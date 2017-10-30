Виктор Бондарев: В Сирии российские войска останутся в том количестве, которое обеспечит безопасность страны

Сокращение российского присутствия в Сирии тогда, когда мы завершим операцию по её освобождению, станет закономерным и обоснованным шагом

Вчера сирийский МИД официально заявил об оккупации Ракки «антитеррористической коалицией» под руководством США. Это в очередной раз подтверждает их истинные цели, далёкие от борьбы с ИГ. Мы же не намерены создавать на территории независимой, суверенной страны свой протекторат в мирное время. Разгромим до конца террористов (надеемся, что управимся до конца года) – и оставим в Сирии лишь те войска, которые смогут предотвратить террористический рецидив

Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, российские войска в Сирии останутся в том количестве, которое обеспечит безопасность страны.– считает Виктор Бондарев.В настоящее время от боевиков ИГ освобождено порядка 95% территории страны. Именно в целях борьбы с террористами, сказал Бондарев, мы начинали сирийскую военную кампанию два года назад. Логика миротворческой миссии диктует теперь, в преддверии победы, сохранить в САР только те силы и подразделения, которые необходимы для завершения операции по освобождению государства от бандитов, и в том объёме, который будет достаточным для закрепления результата и поддержания там порядка и безопасности жителей. В то же время Россия не оставит страну до тех пор, пока не освободит её.- добавил Бондарев.