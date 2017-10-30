Корпус морской пехоты США: состав, численность, задачи и угрозы со стороны Китая

И хотя существует множество публикаций о Силах спецопераций и спецназе ВМС США, данные силы специального назначения предназначены, как правило, для проведения операций с применением специальных методов, либо для поддержки общевойсковых военных операций, где задействованы обычные вооруженные силы. Однако, КМП США является крупным, отдельным общевойсковым объединением, которое в кратчайший срок может быть направлено для выполнения практически любой боевой задачи. Среди всех родов войск США КМП, безусловно, является самым маневренным, адаптируемым и эффективным боевым объединением, которое США может задействовать в случае каких-либо конфликтов или полномасштабной войны.