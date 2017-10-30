17:51 30 октября

Климкин поделился мыслями о "российских танках" в Каталонии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом обвинил Россию в попытках ослабить Европу через ситуацию в Каталонии, а также заявил, что "российские танки" могли бы подчинить себе испанскую провинцию. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Климкин поделился мыслями о "российских танках" в Каталонии


Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России
— заявил глава украинского МИД.


Российские власти неоднократно называли события вокруг референдума о независимости Каталонии внутренним делом Испании.

Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях и намерениях, в том числе и в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе, однако украинские суды не признают факт вооруженной агрессии со стороны РФ. Политики в Киеве постоянно позволяют себе высказывать резко враждебные по отношению к России заявления. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств, передает РИА Новости

Использованы фотографии: «Коммерсантъ»
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Комментарии 21

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  1. himRa Сегодня, 17:34
    И не мечтай!опять Украина засветилась lol ь
    himRa
    1. Pirogov Сегодня, 17:37
      Цитата: himRa
      И не мечтай!

      Надо купить уже наконец мальчику новый костюм ,а то он окончательно с ума сойдёт.
      Pirogov
      1. 210окв Сегодня, 17:39
        Какой?Деревянный сойдёт?
        Цитата: Pirogov
        Цитата: himRa
        И не мечтай!

        Надо купить уже наконец мальчику новый костюм ,а то он окончательно с ума сойдёт.
        210окв
        1. Владимир16 Сегодня, 17:40
          Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков...

          "А вот и судак, если ты не му.дак"
          Сектор газа.
          Иначе реагировать на это существо не могу.
          Владимир16
        2. Pirogov Сегодня, 17:41
          Цитата: 210окв
          Какой?Деревянный сойдёт?

          Вы думаете уже пора ?))
          Pirogov
          1. 210окв Сегодня, 17:44
            Я думаю даже поздно..Но это же лучше,чем никогда?
            Цитата: Pirogov
            Цитата: 210окв
            Какой?Деревянный сойдёт?

            Вы думаете уже пора ?))
            210окв
            1. Logall Сегодня, 17:49
              Белые Рубашки задом наперёд, руки на спине лентой связаны. Вкус овсяной кашки нас уже не прет. Скоро доктор придет, будем вмазаны!
              Logall
    2. Комментарий был удален.
    3. Primoos Сегодня, 17:40
      Диву даюсь на этого жизнерадостного дэбила. Гениальный балбес. Ныняшняя Украина и Климкин очень подходят друг другу. Без климкина и Украина не Украина вовсе.
      Primoos
    4. Геркулесыч Сегодня, 17:42
      Рахим! hi drinks -Климкин просто прочел написанное, может быть, даже не понимая смысла озвученного им! !! fool Там у власти, вна укроине таких много -говорят и спорят сами не знают о чем! !! fool
      Геркулесыч
    5. 79807420129 Сегодня, 17:48
      Цитата: himRa
      Политики в Киеве постоянно позволяют себе высказывать резко враждебные по отношению к России заявления. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей,

      Москва просто показывает или фигу или fool
      79807420129
  2. marlin1203 Сегодня, 17:35
    Выдыхай, Паша, выдыхай! wassat
    marlin1203
  3. svp67 Сегодня, 17:36
    Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России
    — заявил глава украинского МИД.
    Когда он говорит, кажется, что он БРЕДИТ.
    svp67
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:38
      Он всегда бредит , даже когда молчит -просто мысли бредовые, и он их потом озвучивает! !! sad
      Геркулесыч
      1. svp67 Сегодня, 17:40
        Цитата: Геркулесыч
        Он всегда бредит , даже когда молчит -просто мысли бредовые, и он их потом озвучивает! !!
        Мабуть...я просто знаю, что окажись у границ Каталонии украинские танки, как тут же начались бы "самообстрелы" Каталонии...
        svp67
  4. Евродав Сегодня, 17:36
    "...Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России..."
    Лишь бы отметиться в русофобии и по фиг, что бред сумасшедшего! Одна граната и две тысячи мокрых вонючих кусочков от имбицилла...
    Евродав
  5. Черный_Ватник Сегодня, 17:36
    Климкин поделился мыслями

    Таки у Климкина иногда случаются мысли? Этож анекдот какой-то
    Черный_Ватник
  6. Shuttle Сегодня, 17:38
    Это он как настоящий политический мазохист мечтает о "рашен ивазион оф юкрейн".
    Главное, чтобы мечталка не перегрелась.
    Shuttle
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:40
    Кому что а Климкину дай в сторону России камень кинуть! ! fool Пусть он представит эти самые танки на подходах к Киеву! !! lol Интересно, где он сам будет при таком повороте событий? ?? what
    Геркулесыч
  8. Alexey RA Сегодня, 17:42
    Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России

    Пробовали уже однажды. Не получилось.
    Alexey RA
  9. wasjasibirjac Сегодня, 17:43
    Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России
    — заявил глава украинского МИД.
    недоперепил. чугункин употреблял перед приемом с Петей?
    wasjasibirjac
  10. kursk87 Сегодня, 17:44
    Горбатого только могила исправит
    kursk87
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