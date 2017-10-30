20:51 30 октября

Яков Кедми: Война в Сирии закончится до конца этого года

Военные действия в Сирии вступают в завершающую стадию. Россия объявили о грядущем сокращении своей военной группировки в Сирии.




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