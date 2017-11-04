Жили-были два майора

И жили они до тех пор, пока ракета ЗРК С-75, запущенная советским майором Иваном Герченовым, не сбила на высоте 21 километр самолет-разведчик "Локхид" У-2 под управлением майора ВВС США Рудольфа Андерсона. После этого одним майором стало меньше, а произошло это ровно 55 лет назад, в разгар "карибского ракетного кризиса", над кубинским городом Банес. Андерсон стал вторым после Пауэрса пилотом У-2, сбитым советскими зенитчиками. Однако Пауэрс оказался более везучим, он выпрыгнул с парашютом и выжил, а Андерсона мгновенно убило взрывом ракеты.Из политических соображений официально было объявлено, что самолет сбили кубинцы. Тело Рудольфа Андерсона, переданное американским представителям, торжественно захоронили с оркестром, салютом и прочими воинскими почестями в мемориальном парке "Вудлаун", а президент Кеннеди посмертно наградил погибшего пилота сразу тремя медалями "Пурпурное сердце", "За достойную службу" и "Крест военно-воздушных сил". Сейчас его имя носит один из скуадронов американских ВВС.А как сложилась дальнейшая судьба победителя - майора Герченова, мне выяснить не удалось, ведь его пребывание на Кубе было засекречено вплоть до конца 1980-х годов. Я не смог найти даже его фотографию. Надеюсь, что его кубинская командировка завершилась благополучно и он тоже получил заслуженную награду.На заставке - У-2 из отряда стратегической авиаразведки, в котором служил Рудольф Андерсон.Самолет майора Андерсона с серийным номером 566676 и он сам на официальном фотопортрете.Американский аэрофотоснимок позиции одного из советских ЗРДН на Кубе. Что-то он мне напоминает...Советские специалисты на месте падения самолета Андерсона.Обломки самолета Андерсона в кубинском военном музее.