Прощальный визит

24 октября 1917 года, австро-венгерская армия фельдмаршела Бороевича, усиленная немецким контингентом под командованием генерала Белова, начала последний в истории Австрийской империи итальянский поход. А всего через год, не выдержав напряжения мировой войны, империя рухнула и рассыпалась.Но тогда, осенью 17-го, австрийцы торжествовали победу, еще не зная, что это их последний триумф. Всего за две недели им и их германским союзникам удалось буквально стереть в порошок итальянскую армию и с минимальными потерями захватить всю северо-восточную Италию.Итальянцы потеряли 13 тысяч человек убитыми, 30 тысяч - ранеными и 265 тысяч пленными, то есть, на каждого убитого приходилось более 20 сдавшихся в плен. В истории войн нечасто встречается такое соотношение. Еще примерно 50 тысяч солдат дезертировали и их потом долго отлавливали по всей стране, вплоть до Сицилии.Материальные потери составляли 3152 орудия, 1732 миномета, более 3000 пулеметов, свыше 300 тысяч винтовок, 1600 автомобилей, 73000 конных повозок, 150 самолетов и полтора миллиона снарядов. Почти всё это было брошено при поспешном отступлении, вскоре перешедшем в бегство, и в итоге досталось победителям. Австрийцы и немцы потеряли всего пять тысяч человек убитыми и пропавшими без вести, а также около 45 тысяч - ранеными, контуженными и заболевшими.Таков был итог сражения, получившего название "битва при Капоретто", по названию альпийского городка, возле которого австрийцы 24 октября нанесли первый удар и прорвали фронт. В XIX веке среди западноевропейских военных ходила шутка: "Бог создал итальянскую армию лишь для того, чтобы австрийская могла хоть кого-то побеждать". Капоретто дало этой ехидной шутке блестящее подтверждение.Англичанам и французам, серьезно обеспокоенным разгромом их средиземноморских союзников, пришлось в срочном порядке перебросить в Италию 11 дивизий, благодаря которым продвижение германо-австрийских войск удалось остановить 9 ноября на рубеже реки Пьяве. Фронт там стабилизировался более чем на полгода. За это время итальянцы сумели оправиться от шока, собрать и вооружить новую армию. а также - построить на южном берегу Пьяве мощную и глубоко эшелонированную оборону.Когда в июне 1918-го австрийцы, заново собравшись с силами, но уже без помощи немцев попытались нанести новый удар, их постигла неудача. Наступление было отбито с большими потерями, в 10 раз превышавшими потери австрийской армии при Капоретто. Однако это уже другая история.На заставке - австрийский солдат позирует возле захваченной итальянской 305-миллиметровой гаубицы. Далее - традиционная побдорка иллюстраций. Внимание: среди них есть снимки, относящиеся к категории 18+.Карта-схема битвы при Капоретто из Военной энциклопедии.Австрийский главнокомандующий фельдмаршал Светозар Бороевич, командующий германскими войсками на Итальянском фронте генерал Отто фон Белов и итальянский главком маршал Луиджи Кадорна. После катастрофы у Капоретто его отстранили от должности и уволили в отставку.Полевой наблюдательный пункт генерала Белова.Немецкие солдаты в блиндаже перед атакой.Австрийские пехотинцы из ландсштурма и горные егеря, сыгравшие важную роль в прорыве итальянского фронта.Слева: горная война в Альпах имела свою специфику. Порой доставлять орудия на огневые позиции приходилось альпинистскими методами. Справа: отличившийся в битве при Капоретто лейтенант Эрвин Роммель. Но его звездный час еще далеко впереди.Австрийское тяжелое дальнобойное орудие на стационарном лафете морского образца готовится открыть огонь.На захваченных австрийцами итальянских позициях.Еще один снимок, сделанной в захваченной австрийцами или немцами итальянской траншее и упавшее с моста при отступлении итальянское самоходное орудие на автомобильном шасси.Разгромленный итальянский обоз.Австрийцы с итальянскими огнеметами и траншейными бомбометами.Австрийцы с пленными итальянцами пьют трофейное вино.Один из лагерей итальянских военнопленных, захваченных в битве при Капоретто.