17:52 30 октября

В США намерены повысить эффективность авиации за счет лазерного оружия

Пентагон намерен резко повысить эффективность своих авиационных платформ за счет высокоточного лазерного оружия, которое сможет сбивать ракеты и поражать наземные цели, сообщает Эксперт Online.



Лазерами, в частности, планируется оснастить все тяжелые истребители F-22 и новые стратегические бомбардировщики LRS-B, разработка которых началась 3 года назад. А в перспективе боевыми лазерными комплексами должны оснащаться едва ли не все ударные авиационные платформы, которые будут создаваться в США. Такую задачу ставят пентагоновские стратеги.


Недавно ВВС США закали у корпорации Lockheed Martin разработку компактного, но мощного лазерного генератора. На эти цели выделено пока лишь $ 26 млн. Но эта сумма не должна смущать, так как речь идет о первой стадии научно-исследовательских работ. Создание же полноценного лазера обойдется в сотни миллионов долларов.

«Все работы по этой тематике ведутся в рамках сверхсекретного проекта SHIELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator), о котором сами военные предпочитают не распространяться. Известно лишь, что, согласно заданию ВВС США, им требуются лазеры трех типов», – пишет издание.

Самые маломощные (менее одного киловатта) пилоты смогут использовать для наведения оружия на цель и для противодействия системам наблюдения противника. Установки средней мощности (несколько десятков киловатт) предназначены для того, чтобы сбивать ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», то есть для защиты самого самолета. Наконец, мощный лазер (более ста киловатт) будет нужен уже для уничтожения вражеских летательных аппаратов и поражения целей на земле.

Использованы фотографии: https://www.gazeta.ru/breakingdefense.com
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Комментарии 26

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:51
    "Но эта сумма не должна смущать, так как речь идет о первой стадии научно-исследовательских работ. Создание же полноценного лазера обойдется в сотни миллионов долларов".
    Что-то они скромничают. Сотни миллионов - это так, на затравку. Расходы на Ф-35 очень показательны в данном случае.
    oleg-gr
    1. рюрикович Сегодня, 15:58
      Цитата: oleg-gr
      Сотни миллионов - это так, на затравку.

      ФРС наштампует столько фантиков, сколько нужно yes
      рюрикович
      1. NIKNN Сегодня, 16:09
        Цитата: рюрикович
        ФРС наштампует столько фантиков, сколько нужно

        Спору нет.
        Наконец, мощный лазер (более ста киловатт) будет нужен уже для уничтожения вражеских летательных аппаратов и поражения целей на земле.
        Ну что будет нужен не спорю, а вот , что будет.... , как то сомнительно...
        NIKNN
      2. Шура пермский Сегодня, 16:59
        очередной проект отмывания денег,спустят тонны баксов с выводом,что такое оружие нежизнеспособно...
        Шура пермский
    2. лаврентий павлович Сегодня, 16:05
      Пусть лучше анонсируют разработку космического крейсера или звезды смерти, так можно больше бабла попилить и потенциальных противников запугать.
      лаврентий павлович
  2. gukoyan Сегодня, 15:54
    Вот нашли кормушку для попила бабосов...
    gukoyan
  3. Altona Сегодня, 15:56
    Осталось только решить проблемы с атмосферой-облачностью,запыленностью,грозовыми разрядами и всё у них получится.Ну и вездесущий Илон Маск подскажет им как из 100500 отработанных китайских аккумуляторов размера ААА или АА сделать энергопитающую платформу.
    Altona
  4. рюрикович Сегодня, 16:01
    Где-то я подобное уже слышал what ....
    Ах да, программа "Звёздных войн" Рейгана fellow Только тот блеф был рассчитан на наивность советского руководства, а нонешний - на распил бюджета request
    рюрикович
    1. BlackMokona Сегодня, 16:07
      Ах да, программа "Звёздных войн" Рейгана fellow Только тот блеф был рассчитан на наивность советского руководства, а нонешний - на распил бюджета request

      Наши уже заказали спутник с АЭС и лазером, тут новость на ресурсе весит. wink
      BlackMokona
      1. рюрикович Сегодня, 16:14
        Цитата: BlackMokona
        Наши уже заказали спутник с АЭС и лазером

        Лазер - для передачи анэргии другим пепелацам, а не для бою wink
        рюрикович
        1. BlackMokona Сегодня, 16:14
          Конечно, конечно, для передачи энергии вражеским пепелацам. winked
          BlackMokona
  5. Wedmak Сегодня, 16:04
    Штирлица смущало только одно - останется ли на вооружении F-22 к тому моменту, когда появятся эти лазеры и куда они их будут прицеплять, если останется?
    И по новому бомберу еще большой вопрос - зачем ему лазеры, действующие максимум на 2 десятка километров, если он стелс и будет вооружен КР? Да и по сути является удешевленным вариантом B-2... С его ЛТХ лазеры от зенитных ракет не спасут.
    Wedmak
    1. voyaka uh Сегодня, 16:14
      "останется ли на вооружении F-22 к тому моменту, когда появятся эти лазеры "////

      Лазеры и установки уже есть. Они монтируются на израильских военных
      транспортниках, и их покупают некоторые гражданские авиакомпании.
      Защищают самолет снизу от ПЗРК и ракет ЗВ и ВВ при атаке снизу.
      Недостаток: размеры, защита только снизу (или нужны 2 установки).
      voyaka uh
      1. Wedmak Сегодня, 16:18
        Лазеры ли? Может просто инфракрасные помехи ставят, сбивая ракету с толку? Можно ссылочку на ТТХ аппрата?
        Wedmak
        1. Комментарий был удален.
          1. Wedmak Сегодня, 16:39
            Понятно, ослепление лазером ракеты ПЗРК. Против головок оптика+ИК ГСН пойдет, главное попасть в ракету лучем. Не думаю, что американцы имели ввиду именно это. Системы ослепления ЗУР со всяческими ГСН давно известны и ставятся даже на вертолеты. Речь об уничтожении ЗУР и работе по земле.
            Wedmak
            1. voyaka uh Сегодня, 16:49
              Дело только в мощности. Как Вы понимаете, СУО, наведение,
              вычисления - уже все готово. В виде серийного военно-коммерческого
              прибора. Увеличится мощность - можно прожигать головки (или бока)
              ракет. Еще увеличится мощность (пучок из нескольких лучей, сфокусированных на цели) - можно повредить и самолет противника.
              Дело в общей компактности прибора и энергооруженности системы. В корпус истребителя пока вписать сложновато. Но в контейнер под ним - можно.
              voyaka uh
              1. Wedmak Сегодня, 16:56
                Дело только в мощности.

                Не только. ЗУР обычно сверхзвуковая, обшивка выдерживает довольно большие тепловые нагрузки. Кроме того, поток воздуха может запросто уносить с поверхности киловатты тепла. Ну и облака, пыль, и прочее сильно снизят радиус действия.
                Хватит ли времени для прожигания? Там время изменяется секундами, редко за десяток выходит.
                Wedmak
              2. okko077 Сегодня, 17:49
                А что будет запитывать эти генераторы, где вы возьмёте источники энергии, сколько они будут весить, и в какой контейнер под самолётом вы их засунете ? Физику ещё никто не отменял ! Революции в источниках энергии пока нет, так, что фантазируйте дальше пока....
                okko077
  6. voyaka uh Сегодня, 16:04
    "(несколько десятков киловатт) предназначены для того, чтобы сбивать ракеты класса
    «воздух-воздух» и «земля-воздух», то есть для защиты самого самолета "////

    Вот это - очень-очень горячая тема. Она полностью изменит тактику применения
    авиации. 30-40 Квт лазер может сбить атакующую ракету в нескольких стах метрах от самолета.
    Что является безопасным расстоянием и реальным для прожигания оболочки
    voyaka uh
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:09
    К моменту, когда появится лазер, пригодный для использования в воздушных боях, на вооружении будут стоять самолеты 6го покаления! !! fool
    Геркулесыч
  8. Евродав Сегодня, 16:10
    Вот это нужное дело! Лазеры на авиа!!! И красиво то как! Одни ж голливудские боевички
    посматривали! И просящие денег и дающие...
    Евродав
  9. Sergei75 Сегодня, 16:19
    Что-то их не смущает не пыль в атмосфере, не осадки.
    А Рейгановские "звездные войны" прекратились после того, как Горбатый рассказал ему, что в случае чего, взорвем на орбите вагон с гайками.
    По з"звездным войнам" Рейгану втянуть СССР в гонку вооружений не получилось, а Буран был ответом на имитацию их челноком бомбардировки Москвы на 7 ноября, когда он сделал нырок в атмосферу.
    Sergei75
    1. BlackMokona Сегодня, 16:38
      А Рейгановские "звездные войны" прекратились после того, как Горбатый рассказал ему, что в случае чего, взорвем на орбите вагон с гайками.

      Горбатый капитулировал. К тому, моменту как свернули СОИ Горбатый уже в Лондоне отдыхал.
      СОИ в 1993 году свернули.
      BlackMokona
    2. Щаранский Сегодня, 17:02
      Цитата: Sergei75
      втянуть СССР в гонку вооружений не получилось

      если 1/5 часть ВНП это не гонка вооружений, то что тогда?
      Щаранский
  10. Irokez Сегодня, 16:25
    Скажу так: - "Идея перспективная с лазерным вооружением и это вполне реально в будущем". американцы в принципе смотрят в будущее, а про деньги это другой разговор который тоже имеет место быть.
    Наверняка наши тоже прорабатывали, прорабатывают и будут прорабатывать такие перспективы.
    Irokez
  11. БМП-2 Сегодня, 17:50
    Использованы фотографии: https://www.gazeta.ru/breakingdefense.com

    А что фотографировали то: весёлые картинки? wassat
    БМП-2
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