The Nationnal Interest: почему Россия, Китай и Северная Корея должны бояться американского бомбардировщика B-21

Статья «Why Russia, China and North Korea Should Fear America's B-21 Bomber»:

Два года назад американская авиационная промышленность приступила к созданию перспективного стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider. Первая машина этого типа должна будет выйти на испытания лишь через несколько лет, однако уже высказываются те или иные оценки перспективного проекта, а также предпринимаются попытки прогнозирования дальнейших событий.27 октября американское издание The National Interest опубликовало статью Кайла Мизоками под названием «Why Russia, China and North Korea Should Fear America's B-21 Bomber» («Почему Россия, Китай и Северная Корея должны бояться американского бомбардировщика B-21»). Как показывает заголовок, публикация посвящена новейшему проекту B-21 и последствиям появления такой техники в контексте международной военно-политической обстановки.В начале своей статьи К. Мизоками напоминает о событиях недалекого и отдаленного прошлого. 27 октября 2015 года компания Northrop Grumman получила контракт на разработку перспективного малозаметного бомбардировщика B-21 Raider. При этом он отмечает, что примерно за 35 лет до подписания контракта на B-21 было заключено предыдущее соглашение подобного рода, результатом которого стал самолет B-2 Spirit.Автор вынужден отметить, что на данный момент многие детали нового проекта окутаны тайной. В то же время, часть сведений уже была опубликована. Имея некоторые данные о будущем B-21, можно сделать те или иные выводы, чем и предлагает заняться американский журналист.Официальное обозначение бомбардировщика – B-21 Raider – имеет любопытное происхождение. Цифры указывают на XXI век, а дополнительное имя напоминает о легендарной операции 1942 года. Во время Второй мировой войны отряд бомбардировщиков B-25 Mitchell под командованием генерала Джеймса «Джимми» Дулиттла атаковала ряд целей на территории Японских островов. Среди прочего, бомбы были сброшены и на Токио. Вспоминая «Рейд Дулиттла», военно-воздушные силы США указывают на дерзость этой атаки, стратегическую и тактическую неожиданность, а также на уникальную протяженность маршрута, преодоленного «рейдерами».Как показывает изображение самолета B-21, официально опубликованное ВВС США, новый проект подразумевает строительство летательного аппарата типа «бесхвостка», похожего на летучую мышь. При этом новый B-21 должен иметь определенное сходство с существующим B-2. Однако два самолета заметным образом отличаются друг от друга.К. Мизоками обращает внимание на компоновку силовой установки. На новом бомбардировщике двигатели будут размещаться ближе к рудиментарному фюзеляжу, тогда как моторы General Electric F118-GE-100 самолета B-2 располагаются на определенном расстоянии от центральной секции планера. Новый проект предусматривает использование скошенных воздухозаборников вместо «зазубренных», примененных на серийной технике. Кроме того, перспективный B-21 получит средства охлаждения реактивных газов двигателей, предназначенные для сокращения видимости в инфракрасном диапазоне. Любопытно, что подобные устройства присутствовали на ранних изображениях будущего B-2, но так и не вошли в окончательный вариант проекта.Перспективный бомбардировщик выглядит похожим на существующую машину B-2, и, по всей видимости, тоже будет четырехмоторным. В 2016 году компания Pratt & Whitney была выбрана в качестве субподрядчика и ей предстоит сделать двигатели для нового B-21. В качестве силовой установки для этого самолета рассматриваются доработанные версии турбореактивных двигателей F-100 и F-135. Сравнительно старый F-100, используемый на истребителях F-15 Eagle, выглядит правильным выбором. Однако вместо него заказчик может выбрать модификацию F-135, устанавливаемого на истребителях F-35 Joint Strike Fighter. Это позволит как получить требуемые характеристики, так и удешевить производство двигателей для двух самолетов.Подобно своему предшественнику, новый Northrop Grumman B-21 Raider станет тяжелым стратегическим бомбардировщиком, способным нести ядерное и конвенциональное вооружение. Если он не будет отличаться от B-2 по своим размерам, то есть основания полагать, что и полезная нагрузка останется на прежнем уровне. Кроме того, B-21 может сохранить два грузоотсека. К. Мизоками полагает, что самолет могут оснастить барабанными пусковыми установками Advanced Applications Rotary Launcher, уже используемыми на машинах B-2. Каждое такое изделие несет по восемь ракет того или иного типа.Для решения особых задач B-21 сможет нести ядерное оружие. В таком случае в его боекомплект войдут крылатые ракеты Long-Range Stand-Off (LRSO), отличающиеся малой заметностью для средств обнаружения противника. Кроме того, будет обеспечена совместимость с тактическими бомбами B61, в том числе с их новейшей версией B61-12. Возможно комбинирование вооружений разных типов. В таком случае ракеты LRSO будут использованы для уничтожения объектов противовоздушной обороны и прорыва к основным целям. Последние, соответственно, будут уничтожаться управляемыми бомбами.В «обычных» боевых вылетах B-21 сможет использовать широкую номенклатуру конвенциональных боеприпасов. Он сможет нести крылатую ракету JASSM-ER, а также управляемые бомбы GBU-31 Joint Directed Attack Munition калибром 2 тыс. фунтов. Автор полагает, что и в случае с неядерным оружием может использоваться стратегия последовательного применения ракет и бомб: первые помогут сделать «проход» в системе ПВО противника, а вторые полетят непосредственно на указанные цели. В качестве альтернативы можно рассматривать возможность применения в одном вылете только бомб или только ракет.Также в номенклатуру вооружений «Рейдера» должна войти бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Это изделие весит 30 тыс. фунтов (14 т), и в настоящее время его может нести только бомбардировщик B-2. Таким образом, в перспективном проекте следует предусмотреть возможность применения наиболее тяжелых американских авиационных средств поражения, которые не имеют большого числа носителей.К. Мизоками указывает, что военно-воздушные силы поручили компании Northrop Grumman разработать и построить бомбардировщик, использующий принципы открытой архитектуры программно-аппаратных средств. Таким образом, в отличие от предыдущих машин своего класса, новый B-21 может стать больше чем просто бомбардировщиком. Специфика и особенности требуемой архитектуры должны гарантировать возможность простого и быстрого обновления аппаратуры, а также облегчить интеграцию новых средств. Благодаря этому самолет можно будет достаточно быстро и просто адаптировать к новым миссиям того или иного рода.К примеру, в грузовой отсек помимо оружия можно будет поместить приборы наблюдения, целеуказания и т.д. Кроме того, B-21 сможет стать носителем специальной аппаратуры связи, беспилотного авиационного комплекса, систем радиотехнической разведки или радиоэлектронной борьбы. Все это позволит решать разнообразные боевые задачи в самых разных условиях, в том числе при активном противодействии со стороны противника. В целом, по мнению автора, текущая реализация планов в контексте открытой архитектуры бортового оборудования в будущем может сделать B-21 первым в мире многоцелевым бомбардировщиком.По открытым данным, первый полет перспективного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Northrop Grumman B-21 Raider состоится в середине следующего десятилетия. В дальнейшем военно-воздушные силы Соединенных Штатов намерены купить не менее сотни таких самолетов. Эта техника заменит существующие машины моделей B-52H Stratofortress и B-1B Lancer. Не исключается возможность строительства и закупки двух сотен новых бомбардировщиков. Впрочем, судьба второй сотни самолетов прямо связана с размерами военного бюджета и финансовыми возможностями заказчика.Автор The National Interest, высказав ряд предположений относительно облика будущего B-21, напоминает, что на данный момент подробная информация на этот счет отсутствует. Как именно будет выглядеть эта машина – специалисты и общественность пока не знают. Сейчас ВВС и разработчик стремятся поддерживать секретность и тщательно оберегают информацию о нем. Такая ситуация может сохраняться в течение нескольких следующих лет, вплоть до публикации официальных данных или первого показа готовой машины.Таким образом – подводит итог Кайл Мизоками – новый B-21 Raider временно растворился во тьме секретных военных технологий, и вновь выйдет «на свет» только когда будет готов.Нельзя не отметить, что проект стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider действительно является одной из самых интересных американских программ настоящего времени. ВВС США планируют кардинальное обновление своей стратегической авиации, которое предполагается провести при помощи техники самого оригинального облика с особыми возможностями. По этой причине следует ожидать, что в проекте B-21 будут реализованы интересные идеи того или иного рода.По очевидным причинам, заказчик и исполнитель работ не спешат раскрывать все свои планы и публиковать технические подробности нового проекта. Тем не менее, некоторые отрывочные сведения уже стали известны из официальных и неофициальных источников. Кроме того, было опубликовано официальное изображение будущего самолета, отражавшее актуальное на тот момент состояние проекта. Впрочем, реальные результаты проекта могут заметно отличаться от планировавшихся ранее.Отсутствие подробной информации технического и тактического характера оказывается хорошей почвой для появления разнообразных оценок. Так, в своей статье «Why Russia, China and North Korea Should Fear America's B-21 Bomber» автор издания The National Interest пытается предугадать, какую силовую установку получит перспективная машина. Кроме того, он представил примерную номенклатуру вооружений, пригодных для использования самолетами «Рейдер». Удалось ли К. Мизоками сделать правильные прогнозы – станет известно позже, после появления официальной информации.Любопытная особенность статьи в The National Interest проявляется при сравнении заголовка с самим материалом. Название публикации утверждает, что Россия, Китай и КНДР должны бояться нового самолета, а кроме того, обещает объяснить, почему. При этом в самой статье третьи страны попросту не упоминаются, и она рассматривает исключительно тактико-технические особенности перспективного проекта. По-видимому, читателю предлагается рассмотреть возможный облик и предполагаемые возможности бомбардировщика B-21, а затем самостоятельно сделать выводы в контексте его роли в контексте сдерживания России, Китая или Северной Кореи. Автор, однако, не высказывает своего мнения на этот счет.Очевидно, что перспективный бомбардировщик B-21, поступив в серийное производство и начав службу в строевых частях, определенным образом повлияет на баланс сил в мире – как всегда бывает при появлении новых образцов вооружения и техники для стратегических ядерных сил. Впрочем, эти события пока относятся к достаточно далекому будущему, а имеющийся объем информации не позволяет делать точные прогнозы. Возможно, будущий B-21 Raider действительно сможет побеспокоить Москву, Пекин и Пхеньян. Но причины для такого испуга на данный момент до конца не ясны, и полноценные выводы по этому вопросу можно будет сделать только в будущем.