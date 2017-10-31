Белорусское "Назад в будущее" по Лукашенко

Рассказали мне об этой системе мои белорусские друзья. Тема весьма забавная, но заставила призадуматься, применительно к нашим реалиям, поскольку есть в ней некое рациональное зерно.В последнее время очень многие жители Беларуси сталкиваться с суровой капиталистической реальностью – безработицей. Заповедный уголок социализма не то чтобы трещит по швам, но скрытая безработица (это когда работник из 40-часовой рабочей недели работает часов 5-10 максимум) не поддаётся оценке по причине отсутствия достоверной информации. Мы и не будем оценивать.Любой гражданин Беларуси, который остался без работы (по разным причинам) может искать её самостоятельно через рекрутинговые агентства (это те, кто реально хочет заработать) и обычно находят ее… в России.Либо вариант - встать на биржу труда, которая называется «Центр занятости населения». Это для тех, кто нашел работу «втемную» и не желает платить налог на тунеядство. Либо сидеть дома или копаться в огороде.Процесс постановки не сильно хлопотный, но довольно нудный и долгий, не неделю конечно, но целый день можно провести у двери соответствующего кабинета. После получения карточки безработного нужно раз в месяц, в указанную дату приходить и отмечаться. В противном случае могут снять с учёта и лишить и без того мизерного пособия, которое составляет от 23 до 41 белорусского рубля (670 – 1195 российских рублей) в месяц.Ничего страшного, у нас та же самая система.Но в Беларуси есть маленький нюанс, о котором я и хочу рассказать.Для того что бы данное пособие получить так же необходимо посвятить один день в месяц общественным работам.Отработка положенного дня осуществляется следующим образом. Безработный звонит или приходит в центр занятости и записываться на определенный день. В указанный день к 8 утра опять приходит в центр, где его и других таких же граждан будет ждать развозной автобус, а то и не один.Осенью в большинстве своём отправляют в колхозы или к фермерам на уборку урожая. За день можно заработать примерно 15 белорусских рублей (437 российских рублей) и получить несколько килограммов овощей, все зависит от благосклонности хозяина (или наворовать).По словам моих собеседников, есть хозяйства где работают меньше (ввиду малой оплаты или вовсе её отсутствия), но помимо полученных овощей от хозяина, огромное количество еще будет украдено за время работы.Учитывая какой приезжает контингент — это не удивительно. Есть люди, которые по 10-15 лет стоят на биржах труда, и это, несмотря на то, что есть возможность переучится и получить другую профессию с фактически гарантированным трудоустройством. В том случае если ты не балбес и руки из правильного места растут.Но видимо, это мало кому надо. Да и не каждому работодателю нужен работник который уже к обеду «жахнул» 50 грамм, а то и больше. А именно это можно было наблюдать на уборке. Кто-то до обеда успел, и во время обеда добавил, а кто-то во время обеда принял дозу такую, что птицы пролетая, задыхались.Некоторые люди, часть из которых уже на пенсии, так и работают в сезон по 6 дней в неделю, получая по 15 белорусских рублей плюс овощи, это хорошая прибавка к пенсии.Пенсия у большей части населения составляет от 200 до 300 белорусских рублей (5830-8750 российских рублей).Вот и получается, что на отработку попадают разные люди с разными целями. Некоторых гонят туда силком, некоторые специально едут заработать, некоторые стоят на бирже что бы не платить «налог на тунеядство», а кто-то хочет помощи в открытие ИП и должен побыть некоторое время добропорядочным безработным.Тем не менее, определенная логика в этом деле есть. Мои друзья, понятное дело, бухтели, потому как оба работают на российских работодателей по «удаленке», и тратить рабочий день ну никак не хотели. Что остается? Правильно, выходной.Для работников умственного труда (один бухгалтер, второй занимается какими-то жуткими расчетами для завода металлоконструкций) это фактически подвиг – целый день пахать конкретно на уборке морковки. Фермер попался жесткий, заставил работать, как сам работает. Но результат – по 10 рублей на лицо и по мешку отборной морковки.И это не самый плохой вариант, кстати. Можно было бы попасть, например, на уборку улиц. Абсолютно бесплатно.Логика белорусских властей ясна и понятна: если ты безработный, то времени у тебя достаточно, чтобы уделить государству. Пусть даже и почти безвозмездно, так как размер пособия невелик.Говоря о российских реалиях, вполне можно было бы перенять этот метод. И использовать, как на сельхозработах, так и при уборке улиц, например. «Выхлоп» был бы весьма неплох, как мне кажется.Здесь речь идет не о тех, кто реально остался «за бортом». В первую очередь – сотрудники специализированных заводов. Как пример могу привести то же КБХА. Сокращенных и уволившихся инженеров-электриков расхватывали, как горячие пирожки. А вот с гидравликами расклад совсем иной. Биржа без особых перспектив.Но в первую очередь речь идет о тех, кто с удовольствием стоит на бирже, а работает «в черную». И таких полным-полно, в свою бытность сталкивался с такими организмами, работая на медицинском заводе. Приходят не ради трудоустройства, а чтобы получить отметку о том, что не подходят. И не приведи господи такого/такую взять, получаешь за деньги предприятия ябедника, который за недолгую трудовую деятельность сделает все, чтобы отравить тебе жизнь. Но обычно такой кадр просто не пойдет работать, потому, что работа у него уже есть, просто лишние деньги никому не мешали никогда.Абсолютно не ратую за интересы государства, которое наши граждане стараются обмануть. Оно того заслуживает. Однако, опыт беларусов есть смысл взять на вооружение. Хотя бы ради уборки улиц или, например, парковых зон.