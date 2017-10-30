17:48 30 октября

Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян надеется, что соглашение с Москвой об оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван подпишет до нового года.

Правительство Армении одобрило это соглашение. Пока конкретной даты подписания нет. Но, я надеюсь, до нового года
— сказал Тоганян

Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите



Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций.
В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.

Ранее Москва уже предоставила Армении кредит в $ 200 млн сроком на 10 лет. Ереван на эти средства закупает у России пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, ЗРК «Игла-С» и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» с транспортно-заряжающими машинами ТЗМ-Т, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, взрыватели B-429Е, снайперские винтовки Драгунова (СВД), бронетанковую технику, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://www.bigmir.net/
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Комментарии 31

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  1. Livonetc Сегодня, 15:23
    В данном случае имеет значение кредитная история.
    Как исправно осуществляются платежи Арменией по уже предоставленному кредиту со стороны России.
    Livonetc
    1. maxim947 Сегодня, 15:26
      Они конечно хорошие ребята, но не слишком много мы раздаем кредитов? многие из которых не возвратные.
      maxim947
      1. oleg-gr Сегодня, 15:29
        Кредит на покупку вооружения РФ. Так многие страны поступают. Предприятия работают. Даже, если потом правительство и простит часть долга Армении.
        oleg-gr
        1. единокровец Сегодня, 17:39
          Цитата: oleg-gr
          Кредит на покупку вооружения РФ. Так многие страны поступают. Предприятия работают. Даже, если потом правительство и простит часть долга Армении.

          может тогда хотя бы потребовать закрытие бактериологической лаборатории США на территории Армении?
          единокровец
      2. Sergey53 Сегодня, 15:30
        Они вроде и свои но как-то продолжают с Европой колбасить. Ну как батько Лукашенко.
        Sergey53
        1. maxim947 Сегодня, 15:33
          Так и мы с амерами как вы говорите колбасим, торгуем кое-чем, что такого? вопрос в том, чтобы данное вооружение не стало очередным подарком, что очень вероятно.
          maxim947
      3. Громобой Сегодня, 15:35
        Цитата: maxim947
        Они конечно хорошие ребята, но не слишком много мы раздаем кредитов? многие из которых не возвратные.

        Цитата: Livonetc
        В данном случае имеет значение кредитная история.
        Как исправно осуществляются платежи Арменией по уже предоставленному кредиту со стороны России.

        Не всё меряется деньгами.Россия в 10 раз больше потратит,если туда влезет НАТО или Азербайджан пойдёт отвоёвывать Карабах и при поддержке Турции,причём.И что мы сможем сделать в такой ситуации,через Кавказский хребет кулачком пригрозить?Поэтому наш гарнизон там и боеспособная армянская армия это залог стабильности в зоне наших интересов.
        Громобой
        1. maxim947 Сегодня, 15:39
          Хорошо подмечено. Но не хотелось бы, чтобы это было нормой, выколачивание халявы. На всех может и не хватить, проходили уже. И еще, фраза "не все меряется деньгами" только к России относится? Здесь должен быть обоюдный интерес, иначе зачем такая "дружба"?
          maxim947
      4. 210окв Сегодня, 15:49
        По моему у нас проблем с Арменией в части кредитов не было..
        Цитата: maxim947
        Они конечно хорошие ребята, но не слишком много мы раздаем кредитов? многие из которых не возвратные.
        210окв
      5. xetai9977 Сегодня, 17:01
        "Не всё меряется деньгами.Россия в 10 раз больше потратит,если....Азербайджан пойдёт отвоёвывать Карабах"
        С чего бы это?? Россия признала Карабах как часть территории Армении? Может подскажете , когда это было? Кстати, Азербайджан обязательно пойдёт отвоёвывать Карабах. Это наша земля по любому праву. И ВСЕ государства мира признают это, в том числе и Россия. Поддержка сепаратизма и сепаратистов уже стоила вам многих друзей
        xetai9977
        1. единокровец Сегодня, 17:39
          Цитата: xetai9977
          Поддержка сепаратизма и сепаратистов уже стоила вам многих друзей

          Каких сепаратистов например?
          единокровец
    2. zivXP Сегодня, 15:28
      Как исправно осуществляются платежи Арменией по уже предоставленному кредиту со стороны России.

      Это вопрос или уже ответ?
      zivXP
    3. XXXIII Сегодня, 15:30
      Цитата: Livonetc
      В данном случае имеет значение кредитная история.

      Как то мало просят 100лямов$, хотя их и не та много..... what
      XXXIII
    4. stas Сегодня, 15:33
      Армения никогда и ничего не вернёт.
      Им нечем будет отдавать, нет у них ресурсов.
      stas
    5. Primoos Сегодня, 16:10
      Как это мило! Дать денюжек, на эти денюжки они купят ништяки, денюжки им простят потом, как обычно. Очень мило!
      Primoos
  2. INVESTOR Сегодня, 15:27
    Просто бомбит от таких новостей. Почему Россия должна их всех (Армению, Киргизию и т.д.) кормить?? У Азербайджана возьмите кредит... am
    INVESTOR
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:32
      Ну да, кридит у Азербайджана, под залог Нагорного Каробаха! ! lol
      Геркулесыч
    2. NIKNN Сегодня, 15:36
      Цитата: INVESTOR
      Почему Россия должна их всех (Армению, Киргизию и т.д.) кормить??

      По тому, что в ином случае их с удовольствием будет кормить америка, что приведет к еще большему напряжению обстановки непосредственно у наших границ. Хотя для самих этих стран есть примеры Украина и Грузия..., а на то, что в данных странах кто то задумывался о чем либо кроме денег я как то глубоко сомневаюсь... request Это плата за относительную безопасность наших границ...
      NIKNN
      1. Primoos Сегодня, 17:35
        Маленькая неточность в ваших выводах, америка никого не кормит, но кормится со всех.
        Primoos
    3. XXXIII Сегодня, 15:37
      Цитата: INVESTOR
      Азербайджана возьмите кредит...
      Они союзники по ОДКБ.... бросать тоже будет не по нашему...... 100 лимонов $ мало даже как то..... вот если б просили миллиарды, я бы тоже негодовал...... bully
      XXXIII
    4. ватник Сегодня, 15:40
      Цитата: INVESTOR
      У Азербайджана возьмите кредит... am

      А может как раз с прибыли полученной от продажи оружия Азербайджану и даётся данный кредит Армении фактически получается что именно Баку финансирует поставки оружия Еревану smile
      Цитата: stas
      Им нечем будет отдавать, нет у них ресурсов.

      Ресурсы всегда есть но их крайне мало.
      Армянское счастье.
      ватник
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:30
    Армянская диаспора России, могла бы скинуться, и денег бы хватило три раза подряд перевооружить их армию! am Еще бы и на авианосец осталось! !! lol
    Геркулесыч
    1. Проксима Сегодня, 15:36
      Цитата: Геркулесыч
      Армянская диаспора России, могла бы скинуться, и денег бы хватило три раза подряд перевооружить их армию! am Еще бы и на авианосец осталось! !! lol

      Берите выше! Армянская диаспора по всему миру если сбросится! А по поводу авианосца, одна только певица Шер подкупит парочку... fellow
      Проксима
  4. Livonetc Сегодня, 15:32
    Цитата: zivXP
    Как исправно осуществляются платежи Арменией по уже предоставленному кредиту со стороны России.

    Это вопрос или уже ответ?

    Порылся в инете.
    Ответ ниже, но мне не понятно представляет льготный период 3 года

    "В июне 2015 года было подписано армяно-российское соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом, по годовой ставке в 3%.
    "В июле 2017 года министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что кредит полностью не использован — из 200 миллионов долларов не потрачена сумма в 30 миллионов долларов."
    РИА Новости https://ria.ru/economy/20171002/1505996866.html
    Livonetc
  5. Карен Сегодня, 15:46
    30 лет назад у англичан купили предприятие для выпуска робототехники за 350млн. ф.с. (это когда фунт стоил 2 бакса почти), а в счёт погашения госдолга Армении перед РФ договорились оценить в 55млн. зелёных. И так же по остальным рейдерствам наших предприятий.
    Карен
  6. Livonetc Сегодня, 15:58
    Цитата: Карен
    30 лет назад у англичан купили предприятие для выпуска робототехники за 350млн. ф.с. (это когда фунт стоил 2 бакса почти), а в счёт погашения госдолга Армении перед РФ договорились оценить в 55млн. зелёных. И так же по остальным рейдерствам наших предприятий.

    Однако кто же это покупал 30 лет назад?
    Рейдерством это назвать нельзя.
    И состояние предприятия по выпуску робототехники на момент продажи интересно узнать.
    Не удивлюсь если и 30 миллионов долларов не стоит.
    Livonetc
  7. Sergei75 Сегодня, 16:06
    Во Армяне, опять халяву с последующим списанием долгов хотят. Тут надо как-то иначе.
    Sergei75
  8. Sergei75 Сегодня, 16:09
    Что-то Россия дружит только с нищебродами.
    Sergei75
    1. Großer Feldherr Сегодня, 16:21
      -Совпадение?
      -не думаю.
      Großer Feldherr
  9. 100502 Сегодня, 16:14
    Наверное откаты хороши
    100502
  10. Аморфис Сегодня, 16:37
    Бог с этим кредитом. Меня интересует почему своему народу (россиянам) процентная ставка по кредиту составляет почти 25%? Или мы для правительства хуже иностранных друзей?
    Аморфис
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