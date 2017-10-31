Корабельная артиллерийская установка А-220. Инфографика

А-220 — универсальная артиллерийская установка калибра 57 мм. Работы по созданию новой корабельной артиллерийской установки были начаты еще в 1967 году. Разработкой занималось конструкторское бюро Горьковского машиностроительного завода (ЦНИИ «Буревестник»). Полигонные испытания артиллерийская установка проходила с 26 августа 1975 года по 28 апреля 1977 года.