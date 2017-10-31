Пуля для подростка. Были ли в СССР смертные приговоры для несовершеннолетних?

В постсоветское время многие средства массовой информации периодически стали обращаться к довольно известной и спорной теме введения смертной казни для несовершеннолетних в «сталинском» Советском Союзе. Как правило, это обстоятельство приводилось в качестве еще одного аргумента для критики И.В. Сталина и советской системы правосудия и управления в 1930-х – 1940-х гг. Было ли такое на самом деле?Сразу начнем с того, что именно Советская Россия максимально гуманизировала дореволюционное уголовное законодательство, в том числе и в направлении уголовной ответственности несовершеннолетних. Например, при Петре I был установлен нижний возрастной порог уголовной ответственности. Составлял он всего семь лет. Именно с семи лет ребенка можно было отдать под суд. В 1885 году несовершеннолетних в возрасте от десяти до семнадцати лет от роду могли осудить в том случае, если они понимали смысл совершенных деяний, то есть – не за все уголовные преступления и в зависимости от личного развития.Возможность уголовного преследования несовершеннолетних сохранялась до Октябрьской революции. Только 14 января 1918 года был принят Декрет СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних». В соответствии с этим документом уголовная ответственность наступала с 17 лет, а с 14 до 17 лет уголовные дела рассматривались комиссией по делам несовершеннолетних, которые и принимали решение о мерах воспитательного характера в отношении несовершеннолетнего лица. Как правило, несовершеннолетних старались перевоспитать всеми возможными усилиями и не допустить помещения их в тюрьму, где они могли попасть под влияние более взрослых преступников.В знаменитой «Республике Шкид» речь как раз и шла о многочисленных юных преступниках и правонарушителях. Их перевоспитывали в «Шкиде», но не подвергали именно уголовному наказанию, т.е. – не помещали в тюрьму или лагерь. Практика привлечения к уголовной ответственности детей и подростков младше 14 лет вообще осталась в дореволюционном прошлом. УК РСФСР, принятый в 1922 году, установил нижней границей привлечения к уголовной ответственности по большинству статей 16 лет, а с 14 лет привлекали лишь за особо тяжкие преступления. Что касается смертной казни, то она не могла применяться ко всем несовершеннолетним гражданам СССР даже чисто теоретически. В статье 22 УК РСФСР подчеркивалось, что «не могут быть приговорены к расстрелу лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста в момент совершения преступления, и женщины, находящиеся в состоянии беременности». То есть, именно советской властью и была заложена та парадигма правосудия в отношении несовершеннолетних, которая сохраняется в России и по сей день, уже после распада советской политической системы.Однако в начале 1930-х гг. ситуация в Советском Союзе несколько изменилась. Усложнившаяся криминогенная обстановка и постоянные попытки враждебно настроенных государств осуществлять диверсионную деятельность в Советском Союзе привели к тому, что в 1935 году действительно было принято постановление ЦИК и СНК «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних». Его подписали Председатель ЦИК СССР Михаил Калинин, Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов и Секретарь ЦК СССР Иван Акулов. Постановление было опубликовано в газете «Известия» 7 апреля 1935 года. Содержание этого постановления свидетельствовало о серьезнейшем ужесточении уголовно-процессуального законодательства в стране. Итак, что же вводилось данным постановлением? Во-первых, в пункте 1 Постановления подчеркивалось, что уголовная ответственность с применением всех мер уголовного наказания (то есть, как это вроде бы понятно, и высшей меры в том числе, но здесь будет самый интересный нюанс, о котором мы расскажем ниже), за кражи, причинение насилия, телесных повреждений, увечий, убийства и попытки убийства, наступает с 12-летнего возраста. Во-вторых, подчеркивалось, что подстрекательство несовершеннолетних к участию в преступной деятельности, спекуляции, проституции, нищенстве карается тюремным заключением сроком не менее 5 лет лишения свободы.Разъяснение к данному постановлению сообщало о том, что статья 22 УК РСФСР в части о неприменении смертной казни как высшей меры социальной защиты к несовершеннолетним гражданам также отменяется. Таким образом, советская власть вроде бы, на первый взгляд, официально разрешала приговаривать несовершеннолетних к высшей мере наказания. Это вполне укладывалось в общий вектор ужесточения государственной уголовной политики в середине 1930-х годов. Интересно, что даже в первые послереволюционные годы смертная казнь к несовершеннолетним гражданам страны не применялась, хотя был очень высок уровень преступности несовершеннолетних, орудовали целые банды беспризорников, не гнушавшиеся самых жестоких преступлений, включая убийства, причинения тяжких телесных повреждений, изнасилования. Однако тогда к уголовным срокам даже столь жестоких юных преступников никто не думал приговаривать. Что же произошло?Дело в том, что до 1935 года несовершеннолетних преступников могли лишь направлять на перевоспитание. Это позволяло самым отпетым из них, не боясь такого «мягкого» наказания, которое и наказанием то не назовешь, совершать преступления, будучи фактически в полной безопасности от карательных мер правосудия. В статье в газете «Правда», вышедшей 9 апреля 1935 года, через два дня после опубликованного постановления, говорилось именно об этом – что несовершеннолетние преступники не должны чувствовать себя безнаказанными. Иначе говоря, постановление носило профилактический характер и было направлено на то, чтобы предупредить жестокие преступления с участием несовершеннолетних. Кроме того, далеко не по всем перечисленным статьям вообще предполагалась смертная казнь. Даже за убийство одного человека смертная казнь не предполагалась, если убийство не было сопряжено с бандитизмом, разбоем, сопротивлением властям и т.п. преступлениями.Можно долго рассуждать о том, допустима ли смертная казнь в отношении несовершеннолетних, которые сами убили несколько человек во время разбойных нападений. Но понять такую меру, особенно в те сложные годы, вполне можно. Тем более, что на практике она практически не применялась. Нужно было очень постараться, чтобы «добиться» для себя смертной казни в несовершеннолетнем возрасте. «Перебор» и с узниками совести, которые по утверждениям довольно многочисленных антисоветских авторов едва ли не в массовом порядке расстреливались в несовершеннолетнем возрасте. Ведь статья 58 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» не входила в перечень статей, по которым к несовершеннолетним допускались «все меры воздействия». В постановлении 1935 года она не перечислена. То есть, формальных оснований для расстрела несовершеннолетних по данной статье просто не было.В списке расстрелянных на Бутовском полигоне фигурирует большое количество граждан 1920-1921 гг. рождения. Не исключено, что это и были те самые расстрелянные юноши. Но не стоит забывать о специфике времени. В 1936-1938 гг. совершеннолетними людьми становились граждане 1918-1920 годов рождения, т.е. рожденные в самый разгар Гражданской войны. Многие из них могли или намеренно скрывать свои истинные данные, чтобы получить меньшее наказание, или просто не обладать точными данными о своей дате рождения. Проверить дату рождения часто также не представлялось возможным, поэтому «перепады» могли достигать не просто года – двух, а нескольких лет. Особенно если речь шла о выходцах из глубокой провинции, с национальных окраин, где с регистрацией и учетом в 1918-1920 гг. была вообще огромная проблема.До сих пор нет документальных свидетельств расстрелов несовершеннолетних граждан в сталинское время, за исключением весьма темного и неоднозначного примера расстрела четырех граждан 1921 года рождения на Бутовском полигоне в 1937 и 1938 гг. Но это отдельная история и с ней тоже не все так просто. Начнем с того, что у этих граждан (их имена Александр Петраков, Михаил Третьяков, Иван Белокашин и Анатолий Плакущий) стоит только год рождения без точных дат. Не исключено, что они могли уменьшить свой возраст. Осудили их за уголовные преступления, а уже в тюрьме они неоднократно нарушали режим содержания, занимались антисоветской агитацией, грабежами сокамерников. Впрочем, в числе расстрелянных на Бутовском полигоне называется и имя 13-летнего Миши Шамонина. Так ли это было на самом деле? Ведь фотографию Миши Шамонина легко найти во многих средствах массовой информации, но при этом, скопировав фотографию из дела, почему-то никто не постарался скопировать само дело. А зря. Либо развеялись бы сомнения в расстреле 13-летнего подростка, либо оказалось бы, что это – лишь целенаправленная акция с целью повлиять на общественное сознание.Конечно, не исключено, что крайние меры к несовершеннолетним преступникам могли применяться вне правового поля, в том числе под видом убийства при попытке к бегству, однако речь идет не об отдельных злоупотреблениях полномочиями со стороны милиционеров, чекистов или вохровцев, а о правоприменительной практике. Но она знала лишь единичные случаи расстрела подростков – четыре случая на Бутовском полигоне (и то вызывающих большие сомнения) и еще один случай – уже через одиннадцать лет после смерти И.В. Сталина.В 1941 году возраст уголовной ответственности за все преступления, кроме тех, что были перечислены в постановлении 1935 года, был определен в 14 лет. Отметим, что в 1940-х гг., в суровое военное время, случаев массовой казни несовершеннолетних осужденных также не отмечено. Зато советское руководство применяло все возможные меры для искоренения детской беспризорности, решения проблем сирот и социальных сирот, которых было более чем достаточно и которые представляли собой вполне плодотворную среду для развития преступности несовершеннолетних. С этой целью развивались детские дома, школы-интернаты, суворовские училища, вечерние школы, активно работали комсомольские организации – и все это для того, чтобы отвратить несовершеннолетних от улицы и от криминального образа жизни.В 1960 году уголовная ответственность за все преступления была определена в 16 лет и лишь за особо тяжкие преступления предусматривалась уголовная ответственность в 14 лет. Тем не менее, именно с хрущевским, а не со сталинским периодом в отечественной истории связывается единственный документально установленный факт смертной казни несовершеннолетнего преступника. Речь идет о печально известном деле Аркадия Нейланда.15-летний юноша родился в неблагополучной семье, в 12 лет был определен в интернат, учился там плохо и сбегал из интерната, имел приводы в милицию за мелкие хулиганства и кражи. 27 января 1964 года Нейланд ворвался в квартиру 37-летней Ларисы Купреевой в Ленинграде и зарубил топором как саму женщину, так и ее трехлетнего сына Георгия. Затем Нейланд сфотографировал обнаженный труп женщины в непристойных позах, намереваясь эти снимки продать (порнография в Советском Союзе была редкостью и ценилась дорого), похитил фотоаппарат и денежные средства, устроил в квартире пожар с целью скрыть следы преступления и бежал. Поймали его через три дня.Несовершеннолетний Нейланд был очень уверен в том, что ему не грозит серьезное наказание, тем более, что он не отказывался и от сотрудничества со следствием. Преступление Нейланда, его кровожадность и цинизм возмутили тогда весь Советский Союз. 17 февраля 1964 года Президиум Верховного Совета СССР опубликовал постановление о возможности применять в исключительных случаях высшую меру наказания – расстрел – в отношении несовершеннолетних преступников. 23 марта 1964 года Нейланд был приговорен к смертной казни и 11 августа 1964 года расстрелян. Это решение вызвало многочисленные протесты, в том числе и за рубежом. Однако не очень понятно, почему защитников Нейланда совершенно не волновала судьба молодой женщины и ее трехлетнего ребенка, которые были жестоко убиты преступником. Сомнительно, что из такого убийцы воспитался бы даже не достойный, но более-менее сносный член общества. Не исключено, что он мог бы совершить впоследствии и другие убийства.Единичные случаи смертной казни несовершеннолетних отнюдь не свидетельствуют о суровости и жестокости советского правосудия. По сравнению с правосудием других стран мира советский суд действительно был одним из самых гуманных. Например, даже в США смертная казнь для несовершеннолетних преступников была отменена только совсем недавно – в 2002 году. До 1988 года в США спокойно казнили 13-летних подростков. И это в Соединенных Штатах, что говорить о государствах Азии и Африки. В современной России несовершеннолетние преступники нередко совершают самые жестокие преступления, но получают за это весьма мягкие наказания – по закону несовершеннолетний не может получить более 10 лет лишения свободы, даже если убьет несколько человек. Таким образом, осужденный в 16 лет, он выходит на свободу в 26 лет, а то и раньше.