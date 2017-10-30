Опрос. Жители Украины стали хуже относиться к России

Киевский международный институт социологии сегодня публикует результаты опроса по поводу отношения украинских граждан к России и к идее по введению визового режима. Опрос показал, что число положительно настроенных по отношению к России граждан Украины за последние несколько месяцев снизилось. Если в мае текущего года позитивно относящих к России жителей Украины было 44%, то в сентябре (именно в этом месяце проводился опрос) таковых оказалось 37%.46% респондентов заявили, что относятся к России либо плохо, либо очень плохо.Примечательно, что опрос Киевским международным институтом социологии проводился при участии российской социологической компании «Левада-центр». Одним из вопросов был вопрос о поддержке идеи введении визового режима между двумя странами. Оказалось, что почти половина опрошенных на Украине заявили, что поддерживают визовый режим с РФ. Аналогичный опрос, ранее проведённый на территории РФ, показал, что в нашей стране за введение визового режима с Украиной выступают около 34% населения.40% граждан Украины заявили, что границы между Украиной и Россией должны быть открытыми, а отношения – дружественными. Около 4% опрошенных на Украине считают, что Украина и Россия должны стать единым государством. В России так считают 11% поучаствовавшего в опросе «Левада-центра» населения.