Юдашкина закажем ))))
            Krasnodar
      2. профессор Сегодня, 16:07
        Цитата: anjey
        страна военизированна до маразма,да и финансовое довольствие выше цивильного скорее всего,льготы и т д и т.п..дамы очень меркантильны и выгоды не упустят и войны как бы пока и нет,значит надо успеть урвать..

        Вы не в теме. Страна не милитаризирована как это может вам показаться. Льготы отслужившим есть, но на гражданке за эти 2-3 года зарабатывают гораздо больше чем зарплата срочника + льготы.

        Выгода это сидеть дома у мамы и учиться в универе как это делают арабы, а не бегать с автоматом под пулями.

        Цитата: Krasnodar
        Отмашка для феминисток

        Однозначно. Никакой другой причины в женских танкистах нет. Не путать с женщинами водителями. Они показали себя с самой хорошей стороны. Не лихачат, размерами писек не меряются и технику берегут.

        Цитата: XXXIII
        пионерский лагерь прям какой то у вас там.....

        Так утверждают те кто не встречался с этим пионерским лагерем в бою, а те кто встречался ВСЕГДА обращался в бегство. wink
        профессор
        1. XXXIII Сегодня, 17:38
          Цитата: профессор
          Так утверждают те кто не встречался с этим пионерским лагерем в бою

          Да я не об этом, в пионерских лагерях тоже была общая ответственность,дисциплина и.т.д, от директора до пионера..... wink равенство полов так сказать, по коммунистически..... lol у вас там случайно не коммунизм начался... wink
          XXXIII
      3. anjey Сегодня, 16:53
        напомнило недавнюю публикацию на ВО о наборе летчиц в наше летное училище
        anjey
    2. Krasnodar Сегодня, 15:48
      Цитата: профессор
      ЦАХАЛ впервые начал подготовку женских танковых экипажей

      Не впервые. Эксперименты такие были давно. Были и смешанные экипажи. Однако физическую нагрузку дамы выдерживали плохо. Посему было принято решение о создании женских танковых экипажей лайт. В бой их бросать не собирались и командир танка у них обучался по укороченной программе.

      Женщины в армии совсем не от недостатка мужских новобранцев. Равенство- вот причина.

      Отмашка для феминисток
      Krasnodar
    3. XXXIII Сегодня, 15:54
      Цитата: профессор
      Женщины в армии совсем не от недостатка мужских новобранцев. Равенство- вот причина.
      пионерский лагерь прям какой то у вас там..... laughing
      XXXIII
    4. рюрикович Сегодня, 16:12
      Цитата: профессор
      Однако физическую нагрузку дамы выдерживали плохо.

      Значит,на командные должности soldier
      рюрикович
    5. KondratKo Сегодня, 16:47
      "Равенство- вот причина."
      Все разговоры про равенство сразу заканчиваются, как только дело касается переноски мешков с цементом и прочих тяжестей, а коль взялся за гуж не говори что не дюж, тут и далее дискриминация по половому признаку (мужиков) на лицо!
      wassat
      KondratKo
  12. gukoyan Сегодня, 15:44
    Справа красивая девушка...
    Ябвдул))))
    gukoyan
    1. Scoun Сегодня, 16:26
      Цитата: gukoyan
      Справа красивая девушка...
      Ябвдул))))

      Плюсанул ... но я бы всем не прочь был бы))) laughing
      Scoun
  13. ватник Сегодня, 15:51
    Скорее всего просто большая часть израильского мужского населения "выродилась" и предпочитает воевать за клавиатурой компьютера или податься в ортодоксы целыми днями изучающими Тору (а ортодоксов мужчин в Израиле около 600 тысяч человек) опять же среди мужской населения Израиля очень много лиц не совсем понятной ориентации и всё это вызывает свою специфику комплектования израильской армии где женщины всё чаще стали заменять изнеженных и слабовольных израильских мужчин в частности в воинских профессиях связанных с участием в боевых действиях.
    ватник
    1. Krasnodar Сегодня, 16:02
      Цитата: ватник
      Скорее всего просто большая часть израильского мужского населения просто выродилась и предпочитает воевать за клавиатурой компьютера или податься в ортодоксы целыми днями изучающими Тору (а ортодоксов мужчин в Израиле около 600 тысяч человек) опять же среди мужской населения Израиля очень много лиц не совсем понятной ориентации и всё это вызывает свою специфику комплектования израильской армии где женщины всё чаще стали заменять изнеженных и слабовольных израильских мужчин в частности в воинских профессиях связанных с участием в боевых действиях.

      А ниче, что боевые части на 90% состоят из парней? )))
      600 тыс ортодоксов это включая детей, стариков и женщин, а насчёт лиц нетрадиционной ориентации .... большинство мужского населения стран, где устоями запрещены добрачные связи, любят друг друга настоящей мужской любовью )))
      Арабы, персы и прочие ... но потом женятся, отращивают бороды, заводят детей ... при этом самые традиционные все равно носят платьица ))))) с чалмой ;)
      Krasnodar
      1. ватник Сегодня, 16:23
        Цитата: Krasnodar
        600 тыс ортодоксов это включая детей, стариков и женщин

        600 тысяч это только лиц мужского пола а так их по данным вашей любимой Википедии 800 тысяч человек.
        В Израиле харедим составляют около 800 тысяч человек, или 9 % еврейского населения Израиля от 20 лет.
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%
        D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC
        Цитата: Krasnodar
        а насчёт лиц нетрадиционной ориентации .... большинство мужского населения стран, где устоями запрещены добрачные связи, любят друг друга настоящей мужской любовью )))

        Как в Израиле у вас всё запущенно lol
        Цитата: Krasnodar
        при этом самые традиционные все равно носят платьица )))))

        Ты вот про этих?
        ватник
        1. Krasnodar Сегодня, 16:33
          Цитата: ватник
          Цитата: Krasnodar
          600 тыс ортодоксов это включая детей, стариков и женщин

          600 тысяч это только лиц мужского пола а так их по данным вашей любимой Википедии 800 тысяч человек.
          В Израиле харедим составляют около 800 тысяч человек, или 9 % еврейского населения Израиля от 20 лет.
          https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%
          D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC
          Цитата: Krasnodar
          а насчёт лиц нетрадиционной ориентации .... большинство мужского населения стран, где устоями запрещены добрачные связи, любят друг друга настоящей мужской любовью )))

          Как в Израиле у вас всё запущенно lol
          Цитата: Krasnodar
          при этом самые традиционные все равно носят платьица )))))

          Ты вот про этих?

          Нет, про верховное руководство Ирана и Шейха Насрулика ;)
          Хотя эти тоже, скорее всего )))
          А из 800 тыс ортодоксов 600 тыс мужчины? )))
          И Вы тоже со мной на ты...вместе марш-бросок на берет делали, али бизнесклассом вместе летали? )))
          Напомните, если че ))))
          Krasnodar
  14. Евродав Сегодня, 15:59
    Цитата: профессор
    ЦАХАЛ впервые начал подготовку женских танковых экипажей

    Не впервые. Эксперименты такие были давно. Были и смешанные экипажи. Однако физическую нагрузку дамы выдерживали плохо. Посему было принято решение о создании женских танковых экипажей лайт. В бой их бросать не собирались и командир танка у них обучался по укороченной программе.

    Женщины в армии совсем не от недостатка мужских новобранцев. Равенство- вот причина.

    Опять профессорский бред! Какое равенство, о чем ты? Ну не втирай ты нам по старой еврейской привычке! А снаряд, если нужно будет, она поднимет? А пребита гусеница- какая от нее помощь? Не надо ставить дымовую завесу, тут не дети сидят...
    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 16:06
      Цитата: Евродав
      Цитата: профессор
      ЦАХАЛ впервые начал подготовку женских танковых экипажей

      Не впервые. Эксперименты такие были давно. Были и смешанные экипажи. Однако физическую нагрузку дамы выдерживали плохо. Посему было принято решение о создании женских танковых экипажей лайт. В бой их бросать не собирались и командир танка у них обучался по укороченной программе.

      Женщины в армии совсем не от недостатка мужских новобранцев. Равенство- вот причина.

      Опять профессорский бред! Какое равенство, о чем ты? Ну не втирай ты нам по старой еврейской привычке! А снаряд, если нужно будет, она поднимет? А пребита гусеница- какая от нее помощь? Не надо ставить дымовую завесу, тут не дети сидят...

      Эта тема отмазка для феминисток. Вместо того, чтобы с ними спорить им дают попробовать себя в настоящем мужском ремесле
      Krasnodar
    2. Арон Заави Сегодня, 16:13
      Цитата: Евродав

      Опять профессорский бред! Какое равенство, о чем ты? Ну не втирай ты нам по старой еврейской привычке! А снаряд, если нужно будет, она поднимет? А пребита гусеница- какая от нее помощь? Не надо ставить дымовую завесу, тут не дети сидят...
      равенство для галочки. Захотелось нескольким феминисткам надорвать свое здоровье? Армия пошла им на встречу.
      И конечно в ни заряжающими , ни мехводами девчонки служить не могут. Им мало слов профессионалов, ну так пусть умоются потом. Их пример будет наукой другим.
      Арон Заави
  15. wot Сегодня, 16:05
    Цитата: Krasnodar
    И большая часть (я думаю все), в отличие от доброй части тусующихся здесь граждан СНГ, служила в армии и значительный процент принимал участие в боевых действиях.

    краснодар смени флаг на еврейский , еще по вчерашним коментариям было ясно , чьи интересы ты представляешь
    wot
    1. Krasnodar Сегодня, 16:14
      Цитата: wot
      Цитата: Krasnodar
      И большая часть (я думаю все), в отличие от доброй части тусующихся здесь граждан СНГ, служила в армии и значительный процент принимал участие в боевых действиях.

      краснодар смени флаг на еврейский , еще по вчерашним коментариям было ясно , чьи интересы ты представляешь

      Я в Краснодаре живу, во первых, во вторых, че Вы со мной ты?? )))
      Krasnodar
      1. свободный Сегодня, 16:29
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: wot
        Цитата: Krasnodar
        И большая часть (я думаю все), в отличие от доброй части тусующихся здесь граждан СНГ, служила в армии и значительный процент принимал участие в боевых действиях.

        краснодар смени флаг на еврейский , еще по вчерашним коментариям было ясно , чьи интересы ты представляешь

        Я в Краснодаре живу, во первых, во вторых, че Вы со мной ты?? )))

        Живете в Краснодаре,а тянете за Израиль.
        свободный
        1. Krasnodar Сегодня, 16:47
          Цитата: свободный
          Цитата: Krasnodar
          Цитата: wot
          Цитата: Krasnodar
          И большая часть (я думаю все), в отличие от доброй части тусующихся здесь граждан СНГ, служила в армии и значительный процент принимал участие в боевых действиях.

          краснодар смени флаг на еврейский , еще по вчерашним коментариям было ясно , чьи интересы ты представляешь

          Я в Краснодаре живу, во первых, во вторых, че Вы со мной ты?? )))

          Живете в Краснодаре,а тянете за Израиль.

          Я там 25 лет жил - с 14 до 39.
          И по моему тянуть за Израиль не значит гнать на Россию.
          Krasnodar
  16. wot Сегодня, 16:07
    Цитата: ватник
    опять же среди мужской населения Израиля очень много лиц не совсем понятной ориентации

    ну "эти " точно все на ВО пасутся laughing
    wot
    1. Krasnodar Сегодня, 16:15
      Цитата: wot
      Цитата: ватник
      опять же среди мужской населения Израиля очень много лиц не совсем понятной ориентации

      ну "эти " точно все на ВО пасутся laughing

      Ещё на World of Tanks ))))
      Krasnodar
  17. sergo1914 Сегодня, 16:17
    ИМХО, зря бабы в танки и на флот идут. Страшно умирают люди этих армейских специальностей.
    sergo1914
    1. Krasnodar Сегодня, 16:23
      Цитата: sergo1914
      ИМХО, зря бабы в танки и на флот идут. Страшно умирают люди этих армейских специальностей.

      Надеюсь, применение женских экипажей ограничиться учениями, после чего их переквалифицируют в инструкторы.
      Krasnodar
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 16:57
      Цитата: sergo1914
      МХО, зря бабы в танки и на флот идут. Страшно умирают люди этих армейских специальностей.


      да, вот пехота умирает изящно!
      Маки Авелльевич
  18. DesToeR Сегодня, 16:47
    Три танкиста, три веселых... подруги!?
    DesToeR
    1. Krasnodar Сегодня, 16:51
      Цитата: DesToeR
      Три танкиста, три веселых... подруги!?

      И одна собака женскогоо рода, по русски сучка
      Krasnodar
  19. частное лицо Сегодня, 16:54
    Даже представить страшно что будет с ними попади они в плен, а если придётся вынимать обгоревшее тело из танка жуть. Куда мир катится.
    частное лицо
  20. ukoft Сегодня, 17:02
    в меркавах нет автомата заряжания. значит эта позиция для них закрыта.
    гусеница тоже тяжелая, не механики водители, хоть там и коробка автомат.
    вот наводчики отличные получатся, потомучто из девушек и снайперы хорошие. есть у них терпение и усидчивость
    ukoft
    1. voyaka uh Сегодня, 17:38
      О! Вы попали в точку проблемы. good В Меркава - экипаж
      4 человека. Заряжающий должен был сильным парнем и с
      хорошими навыками пехотинца (ему приходится перезаряжать
      пулемет на башне, да и стрелять из него иногда).
      Командир - понятно, должен быть "на все горазд": и танковая тех. подготовка,
      и военно-пехотная и командная.
      А вот на двух других должностях - стрелка и водителя - часто блещут именно "ботаники".
      Там - все виртуальное, видеокамеры, ночные приборы, прицелы.
      То есть, оптимально: два "файтера", два "ботаника".
      Но почему непопулярны танковые войска? - из-за грубой и грязной физ.работы.
      Как то: всякие замены гусениц, прочистка ствола шомполом и т.д.
      На таким работах нужны 4 сильных лба. А есть только два. Два - почти бесполезны.
      Стрелок-"ботаник" может поразить мишень в первого снаряда на 4 км, но
      не может подтягивать гусеницу. И что теперь, его увольнять?
      И на мой взгляд, "ботаников" надо от таких работ освободить полностью.
      А вызывать БТР-"техничку".
      voyaka uh
  21. A.D.T. Сегодня, 17:32
    Ох и "срамота" это , да при закрытых люках.
    А если серьезно - то нечего дамам в нынешних танках делать . Даже ради отмашки феминизму , или какому нибудь еще дурацкому экспериме́нту . Если подобное произойдет , то это резко увеличит нагрузку на мужскую часть экипажа , особенно в экстремальных ситуациях , или там где необходимы совместные физические усилия.
    Подобные решения , если они действительно приняты , показывают что в высших структурах армии большие проблемы , которые придется расхлебывать низшим.
    A.D.T.
  22. alexhol Сегодня, 17:38
    Недавно был на отдыхе и слетал на денек в Израиль. Так вот удивило , что например в аэропорту персонал сплошь молодяшки. ну а девчата на блок-постах в бронежилетах и с автоматами наперевес и с длинющими "хвостами" впечатлили love
    alexhol
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