06:26 04 ноября

Жили-были два майора



И жили они до тех пор, пока ракета ЗРК С-75, запущенная советским майором Иваном Герченовым, не сбила на высоте 21 километр самолет-разведчик "Локхид" У-2 под управлением майора ВВС США Рудольфа Андерсона. После этого одним майором стало меньше, а произошло это ровно 55 лет назад, в разгар "карибского ракетного кризиса", над кубинским городом Банес. Андерсон стал вторым после Пауэрса пилотом У-2, сбитым советскими зенитчиками. Однако Пауэрс оказался более везучим, он выпрыгнул с парашютом и выжил, а Андерсона мгновенно убило взрывом ракеты.

Из политических соображений официально было объявлено, что самолет сбили кубинцы. Тело Рудольфа Андерсона, переданное американским представителям, торжественно захоронили с оркестром, салютом и прочими воинскими почестями в мемориальном парке "Вудлаун", а президент Кеннеди посмертно наградил погибшего пилота сразу тремя медалями "Пурпурное сердце", "За достойную службу" и "Крест военно-воздушных сил". Сейчас его имя носит один из скуадронов американских ВВС.


А как сложилась дальнейшая судьба победителя - майора Герченова, мне выяснить не удалось, ведь его пребывание на Кубе было засекречено вплоть до конца 1980-х годов. Я не смог найти даже его фотографию. Надеюсь, что его кубинская командировка завершилась благополучно и он тоже получил заслуженную награду.

На заставке - У-2 из отряда стратегической авиаразведки, в котором служил Рудольф Андерсон.



Самолет майора Андерсона с серийным номером 566676 и он сам на официальном фотопортрете.



Американский аэрофотоснимок позиции одного из советских ЗРДН на Кубе. Что-то он мне напоминает...



Советские специалисты на месте падения самолета Андерсона.



Обломки самолета Андерсона в кубинском военном музее.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: https://vikond65.livejournal.com/682034.html


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Комментарии 1

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  1. амурец Сегодня, 05:17
    Американский аэрофотоснимок позиции одного из советских ЗРДН на Кубе. Что-то он мне напоминает...
    Неофициальное название позиции ЗРДН С-75 и его клонов: "Звезда Давида" Это уже потом, после войны во Вьетнаме, где применялись в неполном составе,изменилась конфигурация позиций.
    амурец
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