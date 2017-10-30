В США намерены повысить эффективность авиации за счет лазерного оружия
Пентагон намерен резко повысить эффективность своих авиационных платформ за счет высокоточного лазерного оружия, которое сможет сбивать ракеты и поражать наземные цели, сообщает Эксперт Online.
Лазерами, в частности, планируется оснастить все тяжелые истребители F-22 и новые стратегические бомбардировщики LRS-B, разработка которых началась 3 года назад. А в перспективе боевыми лазерными комплексами должны оснащаться едва ли не все ударные авиационные платформы, которые будут создаваться в США. Такую задачу ставят пентагоновские стратеги.
Недавно ВВС США закали у корпорации Lockheed Martin разработку компактного, но мощного лазерного генератора. На эти цели выделено пока лишь $ 26 млн. Но эта сумма не должна смущать, так как речь идет о первой стадии научно-исследовательских работ. Создание же полноценного лазера обойдется в сотни миллионов долларов.
«Все работы по этой тематике ведутся в рамках сверхсекретного проекта SHIELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator), о котором сами военные предпочитают не распространяться. Известно лишь, что, согласно заданию ВВС США, им требуются лазеры трех типов», – пишет издание.
Самые маломощные (менее одного киловатта) пилоты смогут использовать для наведения оружия на цель и для противодействия системам наблюдения противника. Установки средней мощности (несколько десятков киловатт) предназначены для того, чтобы сбивать ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», то есть для защиты самого самолета. Наконец, мощный лазер (более ста киловатт) будет нужен уже для уничтожения вражеских летательных аппаратов и поражения целей на земле.
Лазерами, в частности, планируется оснастить все тяжелые истребители F-22 и новые стратегические бомбардировщики LRS-B, разработка которых началась 3 года назад. А в перспективе боевыми лазерными комплексами должны оснащаться едва ли не все ударные авиационные платформы, которые будут создаваться в США. Такую задачу ставят пентагоновские стратеги.
Недавно ВВС США закали у корпорации Lockheed Martin разработку компактного, но мощного лазерного генератора. На эти цели выделено пока лишь $ 26 млн. Но эта сумма не должна смущать, так как речь идет о первой стадии научно-исследовательских работ. Создание же полноценного лазера обойдется в сотни миллионов долларов.
«Все работы по этой тематике ведутся в рамках сверхсекретного проекта SHIELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator), о котором сами военные предпочитают не распространяться. Известно лишь, что, согласно заданию ВВС США, им требуются лазеры трех типов», – пишет издание.
Самые маломощные (менее одного киловатта) пилоты смогут использовать для наведения оружия на цель и для противодействия системам наблюдения противника. Установки средней мощности (несколько десятков киловатт) предназначены для того, чтобы сбивать ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», то есть для защиты самого самолета. Наконец, мощный лазер (более ста киловатт) будет нужен уже для уничтожения вражеских летательных аппаратов и поражения целей на земле.
Использованы фотографии: https://www.gazeta.ru/breakingdefense.com
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