Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите

Правительство Армении одобрило это соглашение. Пока конкретной даты подписания нет. Но, я надеюсь, до нового года

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян надеется, что соглашение с Москвой об оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван подпишет до нового года.— сказал ТоганянСогласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций.В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.Ранее Москва уже предоставила Армении кредит в $ 200 млн сроком на 10 лет. Ереван на эти средства закупает у России пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, ЗРК «Игла-С» и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» с транспортно-заряжающими машинами ТЗМ-Т, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, взрыватели B-429Е, снайперские винтовки Драгунова (СВД), бронетанковую технику, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи, передает РИА Новости