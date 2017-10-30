Климкин поделился мыслями о "российских танках" в Каталонии

Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом обвинил Россию в попытках ослабить Европу через ситуацию в Каталонии, а также заявил, что "российские танки" могли бы подчинить себе испанскую провинцию. Об этом сообщает телеканал NewsOne — заявил глава украинского МИД.Российские власти неоднократно называли события вокруг референдума о независимости Каталонии внутренним делом Испании.Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях и намерениях, в том числе и в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе, однако украинские суды не признают факт вооруженной агрессии со стороны РФ. Политики в Киеве постоянно позволяют себе высказывать резко враждебные по отношению к России заявления. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств, передает РИА Новости