17:49 30 октября

Опрос. Жители Украины стали хуже относиться к России

Киевский международный институт социологии сегодня публикует результаты опроса по поводу отношения украинских граждан к России и к идее по введению визового режима. Опрос показал, что число положительно настроенных по отношению к России граждан Украины за последние несколько месяцев снизилось. Если в мае текущего года позитивно относящих к России жителей Украины было 44%, то в сентябре (именно в этом месяце проводился опрос) таковых оказалось 37%.

46% респондентов заявили, что относятся к России либо плохо, либо очень плохо.

Примечательно, что опрос Киевским международным институтом социологии проводился при участии российской социологической компании «Левада-центр». Одним из вопросов был вопрос о поддержке идеи введении визового режима между двумя странами. Оказалось, что почти половина опрошенных на Украине заявили, что поддерживают визовый режим с РФ. Аналогичный опрос, ранее проведённый на территории РФ, показал, что в нашей стране за введение визового режима с Украиной выступают около 34% населения.


Опрос. Жители Украины стали хуже относиться к России


40% граждан Украины заявили, что границы между Украиной и Россией должны быть открытыми, а отношения – дружественными. Около 4% опрошенных на Украине считают, что Украина и Россия должны стать единым государством. В России так считают 11% поучаствовавшего в опросе «Левада-центра» населения.

Использованы фотографии: finclub.net
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Комментарии 59

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:00
    Ну еще бы. После такого промывания мозгов. Очень стараются бандеровские приспешники во всех бедах Окраины виноватой назначить РФ и лично ВВП.
    oleg-gr
    1. Димка75 Сегодня, 16:03
      Ага. Гейропа,кастрюли,унитазы,какляндия :-)
      Димка75
      1. 210окв Сегодня, 16:06
        А что?Не так разве?Именно так!
        Цитата: Димка75
        Ага. Гейропа,кастрюли,унитазы,какляндия :-)
        210окв
        1. cniza Сегодня, 16:09
          Всё течет , все изменяется и эта тенденция не вечна.
          cniza
          1. 210окв Сегодня, 16:14
            Частично согласен.Только в данном случае-этот тренд надолго.
            Цитата: cniza
            Всё течет , все изменяется и эта тенденция не вечна.
            210окв
            1. фигвам Сегодня, 16:36
              Опрос. Жители Украины стали хуже относиться к России

              Да пусть зимой дровами топят, если найдут.
              фигвам
          2. Стас Снежин Сегодня, 16:16
            Цитата: cniza
            Всё течет , все изменяется и эта тенденция не вечна.

            Стас Снежин
          3. LSA57 Сегодня, 16:24
            [quote=cniza]Всё течет , все изменяется и эта тенденция не вечна.[/quoteно на сотню лет как минимум
            LSA57
          4. bagr69 Сегодня, 16:24
            Просто "зомбоящик" на Украине действительно работает.
            bagr69
            1. Оверлок Сегодня, 17:09
              а у нас, работает?
              Оверлок
            2. 30 вис Сегодня, 17:10
              Конечно работает ! Если нет прививки от свидомизма то вообще заболеваешь , а так же заражаешь своих родных и близких . ( Прививка от свидомизма -любовь к Родине -России!!!)
              30 вис
          5. 79807420129 Сегодня, 16:30
            Цитата: cniza
            Всё течет , все изменяется и эта тенденция не вечна.

            Но недаром говорится-до седьмого колена,семь поколений должно смениться,прежде хоть немного забудется эта катавасия,причем по обе стороны. request
            79807420129
          6. volodya Сегодня, 16:45
            Цитата: cniza
            Всё течет , все изменяется и эта тенденция не вечна.

            Там такая каша в голове,сами не знают что мелют! Чего то с психикой, дурдом!
            volodya
        2. Zibelew Сегодня, 16:41
          Цитата: Димка75
          Гейропа,кастрюли,унитазы,какляндия :-)

          Печально все это... Еще совсем недавно было по другому (картинка прилагается). В общем перекупили янкесы украинскую элиту на корню, Россия все пустила на самотек. Хорошо хоть Крым в последний момент вернули.
          Zibelew
        3. Шура пермский Сегодня, 16:50
          как жаль,что нам пофиг... на их мнение,с их молчания к власти черти пришли... 90е их ничему не научили...
          Шура пермский
        4. Димка75 Сегодня, 17:23
          Именно так . Я еще зыбыл написать "жахнуть калибрами".
          Димка75
    2. NIKNN Сегодня, 16:04
      Цитата: oleg-gr
      Ну еще бы. После такого промывания мозгов. Очень стараются бандеровские приспешники во всех бедах Окраины виноватой назначить РФ и лично ВВП.

      Ощущение, что опрос в раде проводился... what
      NIKNN
      1. 210окв Сегодня, 16:18
        В Раде 37%поддерживают отношения с Россией!?Я уже говорил как несколько моих сокурсников с советским воспитанием и образованием полученным в РСФСР и волею направления живущие на Украине относятся к нам..Там сильнейшая пропаганда сделала из людей .глупцов.
        Цитата: NIKNN
        Цитата: oleg-gr
        Ну еще бы. После такого промывания мозгов. Очень стараются бандеровские приспешники во всех бедах Окраины виноватой назначить РФ и лично ВВП.

        Ощущение, что опрос в раде проводился... what
        210окв
      2. LSA57 Сегодня, 16:26
        Цитата: NIKNN
        Ощущение, что опрос в раде проводился...

        да нет. общаюсь с некоторыми. и знакомые тоже. в соцсетях смотрю. примерно такие же проценты
        LSA57
        1. NIKNN Сегодня, 16:33
          Цитата: LSA57
          да нет. общаюсь с некоторыми. и знакомые тоже. в соцсетях смотрю. примерно такие же проценты

          Печально..., по этому за это время еще власть и не поменялась, Печально, что голосуют против себя...Еще печальней, что теряют разум...
          NIKNN
          1. LSA57 Сегодня, 16:39
            Цитата: NIKNN
            Печально, что голосуют против себя...Еще печальней, что теряют разум...

            веришь, а мне вот по барабану мнение тех кто считает меня без всякой причины своим врагом. мне плевать на мнение тех у кого дети и внуки скачут и призывает меня и моих родных "на гиляку". вот поэтому я всегда говорил, что нельзя туда вводить войска. в спину будут стрелять как каклоговорящие, так и русскоговорящие
            LSA57
            1. Щаранский Сегодня, 17:11
              Цитата: LSA57
              без всякой причины своим врагом

              Видимо поток трупов украинских солдат с Донбасса все таки является одной из таких причин. Как и Крым.
              Щаранский
      3. Попович Сегодня, 17:04
        Цитата: NIKNN
        Ощущение, что опрос в раде проводился.

        да за пару грантов они еще больше % покажут
        Попович
    3. Vita VKO Сегодня, 16:10
      [quote][Киевский международный институт социологии сегодня публикует результаты опроса по поводу отношения украинских граждан к России/quote]
      Сразу возникает несколько вопросов:
      Неужели есть еще люди, которые думают что в Киеве могут разрешить публиковать что то хорошее о России?
      Какой вообще смысл ссылаться на источники с нулевым уровнем доверия и обсуждать?
      Vita VKO
    4. Primoos Сегодня, 16:16
      Все эти опросы, вранье. И украинцы стали хуже относится к русским, и русские стали хуже относится к украм. Да и как к ним относится, если от ненависти и зависти у укров буркалы того и гляди лопнут.
      Primoos
    5. лаврентий павлович Сегодня, 16:20
      Цитата: oleg-gr
      ОТМЕНА

      Бандеровцев -не перевоспитать, одно средство 9 гр в лоб. Поросенок установил в стране "дермократическую" хунту, а запуганное население разве может, что другое сказать, да и многие украинцы считают, что Россия их предала, освободив только Крым.
      анекдот прислали на телефон: Лукашенко и Путин жарят на вертеле Порошенко. Путин быстро быстро вертел крутит. Лукошенко подходит: "Владимир Владимирович, а что вы так быстро вертел крутите, он же не прожариться." Путин:" Если его медленно крутить, то он уголь пи.... (ворует).
      лаврентий павлович
    6. Burbon Сегодня, 16:33
      Цитата: oleg-gr
      Ну еще бы. После такого промывания мозгов

      wassat fool каких мозгов??...они видят как уплыл Крым и уплывает Донбасс....и виноватыми считают только нас....не себя....вот и все а вы пропаганда...
      Burbon
      1. 30 вис Сегодня, 17:14
        Согласен с Вами . Разговаривал с двоюродным братом ( сразу после Русской Весны ) Пытался ему разъяснить ..
        Но . ...... Крыжопольское мышление победить трудно . Теперь я враг и клятый сепаратист Севастопольский! А сколько раз приезжали к нам Севастополь в гости (летом ...) Жили ,пили .ели , приглашали к себе ...
        30 вис
    7. Маз Сегодня, 17:26
      Военные в России думают так. Украина - государство предатель. Пусть живут как хотят. Нам по барабану. Мы строим капитализм и пошли они на все четыре стороны. Гражданские говорят так - уже не русские вы И этим все сказано. Только вот пять миллионов шесьсот тысяч гоаждан незалежной ежегодно приезжают и потом уезжают из России.....
      Маз
    8. alekc73 Сегодня, 17:46
      Эти опросы- филькина грамота.Послезавтра полюбят Россию за деньги,помощь и газ.Хохловский менталитет.
      alekc73
  2. Livonetc Сегодня, 16:00
    А как еще к России могут относится жители краины.
    Россия их уже не спонсирует на халяву.
    Вот ведь москали.
    Мы их на гиляку.
    А нас то за шо?
    Livonetc
  3. Васся Вассин Сегодня, 16:01
    Цифры не удивляют более, они как и поддержка едренцев и правительства озадачивали в далеком прошлом. Сейчас уже нет никому веры, как и всяким там ахгнитским ученым.
    Васся Вассин
  4. Серый брат Сегодня, 16:04
    Сначала нужно визы ввести, а потом уже опросы проводить.
    Серый брат
  5. Комментарий был удален.
  6. Евродав Сегодня, 16:06
    "...Киевский международный институт социологии сегодня публикует результаты опроса..."
    Уважаемая и, главное, непредвзятая шарага!
    Все равно что Поросенок сам, лично, опрос провел... Еще б Леваде или Уху доверили...
    Евродав
  7. Sergey53 Сегодня, 16:08
    Сказать правду люди опасаются.Всё идёт по коньюктуре. Какая власть такие и ответы.
    Sergey53
  8. svp67 Сегодня, 16:08
    Опрос показал, что число положительно настроенных по отношению к России граждан Украины за последние несколько месяцев снизилось.
    Еще бы...те кто относился очень хорошо, уже у нас в России
    svp67
  9. silver169 Сегодня, 16:13
    Россия и Малороссия конечно должны быть одним государством. А бандеровская окраина должна быть уничтожена.
    silver169
    1. leblanc Сегодня, 16:31
      С этими небратьями бесплатно не получится. Они привыкли всю жизнь, чтобы кто-то их подкармиливал. А ты согласен их подкармливать только за то, чтобы они были с тобой в одном государстве? Да еще с учетом того, что в душе они всегда готовы предать тебя, если кто-нибудь пообещает хорошо заплатить? За что они так полюбили Европу? Только потому, что кто-то навешал им лапши, что после подписания договора об ассоциации с ЕС на завтра же зарплаты и пенсии будут, как в Германии. Только за одну подпись украинского президента на договоре. Автоматически. А Янукович в последний момент не подписал, то-есть лишил народ больших зарплат и пенсий. И сделал это на радость клятым москалям, которым эти зарплаты и пенсии не светили. Януковича - геть!
      leblanc
      1. SCHWERIN Сегодня, 16:50
        Ну не надо весь народ г. мазать. Учился при Советах на факультете электроники. Большая часть учебников - украинские авторы.
        А Патон он кто? Москаль? Во время войны его методом варили танковые башни под флюсом. ХТЗ. До этого были литые. Экономия и скорость была в разы. Могу привести много светлых голов - украинцев. Но наверно тебе это ничего не говорит. А Мотор-Сич? А Мрия, Антонов, Сатана? Они что предатели и халявщики? Просто к власти пришли гоблины и люди вынуждены выживать! Ведь наши не пришли к ним на помощь.....
        Кто ты? Невежда или троль?
        SCHWERIN
  10. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Ну, еще бы мы же не вкладываем в их квазистрану миллиарды долларов, как раньше, дабы кормить их, и все исключительно их политических соображений! sad Только вот плевал я с высокой колокольни на то, как они к нам относятся !!! fool Жаль, цензура сайта не позволит высказаться, как я к ним отношусь! !! negative
    Геркулесыч
  11. Старый военрук Сегодня, 16:15
    Да флаг в руки, барабан на шею...
    Старый военрук
  12. Mavrikiy Сегодня, 16:17
    к России и к идее по введению визового режима. Если в мае текущего года позитивно относящих к России жителей Украины было 44%, то в сентябре (именно в этом месяце проводился опрос) таковых оказалось 37%.
    Чего они огорчились то? Здесь вроде трусы с кружавчиками не выдавали или я проспал очередь? what
    Mavrikiy
  13. perepilka Сегодня, 16:24
    Бабка в Киеве:
    -Путина ненавижу!
    -Почему?
    -Сколько Калибров на какую-то Сирию извёл, а по нашей Раде, даже одного жалеет!
    perepilka
  14. leblanc Сегодня, 16:26
    Был на Украине мальчишкой еще в 1963 году в Николаевской области. На себе ощутил легкую неприязнь со стороны хохлов. Ничего особенного, но чувствовалось. Уже тогда. И еще. Мне уже тогда показалось, что за копейку они готовы родную мать продать. В 2013 году звонил приятелю в Кременчуг. Он восторженно рассказывал о том какие хорошие ребята "патриоты Украины" и какие у них будут пенсии после ассоциации с ЕС. Сейчас он, наверно, уже разбил на кладбище памятник своей матери, которая служила в Советской армии во время войны. А то, что пенсии у них до сих пор не по 5 тыс. евро на побратима, так, ясное дело - это мы помешали. От зависти. По этому такое и отношение.
    leblanc
  15. Евгений РС Сегодня, 16:39
    Чтож, если так, пора вводить визовый режим.
    Евгений РС
  16. SCHWERIN Сегодня, 16:40
    Так конечно. Три года ждали анонсированную Красную Армию освободительную, но не дождались. Еще год упадет до 30% ти.
    SCHWERIN
  17. Pilat2009 Сегодня, 17:00
    Цитата: oleg-gr
    Ну еще бы. После такого промывания мозгов

    Отнюдь не только.Как вы думаете будут относится родственники погибших солдат ВСУ?Или например жители Донецка,3 года живущие под обстрелом?Наверно они в восторге? И еще....чтобы не говорили,а на экономику Украины сильно влияют боевые действия,как впрочем и на российскую
    Pilat2009
  18. WapentakeLokki Сегодня, 17:01
    А нам не пофиг на ''отношения украинских граждан к России''.Относились к России хорошо и тырили газ потом плохо и опять тырят так в чем соль вопроса?украинцы ясно сказали ''Никогда мы не будем БРАТЬЯМИ даже сводными ...''И че?
    WapentakeLokki
  19. Попович Сегодня, 17:01
    да чихать на такой опрос кто его делал? пара мужиков в камуфляже ...
    Попович
  20. Pilat2009 Сегодня, 17:05
    Цитата: SCHWERIN
    Ну не надо весь народ г. мазать

    Полностью согласен.Кстати раньше никто национальностью в морду не тыкал.Если ты нормальный человек то и относились к тебе нормально.А если начинаешь пальцы гнуть то коллектив тебя поправит
    Pilat2009
  21. Сибирячка Сегодня, 17:17
    Россияне тоже не в восторге от вукраины (-цев), что мы с ними носимся-то? Пусть всласть наживутся тем, за что скакали, простые они или нет. Кстати, не представляю себе непростых, у них что -золотые нити в задницах? антенны на головах? чем они так непросты? Все одинаковые: "жизнь - способ существования белковых тел", у всех 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Чего там непростого?
    Сибирячка
  22. demo Сегодня, 17:17
    Я почему-то верю этим цифрам.
    И уверен что со временем отношение будет только ухудшаться.
    Вопрос. А к то в этом виноват?
    demo
  23. мичман Сегодня, 17:21
    Думаю никогда мы уже не буде единым народом. Надо сказать меченому, Алкашу и кучме (которого я еще знал как секретаря парткома крупного предприятия). Это ему принадлежит книга "Украина не Россия".
    У меня в подчинении с 1978 по 1989 гг было 19 предприятий и НИИ на Украине, там работало более 90 тыс. спецов. Надо признавать Народные республики и присоединять их к России, также отделять Одесскую и Николаевскую народные республики. Их тоже надо включать а состав России. Тогда будет мир. Хохлы не тот народ, с которым можно договариваться. Честь имею.
    мичман
  24. Комментарий был удален.
  25. abc_alex Сегодня, 17:26
    Единственная цель таких опросов и их публикаций -- формировать общественное мнение. Никакой информативной составляющей в них нет.
    abc_alex
  26. трассер Сегодня, 17:33
    На моих глазах бввший дружбан харьковчанин ( большую часть года таи живет за 3 года превратился в злобного и скрытого утырка. Хотя вместе отмечали " крым наш". Не молодой совсем человек но логика у него действительно украинская . Крым захватили , а почему нас нет? Чем мы хуже? АГА МЫ ХУЖЕ......А РАЗ МЫ ХУЖЕ.....Примерно такая логика. Хотя человек Бауманку в Москве заканчивал...
    трассер
  27. БМП-2 Сегодня, 17:35
    Около 4% опрошенных на Украине считают, что Украина и Россия должны стать единым государством.


    Забавно получается: согласно статистике - это процент людей, обладающих высоким уровнем развития интеллекта при нормальном распределении. wink У остальных - мозг не главный орган. laughing
    БМП-2
  28. Ромей Сегодня, 17:36
    Вот неожиданность то какая!!! Но ничего, еще немного безальтернативности и мы доведем эту цифирь до 0,99 %. Поздравляю, кое кто опять всех переиграл. Нужно срочно собрать вечер у Шапиро и в торжественной обстановке ЕдРОполитологам начистить рожи укроутыркам...
    Ромей
  29. Сухой_Т-50 Сегодня, 17:48
    Ещё с 2010-2014 года.
    Сухой_Т-50
  30. kursk87 Сегодня, 17:48
    Украина это враг России. К сожалению, но то что вытворяют украинские власти поддерживается достаточно большой частью населения Украины
    kursk87
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