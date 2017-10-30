17:49 30 октября

Виктор Бондарев: В Сирии российские войска останутся в том количестве, которое обеспечит безопасность страны

Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, российские войска в Сирии останутся в том количестве, которое обеспечит безопасность страны.

Сокращение российского присутствия в Сирии тогда, когда мы завершим операцию по её освобождению, станет закономерным и обоснованным шагом
– считает Виктор Бондарев.

Виктор Бондарев: В Сирии российские войска останутся в том количестве, которое обеспечит безопасность страны



В настоящее время от боевиков ИГ освобождено порядка 95% территории страны. Именно в целях борьбы с террористами, сказал Бондарев, мы начинали сирийскую военную кампанию два года назад. Логика миротворческой миссии диктует теперь, в преддверии победы, сохранить в САР только те силы и подразделения, которые необходимы для завершения операции по освобождению государства от бандитов, и в том объёме, который будет достаточным для закрепления результата и поддержания там порядка и безопасности жителей. В то же время Россия не оставит страну до тех пор, пока не освободит её.

Вчера сирийский МИД официально заявил об оккупации Ракки «антитеррористической коалицией» под руководством США. Это в очередной раз подтверждает их истинные цели, далёкие от борьбы с ИГ. Мы же не намерены создавать на территории независимой, суверенной страны свой протекторат в мирное время. Разгромим до конца террористов (надеемся, что управимся до конца года) – и оставим в Сирии лишь те войска, которые смогут предотвратить террористический рецидив
- добавил Бондарев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 16:09
    Две российские базы в Сирии, это надолго. После окончания активных боевых действий начнутся долгие и подковёрные дипломатические игры.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 16:12
      И это правильно.Без бравурной музыки и главное-постоянная боевая работа.
      Цитата: oleg-gr
      Две российские базы в Сирии, это надолго. После окончания активных боевых действий начнутся долгие и подковёрные дипломатические игры.
      210окв
      1. Logall Сегодня, 16:15
        Ну и чтобы американцам скучно не было! Кто-то же должен каверзы...
        Logall
        1. cniza Сегодня, 16:38
          Одно название Россия уже каверза для США , а военные базы это кол в спину ...
          cniza
          1. Logall Сегодня, 16:43
            Хорошо, что в спину! А то могло понравиться... what
            Logall
            1. cniza Сегодня, 16:56
              Нет уж , это к другим странам , которые любят по ниже. lol
              cniza
    2. Esoteric Сегодня, 16:14
      Цитата: oleg-gr
      Две российские базы в Сирии, это надолго.

      Это надо оставить навсегда...И укрепить их так, чтобы никому не было повадно...И договор составить так, чтобы со слезами выводить не пришлось...
      Esoteric
      1. Logall Сегодня, 16:20
        Цитата: Esoteric
        договор составить

        Договор, Зачем? Наслово Поверим, по горбачевскии..
        Logall
        1. 79807420129 Сегодня, 16:47
          Цитата: Logall
          Договор, Зачем? Наслово Поверим, по горбачевскии..

          Здрав Будь Саня! drinks hi Вот результат НАТОвского слова и горбачевской веры. request hi
          79807420129
          1. Logall Сегодня, 16:58
            Я с тобой еще чуть раньше здоровался! Здорово дружище, ещё раз!
            На твоей карте Украину нужно коричневым цветом измазать! Нагадила там на НАТО...
            Logall
            1. 79807420129 Сегодня, 17:13
              Цитата: Logall
              На твоей карте Украину нужно коричневым цветом измазать!

              Грызунов грузинцев еще надо добавить,таким же цветом. drinks hi
              79807420129
  2. Sergey53 Сегодня, 16:11
    Да там в принципе и сокращать много и не надо.Часть авиации с обслугой,часть "вагнеровцев", уменьшат количество корабельного состава.
    Sergey53
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:19
    Освобождены 95 процентов территории, это далеко не значит, что вся эта территория зачищена от боевиков, и контролируется армией и властями Сирии!
    Геркулесыч
  4. ватник Сегодня, 16:27
    И очень правильно мы будем несомненно Сирию поддерживать но воевать за них мы не будем.
    ватник
  5. Mavrikiy Сегодня, 16:38
    Логика миротворческой миссии диктует теперь, в преддверии победы, сохранить в САР только те силы и подразделения, которые необходимы для завершения операции по освобождению государства от бандитов, и в том объёме, который будет достаточным для закрепления результата и поддержания там порядка и безопасности жителей.
    Мдяааааа. За круглыми, правильно построеными фразами....."это не ошибка, это глупость" (или предательство).
    Самый не стабильный регион, где утром все не как вчера.....
    Завтра турок воспользуется что нас нет и вдарит по САР, или Курдистан в 24 часа мобилизуется, да ИГИЛ из Ефрата вынырнет.... да мало ли.
    Mavrikiy
  6. rudolff Сегодня, 16:52
    Логику наших правителей сложно понять. У нас в Средиземном действует постоянное оперативное соединение Военно-Морского Флота РФ, в коем веке появилась возможность воздушного прикрытия корабельной группировки с наземной базы, а они сокращать! Не сокращать надо, а менять часть ВКС на авиацию ВМФ. Су-24МР, Су-30СМ, Ил-38Н, Ту-142М, самолеты ДРЛОиУ.
    rudolff
Картина дня