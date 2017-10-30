ЦАХАЛ впервые начал подготовку женских танковых экипажей
Военное ведомство Израиля в рамках пилотного проекта начло подготовку девушек танкистов, сообщает ресурс israel.news911.info.
«Тринадцать девушек, призвавшихся в армию восемь месяцев назад, в настоящее время учатся на курсах танкистов. Через месяц трое или четверо из них будут направлены на курс подготовки командиров танковых экипажей. Закончив обучение, они станут первыми в истории ЦАХАЛа девушками-командирами танков», – говорится в публикации.
По словам корреспондента радиостанции «Кан Бет» Роя Шарона, «пока ведется подготовка девушек-командиров, остальные выпускницы будут разбиты на танковые экипажи и под командованием военнослужащих-мужчин приступят к службе в батальоне "Каракаль"». Их служба будет проходить на одной их границ государства.
После того, как ЦАХАЛ закончит подготовку девушек-командиров, «будут сформированы полностью женские экипажи, состоящие из трех бойцов и командира».
В материале отмечается, что дальнейшая судьба пилотного проекта военного ведомства зависит от того, как покажут себя «новоиспеченные танкистки» в ратном деле.
«Тринадцать девушек, призвавшихся в армию восемь месяцев назад, в настоящее время учатся на курсах танкистов. Через месяц трое или четверо из них будут направлены на курс подготовки командиров танковых экипажей. Закончив обучение, они станут первыми в истории ЦАХАЛа девушками-командирами танков», – говорится в публикации.
По словам корреспондента радиостанции «Кан Бет» Роя Шарона, «пока ведется подготовка девушек-командиров, остальные выпускницы будут разбиты на танковые экипажи и под командованием военнослужащих-мужчин приступят к службе в батальоне "Каракаль"». Их служба будет проходить на одной их границ государства.
После того, как ЦАХАЛ закончит подготовку девушек-командиров, «будут сформированы полностью женские экипажи, состоящие из трех бойцов и командира».
В материале отмечается, что дальнейшая судьба пилотного проекта военного ведомства зависит от того, как покажут себя «новоиспеченные танкистки» в ратном деле.
Использованы фотографии: newsru.co.il/Пресс-служба ЦАХАЛа
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