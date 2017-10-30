Яков Кедми: Война в Сирии закончится до конца этого года Сегодня, 18:00 Военные действия в Сирии вступают в завершающую стадию. Россия объявили о грядущем сокращении своей военной группировки в Сирии. 1 Яков Кедми рассказал, чем закончится удар по Северной Корее Яков Кедми: "Адмирал Кузнецов" охладит попытки "потеснить" Россию в Сирии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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